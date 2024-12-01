4 часа
Водная прогулка
Подводный музей в Канкуне: погружение в мир под водой
Погрузитесь в удивительный подводный мир Канкуна, где искусство встречается с природой среди сотен скульптур под водой
Начало: дайвинг-центр Scuba Cancun
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$180 за человека
10 часов
Индивидуальная
Чичен-Ица, Ик-Киль, Вальядолид: Полное погружение в культуру Юкатана
Путешествие в сердце Юкатана: от древних руин Чичен-Ицы до кристальных вод сенота Ик-Киль и колоритного Вальядолида
Начало: От вашего отеля
31 дек в 06:30
1 янв в 06:30
от $650 за человека
1.5 часа
Аудиогид
Аудиогид по археологическому комплексу «Чичен-Ица»
Исследовать руины древнего мегаполиса в своём темпе - с проводником в вашем смартфоне
Начало: У входа в археологический комплекс «Чичен-Ица»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$7 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия1 декабря 2024Хочется отметить нашего гида-Гильермо. Мы с мужем ныряли впервые. Организация данной экскурсии отличная. Заранее списались, обо всём договорились, в назначенное время все
- ММаргарита7 марта 2024Были с Александром на экскурсии Центр Юкатана. Остались в полном восторге по ряду причин. Ну во-первых, Александр утром был вовремя
- ООлесь27 февраля 2024Александр - великолепный гид! Экскурсия прошла на 10 баллов из 10! Александр подстраивается под желания туристов и может скорректировать программу
- ААндрей12 ноября 2023Очень интересно! Всё прошло отлично 👍 Больше переживали за первое погружение 13-летнего сына, но всё было отлично. Рекомендую, это то,
- ЛЛариса19 декабря 2022Отличная организация, замечательный инструктор, поможет справиться с волнением и настроит на нужный лад - всё должно быть без спешки и с удовольствием. Увидеть подводный музей было мечтой, которая осуществилась! Я очень рада!!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Канкуну в категории «Самое главное»
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Сколько стоит экскурсия по Канкуну в декабре 2024
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