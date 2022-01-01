Побывать на Юкатане и не увидеть Чичен-итцу — это то же самое, что приехать в Москву и не посмотреть Красную площадь. Величественный город 🏙️ майя с впечатляющими архитектурными сооружениями по праву считается одним из семи новых чудес света. Пирамида кукулькана, самое большое в Мексике поле для игры в мяч, обсерватория 8 века, колоннада из около 2000 колонн и многие другие архитектурные шедевры времен майя стоят того, чтобы их увидеть. Так же мы заедем в колониальный город Вальядолид, где расположен один из старейших кафедральных соборов Нового света, искупаемся в сеноте — природном карстовом колодце с кристалльно чистой водой и заедем на завод текилы, чтобы понаблюдать за процессом производства национальнго мексиканского напитка, а также продегустировать его.