Экскурсии по пригородам Канкуна

Что вас ожидает

Все грани грандиозного проекта на Юкатане

Вы услышите короткую историю создания парка, являющегося современным рукотворным творением, удивительно гармонично вписанным в окружающий ландшафт. Каждый объект программы станет поводом поговорить о самых разных сторонах традиций, природы и истории. Вы узнаете о фантастическом животном и растительном мире Мексики, познакомитесь с майянской культурой возле руин древних памятников, откроете искусство верховой езды «чаррерии». Также я поделюсь некоторыми лайфхакам: например, расскажу, где можно продегустировать редкое мексиканское вино и как занять VIP-места на вечернем шоу.

Фантастическая флора и фауна

Вы посетите сад экзотических бабочек, прогуляетесь по тропам через джунгли и побываете в удивительном музее-аквариуме коралловых рифов. В парке вас также ждут всевозможные питомники, где вы посмотрите на розовых фламинго, попугаев Ара и знаменитого кецаля, а также на потрясающих представителей кошачьих (леопардов, пум и ягуаров), обезьян, крокодилов, тапиров и многих других животных!

Культурно-развлекательные мероприятия

Я расскажу об особенностях подводного плавания в подземной и обычной реках, кроме того, вы сможете искупаться и отдохнуть в красивом заливе. Побываете в Доме шепота с интересными спецэфектами, посетите конное шоу Чарро, увидите обряд Воздушных летунов и доиспанские танцы тольтеков. А вечером посмотрите ежедневное шоу о мексиканских традициях и истории Мексики, на котором устраивают красочные представлениях о культуре разных регионов и эпох.

Руины майянской цивилизации

Возле остатков города Пполе вы узнаете о древних доколумбовых ритуальных центрах и культе богини Луны. Осмотрите обломки пирамид и жилых домов в майянской деревне. Также я расскажу о паломническом пути на соседний остров Косумель, в честь богини плодородия Ишчель, который начинался именно отсюда.

Тайминг

09:00 — выезд на экскурсию

09:30 — 10:00 — прибытие в парк

10:00 — 13:00 — прогулка по достопримечательностям

13:00 — 14:00 — купание в подземной реке

14:00 — 15:00 — обед

15:00 — 17:00 — купание с дельфинами и другие развлечения

17:00 — шоу огня

18:00 — конное шоу

19:00 — главное шоу в амфитеатре

21:00 — возвращение в гостиницу