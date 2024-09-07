Лариса

Всем привет! Только что вернулась с экскурсии. Я в восторге от услышенного и увиденного!!!

Экскурсия замечательная,на одном дыхании как говорят и даже не устала.

Экскурсоводы Татьяна и Наталья Павловна суперские! Рассказывают очень интересно и увлекательно. Информации много получаешь от них и не устаёшь!!!

До встречи на ваших экскурсиях!!!