Найдено 3 экскурсии в категории « Розовые озера » в Канкуне на русском языке, цены от $155. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году

1 чел. По популярности 10 часов Групповая до 19 чел. Эк Балам, заповедник Рио Лагартос, розовые озера, Вальядолид Начало: Ваш отель в Канкуне или на Ривьере Майя «Красивейшие виды, природный заповедник с сотнями видов птиц, крокодилами и фламинго, розовые озера и колониальная архитектура Юкатана» Расписание: Уточните у гида в заказе доступные даты $ 155 за человека На автобусе 13 часов Групповая до 19 чел. Юкатан: самое интересное за 1 день Откройте для себя Юкатан за один день! Вас ждут Чичен-Ица, сенот Хубику, Розовые озера и сплав по реке Рио Лагартос. Захватывающие виды и уникальные истории Начало: В лобби вашего отеля «Самое фотогеничное место нашего маршрута – это Розовые озера» Расписание: в четверг в 04:00 $ 360 за человека На автобусе 13 часов Групповая до 19 чел. Групповая экскурсия: Розовые озера и древний Эк-Балам из Канкуна Погрузитесь в мир древних цивилизаций и неповторимой природы Мексики. Розовые озера, фламинго и пирамиды ждут вас Начало: В лобби вашего отеля «Полюбуетесь Розовыми озерами, понаблюдаете за фламинго и пеликанами в естественной среде обитания, прокатитесь на моторной лодке и раскроете секреты «реки ящеров»» Расписание: в понедельник в 04:30 $ 240 за человека Другие экскурсии Канкуна

Ответы на вопросы от путешественников по Канкуну в категории «Розовые озера»

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