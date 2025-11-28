Фотоохота в Тулуме: наследие майя, арт-пространства и бич-клабы
Отыскать лучшие места для съёмки фото - и видеоконтента - из Канкуна
Тулум — рай для любителей ярких кадров.
Город негласно получил имидж «Ибицы» всей Латинской Америки — закрытые вечеринки посреди джунглей привносят в атмосферу Тулума дух молодого авантюризма. На экскурсии вы почувствуете это — и увезёте эффектные кадры на память.
Руины майя, футуристичные арт-пространства, белоснежные пляжи — каждая локация здесь создана для того, чтобы ваша лента засияла новыми красками.
Описание фото-прогулки
Древний Тулум — вы прогуляетесь среди руин города-порта майя, узнаете о его роли в торговле и религии.
Статуя Ven a la Luz («Приди к свету») — увидите культовую 10-метровую скульптуру Даниэля Поппера, символ гармонии человека и природы.
Бич-клабы — расслабитесь на побережье Карибского моря, где стильная атмосфера сочетается с мексиканской кухней и коктейлями.
Арт-пространство Sfer-Ik — окунётесь в мир современного искусства и креативных инсталляций, где джунгли становятся частью галереи.
И узнаете:
почему Тулум называют порталом между древними майя и современным миром
чем уникален портовый город и почему именно он дольше других сохранял независимость
как арт-объекты и культурные пространства меняют облик города
где находятся лучшие локации для эффектных фото и видео
Примерный тайминг
6:30 — выезд из Канкуна 8:00 — прибытие в археологическую зону Тулума (экскурсия 1,5–2 часа) 10:30 — статуя Ven a la Luz 11:00 — бич-клаб Ахао: остановка на кофе, дринк или перекус (не входит в стоимость), также можно искупаться на пляже 13:00 — арт-пространство Sfer-Ik 14:30 — купание 15:30 — выезд к отелям (возвращение в Канкун в 18:00)
Организационные детали
Поедем на Toyota Hiace 2025 года
Отдельно по желанию оплачиваются напитки и еда
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В лобби вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Александр — ваш гид в Канкуне
Провёл экскурсии для 73 туристов
Я профессиональный гид, гуманитарий, увлечённый историей и экстремальными видами спорта. Более 10 лет работы. Как федеральный гид провожу экскурсии любой сложности по всей стране.
С удовольствием помогу в организации вашего пребывания
в уже ставшей мне родной Мексике. Дам подробные консультации и поделюсь всем, что здесь необходимо знать и предвидеть. Познакомлю с культурой, традициями, обычаями и историей этой загадочной страны максимально близко и достоверно.
В моём арсенале есть уникальные экскурсионные программы и многодневные туры даже для самых искушенных путешественников; индивидуальные туры; экскурсии в мини-группах из Канкуна, Плайи-дель-Кармен, Тулума; трансферы по Ривьере Майя; аренда авто с доставкой в необходимую локацию, услуги переводчика и многое другое.