1 чел. По популярности Пешая 1.5 часа 2 отзыва Аудиогид Аудиогид по Чичен-Ице Откройте для себя величие Чичен-Ицы через аудиогид. Узнайте о культуре майя, их открытиях и наследии. Доступно в любое время и день Начало: У входа в археологический комплекс «Чичен-Ица» $7 за человека На автобусе 13 часов Групповая до 19 чел. Юкатан: самое интересное за 1 день Откройте для себя Юкатан за один день! Вас ждут Чичен-Ица, сенот Хубику, Розовые озера и сплав по реке Рио Лагартос. Захватывающие виды и уникальные истории Начало: В лобби вашего отеля Расписание: в четверг в 04:00 $360 за человека На машине 12 часов Мини-группа до 12 чел. Парк Шкарет: 80 гектаров экзотики Парк Шкарет - идеальное место для семейного отдыха. Откройте для себя флору, фауну и культуру Мексики с опытным гидом Начало: В вашем отеле Расписание: в воскресенье в 09:00 $200 за человека Другие экскурсии Канкуна

