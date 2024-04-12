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Мини-группа
11 часов
Влюбиться в Мексику за один день: от Чичен-Ицы до дегустации текилы
Погрузитесь в мир майя, колониальной архитектуры и традиционной кухни в одной увлекательной экскурсии
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 06:00
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
$350 за человека
Мини-группа
4 часа
Подводный музей в Канкуне: погружение в мир под водой
Погрузитесь в удивительный подводный мир Канкуна, где искусство встречается с природой среди сотен скульптур под водой
Начало: дайвинг-центр Scuba Cancun
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$180 за человека
Групповая
7 часов
Бухта черепах Акумаль и эко-парк Танка: путешествие из Канкуна
Проведите незабываемый день, исследуя подводный мир бухты Акумаль и тайны майя в экопарке Танка
Начало: В вашем отеле
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
$159 за человека
Групповая
3 часа
Церемония Темаскаль в майянской деревне: культурное погружение
Приглашаем вас на церемонию Темаскаль, где вы испытаете древние традиции майя и окунетесь в мир гармонии и очищения
Начало: В вашем отеле
Расписание: в среду в 18:00
12 июня в 18:00
19 июня в 18:00
$99 за человека
Групповая
12 часов
Загадочные древние города: Чичен-Ица и Тулум
Отправьтесь в увлекательное путешествие по древним городам Майя, раскройте их тайны и насладитесь природой Мексики. История, культура и приключения ждут вас
Начало: лобби вашего отеля
Расписание: в субботу в 04:00
15 июня в 04:00
22 июня в 04:00
$220 за человека
Групповая
10 часов
Чичен-Ица, Коба, сенот и фабрика текилы: путеводитель по древнему миру
Вас ждет незабываемое путешествие по священным местам майя, где каждый камень хранит тайны древних цивилизаций
Начало: в вашем отеле
$199 за человека
Мини-группа
10 часов
Большое путешествие по полуострову Юкатан: от Канкуна до древних городов Майя
Забудьте о повседневности, отправляйтесь в путешествие по Юкатану. Откройте для себя древние города Майя, купайтесь в сеноте и наслаждайтесь текилой
Начало: у вашего отеля
$219 за человека
Групповая
13 часов
Юкатан: самое интересное за 1 день
Откройте для себя Юкатан за один день! Вас ждут Чичен-Ица, сенот Хубику, Розовые озера и сплав по реке Рио Лагартос. Захватывающие виды и уникальные истории
Начало: в лобби вашего отеля
Расписание: в четверг в 04:00
13 июня в 04:00
20 июня в 04:00
$360 за человека
Мини-группа
8 часов
Мексика: захватывающий дайвинг в пещерах Канкуна для сертифицированных дайверов
Погрузитесь в невероятный подводный мир сенотов Канкуна, где вас ждут сталактиты, сталагмиты и незабываемые впечатления
Начало: в лобби вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$260 за человека
Мини-группа
12 часов
Парк Шкарет: 80 гектаров экзотики
Парк Шкарет - идеальное место для семейного отдыха. Откройте для себя флору, фауну и культуру Мексики с опытным гидом
Начало: В вашем отеле
Расписание: в воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
$200 за человека
Мини-группа
5 часов
Снорклинг с китовыми акулами в Канкуне: встреча с гигантами моря
Вас ждет захватывающее путешествие в мир океана, где вы встретитесь лицом к лицу с китовыми акулами, насладитесь красотой Карибского моря
Начало: Из вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$219 за человека
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия: Розовые озера и древний Эк-Балам из Канкуна
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и неповторимой природы Мексики. Розовые озера, фламинго и пирамиды ждут вас
Начало: В лобби вашего отеля
Расписание: в понедельник в 04:30
