24 отзыва оставили туристы

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Автобусная экскурсия из Пскова в Изборск и Печоры

Погрузиться в былинную атмосферу Древней Руси и узнать об истоках национальной государственности

4.9
24 отзыва
Александра
Александра – экскурсионное агентство из Пскова
В путешествии по двум самобытным городам вы услышите легенды об основателе династии Рюриковичей и предания о чудотворных Словенских ключах, откроете историю 📖 первой каменной крепости и подниметесь на ее старейшую башню.

А также побываете в древней обители и узнаете о духовных подвигах знаменитых старцев.
Задать вопросОбычно отвечает за 15 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • 900 ₽ за человека

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Автобусная экскурсия из Пскова в Изборск и Печоры
Автобусная экскурсия из Пскова в Изборск и Печоры

Что вас ожидает

Былинный Изборск
Вы прогуляетесь 👣 по месту первого поселения изборян — Труворову городищу, услышите предание о родиче легендарного Рюрика, зарождении государственности и первой построенной на Руси каменной крепости. По бескрайним, прекрасным просторам Изборско-Мальской долины дойдете до 12 ключей, стекающих прямо по отвесной скале. Услышите народные легенды о чудодейственной силе источников, сможете загадать желание, а еще — покормить сказочных лебедей в Городищенском озере. Затем отправитесь в оковы древних стен «железного града», подниметесь на старейшую башню Луковку и оттуда окинете взором землю, которая буквально дышит историей 📖. А напоследок у стен цитадели сможете прикупить псковской рыбки, сыра от местных фермеров или ставший уже легендарным изборский пряник.

Святыни Печор
Покинув Изборск, вы направитесь дальше на запад, к самой границе с Эстонией. Здесь, в одной из крайних западных точек России, вы посетите город 🏙️ Печоры и его главную обитель — Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, который ни разу за свою историю не закрывался. Поговорим о подвижниках монастыря — старцах, монахах и настоятелях, чьи духовные подвиги воодушевляли многих людей. О мощных укреплениях обители-крепости, не раз сыгравших важную роль на западном рубеже государства. А также осмотрите знаменитую чудотворную икону — Псково-Печерскую икону Успения Божией Матери.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
  • Из-за пандемии коронавируса в Псково-Печерском монастыре закрыты для посещения Успенский храм и Богом зданные пещеры. Рассказ о монастыре проходит со смотровых площадок, информация дается в полном объеме.
  • Во время экскурсии 🧭 предоставляется свободное время около 1 часа, когда вы сможете осмотреть территорию монастыря самостоятельно

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость включено полное автобусно-экскурсионное сопровождение в Изборске и Печорах
  • Дополнительно оплачивается входной билет 🎫 в Изборскую крепость — 100 руб. /человека (обязательно) и обед 350 руб. /человека (по желанию)
Начало и место завершения
🚩 на площади Ленина, в Пскове
Автобусная экскурсия из Пскова в Изборск и Печоры
Автобусная экскурсия из Пскова в Изборск и Печоры
Автобусная экскурсия из Пскова в Изборск и Печоры
Автобусная экскурсия из Пскова в Изборск и Печоры
Автобусная экскурсия из Пскова в Изборск и Печоры
Автобусная экскурсия из Пскова в Изборск и Печоры
Автобусная экскурсия из Пскова в Изборск и Печоры
Автобусная экскурсия из Пскова в Изборск и Печоры
Автобусная экскурсия из Пскова в Изборск и Печоры
Автобусная экскурсия из Пскова в Изборск и Печоры
Автобусная экскурсия из Пскова в Изборск и Печоры
Автобусная экскурсия из Пскова в Изборск и Печоры
Автобусная экскурсия из Пскова в Изборск и Печоры

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Александра
Александра
Добрый день, путешественники! Меня зовут Александра, мне 30 лет. Я всю жизнь живу в Пскове, последние 8 лет занимаюсь организацией экскурсий. Мне удалось собрать отличную команду экскурсоводов, активных и коммуникабельных людей, влюбленных в историю своего города. На экскурсиях мы стараемся отойти от шаблонности, преподнося информацию так, чтобы было интересно каждому из участников прогулки. Мы очень любим Псков и постараемся сделать так, чтобы и вы его полюбили. Добро пожаловать!
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24 отзыва оставили туристы

