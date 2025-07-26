Мои заказы

Музеи и искусство Канкуна

Найдено 3 экскурсии в категории «Музеи» в Канкуне на русском языке, цены от $180. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Подводный музей в Канкуне: ваше первое погружение
4 часа
18 отзывов
Водная прогулка
Подводный музей в Канкуне: погружение в мир под водой
Погрузитесь в удивительный подводный мир Канкуна, где искусство встречается с природой среди сотен скульптур под водой
Начало: дайвинг-центр Scuba Cancun
«Создавая этот музей, его автор — Джейсон Тейлор — хотел оживить песчаное дно, отвлечь внимание от природного рифа и создать рукотворный, на котором смогут расти кораллы»
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$180 за человека
Фотоохота в Тулуме: наследие майя, арт-пространства и бич-клабы
На машине
8 часов
Фотопрогулка
Фотоохота в Тулуме: наследие майя, арт-пространства и бич-клабы
Отыскать лучшие места для съёмки фото - и видеоконтента - из Канкуна
Начало: В лобби вашего отеля
«Арт-пространство Sfer-Ik — окунётесь в мир современного искусства и креативных инсталляций, где джунгли становятся частью галереи»
Сегодня в 07:30
Завтра в 06:30
от $650 за человека
Парк Шкарет: 80 гектаров экзотики
На машине
12 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Парк Шкарет: 80 гектаров экзотики
Парк Шкарет - идеальное место для семейного отдыха. Откройте для себя флору, фауну и культуру Мексики с опытным гидом
Начало: В вашем отеле
«Вы посетите сад экзотических бабочек, прогуляетесь по тропам через джунгли и побываете в удивительном музее-аквариуме коралловых рифов»
Расписание: в воскресенье в 09:00
28 сен в 09:00
5 окт в 09:00
$200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Артём
    26 июля 2025
    Подводный музей в Канкуне: ваше первое погружение
    Из плюсов: Уильям англо/испаноговорящий гид действительно профессионал. Внимательный к клиентам и всем нюансам. Погружение с ним одно удовольствие. Чаевые не
    читать дальше

    жалко оставлять

    Из минусов: не было русского языка, хотя заявлено. Доп оплата фотографий 75 долларов, фотографии присылают с задержкой (пишу на 4-й день, пока нет), хотя обещали на следующий день

  • М
    Мария
    7 марта 2025
    Подводный музей в Канкуне: ваше первое погружение
    Виктор незаменимый, великолепный гид!!!
  • А
    Анастасия
    1 декабря 2024
    Подводный музей в Канкуне: ваше первое погружение
    Хочется отметить нашего гида-Гильермо. Мы с мужем ныряли впервые.
    Организация данной экскурсии отличная.
    Заранее списались, обо всём договорились, в назначенное время все
    читать дальше

    были на месте. Подробный инструктаж сначала был проведен на словах и показан на экипировке. Далее эта теория была закреплена на тренировочном нырянии в бассейне. Гильермо грамотный, доброжелательный, внимательный, опытный и терпеливый специалист, который с нами как с детьми - по сто раз и всё то, что не поняли с первого раза)))
    После тренировки в бассейне поплыли к Исла Мухерес, там была наша локация для дайвинга.

    Единственное, что лично для меня оказалось дискомфортным - это глубина в 10 метров. Моим ушам это очень не понравилось и были болезненные ощущения, несмотря на все способы снять это давление.
    Но повторюсь, что это моя индивидуальная особенность и такие ощущения не у каждого.

    Хочется отметить нашего гида-Гильермо. Мы с мужем ныряли впервые
  • А
    Андрей
    12 ноября 2023
    Подводный музей в Канкуне: ваше первое погружение
    Очень интересно! Всё прошло отлично 👍 Больше переживали за первое погружение 13-летнего сына, но всё было отлично. Рекомендую, это то,
    читать дальше

    что Вы должны увидеть: подводный мир великолепен, статуи, покрытые водорослями выглядят сказочно. С нами был Александр, который всё рассказал, проверил, успокоил, настроил и сделал всё, чтобы наше погружение было комфортным)

  • Л
    Лариса
    18 декабря 2022
    Подводный музей в Канкуне: ваше первое погружение
    Отличная организация, замечательный инструктор, поможет справиться с волнением и настроит на нужный лад - всё должно быть без спешки и с удовольствием. Увидеть подводный музей было мечтой, которая осуществилась! Я очень рада!!!!
    Отличная организация, замечательный инструктор, поможет справиться с волнением и настроит на нужный лад - всё должно
  • К
    Карина
    27 июня 2022
    Подводный музей в Канкуне: ваше первое погружение
    Спасибо огромное Виктору, получила много положительных эмоций!
  • И
    Ирина
    14 мая 2022
    Подводный музей в Канкуне: ваше первое погружение
    Виктор профессионал своего дела!!! Знаток местной истории и традиций! Подробный инструктаж, который излагается в спокойной манере, но с тонким чувством
    читать дальше

