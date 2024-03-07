Главные экскурсионные места в Канкуне

Найдено 8 экскурсий в категории «Популярные места» в Канкуне на русском языке, цены от $180. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Подводный музей в Канкуне: ваше первое погружение
Мини-группа
4 часа
15 отзывов
Подводный музей в Канкуне: погружение в мир под водой
Погрузитесь в удивительный подводный мир Канкуна, где искусство встречается с природой среди сотен скульптур под водой
Начало: дайвинг-центр Scuba Cancun
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$180 за человека
Центр Юкатана: Чичен-Ица, Ик-Киль и Вальядолид
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Чичен-Ица, Ик-Киль, Вальядолид: Полное погружение в культуру Юкатана
Путешествие в сердце Юкатана: от древних руин Чичен-Ицы до кристальных вод сенота Ик-Киль и колоритного Вальядолида
Начало: От вашего отеля
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
от $650 за всё до 10 чел.
Загадочные древние города: Чичен-Ица и Тулум
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
1 отзыв
Загадочные древние города: Чичен-Ица и Тулум
Отправьтесь в увлекательное путешествие по древним городам Майя, раскройте их тайны и насладитесь природой Мексики. История, культура и приключения ждут вас
Начало: лобби вашего отеля
Расписание: в субботу в 04:00
15 июня в 04:00
22 июня в 04:00
$220 за человека
Чичен-Ица, Коба, сенот и фабрика текилы
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
1 отзыв
Чичен-Ица, Коба, сенот и фабрика текилы: путеводитель по древнему миру
Вас ждет незабываемое путешествие по священным местам майя, где каждый камень хранит тайны древних цивилизаций
Начало: в вашем отеле
$199 за человека
Юкатан: самое интересное за 1 день
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
Юкатан: самое интересное за 1 день
Откройте для себя Юкатан за один день! Вас ждут Чичен-Ица, сенот Хубику, Розовые озера и сплав по реке Рио Лагартос. Захватывающие виды и уникальные истории
Начало: в лобби вашего отеля
Расписание: в четверг в 04:00
13 июня в 04:00
20 июня в 04:00
$360 за человека
Чичен-Ица - Вальядолид - купание в сеноте - завод Текилы
Индивидуальная
10 часов
Чичен-Ица, Вальядолид, сенот Ик Киль и завод текилы: полное погружение
Погрузитесь в мир древних майя, колониальной архитектуры и уникальных природных явлений в одной поездке
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от $600 за всё до 6 чел.
Из Канкуна - в заповедник Рио Лагартос и древний город Эк-Балам
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия: Розовые озера и древний Эк-Балам из Канкуна
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и неповторимой природы Мексики. Розовые озера, фламинго и пирамиды ждут вас
Начало: В лобби вашего отеля
Расписание: в понедельник в 04:30
10 июня в 04:30
17 июня в 04:30
$240 за человека
Чичен-Ица, Эк Балам и секретный сенот
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
Чичен-Ица, Эк Балам и секретный сенот: Путеводитель по древним мирам Майя
Посетите сердце цивилизации Майя: Чичен-Ица и Эк Балам, окунитесь в секретный сенот и отведайте настоящую текилу
Начало: в вашем отеле
28 дек в 08:00
$199 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Маргарита
    7 марта 2024
    Центр Юкатана: Чичен-Ица, Ик-Киль и Вальядолид
    Были с Александром на экскурсии Центр Юкатана. Остались в полном восторге по ряду причин. Ну во-первых, Александр утром был вовремя
    читать дальше

    - минута в минуту, автомобиль очень комфортабельный, нас было двое - разместились с комфортом. Вода холодная в свободном доступе - сколько угодно. Маршрут составлен кране грамотно - убедились впоследствии на собственном опыте путешествий. Все вопросы с билетами решались мгновенно - не ждали практически нигде, хотя в Чичен Ице народу было довольно много. Рассказывает Александр очень интересно, вопросы любые обсуждайте (ну в пределах приличий) - человек глубокий и интересный. Нам очень и очень понравилось, рекомендую всем.

