Чичен-Ица - один из самых значимых археологических комплексов майя. Аудиогид предлагает уникальную возможность узнать о жизни и достижениях этой загадочной цивилизации. Приложение с GPS-картой проведет по ключевым точкам, включая пирамиду Кукулькана и священный сенот.
Погрузитесь в историю и культуру древнего народа, который оставил значительное наследие в астрономии и инженерии. Аудиогид доступен в любое время в течение года после покупки
5 причин купить этот аудиогид
- 🎧 Удобный аудиогид в приложении
- 📍 GPS-карта для точного маршрута
- 🏛️ Узнайте о культуре и открытиях майя
- 🗓️ Доступно в любое время года
- 💳 Простая оплата онлайн
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения Чичен-Ицы - это с ноября по февраль. В это время меньше туристов, что позволяет насладиться спокойной атмосферой и полностью погрузиться в изучение древней культуры майя.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Пирамида Кукулькана
- Большое поле для игры в мяч
- Стена Черепов
- Храм Воинов
- Обсерватория
- Священный сенот
Описание аудиогида
Когда испанские исследователи ступили на эту землю, они обнаружили, что местные города уже заброшены, а некогда великий народ майя представлял собой разрозненные племена, не знавшие ни колеса, ни железа. Что учёным удалось выяснить о таинственной цивилизации и какое наследие она оставила миру?
Вы узнаете:
- Как было устроено хозяйство майя, какие продукты составляли их рацион
- Каких животных ели, а каких они никогда не видели
- В каких богов верили
- Какие научные открытия они сделали раньше европейцев
- Почему столь развитая цивилизация погибла
- Когда наступит следующий конец света
- Как сделать научное открытие из народной сказки
Всего в маршруте 16 точек, заключённых в кольцевой маршрут. В нашей программе:
- пирамида Кукулькана, или Эль-Кастильо
- большое поле для игры в мяч
- стена Черепов
- храм Воинов
- обсерватория
- священный сенот
- и другие объекты археологического парка
Организационные детали
- Аудиогид предоставляется в мобильном приложении для iOS и Android
- Это самостоятельная экскурсия — без гида. Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение, активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении
- В археологическом парке может не работать Wi-Fi — скачайте и активируйте аудиогид до поездки в Чичен-Ицу
- Аудиогид будет доступен в любой день и любое время в течении 1 года — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные
- Дополнительные расходы: входной билет в Чичен-Ицу приобретите его заранее
- Полная оплата происходит на Трипстере, ничего доплачивать не надо. Оплатить можно как картой банка РФ, так и картой зарубежного банка
- Через 3-7 минут после оплаты придёт e-mail со ссылками и инструкциями по активации
- Возьмите с собой наушники
Не получили e-mail с инструкциями — напишите нам, мы поможем!
*Чичен-Ица открыта для посещения каждый день с 8:00 до 17:00. Большинство туристических групп прибывают с 11:00 до 15:00, поэтому утром в древнем городе более спокойно, меньше людей и не так жарко.
Выберите удобную дату из расписания

Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$7
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в археологический комплекс «Чичен-Ица»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — Организатор в Канкуне
Провёл экскурсии для 2820 туристов
Предлагаем аудиогиды от опытных экскурсоводов и путешественников по цене чашки кофе! Много лет мы разрабатываем интересные маршруты и познавательные экскурсии по всему миру. Наши гиды доступны в любое время и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
О
Ольга
31 янв 2025
Добрый день!
Аудиогид очень хороший, лаконично и по делу, карта помогает. Прекрасная замена личному гиду, можно неплохо сэкономить и гулять по чичен ице в своем темпе, переслушивать для лучшего усвоения информации.
Рекомендую скачать его заранее, тк там не тянул мобильный интернет.
Спасибо за такую возможность, очень удобно. В следующий раз обязательно воспользуюсь Вашими услугами аудиогида в других странах!
П
Полина
29 янв 2025
Информация изложена просто и понятно, есть много интересных фактов. Удобно, что можно слушать в своем ритме, останавливаться и разглядывать детали. Звук хороший, диктор говорит четко и не монотонно. Очень понравилось, что нет лишней информации, живо и увлекательно.
Входит в следующие категории Канкуна