11 янв 2021
Экскурсия очень понравилась! Осталось яркое впечатление. Спасибо гиду Светлане за интересную подачу материала. И помощнице гида Дарине за организационную часть поездки. Обед был хороший и вкусный, хозяйка кафе учла мою просьбу заменить мясо на птицу или рыбу. Автобус комфортабельный. Молодцы! Спасибо Атмосфере путешествий. Гости из Москвы.
6 янв 2021
Все отлично. Очень понравилось
14 дек 2020
Ездили 13 декабря, очень понравилось. По организации без задержек, всё вовремя. Прекрасный гид Юлия, очень доброжелательная, приятная в общении, хороший рассказчик, было интересно слушать. Очень вкусный обед за 350 р, советуем. Посмотрели Печоры и Изборск, гид дала много информации с интересной подачей.
21 окт 2020
Прекрасная экскурсия, очень хороший гид Виолетта. Живописные, удивительные места и богатейшая история! Спасибо
Валерий
7 окт 2020
Елена Николаевна - человек обаятельный, обладает глубинным знаниями и умеет донести главное до слушателей любого возраста и любой подготовки. Спасибо ей и ее фирме )))
3 окт 2020
Все очень здорово!
26 сен 2020
Нашим гидом была Юлия-рассказывала очень много, отвечала на вопросы, за что ей огромное спасибо. В монастыре можно погулять только по территории, храмы и пещеры закрыты для посещения. Приятным бонусом было посещение музея народности Сету-получили огромное удовольствие от рассказа харизматичной дамы-экскурсовода, а какой там подавали пирог! Экскурсию рекомендуем.
23 сен 2020
Экскурсия понравилась, провела ее для нас гид Светлана. Отлично знает и любит дело, которым занимается. Интересная и доступная подача материала. Один нюанс: во время автобусных переездов иногда приходилось вслушиваться в речь: очевидно, фонил микрофон. Ну и, наверное, хотя бы на полчаса-час увеличить экскурсию - было бы хорошо: свободного времени в Печорах было маловато. Светлана, успехов Вам! Благодарим.
16 сен 2020
Экскурсия очень интересная и познавательная. Много нового узнал из истории древней Руси. Спасибо экскурсоводу Дмитрию. Да и история Печорского монастыря впечатлила.
16 сен 2020
Содержательная и позновательная экскурсия с зкскурсоводом Светланой. Красивые места и интересные исторические факты. Не подойдет для людей, которым тяжело долго ходить.
16 сен 2020
15 сентября были на экскурсии Изборск-Печеры. Организовано все было четко без суеты и опозданий. Хороший комфортабельный автобус. Ну а экскурсовод просто кладезь информации, Рассказывала нам всю дорогу. Экскусовода зовут Юлия. Ей огромное спасибо!
14 сен 2020
Все отлично, спасибо!
20 авг 2020
Технически все организовано отлично. Удобный автобус, замечательный маршрут. Вполне приемлемый обед. Особая благодарность за организацию вегетарианского обеда для моей подруги. Рассказ экскурсовода показался немного скучноватым. В основном факты которые можно самостоятельно узнать в интернете. Не хватило каких-то деталей и историй, которые может рассказать только местный житель. Такие истории у гида Светланы были, но их было мало, а хотелось бы послушать именно их - то есть узнать то, чего в интернете не прочитаешь.
17 авг 2020
Потрясающая экскурсия с потрясающим гидом. Спасибо огромное. Были с ребенком 7 лет, дочка также была в восторге! Огромное спасибо за незабываемые впечатления
17 авг 2020
На крепкую 4. Но только потому, что места красивые и погода была хорошая. Из плюсов: организация хорошая. Все более-менее вовремя. Обед за 350 рублей очень даже пристойный. Сравнительно комфортабельный автобус. Рассказ гида был. Не самый интересный и информативный, рассчитан на младших школьников, но был. Гид приятная женщина. Из минусов: это не экскурсия, а поход по пересеченной местности. Неплохо было бы предупреждать, чтобы надели удобную обувь. В монастыре ВСЕ было закрыто. Печорский монастырь ценен не цветами во внутреннем дворике, а пещерами и храмами, в которые сейчас не пускают. Об этом тоже неплохо было бы предупредить. Многие ехали туда предметно и были мягко говоря расстроены. По таймингу - времени давали всегда на 15 минут меньше, чем возможно. Или записки пишите и свечки покупайте или в туалет. Выбирайте что кому ближе. Из-за этого всегда кто-то опаздывал. В общем на эту экскурсию имеет смысл ехать только когда "благословят" на посещение монастыря. Иначе смотреть особо и нечего. Крепость, конечно, красивая. Но это же новодел. Немного кто захочет поехать только ради постройки 21 века )
Ещё 9 отзывов

Александра проводит ещё 4 экскурсии

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