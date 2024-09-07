Предлагаем вам провести с Псковом целый день! Устроить вдумчивое знакомство и погрузиться в историю города. Оценить красоту вечевого и современного Пскова, его контрасты и гармонию. Перед вами предстанут Кром, храмы и монументы. Просторы реки Великой и архитектурные изыски особняков 19 века. Они расскажут о душе и характере Пскова, а мы добавим интересных фактов.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00
Описание экскурсии
Псковский Кром
- Cердце города — крепость, защищавшая горожан многие века. На прогулке внутри грозных стен поговорим о возникновении Пскова. Вспомним княгиню Ольгу — важную для истории всей Руси персону. Выясним, как литовский язычник стал православным святым, почитаемым не только на Псковской земле
- Троицкий собор с его святынями. Расскажем о нём несколько неожиданных историй. Например, о том, как одна коза нанесла храму такой вред, что его пришлось переосвящать!
- Довмонтов город — обсудим, почему здесь построено столько храмов. Поговорим о вечевом собрании, городских мифах и традициях
За стенами Крома
- Главная губернская улица Пскова конца 19 — начала 20 веков. Будем гулять вдоль крепостной стены и с набережной реки Великой любоваться видами на район Завеличье и Мирожский монастырь
- Губернский город. Поговорим об учреждениях 19 века, рассмотрим почтамт, полицейскую управу, учебные заведения, дом вице-губернатора и особняк предводителя дворянства. Сравним с ними современную архитектуру
- Обед в ресторане, расположенном в исторической усадьбе 19 века
Продолжим знакомиться с городом из окон автобуса с остановками в знаковых локациях
- Покровская башня и храм Покрова и Рождества от Пролома — свидетели славной победы псковичей над королём Речи Посполитой Стефаном Баторием
- Смотровая площадка у Ольгинской часовни. По легенде, княгиня Ольга предсказала, что на этом месте «град велик зело и славен будет». Перед вами предстанет панорама Псковского Крома и знаменитая надпись «Россия начинается здесь»
- Монумент Александру Невскому на горе Соколиха с панорамой окрестностей города и реки Великой. Поговорим о легендарном Ледовом побоище
- Снетогорский монастырь на высокой скале, основанный князем Довмонтом — резиденция псковских епископов. Рождественский собор монастыря расписан фресками псковских мастеров, на которые можно взглянуть, внеся пожертвование
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- На экскурсию не допускаются дети младше 5 лет. Дети до 18 лет могут участвовать только в сопровождении взрослых
- Программа спланирована так, чтобы вы гарантированно успевали добраться до ж/д вокзала самостоятельно от Октябрьской площади (точка окончания программы) к отправлению поездов на Москву в 19:30 и Санкт-Петербург в 19:32.
- Время начала экскурсии может незначительно меняться. Накануне вы получите смс-оповещение от организатора о точном времени на номер, указанный при бронировании
Дополнительные расходы (по желанию)
- Обед в ресторане — 800 ₽ за чел. (укажите о желании пообедать при бронировании)
- Пожертвование в Снетогорском монастыре для посещения фресок — 300 ₽ за чел
во вторник и пятницу в 11:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Октябрьской площади
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и пятницу в 11:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
О'александръ — ваша команда гидов в Пскове
Провели экскурсии для 1548 туристов
Привет! Меня зовут О’александръ, я гид и тревел-консультант. За моими плечами 18-летний опыт путешествий в несколько десятков стран и сотни проведённых экскурсий по России, Беларуси и Европе. Работаю с командойЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Лариса
7 сен 2024
Всем привет! Только что вернулась с экскурсии. Я в восторге от услышенного и увиденного!!!
Экскурсия замечательная,на одном дыхании как говорят и даже не устала.
Экскурсоводы Татьяна и Наталья Павловна суперские! Рассказывают очень интересно и увлекательно. Информации много получаешь от них и не устаёшь!!!
До встречи на ваших экскурсиях!!!
Экскурсия замечательная,на одном дыхании как говорят и даже не устала.
Экскурсоводы Татьяна и Наталья Павловна суперские! Рассказывают очень интересно и увлекательно. Информации много получаешь от них и не устаёшь!!!
До встречи на ваших экскурсиях!!!
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