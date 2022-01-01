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Чичен-Ица — Вальядолид — купание в сеноте — завод Текилы

Ирина Д.
Ирина Д. – Гид из Канкуна
Посетите главные достопримечательности 🏛️ полуострова Юкатан за один день.

Экскурсия ⛳ начнется с поездки в Чичен-Ицу.

Здесь находится знаменитая пирамида Кукулькана, которую майя использовали ее в качестве календаря.

После вас ждет город 🏙️ Вальядолид, в котором жили Сервантес и Христофор Колумб.

Также в программе купание в водах сенота Ик Киль и визит на завод текилы.

Обратите, внимание, что входные билеты 🎫 оплачиваются отдельно.
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Чичен-Ица — Вальядолид — купание в сеноте — завод Текилы
Чичен-Ица — Вальядолид — купание в сеноте — завод Текилы

Что вы увидите

  • Чичен-Ица
  • Вальядолид
  • Сенот Ик Киль
  • Завод Текилы
Побывать на Юкатане и не увидеть Чичен-итцу — это то же самое, что приехать в Москву и не посмотреть Красную площадь. Величественный город 🏙️ майя с впечатляющими архитектурными сооружениями по праву считается одним из семи новых чудес света. Пирамида кукулькана, самое большое в Мексике поле для игры в мяч, обсерватория 8 века, колоннада из около 2000 колонн и многие другие архитектурные шедевры времен майя стоят того, чтобы их увидеть. Так же мы заедем в колониальный город Вальядолид, где расположен один из старейших кафедральных соборов Нового света, искупаемся в сеноте — природном карстовом колодце с кристалльно чистой водой и заедем на завод текилы, чтобы понаблюдать за процессом производства национальнго мексиканского напитка, а также продегустировать его.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Входные билеты
  • Сопровождающие в археологических зонах
  • Питание
  • Чаевые водителю
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ирина Д.
Ирина Д.
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