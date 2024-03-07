Индивидуальные экскурсии в Канкуне с личным гидом

Найдено 10 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Канкуне на русском языке, цены от $350. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Центр Юкатана: Чичен-Ица, Ик-Киль и Вальядолид
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Чичен-Ица, Ик-Киль, Вальядолид: Полное погружение в культуру Юкатана
Путешествие в сердце Юкатана: от древних руин Чичен-Ицы до кристальных вод сенота Ик-Киль и колоритного Вальядолида
Начало: От вашего отеля
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
от $650 за всё до 10 чел.
Из Канкуна к озёрам и пещерам полуострова Юкатан
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Путешествие к Сенотам и Пещерам Юкатана из Канкуна
Отправьтесь в увлекательное путешествие по карстовым пещерам и подземным озерам полуострова Юкатан, наслаждаясь уникальной природой Мексики
Завтра в 14:30
10 июня в 06:30
$350 за всё до 3 чел.
Тулум, снорклинг на рифе, купание в подземной реке и обед в деревне майя
🚌 На автобусе
Индивидуальная
7 часов
Тулум, снорклинг и обед в деревне майя: полный день приключений
Погрузитесь в мир древних майя, исследуйте подводный мир рифа и насладитесь уникальными вкусами в джунглях Канкуна
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
$500 за всё до 12 чел.
Коба и купание в трех сенотах
Индивидуальная
6 часов
Коба и купание в трех сенотах: незабываемое приключение в Канкуне
Погрузитесь в историю цивилизации майя и освежитесь в кристально чистых сенотах в увлекательной шестичасовой экскурсии
Начало: По договоренности с клиентом
Расписание: по договоренности с клиентом
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
$524 за всё до 6 чел.
Лучшее на Ривьере Майя
Индивидуальная
6 часов
Уникальное путешествие по Ривьере Майя: Акумаль, сеноты и Тулум
Проведите незабываемый день, исследуя сокровища Ривьеры Майя: от морских черепах до древних руин майя
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
от $550 за всё до 3 чел.
Романтические и свадебные фотосессии
Фотопрогулка
3 часа
Фотосессии в Канкуне: свадьба, романтика, подводные приключения
Захватите волшебные моменты в Канкуне с талантливым фотографом. Романтика, свадьба, уникальные подводные съемки
Начало: По договоренности с клиентом
Расписание: по договоренности
Завтра в 21:00
10 июня в 09:00
$428 за всё до 2 чел.
Индейский ритуал очищения Темаскаль
Индивидуальная
4 часа
Индейский ритуал Темаскаль в Канкуне: встреча с собой и природой
Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее погружение в древние традиции и исцеление под руководством настоящего шамана
Начало: По договоренности с клиентом
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от $625 за всё до 6 чел.
Чичен-Ица - Вальядолид - купание в сеноте - завод Текилы
Индивидуальная
10 часов
Чичен-Ица, Вальядолид, сенот Ик Киль и завод текилы: полное погружение
Погрузитесь в мир древних майя, колониальной архитектуры и уникальных природных явлений в одной поездке
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от $600 за всё до 6 чел.
Из Канкуна - в Мехико и Теотиуакан на один день
Индивидуальная
13 часов
Из Канкуна - в Мехико и Теотиуакан на один день
Полдня в дороге? Стоит того! Посетите древние пирамиды и исторический центр Мехико с гидом-историком. Погружение в культуру и историю Мексики
Начало: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$563 за человека
Большое путешествие на север Юкатана
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Большое путешествие на север Юкатана: экскурсия из Канкуна
Откройте для себя уникальные места северного Юкатана: Город чёрного ягуара, священный сенот и колониальный Вальядолид. Погрузитесь в культуру и историю региона
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
от $700 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Маргарита
    7 марта 2024
    Центр Юкатана: Чичен-Ица, Ик-Киль и Вальядолид
    Были с Александром на экскурсии Центр Юкатана. Остались в полном восторге по ряду причин. Ну во-первых, Александр утром был вовремя
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    - минута в минуту, автомобиль очень комфортабельный, нас было двое - разместились с комфортом. Вода холодная в свободном доступе - сколько угодно. Маршрут составлен кране грамотно - убедились впоследствии на собственном опыте путешествий. Все вопросы с билетами решались мгновенно - не ждали практически нигде, хотя в Чичен Ице народу было довольно много. Рассказывает Александр очень интересно, вопросы любые обсуждайте (ну в пределах приличий) - человек глубокий и интересный. Нам очень и очень понравилось, рекомендую всем.

  • О
    Олесь
    27 февраля 2024
    Центр Юкатана: Чичен-Ица, Ик-Киль и Вальядолид
    Александр - великолепный гид! Экскурсия прошла на 10 баллов из 10! Александр подстраивается под желания туристов и может скорректировать программу
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    при необходимости. Мы посмотрели все, что планировалось по маршруту, также Александр рассказал нам историю покорения Мексики Эрнаном Кортесом. Также хотим отметить комфортную машину - Хонда Одиссей. Очень рекомендуем этого гида!

  • С
    Светлана
    21 января 2023
    Из Канкуна к озёрам и пещерам полуострова Юкатан
    Полый восторг. Сеноты, на мой взгляд, это лучшее, что есть в Мексике. Мы были там практически одни, и это также
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    добавляло впечатлений. Кроме сенотов, посетили Эк-Балам и Вальядолид. Экскурсия и всё путешествие оставило неизгладимый след, от всей души рекомендую. Организаторам - огромное спасибо!

  • А
    Анатолий
    19 февраля 2020
    Из Канкуна к озёрам и пещерам полуострова Юкатан
    Были на экскурсии 11 февраля. Замечательно провели время. Посмотрели удивительные сеноты и пещеры, не заезженные туристами. Огромное спасибо Еве и Антону. Они нам показали несколько другую Мексику.

Ответы на вопросы от путешественников по Канкуну в категории «Индивидуальные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Канкуне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Центр Юкатана: Чичен-Ица, Ик-Киль и Вальядолид
  2. Из Канкуна к озёрам и пещерам полуострова Юкатан
  3. Тулум, снорклинг на рифе, купание в подземной реке и обед в деревне майя
  4. Коба и купание в трех сенотах
  5. Лучшее на Ривьере Майя
Какие места ещё посмотреть в Канкуне
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Чичен-Ица
  2. Розовые озера
  3. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Канкуну в июне 2024
Сейчас в Канкуне в категории "Индивидуальные" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 350 до 700. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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