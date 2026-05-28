131 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Три часа на автобусе - и вы знакомы с Москвой

Увидеть главные достопримечательности и посетить лучшие смотровые площадки
За 3 часа в группе до 45 человек вы оцените эклектичную архитектуру города, посмотрите на знаменитые улицы и проспекты, побываете на центральных площадях и надолго запомните шикарный вид с Воробьевых гор. Москва предстанет перед вами во всём великолепии!
4.7
1581 отзыв
Три часа на автобусе - и вы знакомы с Москвой
Три часа на автобусе - и вы знакомы с Москвой
Три часа на автобусе - и вы знакомы с Москвой

Описание экскурсии

Во время обзорной поездки на комфортабельном автобусе вы увидите красивые московские улицы: Варварку, Моховую, Большую Якиманку, Знаменку. Гид будет рассказывать увлекательные факты о каждом месте, создавая по-настоящему интересный маршрут. В программе:

  • Манежная площадь — место притяжения всех путешественников. В ее ансамбль входят Исторический музей, здание бывшей гостиницы «Москва», памятник Жукову, комплекс фонтанов и старейшие торговые центры столицы.
  • Софийская и Берсеневская набережные — одна из главных «открыточных» точек Москвы с видом на храм Христа Спасителя, Кремль, Дом на набережной, московский театр и фабрику «Красный октябрь».
  • Театральная, Лубянская, Славянская площади — вы познакомитесь с историей расположенных здесь зданий и удивитесь назначению площадей в XIX веке.
  • Мосфильмовская улица, где мы вспомним классику советского кинематографа.
  • Воробьевы горы — со смотровой площадки вам откроются виды на спорткомплекс Лужники, парк, главное здание МГУ, Новодевичий монастырь, зелёный сад возле набережной и высотки делового центра «Москва-Сити».
  • Поклонная гора — вы увидите огромный обелиск Победы, центральную аллею «Годы войны», храм великомученика Георгия Победоносца и памятник солдатам Первой Мировой войны. Этот монументальный ансамбль символизирует память целой страны.

Остановки с выходом

1. Пречистенская набережная, посещение Патриаршего моста. Панорама Храм Христа Спасителя и Кремля.
2. Новодевичья набережная — Новодевичий монастырь
3. Воробьёвы горы — панорама Москвы, Лужников и МГУ

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто впервые в столице, и хочет увидеть главные достопримечательности: после экскурсии вы сможете с полной уверенностью сказать, что «видели не всё, но многое».

