Индивидуальная
Чичен-Ица, Ик-Киль, Вальядолид: Полное погружение в культуру Юкатана
Путешествие в сердце Юкатана: от древних руин Чичен-Ицы до кристальных вод сенота Ик-Киль и колоритного Вальядолида
Начало: От вашего отеля
Завтра в 06:30
14 сен в 06:30
от $650 за человека
Водная прогулка
Подводный музей в Канкуне: погружение в мир под водой
Погрузитесь в удивительный подводный мир Канкуна, где искусство встречается с природой среди сотен скульптур под водой
Начало: дайвинг-центр Scuba Cancun
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
14 сен в 11:00
$180 за человека
Индивидуальная
Большое путешествие на север Юкатана: экскурсия из Канкуна
Откройте для себя уникальные места северного Юкатана: Город чёрного ягуара, священный сенот и колониальный Вальядолид. Погрузитесь в культуру и историю региона
Завтра в 06:30
14 сен в 06:30
от $700 за человека
