Экскурсии по пригородам Канкуна

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  3. Парк Шкарет: 80 гектаров экзотики

Погрузиться в эпицентр природных богатств, мексиканской культуры и развлечений Ривьеры-Майя

Алена
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Алена – экскурсионное агентство
Шкарет — один из крупнейших и самых известных эко-археологических парков мира.

Это рай для семейного отдыха и, несомненно, одна из наиболее ярких страниц мексиканского вояжа.

Заблудиться на огромной, хаотично застроенной территории и упустить возможности Шкарета — проще простого.

Поэтому так важно посетить парк с гидом.

Со мной вы узнаете о местной флоре и фауне, майянской архитектуре и верованиях, современных традициях и культуре.

А также посетите красочные представления и всевозможные аттракционы.
$200 за человека
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Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 12 часов
До 12 человек
Можно с детьми
Встреча В вашем отеле
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Парк Шкарет: 80 гектаров экзотики
Парк Шкарет: 80 гектаров экзотики

Что вас ожидает

Все грани грандиозного проекта на Юкатане
Вы услышите короткую историю создания парка, являющегося современным рукотворным творением, удивительно гармонично вписанным в окружающий ландшафт. Каждый объект программы станет поводом поговорить о самых разных сторонах традиций, природы и истории. Вы узнаете о фантастическом животном и растительном мире Мексики, познакомитесь с майянской культурой возле руин древних памятников, откроете искусство верховой езды «чаррерии». Также я поделюсь некоторыми лайфхакам: например, расскажу, где можно продегустировать редкое мексиканское вино и как занять VIP-места на вечернем шоу.

Фантастическая флора и фауна
Вы посетите сад экзотических бабочек, прогуляетесь по тропам через джунгли и побываете в удивительном музее-аквариуме коралловых рифов. В парке вас также ждут всевозможные питомники, где вы посмотрите на розовых фламинго, попугаев Ара и знаменитого кецаля, а также на потрясающих представителей кошачьих (леопардов, пум и ягуаров), обезьян, крокодилов, тапиров и многих других животных!

Культурно-развлекательные мероприятия
Я расскажу об особенностях подводного плавания в подземной и обычной реках, кроме того, вы сможете искупаться и отдохнуть в красивом заливе. Побываете в Доме шепота с интересными спецэфектами, посетите конное шоу Чарро, увидите обряд Воздушных летунов и доиспанские танцы тольтеков. А вечером посмотрите ежедневное шоу о мексиканских традициях и истории Мексики, на котором устраивают красочные представлениях о культуре разных регионов и эпох.

Руины майянской цивилизации
Возле остатков города Пполе вы узнаете о древних доколумбовых ритуальных центрах и культе богини Луны. Осмотрите обломки пирамид и жилых домов в майянской деревне. Также я расскажу о паломническом пути на соседний остров Косумель, в честь богини плодородия Ишчель, который начинался именно отсюда.

Тайминг
09:00 — выезд на экскурсию
09:30 — 10:00 — прибытие в парк
10:00 — 13:00 — прогулка по достопримечательностям
13:00 — 14:00 — купание в подземной реке
14:00 — 15:00 — обед
15:00 — 17:00 — купание с дельфинами и другие развлечения
17:00 — шоу огня
18:00 — конное шоу
19:00 — главное шоу в амфитеатре
21:00 — возвращение в гостиницу

Организационные детали

  • Стоимость билета для детей до 8 лет и ростом не выше 140 см — 90$. До 3х лет — бесплатно.
  • В стоимость входит комфортный трансфер на минивене и входные билеты.
  • В стоимость не включен обед (30$/взрослого, 20$/ребенка).
  • Мы встретим вас в отеле в Канкуне и после экскурсии отвезем обратно. Примерное время сбора участников — 8:30-9:00, в зависимости от месторасположения отеля.
  • При оплате экскурсии укажите, пожалуйста, адрес, по которому вас нужно забрать.
  • Не забудьте взять с собой купальник и полотенце, удобную обувь, крем от солнца, для зимнего периода — кофту на вечер.
Парк Шкарет: 80 гектаров экзотики
Парк Шкарет: 80 гектаров экзотики
Парк Шкарет: 80 гектаров экзотики
Парк Шкарет: 80 гектаров экзотики
Парк Шкарет: 80 гектаров экзотики
Парк Шкарет: 80 гектаров экзотики
Парк Шкарет: 80 гектаров экзотики
Парк Шкарет: 80 гектаров экзотики
Парк Шкарет: 80 гектаров экзотики
Парк Шкарет: 80 гектаров экзотики
Парк Шкарет: 80 гектаров экзотики
Парк Шкарет: 80 гектаров экзотики
Парк Шкарет: 80 гектаров экзотики
Парк Шкарет: 80 гектаров экзотики
Парк Шкарет: 80 гектаров экзотики
Парк Шкарет: 80 гектаров экзотики
Парк Шкарет: 80 гектаров экзотики
Парк Шкарет: 80 гектаров экзотики
Парк Шкарет: 80 гектаров экзотики

Экскурсия проводится во вторник и воскресенье в 09:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Местов встречи для начала тура В вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Алена
Алена
Я ваш личный помощник в Мексике, дипломированный специалист по сервису и туризму, гражданка Мексики, переводчик, частный гид и консультант по недвижимости и юридическим вопросам организации бизнеса. В Мексике живу 8 лет, наша команда профессиональных гидов проводит индивидуальные и групповые экскурсии в Канкуне, Плая-дель-Кармен, Тулуме, Ривьере Майя, Мехико, Лос Кабосе, Акапулько, Пуэрто-Вальярте. Ждем вас в гости!
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