    юмора! Перед каждым погружением тезисно повтор теории и закрепление на практике сначала в бассейне и потом уже в море. Был момент паники, но Виктор быстро взял ситуацию в руки и чудесным образом все получилось, я попала в другой красочный и незабываемый мир. Благодаря Виктору увидела и рыбу камень, и ската, который прятался под одной из статуй! Зонтики, которые смешно сьеживаются при приближении к ним! Одна из статуй получила порцию воздуха и "начала дышать". Рекомендую эту экскурсию всем кто хочет насладиться подводным миром. Виктору огромное спасибо и низкий поклон за сбывшуюся мечту!!!

  • Л
    Лариса
    12 февраля 2022
    Подводный музей в Канкуне: ваше первое погружение
    Полна впечатлений! Организация на отлично! От страха опускать голову в воду до погружения на 10 метров!
    Благодаря инструкторам, я сделала это!
    Как
    читать дальше

    итог - плыла рядом с черепахой, вместе с цветными рыбками рассматривала экспонаты музея и фракталы растений, восхищалась иголками ежа лежащего на дне, махала рукой лобстеру… получила загар и много эмоций)))

    Рекомендую!

  • И
    Игорь
    29 декабря 2021
    Подводный музей в Канкуне: ваше первое погружение
    Всем привет! Эту экскурсию планировал заранее, взял с собой все необходимое снаряжение., кроме балонов. Однако все снаряжение было в наличии
    читать дальше

    в дайвинг клубе и выдается под вашу ответственность. Главное ничего не потерять. Нашим гидом был Виктор. Очень опытный и профессиональный дайвер. Советую начинающим рассчитывать свои силы. Во- первых, Вас ждет прогулка по морю, у кого проблемы с вестибуляркой - берите таблетки. Во- вторых, часовое погружение (2х 30 мин.) не все выдержали. В целом очень интересно и захватывающек приключение.

  • А
    Анатолий
    5 ноября 2021
    Подводный музей в Канкуне: ваше первое погружение
    Впечатления от эксурсии самые положительные. Огромное спасибо гиду Виктору. Нас было две пары, мальчики - сертифицированные дайверы, а для девочек,
    читать дальше

    это было первое погружение со всеми вытекающими отсюда страхами и напряжением. Виктор, отлично провел ознакомительный курс и пробное погружение в бассейне. Наши девочки быстро поняли безопасность предстоящего погружения. Сама эксурсия, также со стороны гида, проходила абсолютно комфортно. Виктор большой молодец, очень много знает о Мексике как наземной, так и подводной. Очень интересно было с ним общаться. Единственное замечание, скорее не к нему, а к дайв центру с которым он работает, снаряжение очень старое и частично не работоспособное, что немного подпортило впечатление от экскурсии.

  • Р
    Римма
    9 октября 2021
    Подводный музей в Канкуне: ваше первое погружение
    Невероятный опыт и незабываемая экскурсия!
    Это был мой первый опыт погружения. Кроме того, я не умею плавать и даже снорклингом никогда
    читать дальше

    не занималась. Была паника, но Виктор профессионал своего дела! Очень помог справиться с волнением. И вообще чувства юмора у него потрясающее!
    Хочу ещё раз выразить свою благодарность Виктору и команде за то, что Вы делаете!
    Ну и, конечно же, очень рекомендую данную экскурсию! Впечатления незабываемые.

  • А
    Анастасия
    20 сентября 2021
    Подводный музей в Канкуне: ваше первое погружение
    Погружались первый раз под воду, это было незабываемо, спасибо Виктору за позитивный настрой, за поддержку, за помощь в погружении, благодаря вам мы это сделали😊
  • М
    Марк
    10 сентября 2021
    Подводный музей в Канкуне: ваше первое погружение
    Добрый день,хотим вместе с супругой выразить огромную благодарность Виктору! 9.08.21 у нас было первое погружение, благодаря нашему гиду все прошло
    читать дальше

    просто замечательно. Его профессионализм не знает границ! Он очень открыт к своим клиентам, всегда шутит и подбадривает. А это очень важно. Нам все было разложено «по полочкам», Виктор был все время с нами рядом, поэтому страха абсолютно не было. Очень рекомендуем Виктора!!!