10 июня в 04:30
17 июня в 04:30
$240 за человека
Групповая
3 часа
Снорклинг с черепахами и купание в сеноте: приключение в Канкуне
Погрузитесь в кристально чистые воды сеноты и встретьтесь лицом к лицу с морскими черепахами в Карибском море во время этой захватывающей экскурсии
Начало: в вашем отеле
Расписание: в среду в 09:00
12 июня в 09:00
19 июня в 09:00
$105 за человека
Групповая
6 часов
Исла Мухерес на катамаране: культурное приключение и релакс на Ривьере Майя
Проведите день, насыщенный яркими впечатлениями: от снорклинга среди кораллов до отдыха на белоснежных пляжах Исла Мухерес
Начало: В вашем отеле
$119 за человека
Мини-группа
12 часов
Экскурсия в Канкуне: Чичен-Ица, сенот, Эк-Балам и колониальный Вальядолид
Приготовьтесь к увлекательному путешествию по Юкатану в группе до 15 человек. Чичен-Ица, сеноты, Вальядолид и фабрика текилы ждут вас
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 06:00
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
$350 за человека
Групповая
10 часов
Затерянный мир островов Пасьон и Хольбош: эксклюзивная экскурсия из Канкуна
Погрузитесь в мир тропических островов Пасьон и Хольбош, где вас ждут уникальные виды птиц, китовые акулы и чистейшие пляжи
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 05:30
10 июня в 05:30
11 июня в 05:30
$225 за человека
Мини-группа
10 часов
Чичен-Ица, Эк Балам и секретный сенот: Путеводитель по древним мирам Майя
Посетите сердце цивилизации Майя: Чичен-Ица и Эк Балам, окунитесь в секретный сенот и отведайте настоящую текилу
Начало: в вашем отеле
28 дек в 08:00
$199 за человека
Групповая
5 часов
Майя приглашают: Тулум и церемония Темаскаль в Канкуне
Погрузитесь в удивительный мир майя: исследуйте древний город Тулум и примите участие в церемонии Темаскаль
Начало: в вашем отеле
$149 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- EEkaterina12 апреля 2024Были на экскурсии в начале апреля 2024 я и двое детей (подростки). Всё очень понравилось, гиды отличные, организация четкая, программа
- ННиколай8 февраля 2024Большо путешествие по Юкатану с гидом Евгением прошло великолепно! Евгений - великолепный гид и очень интересный человек, прекрасно владеющий мастерством
- ААндрей12 ноября 2023Очень интересно! Всё прошло отлично 👍 Больше переживали за первое погружение 13-летнего сына, но всё было отлично. Рекомендую, это то,
- PPetr5 ноября 2023Экскурсия очень понравилась, гиду Татьяне огромное спасибо! В последний момент маршрут пересмотрели, исключив Тулум, зато потом, через день, меня отвезли в Тулум бесплатно 😎
- ЛЛариса19 декабря 2022Отличная организация, замечательный инструктор, поможет справиться с волнением и настроит на нужный лад - всё должно быть без спешки и с удовольствием. Увидеть подводный музей было мечтой, которая осуществилась! Я очень рада!!!!
- ККарина27 июня 2022Спасибо огромное Виктору, получила много положительных эмоций!
- MMariya24 января 2022Экскурсия организована очень хорошо. Все было вовремя, без задержек и толп туристов, все продумано до мелочей. За 1 день действительно
- ЕЕвгений19 января 2022Рекомендуем к посещению (под Тулумом)
- ААнна10 января 2022Церемония понравилась, но скорее стоит рассматривать ее как практику часовой медитации. Не советую ехать на нее туристам с Канкуна, уж очень далеко, по моему мнению, не стоит оно стольких часов дороги.
- ГГалина2 января 2022Вечерняя церемония в Майа деревне очищающая душу и тело с купанием в Сеноте и ужином. Очень познавательно. Благодарность Татьяне, гиду за перевод и разъяснения по ритуалу. Всем кому это интересно советую
Ответы на вопросы от путешественников по Канкуну в категории «Групповые»
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