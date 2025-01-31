Сейчас ноябрь — это идеальное время.

Лучшие месяцы для посещения Чичен-Ицы - это с ноября по февраль. В это время меньше туристов, что позволяет насладиться спокойной атмосферой и полностью погрузиться в изучение древней культуры майя.

Чичен-Ица - один из самых значимых археологических комплексов майя. Аудиогид предлагает уникальную возможность узнать о жизни и достижениях этой загадочной цивилизации. Приложение с GPS-картой проведет по ключевым точкам, включая пирамиду Кукулькана и священный сенот. Погрузитесь в историю и культуру древнего народа, который оставил значительное наследие в астрономии и инженерии. Аудиогид доступен в любое время в течение года после покупки

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание аудиогида

Когда испанские исследователи ступили на эту землю, они обнаружили, что местные города уже заброшены, а некогда великий народ майя представлял собой разрозненные племена, не знавшие ни колеса, ни железа. Что учёным удалось выяснить о таинственной цивилизации и какое наследие она оставила миру?

Вы узнаете:

Как было устроено хозяйство майя, какие продукты составляли их рацион

Каких животных ели, а каких они никогда не видели

В каких богов верили

Какие научные открытия они сделали раньше европейцев

Почему столь развитая цивилизация погибла

Когда наступит следующий конец света

Как сделать научное открытие из народной сказки

Всего в маршруте 16 точек, заключённых в кольцевой маршрут. В нашей программе:

пирамида Кукулькана, или Эль-Кастильо

большое поле для игры в мяч

стена Черепов

храм Воинов

обсерватория

священный сенот

и другие объекты археологического парка

Организационные детали

Аудиогид предоставляется в мобильном приложении для iOS и Android

Это самостоятельная экскурсия — без гида. Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение, активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении

В археологическом парке может не работать Wi-Fi — скачайте и активируйте аудиогид до поездки в Чичен-Ицу

Аудиогид будет доступен в любой день и любое время в течении 1 года — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные

Дополнительные расходы : входной билет в Чичен-Ицу приобретите его заранее

: входной билет в Чичен-Ицу приобретите его заранее Полная оплата происходит на Трипстере, ничего доплачивать не надо. Оплатить можно как картой банка РФ, так и картой зарубежного банка

Через 3-7 минут после оплаты придёт e-mail со ссылками и инструкциями по активации

Возьмите с собой наушники

Не получили e-mail с инструкциями — напишите нам, мы поможем!

*Чичен-Ица открыта для посещения каждый день с 8:00 до 17:00. Большинство туристических групп прибывают с 11:00 до 15:00, поэтому утром в древнем городе более спокойно, меньше людей и не так жарко.