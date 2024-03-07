1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Чичен-Ица, Ик-Киль, Вальядолид: Полное погружение в культуру Юкатана
Путешествие в сердце Юкатана: от древних руин Чичен-Ицы до кристальных вод сенота Ик-Киль и колоритного Вальядолида
Начало: От вашего отеля
«В десяти минутах от Чичен-Ицы находится ещё одна жемчужина Юкатана — сенот Ик-Киль»
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
от $650 за всё до 10 чел.
Групповая
12 часов
Загадочные древние города: Чичен-Ица и Тулум
Отправьтесь в увлекательное путешествие по древним городам Майя, раскройте их тайны и насладитесь природой Мексики. История, культура и приключения ждут вас
Начало: лобби вашего отеля
«Руины городов Чичен-Ица и Тулум помогут вам понять, что такое цивилизация Майя и как жили ее представители: какие дома и храмы строили, во что верили и как организовывали свой быт»
Расписание: в субботу в 04:00
15 июня в 04:00
22 июня в 04:00
$220 за человека
Групповая
10 часов
Чичен-Ица, Коба, сенот и фабрика текилы: путеводитель по древнему миру
Вас ждет незабываемое путешествие по священным местам майя, где каждый камень хранит тайны древних цивилизаций
Начало: в вашем отеле
«Культовая Чичен-Ица: наследие Мезоамерики»
$199 за человека
Групповая
13 часов
Юкатан: самое интересное за 1 день
Откройте для себя Юкатан за один день! Вас ждут Чичен-Ица, сенот Хубику, Розовые озера и сплав по реке Рио Лагартос. Захватывающие виды и уникальные истории
Начало: в лобби вашего отеля
«Первая остановка – древний город Чичен-Ица»
Расписание: в четверг в 04:00
13 июня в 04:00
20 июня в 04:00
$360 за человека
Индивидуальная
10 часов
Чичен-Ица, Вальядолид, сенот Ик Киль и завод текилы: полное погружение
Погрузитесь в мир древних майя, колониальной архитектуры и уникальных природных явлений в одной поездке
Начало: Ваш отель
«Экскурсия начнется с поездки в Чичен-Ицу»
Расписание: По договоренности
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от $600 за всё до 6 чел.
Мини-группа
10 часов
Чичен-Ица, Эк Балам и секретный сенот: Путеводитель по древним мирам Майя
Посетите сердце цивилизации Майя: Чичен-Ица и Эк Балам, окунитесь в секретный сенот и отведайте настоящую текилу
Начало: в вашем отеле
«А также побываете в комплексе Чичен-Ица, где вам предстоит встреча с главными легендами Мезоамерики»
28 дек в 08:00
$199 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММаргарита7 марта 2024Были с Александром на экскурсии Центр Юкатана. Остались в полном восторге по ряду причин. Ну во-первых, Александр утром был вовремя
- ООлесь27 февраля 2024Александр - великолепный гид! Экскурсия прошла на 10 баллов из 10! Александр подстраивается под желания туристов и может скорректировать программу
- PPetr5 ноября 2023Экскурсия очень понравилась, гиду Татьяне огромное спасибо! В последний момент маршрут пересмотрели, исключив Тулум, зато потом, через день, меня отвезли в Тулум бесплатно 😎
- ЕЕлена27 ноября 2019Экскурсия замечательная. Хотя по времени очень продолжительная, совершенно не устали благодаря нашему гиду Татьяне. Татьяна удивительный человек! Кладезь информации по
Ответы на вопросы от путешественников по Канкуну в категории «Чичен-Ица»
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