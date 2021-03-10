Бизнес авиация

Всё что нужно знать о бизнес авиации

Что такое деловая авиация и какому кругу лиц она необходима. Почему бизнес выбираем премиальные авиа-услуги для индивидуальных перелётов
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Бизнес авиация
Бизнес авиация

Бизнес авиация представляет собой отрасль гражданской авиации, занимающейся организацией частных и корпоративных полетов и предоставлением сопутствующих услуг. Если ориентироваться на законодательство Российской Федерации, то бизнес авиация еще не успела попасть в него в качестве отдельной отрасли гражданской авиации, однако в реальной жизни она существует, развивается с каждым днем, а также имеет свои особенности и преимущества.

Специфика деловой авиации

В основе всей бизнес авиации лежит ориентир на клиента, его интересы и предпочтения. Главная задача компании, предоставляющей услуги по перелетам – выполнение входящих в список услуг пожеланий заказчика, обратившегося за помощью. Клиентам предоставляется сервис наивысшего уровня, распространяющийся не только на техническое обслуживание, но и на качество сопутствующих услуг, предоставляемых во время совершения перелета.

Еще одной, не менее важной особенностью является парк самолетов. Крупные авиакомпании, которые специализируются на регулярных перевозках грузов и пассажиров на воздушных судах, имеют огромный подбор разных самолетов. Парки бизнес авиации отличаются меньшей вместимостью пассажиров. Модели воздушных судов малой авиации, как правило, вмещают в себя не более двадцати человек, без учета членов экипажа. Внутренняя отделка самолета сильно отличается от отделки стандартных пассажирских самолетов своим техническим оснащением и комфортабельностью.

Оснащение внутри самолётов предусматривает полный комфорт
Оснащение внутри самолётов предусматривает полный комфорт

Воздушные суда оснащены высококачественным оборудованием, что положительно сказывается на их летательных характеристиках. Более того, такие самолеты отличаются своей надежностью. Обслуживается транспорт в полном соответствии с общепринятыми методиками в сертифицированных сервисных центрах.

Достоинства

  • Полная свобода выбора. Прежде всего, заказчик может самостоятельно выбрать воздушное судно, на котором будет осуществляться перелет. Операторы рассматриваемой отрасли имеют в своем расположении множество самолетов, поэтому клиент практически не ограничен в выборе. Более того, заказывающая сторона может сама выбрать место отправки. Суда, используемые для деловой авиации, могут отправляться откуда угодно и садиться в любых работающих аэропортах, что позволяет клиентам максимально близко подойти к точке назначения. Последнее и, наверное, самое главное – клиент сам выбирает, когда будет осуществляться вылет. Заказчик не зависит от расписания и сам устанавливает правила.
  • Обслуживание высшего качества. Клиентам предоставляется индивидуальное питание и особые условия. Учитываются все пожелания и предпочтения заказывающей стороны. Пища может быть доставлена из любого ресторана, поэтому религиозные предпочтения и медицинские противопоказания точно не станут помехой. Мы организовываем обозначенный заказчиком рацион, дополняя его индивидуальным баром, расположенным внутри салона. На борту самолета может быть установлена любая необходимая для работы аппаратура. С полным списком предлагаемых условий можно ознакомиться, перейдя на официальный сайт бизнес авиации.
  • Окружающие люди. Сервис предлагает клиентам самостоятельно выбирать, кто полетит вместе с ними. Отрасль деловой авиации гарантирует обеспечение полной конфиденциальности и приватности всей информации. Человек может вести на борту самолета переговоры, анонимно перемещаться по земному шару и просто находиться в тишине.

Кому будет полезно

В основном к компаниям, занимающимися деловой авиацией, обращаются публичные лица и занятые бизнесом люди. Известные личности обращаются к нам для осуществления анонимных перемещений по миру, а бизнесмены предпочитают тихий перелет в компании экипажа, во время которого можно работать, отдыхать или в полной тишине заниматься своими делами.

Конечно, не только этот круг лиц пользуется услугами бизнес авиации, однако их здесь можно встретить наиболее часто. Если вы предпочитаете тихий комфортный перелет в компании схожих людей, то деловая авиация отлично вам подойдет. Вы можете быть уверены в том, что вся информация, которой вы обмениваетесь во время перелета, останется лишь внутри салона, а воздушное судно не выйдет из строя и в установленный срок доставит вас до точки назначения.

Примерные цены

На самом деле, здесь всё зависит от маршрута и выбранного самолета. На стоимость полета влияет множество деталей, однако одно можно сказать точно – стоит это достаточно дорого и обойдется не менее чем в три тысячи евро. Также влияет перечень дополнительных услуг, время перелета и государство, в которое будет осуществляться путешествие.