Как обманывают туристов за границей

У мошенников очень богатая фантазия. На что только не идут они, чтобы выудить обманным путем деньги из рук туристов. Однако в разных странах свои способы обмана - это, прежде всего, связано с образом жизни. Прежде, чем упаковывать вещи для отправки в путешествие стоит знать о самых распространенных способах обмана.

Мошенничество турфирм

Обман начинается еще в России. При выборе турфирмы так важно не попасться на удочку однодневной фирмы. В первую очередь стоит обратить внимание на стоимость тура. Если цена значительно отличается от цены на такой же тур в других туристических фирмах, то наверняка это мошенники. Конечно же, стоит обратить внимание на офис. Если фирма располагается в обшарпанном здании с минимальным количеством техники и мебели, то это, как правило, говорит о том, что люди будут здесь находиться недолгий промежуток времени. Кроме того, у каждой уважающей себя фирмы имеется свой собственный сайт. Липовые фирмы не станут делать сайт, потому что дело это затратное.

Заключая договор, внимательно читайте его!

А вообще самаялучшая фирма - это проверенная турфирма.

Обман в такси и ресторанах

Таксисты быстро способны вычислить отдыхающего, который ранее не бывал в их стране, и с «большим удовольствием» предлагают довезти его до пункта назначения. Если же таксист понимает, что вы совсем не ориентируетесь в городе, то он выбирает наиболее длинный маршрут, и сумма, соответственно, возрастает в несколько раз. При посадке в такси без счетчика, важно, в первую очередь оговаривать стоимость поездки.

Расплачиваться за услуги необходимо, выйдя из машины и протягивая деньги в окошко водителю

Во всевозможныхресторанчиках и кафе также не стоит расслабляться. В заведениях, с большим количеством отдыхающих, присутствует большая вероятность обмана. Наиболее распространенные способы обмана:

Во-первых, вам могут принести то, что вы не заказывали. Если вы не желаете, чтоб сумма счета вас разочаровала, то сразу же следует попросить, чтоб это все отнесли обратно.

Во-вторых, в некоторых ресторанах просто отсутствует меню с ценами - это делается для того, чтобы после трапезы выписать счет, который понравится официантам и барменам, но уж точно не вам.

В-третьих, в некоторых странах (особенно славится Турция) существуют два меню с разными ценами. Изначально приносят меню с низкими ценами, а позже, если турист начинает возмущаться, показывают меню с совершенно другими ценами. Для того, чтобы не попасться на удочку мошенников, следует держать у себя меню до окончания обеда.

Виды мошенничества зарубежом

Ни для кого не секрет, что гордостью страны являются кубинские сигары. В официальных торговых лавках они далеко не из дешевых. И тут же находятся люди, которые готовы продать эти же сигары на своей точке, но по смешной цене. Очень важно не поддаться соблазну в приобретении «хороших» сигар по небольшой цене. Если вы не настоящий профессионал, то даже не заметите разницы, однако, настоящие ценители сигар ее сразу же чувствуют.

На территории Египта существует немалое количествоуличных агентств, которые за сравнительно небольшую плату готовы устроить для вас экскурсию. Однако такая поездка может испортить настроение, ведь в оговоренное время за вами просто никто не придет. Не менее популярным обманом сталегипетский «аттракцион», где туристам за какие-то 10 долларов предлагают посидеть на верблюде, но, когда время придет слазить, с вас потребуют еще денег. На каждом шагу пытаются подсунуть незадачливому отдыхающему сувенир из «базальта», считай просто выкрашенного в черный цвет мыла. Отличить подделку достаточно просто: настоящие мыльные фигурки не издают характерного «каменного» звука, когда слегка постучишь, и они достаточно легкие.

Развести пытаются уже в аэропорту. При оформлении визы на въезд сотрудники зачастую ошибаются, когда дают сдачу. Внимательно считайте деньги, не отходя от стойки. В отеляхвам могут сообщить, что пока свободных мест нет, и предложить поселиться «ненадолго» в другом отеле, пока не освободится тут место. Ни в коем случае не соглашайтесь на этот развод, иначе, поселившись в другом отеле, вы останетесь в нем до окончания поездки.

Иногда, сидя за барной стойкой, к вам подсаживается молодой человек и начинает угощать напитками. После чего уходит, а за выпитое приходится платить девушкам. При посещении ресторанов, очень внимательно изучайте меню. Если напротив блюда, есть надпись очень мелким шрифтом, то следует уточнить, что там написано. В противном случае вы рискуете попасть на значительную сумму.

Здесь очень распространены карманные кражи. Если же вы поймаете воришку за руку, то он вас может серьезно ранить.

Около храмов водится огромное количество обезьян. Животные в считанные секунды могут утащить у вас телефон, фотоаппарат или кошелек из рук. Глупо считать, что они это делают по собственному желанию. Как правило, дрессировщики предлагают вернуть вещь за определенное вознаграждение.

Будьте внимательны, так как воровство на отдыхе очень омрачает общее впечатление о стране!