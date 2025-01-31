Мои заказы

Аудиогид по археологическому комплексу «Чичен-Ица»

Откройте для себя величие Чичен-Ицы через аудиогид. Узнайте о культуре майя, их открытиях и наследии. Доступно в любое время и день
Чичен-Ица - один из самых значимых археологических комплексов майя. Аудиогид предлагает уникальную возможность узнать о жизни и достижениях этой загадочной цивилизации. Приложение с GPS-картой проведет по ключевым точкам, включая пирамиду Кукулькана и священный сенот.

Погрузитесь в историю и культуру древнего народа, который оставил значительное наследие в астрономии и инженерии. Аудиогид доступен в любое время в течение года после покупки
5
2 отзыва

5 причин купить этот аудиогид

  • 🎧 Удобный аудиогид в приложении
  • 📍 GPS-карта для точного маршрута
  • 🏛️ Узнайте о культуре и открытиях майя
  • 🗓️ Доступно в любое время года
  • 💳 Простая оплата онлайн

Лучшее время для посещения

Лучшие месяцы для посещения Чичен-Ицы - это с ноября по февраль. В это время меньше туристов, что позволяет насладиться спокойной атмосферой и полностью погрузиться в изучение древней культуры майя.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Что можно увидеть

  • Пирамида Кукулькана
  • Большое поле для игры в мяч
  • Стена Черепов
  • Храм Воинов
  • Обсерватория
  • Священный сенот

Описание аудиогида

Когда испанские исследователи ступили на эту землю, они обнаружили, что местные города уже заброшены, а некогда великий народ майя представлял собой разрозненные племена, не знавшие ни колеса, ни железа. Что учёным удалось выяснить о таинственной цивилизации и какое наследие она оставила миру?

Вы узнаете:

  • Как было устроено хозяйство майя, какие продукты составляли их рацион
  • Каких животных ели, а каких они никогда не видели
  • В каких богов верили
  • Какие научные открытия они сделали раньше европейцев
  • Почему столь развитая цивилизация погибла
  • Когда наступит следующий конец света
  • Как сделать научное открытие из народной сказки

Всего в маршруте 16 точек, заключённых в кольцевой маршрут. В нашей программе:

  • пирамида Кукулькана, или Эль-Кастильо
  • большое поле для игры в мяч
  • стена Черепов
  • храм Воинов
  • обсерватория
  • священный сенот
  • и другие объекты археологического парка

Организационные детали

  • Аудиогид предоставляется в мобильном приложении для iOS и Android
  • Это самостоятельная экскурсия — без гида. Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение, активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении
  • В археологическом парке может не работать Wi-Fi — скачайте и активируйте аудиогид до поездки в Чичен-Ицу
  • Аудиогид будет доступен в любой день и любое время в течении 1 года — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные
  • Дополнительные расходы: входной билет в Чичен-Ицу приобретите его заранее
  • Полная оплата происходит на Трипстере, ничего доплачивать не надо. Оплатить можно как картой банка РФ, так и картой зарубежного банка
  • Через 3-7 минут после оплаты придёт e-mail со ссылками и инструкциями по активации
  • Возьмите с собой наушники

Не получили e-mail с инструкциями — напишите нам, мы поможем!

*Чичен-Ица открыта для посещения каждый день с 8:00 до 17:00. Большинство туристических групп прибывают с 11:00 до 15:00, поэтому утром в древнем городе более спокойно, меньше людей и не так жарко.

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$7
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в археологический комплекс «Чичен-Ица»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон
Антон — Организатор в Канкуне
Провёл экскурсии для 2820 туристов
Предлагаем аудиогиды от опытных экскурсоводов и путешественников по цене чашки кофе! Много лет мы разрабатываем интересные маршруты и познавательные экскурсии по всему миру. Наши гиды доступны в любое время и
читать дальше

в любую погоду — днём, ночью, в дождь и снег. Без групп и без спешки. Eсли у вас всего один день в городе, мы покажем вам всё быстро и информативно. Над нашими гидами работают профессиональные историки, экскурсоводы и редакторы. Надеемся, вам понравится!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
О
Ольга
31 янв 2025
Добрый день!

Аудиогид очень хороший, лаконично и по делу, карта помогает. Прекрасная замена личному гиду, можно неплохо сэкономить и гулять по чичен ице в своем темпе, переслушивать для лучшего усвоения информации.
Рекомендую скачать его заранее, тк там не тянул мобильный интернет.
Спасибо за такую возможность, очень удобно. В следующий раз обязательно воспользуюсь Вашими услугами аудиогида в других странах!
П
Полина
29 янв 2025
Информация изложена просто и понятно, есть много интересных фактов. Удобно, что можно слушать в своем ритме, останавливаться и разглядывать детали. Звук хороший, диктор говорит четко и не монотонно. Очень понравилось, что нет лишней информации, живо и увлекательно.

Входит в следующие категории Канкуна

