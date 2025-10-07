Аудиогид
Аудиогид по Чичен-Ице
Откройте для себя величие Чичен-Ицы через аудиогид. Узнайте о культуре майя, их открытиях и наследии. Доступно в любое время и день
Начало: У входа в археологический комплекс «Чичен-Ица»
Завтра в 08:00
9 окт в 08:00
$7 за человека
Групповая
до 19 чел.
Юкатан: самое интересное за 1 день
Откройте для себя Юкатан за один день! Вас ждут Чичен-Ица, сенот Хубику, Розовые озера и сплав по реке Рио Лагартос. Захватывающие виды и уникальные истории
Начало: В лобби вашего отеля
Расписание: в четверг в 04:00
16 окт в 04:00
23 окт в 04:00
$360 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Парк Шкарет: 80 гектаров экзотики
Парк Шкарет - идеальное место для семейного отдыха. Откройте для себя флору, фауну и культуру Мексики с опытным гидом
Начало: В вашем отеле
Расписание: в воскресенье в 09:00
12 окт в 09:00
19 окт в 09:00
$200 за человека
