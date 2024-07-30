10 часов
Групповая
до 19 чел.
Эк Балам, заповедник Рио Лагартос, розовые озера, Вальядолид
Начало: Ваш отель в Канкуне или на Ривьере Майя
«Красивейшие виды, природный заповедник с сотнями видов птиц, крокодилами и фламинго, розовые озера и колониальная архитектура Юкатана»
Расписание: Уточните у гида в заказе доступные даты
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$155 за человека
13 часов
Групповая
до 19 чел.
Юкатан: самое интересное за 1 день
Откройте для себя Юкатан за один день! Вас ждут Чичен-Ица, сенот Хубику, Розовые озера и сплав по реке Рио Лагартос. Захватывающие виды и уникальные истории
Начало: В лобби вашего отеля
«Самое фотогеничное место нашего маршрута – это Розовые озера»
Расписание: в четверг в 04:00
1 авг в 04:00
8 авг в 04:00
$360 за человека
13 часов
Групповая
до 19 чел.
Групповая экскурсия: Розовые озера и древний Эк-Балам из Канкуна
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и неповторимой природы Мексики. Розовые озера, фламинго и пирамиды ждут вас
Начало: В лобби вашего отеля
«Полюбуетесь Розовыми озерами, понаблюдаете за фламинго и пеликанами в естественной среде обитания, прокатитесь на моторной лодке и раскроете секреты «реки ящеров»»
Расписание: в понедельник в 04:30
5 авг в 04:30
12 авг в 04:30
$240 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Канкуну в категории «Розовые озера»
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