  • О
    Олесь
    27 февраля 2024
    Центр Юкатана: Чичен-Ица, Ик-Киль и Вальядолид
    Александр - великолепный гид! Экскурсия прошла на 10 баллов из 10! Александр подстраивается под желания туристов и может скорректировать программу
    читать дальше

    при необходимости. Мы посмотрели все, что планировалось по маршруту, также Александр рассказал нам историю покорения Мексики Эрнаном Кортесом. Также хотим отметить комфортную машину - Хонда Одиссей. Очень рекомендуем этого гида!

  • А
    Андрей
    12 ноября 2023
    Подводный музей в Канкуне: ваше первое погружение
    Очень интересно! Всё прошло отлично 👍 Больше переживали за первое погружение 13-летнего сына, но всё было отлично. Рекомендую, это то,
    читать дальше

    что Вы должны увидеть: подводный мир великолепен, статуи, покрытые водорослями выглядят сказочно. С нами был Александр, который всё рассказал, проверил, успокоил, настроил и сделал всё, чтобы наше погружение было комфортным)

  • P
    Petr
    5 ноября 2023
    Загадочные древние города: Чичен-Ица и Тулум
    Экскурсия очень понравилась, гиду Татьяне огромное спасибо! В последний момент маршрут пересмотрели, исключив Тулум, зато потом, через день, меня отвезли в Тулум бесплатно 😎
    Экскурсия очень понравилась, гиду Татьяне огромное спасибо! В последний момент маршрут пересмотрели, исключив Тулум, зато потомЭкскурсия очень понравилась, гиду Татьяне огромное спасибо! В последний момент маршрут пересмотрели, исключив Тулум, зато потомЭкскурсия очень понравилась, гиду Татьяне огромное спасибо! В последний момент маршрут пересмотрели, исключив Тулум, зато потомЭкскурсия очень понравилась, гиду Татьяне огромное спасибо! В последний момент маршрут пересмотрели, исключив Тулум, зато потом
  • Л
    Лариса
    19 декабря 2022
    Подводный музей в Канкуне: ваше первое погружение
    Отличная организация, замечательный инструктор, поможет справиться с волнением и настроит на нужный лад - всё должно быть без спешки и с удовольствием. Увидеть подводный музей было мечтой, которая осуществилась! Я очень рада!!!!
    Отличная организация, замечательный инструктор, поможет справиться с волнением и настроит на нужный лад - всё должно
  • К
    Карина
    27 июня 2022
    Подводный музей в Канкуне: ваше первое погружение
    Спасибо огромное Виктору, получила много положительных эмоций!
  • Е
    Елена
    27 ноября 2019
    Чичен-Ица, Коба, сенот и фабрика текилы
    Экскурсия замечательная. Хотя по времени очень продолжительная, совершенно не устали благодаря нашему гиду Татьяне. Татьяна удивительный человек! Кладезь информации по
    читать дальше

    истории майя, очень артистично преподносит материал, грамотно выстроила экскурсию по времени пребывания на каждом объекте: избежали толпы. Особенно это важно для пирамид и сенота. Большое спасибо за чудесно проведенный день! Отдельная благодарность Татьяне. Ее рассказы пробудили в нас интерес к изучению истории майя. Все советую съездить на данную экскурсию

Ответы на вопросы от путешественников по Канкуну в категории «Популярные места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Канкуне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Подводный музей в Канкуне: ваше первое погружение
  2. Центр Юкатана: Чичен-Ица, Ик-Киль и Вальядолид
  3. Загадочные древние города: Чичен-Ица и Тулум
  4. Чичен-Ица, Коба, сенот и фабрика текилы
  5. Юкатан: самое интересное за 1 день
Какие места ещё посмотреть в Канкуне
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Чичен-Ица
  2. Розовые озера
  3. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Канкуну в июне 2024
Сейчас в Канкуне в категории "Популярные места" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 180 до 650. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Канкуне (Мексика 🇲🇽) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2024 год по теме «Популярные места», 19 ⭐ отзывов, цены от $180. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Мексики. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам