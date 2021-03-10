Что такое деловая авиация и какому кругу лиц она необходима. Почему бизнес выбираем премиальные авиа-услуги для индивидуальных перелётов

Бизнес авиация

Бизнес авиация представляет собой отрасль гражданской авиации, занимающейся организацией частных и корпоративных полетов и предоставлением сопутствующих услуг. Если ориентироваться на законодательство Российской Федерации, то бизнес авиация еще не успела попасть в него в качестве отдельной отрасли гражданской авиации, однако в реальной жизни она существует, развивается с каждым днем, а также имеет свои особенности и преимущества.

Специфика деловой авиации

В основе всей бизнес авиации лежит ориентир на клиента, его интересы и предпочтения. Главная задача компании, предоставляющей услуги по перелетам – выполнение входящих в список услуг пожеланий заказчика, обратившегося за помощью. Клиентам предоставляется сервис наивысшего уровня, распространяющийся не только на техническое обслуживание, но и на качество сопутствующих услуг, предоставляемых во время совершения перелета.

Еще одной, не менее важной особенностью является парк самолетов. Крупные авиакомпании, которые специализируются на регулярных перевозках грузов и пассажиров на воздушных судах, имеют огромный подбор разных самолетов. Парки бизнес авиации отличаются меньшей вместимостью пассажиров. Модели воздушных судов малой авиации, как правило, вмещают в себя не более двадцати человек, без учета членов экипажа. Внутренняя отделка самолета сильно отличается от отделки стандартных пассажирских самолетов своим техническим оснащением и комфортабельностью.

Оснащение внутри самолётов предусматривает полный комфорт

Воздушные суда оснащены высококачественным оборудованием, что положительно сказывается на их летательных характеристиках. Более того, такие самолеты отличаются своей надежностью. Обслуживается транспорт в полном соответствии с общепринятыми методиками в сертифицированных сервисных центрах.

Достоинства

Полная свобода выбора . Прежде всего, заказчик может самостоятельно выбрать воздушное судно, на котором будет осуществляться перелет. Операторы рассматриваемой отрасли имеют в своем расположении множество самолетов, поэтому клиент практически не ограничен в выборе. Более того, заказывающая сторона может сама выбрать место отправки. Суда, используемые для деловой авиации, могут отправляться откуда угодно и садиться в любых работающих аэропортах, что позволяет клиентам максимально близко подойти к точке назначения. Последнее и, наверное, самое главное – клиент сам выбирает, когда будет осуществляться вылет. Заказчик не зависит от расписания и сам устанавливает правила.

. Прежде всего, заказчик может самостоятельно выбрать воздушное судно, на котором будет осуществляться перелет. Операторы рассматриваемой отрасли имеют в своем расположении множество самолетов, поэтому клиент практически не ограничен в выборе. Более того, заказывающая сторона может сама выбрать место отправки. Суда, используемые для деловой авиации, могут отправляться откуда угодно и садиться в любых работающих аэропортах, что позволяет клиентам максимально близко подойти к точке назначения. Последнее и, наверное, самое главное – клиент сам выбирает, когда будет осуществляться вылет. Заказчик не зависит от расписания и сам устанавливает правила. Обслуживание высшего качества . Клиентам предоставляется индивидуальное питание и особые условия. Учитываются все пожелания и предпочтения заказывающей стороны. Пища может быть доставлена из любого ресторана, поэтому религиозные предпочтения и медицинские противопоказания точно не станут помехой. Мы организовываем обозначенный заказчиком рацион, дополняя его индивидуальным баром, расположенным внутри салона. На борту самолета может быть установлена любая необходимая для работы аппаратура. С полным списком предлагаемых условий можно ознакомиться, перейдя на официальный сайт бизнес авиации.

. Клиентам предоставляется индивидуальное питание и особые условия. Учитываются все пожелания и предпочтения заказывающей стороны. Пища может быть доставлена из любого ресторана, поэтому религиозные предпочтения и медицинские противопоказания точно не станут помехой. Мы организовываем обозначенный заказчиком рацион, дополняя его индивидуальным баром, расположенным внутри салона. На борту самолета может быть установлена любая необходимая для работы аппаратура. С полным списком предлагаемых условий можно ознакомиться, перейдя на официальный сайт бизнес авиации. Окружающие люди. Сервис предлагает клиентам самостоятельно выбирать, кто полетит вместе с ними. Отрасль деловой авиации гарантирует обеспечение полной конфиденциальности и приватности всей информации. Человек может вести на борту самолета переговоры, анонимно перемещаться по земному шару и просто находиться в тишине.

Кому будет полезно

В основном к компаниям, занимающимися деловой авиацией, обращаются публичные лица и занятые бизнесом люди. Известные личности обращаются к нам для осуществления анонимных перемещений по миру, а бизнесмены предпочитают тихий перелет в компании экипажа, во время которого можно работать, отдыхать или в полной тишине заниматься своими делами.

Конечно, не только этот круг лиц пользуется услугами бизнес авиации, однако их здесь можно встретить наиболее часто. Если вы предпочитаете тихий комфортный перелет в компании схожих людей, то деловая авиация отлично вам подойдет. Вы можете быть уверены в том, что вся информация, которой вы обмениваетесь во время перелета, останется лишь внутри салона, а воздушное судно не выйдет из строя и в установленный срок доставит вас до точки назначения.

Примерные цены