Увидеть самое главное в Канкуне

Найдено 3 экскурсии в категории «Самое главное» в Канкуне на русском языке, цены от $7. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Подводный музей в Канкуне: ваше первое погружение
16 отзывов
4 часа
Водная прогулка
Подводный музей в Канкуне: погружение в мир под водой
Погрузитесь в удивительный подводный мир Канкуна, где искусство встречается с природой среди сотен скульптур под водой
Начало: дайвинг-центр Scuba Cancun
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$180 за человека
Центр Юкатана: Чичен-Ица, Ик-Киль и Вальядолид
На машине
2 отзыва
10 часов
Индивидуальная
Чичен-Ица, Ик-Киль, Вальядолид: Полное погружение в культуру Юкатана
Путешествие в сердце Юкатана: от древних руин Чичен-Ицы до кристальных вод сенота Ик-Киль и колоритного Вальядолида
Начало: От вашего отеля
31 дек в 06:30
1 янв в 06:30
от $650 за человека
Аудиогид по археологическому комплексу «Чичен-Ица»
Пешая
1.5 часа
Аудиогид
Аудиогид по археологическому комплексу «Чичен-Ица»
Исследовать руины древнего мегаполиса в своём темпе - с проводником в вашем смартфоне
Начало: У входа в археологический комплекс «Чичен-Ица»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$7 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    1 декабря 2024
    Подводный музей в Канкуне: ваше первое погружение
    Хочется отметить нашего гида-Гильермо. Мы с мужем ныряли впервые. Организация данной экскурсии отличная. Заранее списались, обо всём договорились, в назначенное время все
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    были на месте. Подробный инструктаж сначала был проведен на словах и показан на экипировке. Далее эта теория была закреплена на тренировочном нырянии в бассейне. Гильермо грамотный, доброжелательный, внимательный, опытный и терпеливый специалист, который с нами как с детьми - по сто раз и всё то, что не поняли с первого раза))) После тренировки в бассейне поплыли к Исла Мухерес, там была наша локация для дайвинга. Единственное, что лично для меня оказалось дискомфортным - это глубина в 10 метров. Моим ушам это очень не понравилось и были болезненные ощущения, несмотря на все способы снять это давление. Но повторюсь, что это моя индивидуальная особенность и такие ощущения не у каждого.

    Хочется отметить нашего гида-Гильермо. Мы с мужем ныряли впервые
  • М
    Маргарита
    7 марта 2024
    Центр Юкатана: Чичен-Ица, Ик-Киль и Вальядолид
    Были с Александром на экскурсии Центр Юкатана. Остались в полном восторге по ряду причин. Ну во-первых, Александр утром был вовремя
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    - минута в минуту, автомобиль очень комфортабельный, нас было двое - разместились с комфортом. Вода холодная в свободном доступе - сколько угодно. Маршрут составлен кране грамотно - убедились впоследствии на собственном опыте путешествий. Все вопросы с билетами решались мгновенно - не ждали практически нигде, хотя в Чичен Ице народу было довольно много. Рассказывает Александр очень интересно, вопросы любые обсуждайте (ну в пределах приличий) - человек глубокий и интересный. Нам очень и очень понравилось, рекомендую всем.

  • О
    Олесь
    27 февраля 2024
    Центр Юкатана: Чичен-Ица, Ик-Киль и Вальядолид
    Александр - великолепный гид! Экскурсия прошла на 10 баллов из 10! Александр подстраивается под желания туристов и может скорректировать программу
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    при необходимости. Мы посмотрели все, что планировалось по маршруту, также Александр рассказал нам историю покорения Мексики Эрнаном Кортесом. Также хотим отметить комфортную машину - Хонда Одиссей. Очень рекомендуем этого гида!

  • А
    Андрей
    12 ноября 2023
    Подводный музей в Канкуне: ваше первое погружение
    Очень интересно! Всё прошло отлично 👍 Больше переживали за первое погружение 13-летнего сына, но всё было отлично. Рекомендую, это то,
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    что Вы должны увидеть: подводный мир великолепен, статуи, покрытые водорослями выглядят сказочно. С нами был Александр, который всё рассказал, проверил, успокоил, настроил и сделал всё, чтобы наше погружение было комфортным)

  • Л
    Лариса
    19 декабря 2022
    Подводный музей в Канкуне: ваше первое погружение
    Отличная организация, замечательный инструктор, поможет справиться с волнением и настроит на нужный лад - всё должно быть без спешки и с удовольствием. Увидеть подводный музей было мечтой, которая осуществилась! Я очень рада!!!!
    Отличная организация, замечательный инструктор, поможет справиться с волнением и настроит на нужный лад - всё должно

Ответы на вопросы от путешественников по Канкуну в категории «Самое главное»

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  3. Аудиогид по археологическому комплексу «Чичен-Ица»
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Сколько стоит экскурсия по Канкуну в декабре 2024
Сейчас в Канкуне в категории "Самое главное" можно забронировать 3 экскурсии от 7 до 650. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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