  • О
    Ольга
    22 апреля 2021
    Подводный музей в Канкуне: ваше первое погружение
    Отличная экскурсия и надёжный инструктор.
    Это важно - русскоязычный хороший инструктор.
  • С
    Светлана
    4 апреля 2020
    Подводный музей в Канкуне: ваше первое погружение
    Я очень благодарна инструктору Виктору!!! Мое первое погружение прошло удачно! Потрясающие впечатления!!! Очень грамотный и понятный инструктаж. Кроме скульптур и
    читать дальше

    разнообразных рыбок я наблюдала морского ежика, которого Виктор посадил мне на руку. Класс!!! Большое спасибо! Теперь мечтаю получить сертификат дайвера, чтобы погрузиться в сеноты. Виктор инструктор, которому можно доверять! Оказалось, что компания Рико тур проводит другие экскурсии по Юкатану: Чичен-Ица, Коба, Тулум, Розовые озера, сеноты, черепахи, острова и т. д. Везде было познавательно и очень интересно! Преимущество - маленькие группы. Обязательно вернусь и снова обращусь к компании Рико тур.

  • И
    Ирина
    26 ноября 2019
    Подводный музей в Канкуне: ваше первое погружение
    Удивительное приключение! Я опустилась на глубину 9 метров! И это я- человек не умеющий даже просто держаться на воде! Благодаря
    читать дальше

    инструктору Виктору и его помощнику Роберто, я смогла увидеть красоту подводного мира и необычные скульптуры. Впечатления самые яркие и приятные. Огромное спасибо Виктору и Роберто, всей команде профессионалов- капитану, фотографу за внимательное и чуткое отношение к своим подопечным. Всем рекомендую, с этими мужчинами не страшно ничего 🐳

  • С
    Светлана
    20 ноября 2019
    Подводный музей в Канкуне: ваше первое погружение
    Очень круто, но мало!:D Время под водой летит незаметно. Фактически, в одной экскурсии совместили и просмотр архитектурных достопримечательностей, и дайвинг
    читать дальше

    с рыбками, и плавание с черепашками, и плавание на катере по морю) Мы дайвили в первый раз, я даже никогда с маской и трубкой не плавала - Виктор все очень понятно объяснил, хорошо потренировались в бассейне)
    Трансфер из Плайякара туда и обратно очень комфортный на джипе с интересными фактами о Мексике.
    Молодцы, очень здорово!

    P.S. Как мы позже узнали, у Виктора есть еще много экскурсий мини-группами и дешевле аналогов, которых на трипстере я не видела. Если поедете на дайвинг, можете брать все экскурсии пакетом.

  • Л
    Любовь
    5 мая 2019
    Подводный музей в Канкуне: ваше первое погружение
    Добрый день!
    28 апреля 2019 состоялось наше первое погружение!
    Дайвинг - это незабываемые впечатления, эмоции, новое открытие и переосмысление своего внутреннего «я».
    читать дальше

    Открытие красоты подводных глубин, нового еще не до конца познанного подводного Мира – Мира удивительного, прекрасного и волшебного, который завораживает, потрясает и манит своей неизвестностью и невероятной красотой. Мира, в который войдя однажды, ты уже не отпустишь и к которому будешь стремиться вновь и вновь…
    А теперь подробнее об организации экскурсии:
    1. подробный инструктаж – весь необходимый теоретический материал от инструктора. У нас был инструктор - Виктор – Высококлассный Специалист с большим опытом, Мастер своего дела!!! Весь материал излагал подробно, структурированно, понятно, доступно. Отвечал и пояснял все возникшие вопросы. Огромное ему СПАСИБО!!! А за терпение - вдвойне)))))
    2. далее – пробное погружение с аквалангом в бассейн, отработка практических навыков.
    3. потом – пересаживаемся на катер и плывем в течение получаса по красивейшему Карибскому морю: ярко лазурная вода всех оттенков голубизны! Невероятная Красота!
    4. далее погружение – изумительно красивый подводный мир: разнообразные рыбки, морские ежи, видели лобстера! Сам музей тоже очень интересный и красивый!
    На протяжении всего погружения Виктор внимательно следит, подстраховывает и помогает. Все безопасно и надежно!!!
    Более того, мне настолько понравилось, что за последующие дни отпуска я еще раз погрузилась три раза, прошла тест и получила Международный сертификат! УРА!!!
    ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО ВИКТОРУ – за незабываемые впечатления, понимание и терпение!!!!! Умный, интеллигентный, образованный человек!!! Очень ответственный и надежный!!!!!
    Всем советую попробовать!!! Такие впечатления сохраняются на всю жизнь!!!!!
    У кого будут вопросы, пишите!

