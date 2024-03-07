1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Чичен-Ица, Ик-Киль, Вальядолид: Полное погружение в культуру Юкатана
Путешествие в сердце Юкатана: от древних руин Чичен-Ицы до кристальных вод сенота Ик-Киль и колоритного Вальядолида
Начало: От вашего отеля
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
от $650 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие к Сенотам и Пещерам Юкатана из Канкуна
Отправьтесь в увлекательное путешествие по карстовым пещерам и подземным озерам полуострова Юкатан, наслаждаясь уникальной природой Мексики
Завтра в 14:30
10 июня в 06:30
$350 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Тулум, снорклинг и обед в деревне майя: полный день приключений
Погрузитесь в мир древних майя, исследуйте подводный мир рифа и насладитесь уникальными вкусами в джунглях Канкуна
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
$500 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
6 часов
Коба и купание в трех сенотах: незабываемое приключение в Канкуне
Погрузитесь в историю цивилизации майя и освежитесь в кристально чистых сенотах в увлекательной шестичасовой экскурсии
Начало: По договоренности с клиентом
Расписание: по договоренности с клиентом
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
$524 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Уникальное путешествие по Ривьере Майя: Акумаль, сеноты и Тулум
Проведите незабываемый день, исследуя сокровища Ривьеры Майя: от морских черепах до древних руин майя
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
от $550 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Фотосессии в Канкуне: свадьба, романтика, подводные приключения
Захватите волшебные моменты в Канкуне с талантливым фотографом. Романтика, свадьба, уникальные подводные съемки
Начало: По договоренности с клиентом
Расписание: по договоренности
Завтра в 21:00
10 июня в 09:00
$428 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индейский ритуал Темаскаль в Канкуне: встреча с собой и природой
Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее погружение в древние традиции и исцеление под руководством настоящего шамана
Начало: По договоренности с клиентом
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от $625 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Чичен-Ица, Вальядолид, сенот Ик Киль и завод текилы: полное погружение
Погрузитесь в мир древних майя, колониальной архитектуры и уникальных природных явлений в одной поездке
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от $600 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Канкуна - в Мехико и Теотиуакан на один день
Полдня в дороге? Стоит того! Посетите древние пирамиды и исторический центр Мехико с гидом-историком. Погружение в культуру и историю Мексики
Начало: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$563 за человека
Индивидуальная
13 часов
Большое путешествие на север Юкатана: экскурсия из Канкуна
Откройте для себя уникальные места северного Юкатана: Город чёрного ягуара, священный сенот и колониальный Вальядолид. Погрузитесь в культуру и историю региона
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
от $700 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММаргарита7 марта 2024Были с Александром на экскурсии Центр Юкатана. Остались в полном восторге по ряду причин. Ну во-первых, Александр утром был вовремя
- ООлесь27 февраля 2024Александр - великолепный гид! Экскурсия прошла на 10 баллов из 10! Александр подстраивается под желания туристов и может скорректировать программу
- ССветлана21 января 2023Полый восторг. Сеноты, на мой взгляд, это лучшее, что есть в Мексике. Мы были там практически одни, и это также
- ААнатолий19 февраля 2020Были на экскурсии 11 февраля. Замечательно провели время. Посмотрели удивительные сеноты и пещеры, не заезженные туристами. Огромное спасибо Еве и Антону. Они нам показали несколько другую Мексику.
Ответы на вопросы от путешественников по Канкуну в категории «Индивидуальные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Канкуне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
Какие места ещё посмотреть в Канкуне
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Канкуну в июне 2024
Сейчас в Канкуне в категории "Индивидуальные" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 350 до 700. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Любите не зависеть от других и самостоятельно решать куда и когда ехать на экскурсию в Канкуне? Предлагаем купить экскурсию с индивидуальным гидом, например, вы посетите местные достопримечательности на автомобиле или микроавтобусе. Низкие цены, много отзывов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Мексики на русском языке