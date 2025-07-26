Водная прогулка
Подводный музей в Канкуне: погружение в мир под водой
Погрузитесь в удивительный подводный мир Канкуна, где искусство встречается с природой среди сотен скульптур под водой
Начало: дайвинг-центр Scuba Cancun
«Создавая этот музей, его автор — Джейсон Тейлор — хотел оживить песчаное дно, отвлечь внимание от природного рифа и создать рукотворный, на котором смогут расти кораллы»
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$180 за человека
Фотопрогулка
Фотоохота в Тулуме: наследие майя, арт-пространства и бич-клабы
Отыскать лучшие места для съёмки фото - и видеоконтента - из Канкуна
Начало: В лобби вашего отеля
«Арт-пространство Sfer-Ik — окунётесь в мир современного искусства и креативных инсталляций, где джунгли становятся частью галереи»
Сегодня в 07:30
Завтра в 06:30
от $650 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Парк Шкарет: 80 гектаров экзотики
Парк Шкарет - идеальное место для семейного отдыха. Откройте для себя флору, фауну и культуру Мексики с опытным гидом
Начало: В вашем отеле
«Вы посетите сад экзотических бабочек, прогуляетесь по тропам через джунгли и побываете в удивительном музее-аквариуме коралловых рифов»
Расписание: в воскресенье в 09:00
28 сен в 09:00
5 окт в 09:00
$200 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААртём26 июля 2025Из плюсов: Уильям англо/испаноговорящий гид действительно профессионал. Внимательный к клиентам и всем нюансам. Погружение с ним одно удовольствие. Чаевые не
- ММария7 марта 2025Виктор незаменимый, великолепный гид!!!
- ААнастасия1 декабря 2024Хочется отметить нашего гида-Гильермо. Мы с мужем ныряли впервые.
Организация данной экскурсии отличная.
Заранее списались, обо всём договорились, в назначенное время все
- ААндрей12 ноября 2023Очень интересно! Всё прошло отлично 👍 Больше переживали за первое погружение 13-летнего сына, но всё было отлично. Рекомендую, это то,
- ЛЛариса18 декабря 2022Отличная организация, замечательный инструктор, поможет справиться с волнением и настроит на нужный лад - всё должно быть без спешки и с удовольствием. Увидеть подводный музей было мечтой, которая осуществилась! Я очень рада!!!!
- ККарина27 июня 2022Спасибо огромное Виктору, получила много положительных эмоций!
- ИИрина14 мая 2022Виктор профессионал своего дела!!! Знаток местной истории и традиций! Подробный инструктаж, который излагается в спокойной манере, но с тонким чувством
- ЛЛариса12 февраля 2022Полна впечатлений! Организация на отлично! От страха опускать голову в воду до погружения на 10 метров!
Благодаря инструкторам, я сделала это!
Как
- ИИгорь29 декабря 2021Всем привет! Эту экскурсию планировал заранее, взял с собой все необходимое снаряжение., кроме балонов. Однако все снаряжение было в наличии
- ААнатолий5 ноября 2021Впечатления от эксурсии самые положительные. Огромное спасибо гиду Виктору. Нас было две пары, мальчики - сертифицированные дайверы, а для девочек,
- РРимма9 октября 2021Невероятный опыт и незабываемая экскурсия!
Это был мой первый опыт погружения. Кроме того, я не умею плавать и даже снорклингом никогда
- ААнастасия20 сентября 2021Погружались первый раз под воду, это было незабываемо, спасибо Виктору за позитивный настрой, за поддержку, за помощь в погружении, благодаря вам мы это сделали😊
- ММарк10 сентября 2021Добрый день,хотим вместе с супругой выразить огромную благодарность Виктору! 9.08.21 у нас было первое погружение, благодаря нашему гиду все прошло
- ООльга22 апреля 2021Отличная экскурсия и надёжный инструктор.
Это важно - русскоязычный хороший инструктор.
- ССветлана4 апреля 2020Я очень благодарна инструктору Виктору!!! Мое первое погружение прошло удачно! Потрясающие впечатления!!! Очень грамотный и понятный инструктаж. Кроме скульптур и
- ИИрина26 ноября 2019Удивительное приключение! Я опустилась на глубину 9 метров! И это я- человек не умеющий даже просто держаться на воде! Благодаря
- ССветлана20 ноября 2019Очень круто, но мало!:D Время под водой летит незаметно. Фактически, в одной экскурсии совместили и просмотр архитектурных достопримечательностей, и дайвинг
- ЛЛюбовь5 мая 2019Добрый день!
28 апреля 2019 состоялось наше первое погружение!
Дайвинг - это незабываемые впечатления, эмоции, новое открытие и переосмысление своего внутреннего «я».
