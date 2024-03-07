Чичен-Ица – экскурсии в Канкуне

Найдено 6 экскурсий в категории «Чичен-Ица» в Канкуне на русском языке, цены от $199. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Центр Юкатана: Чичен-Ица, Ик-Киль и Вальядолид
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Чичен-Ица, Ик-Киль, Вальядолид: Полное погружение в культуру Юкатана
Путешествие в сердце Юкатана: от древних руин Чичен-Ицы до кристальных вод сенота Ик-Киль и колоритного Вальядолида
Начало: От вашего отеля
«В десяти минутах от Чичен-Ицы находится ещё одна жемчужина Юкатана — сенот Ик-Киль»
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
от $650 за всё до 10 чел.
Загадочные древние города: Чичен-Ица и Тулум
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
1 отзыв
Загадочные древние города: Чичен-Ица и Тулум
Отправьтесь в увлекательное путешествие по древним городам Майя, раскройте их тайны и насладитесь природой Мексики. История, культура и приключения ждут вас
Начало: лобби вашего отеля
«Руины городов Чичен-Ица и Тулум помогут вам понять, что такое цивилизация Майя и как жили ее представители: какие дома и храмы строили, во что верили и как организовывали свой быт»
Расписание: в субботу в 04:00
15 июня в 04:00
22 июня в 04:00
$220 за человека
Чичен-Ица, Коба, сенот и фабрика текилы
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
1 отзыв
Чичен-Ица, Коба, сенот и фабрика текилы: путеводитель по древнему миру
Вас ждет незабываемое путешествие по священным местам майя, где каждый камень хранит тайны древних цивилизаций
Начало: в вашем отеле
«Культовая Чичен-Ица: наследие Мезоамерики»
$199 за человека
Юкатан: самое интересное за 1 день
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
Юкатан: самое интересное за 1 день
Откройте для себя Юкатан за один день! Вас ждут Чичен-Ица, сенот Хубику, Розовые озера и сплав по реке Рио Лагартос. Захватывающие виды и уникальные истории
Начало: в лобби вашего отеля
«Первая остановка – древний город Чичен-Ица»
Расписание: в четверг в 04:00
13 июня в 04:00
20 июня в 04:00
$360 за человека
Чичен-Ица - Вальядолид - купание в сеноте - завод Текилы
Индивидуальная
10 часов
Чичен-Ица, Вальядолид, сенот Ик Киль и завод текилы: полное погружение
Погрузитесь в мир древних майя, колониальной архитектуры и уникальных природных явлений в одной поездке
Начало: Ваш отель
«Экскурсия начнется с поездки в Чичен-Ицу»
Расписание: По договоренности
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от $600 за всё до 6 чел.
Чичен-Ица, Эк Балам и секретный сенот
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
Чичен-Ица, Эк Балам и секретный сенот: Путеводитель по древним мирам Майя
Посетите сердце цивилизации Майя: Чичен-Ица и Эк Балам, окунитесь в секретный сенот и отведайте настоящую текилу
Начало: в вашем отеле
«А также побываете в комплексе Чичен-Ица, где вам предстоит встреча с главными легендами Мезоамерики»
28 дек в 08:00
$199 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Маргарита
    7 марта 2024
    Центр Юкатана: Чичен-Ица, Ик-Киль и Вальядолид
    Были с Александром на экскурсии Центр Юкатана. Остались в полном восторге по ряду причин. Ну во-первых, Александр утром был вовремя
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    - минута в минуту, автомобиль очень комфортабельный, нас было двое - разместились с комфортом. Вода холодная в свободном доступе - сколько угодно. Маршрут составлен кране грамотно - убедились впоследствии на собственном опыте путешествий. Все вопросы с билетами решались мгновенно - не ждали практически нигде, хотя в Чичен Ице народу было довольно много. Рассказывает Александр очень интересно, вопросы любые обсуждайте (ну в пределах приличий) - человек глубокий и интересный. Нам очень и очень понравилось, рекомендую всем.

  • О
    Олесь
    27 февраля 2024
    Центр Юкатана: Чичен-Ица, Ик-Киль и Вальядолид
    Александр - великолепный гид! Экскурсия прошла на 10 баллов из 10! Александр подстраивается под желания туристов и может скорректировать программу
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    при необходимости. Мы посмотрели все, что планировалось по маршруту, также Александр рассказал нам историю покорения Мексики Эрнаном Кортесом. Также хотим отметить комфортную машину - Хонда Одиссей. Очень рекомендуем этого гида!

  • P
    Petr
    5 ноября 2023
    Загадочные древние города: Чичен-Ица и Тулум
    Экскурсия очень понравилась, гиду Татьяне огромное спасибо! В последний момент маршрут пересмотрели, исключив Тулум, зато потом, через день, меня отвезли в Тулум бесплатно 😎
    Экскурсия очень понравилась, гиду Татьяне огромное спасибо! В последний момент маршрут пересмотрели, исключив Тулум, зато потомЭкскурсия очень понравилась, гиду Татьяне огромное спасибо! В последний момент маршрут пересмотрели, исключив Тулум, зато потомЭкскурсия очень понравилась, гиду Татьяне огромное спасибо! В последний момент маршрут пересмотрели, исключив Тулум, зато потомЭкскурсия очень понравилась, гиду Татьяне огромное спасибо! В последний момент маршрут пересмотрели, исключив Тулум, зато потом
  • Е
    Елена
    27 ноября 2019
    Чичен-Ица, Коба, сенот и фабрика текилы
    Экскурсия замечательная. Хотя по времени очень продолжительная, совершенно не устали благодаря нашему гиду Татьяне. Татьяна удивительный человек! Кладезь информации по
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    истории майя, очень артистично преподносит материал, грамотно выстроила экскурсию по времени пребывания на каждом объекте: избежали толпы. Особенно это важно для пирамид и сенота. Большое спасибо за чудесно проведенный день! Отдельная благодарность Татьяне. Ее рассказы пробудили в нас интерес к изучению истории майя. Все советую съездить на данную экскурсию

Ответы на вопросы от путешественников по Канкуну в категории «Чичен-Ица»

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  3. Чичен-Ица, Коба, сенот и фабрика текилы
  4. Юкатан: самое интересное за 1 день
  5. Чичен-Ица - Вальядолид - купание в сеноте - завод Текилы
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  1. Чичен-Ица
  2. Розовые озера
  3. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Канкуну в июне 2024
Сейчас в Канкуне в категории "Чичен-Ица" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 199 до 650. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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