Организационные детали

  • Экскурсии отправляются при любых обстоятельствах и при любом количестве человек
  • Рассадка в автобусе свободная, места распределяются в порядке живой очереди. Есть место для багажа
  • Экскурсии отправляются по расписанию. Сбор группы за 15 минут до начала экскурсии (рассчитывайте время, так как опоздавших группа не ждёт)
  • Начало экскурсии удобно для всех: рядом находится станция метро, а точный адрес легко найти на карте. Маршрут круговой. Группа возвращается на место старта
  • К сожалению, мы не можем провести эту экскурсию для школьной группы (когда количество детей превышает количество взрослых)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 10:00, 11:00, 13:00 и 14:00, в субботу в 10:00, 11:00, 13:00, 14:00 и 18:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 44 раза на ближайшие дни
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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет1600 ₽
Дети до 18 лет1400 ₽
Пенсионеры1400 ₽
Дети до 2 летБесплатно
Студенты (о/ф обучения)1400 ₽
Инвалиды1400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа на Красную площадь, рядом с нулевым километром
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 10:00, 11:00, 13:00 и 14:00, в субботу в 10:00, 11:00, 13:00, 14:00 и 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 8 часов 10 минут
Провели экскурсии для 35793 туристов
Меня зовут Алексей, работаю в туризме с 2007 года. Представляю коллектив лучших гидов, аккредитованных при Правительстве Москвы. Мы постоянно повышаем квалификацию, разрабатываем новые маршруты, идём в ногу со временем, при этом используя опыт и лучшие разработки прошлых лет. Ждём вас на наших экскурсиях!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 1581 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1312
4
179
3
59
2
20
1
11
М
Дата посещения: 28 мая 2026
Все очень понравилось
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Лариса
большое спасибо, Елене Владимировне. Очень-очень интересно. Человек прекрасно знает и любит свою работу
большое спасибо, Елене Владимировне. Очень-очень интересно. Человек прекрасно знает и любит свою работу
большое спасибо, Елене Владимировне. Очень-очень интересно. Человек прекрасно знает и любит свою работу
большое спасибо, Елене Владимировне. Очень-очень интересно. Человек прекрасно знает и любит свою работу
большое спасибо, Елене Владимировне. Очень-очень интересно. Человек прекрасно знает и любит свою работу
большое спасибо, Елене Владимировне. Очень-очень интересно. Человек прекрасно знает и любит свою работу
большое спасибо, Елене Владимировне. Очень-очень интересно. Человек прекрасно знает и любит свою работу
большое спасибо, Елене Владимировне. Очень-очень интересно. Человек прекрасно знает и любит свою работу
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Ирина
Заказала экскурсию на сайте. Порадовало сопровождение: направлены электронные письма с ориентиром по месту встречи, времени, напомнили об экскурсии. Галина Александровна-высокопрофессиональный экскурсовод. Грамотная, поставленная речь, интересная подача информации. Мы ехали на удобном автобусе, делали остановки, прогуливались и фотографировались. Всё четко по времени. Экскурсией довольна. Спасибо организаторам. За три часа многое посмотрели.
Велика ли Москва-то 😉!
Заказала экскурсию на сайте. Порадовало сопровождение: направлены электронные письма с ориентиром по месту встречи, времени, напомнили
Заказала экскурсию на сайте. Порадовало сопровождение: направлены электронные письма с ориентиром по месту встречи, времени, напомнили
Заказала экскурсию на сайте. Порадовало сопровождение: направлены электронные письма с ориентиром по месту встречи, времени, напомнили
Заказала экскурсию на сайте. Порадовало сопровождение: направлены электронные письма с ориентиром по месту встречи, времени, напомнили
Заказала экскурсию на сайте. Порадовало сопровождение: направлены электронные письма с ориентиром по месту встречи, времени, напомнили
Заказала экскурсию на сайте. Порадовало сопровождение: направлены электронные письма с ориентиром по месту встречи, времени, напомнили
Заказала экскурсию на сайте. Порадовало сопровождение: направлены электронные письма с ориентиром по месту встречи, времени, напомнили
Заказала экскурсию на сайте. Порадовало сопровождение: направлены электронные письма с ориентиром по месту встречи, времени, напомнили+2
Заказала экскурсию на сайте. Порадовало сопровождение: направлены электронные письма с ориентиром по месту встречи, времени, напомнили
Заказала экскурсию на сайте. Порадовало сопровождение: направлены электронные письма с ориентиром по месту встречи, времени, напомнили
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Евгения
Экскурсия проходила по самым интересным районам города - по историческому центру и юго-западу столицы. Мне особенно понравились улицы Пречистенка и Большая Пироговская, где нам показали много историко-культурных памятников Москвы. Экскурсовод рассказывала интересно, водитель плавно вел автобус, начавший идти на Воробьевых горах мелкий снежок добавил нашему путешествию романтики. Спасибо за экскурсию
Экскурсия проходила по самым интересным районам города - по историческому центру и юго-западу столицы. Мне особенно
Экскурсия проходила по самым интересным районам города - по историческому центру и юго-западу столицы. Мне особенно
Экскурсия проходила по самым интересным районам города - по историческому центру и юго-западу столицы. Мне особенно
Экскурсия проходила по самым интересным районам города - по историческому центру и юго-западу столицы. Мне особенно
Экскурсия проходила по самым интересным районам города - по историческому центру и юго-западу столицы. Мне особенно
Экскурсия проходила по самым интересным районам города - по историческому центру и юго-западу столицы. Мне особенно
Экскурсия проходила по самым интересным районам города - по историческому центру и юго-западу столицы. Мне особенно
Экскурсия проходила по самым интересным районам города - по историческому центру и юго-западу столицы. Мне особенно+2
Экскурсия проходила по самым интересным районам города - по историческому центру и юго-западу столицы. Мне особенно
Экскурсия проходила по самым интересным районам города - по историческому центру и юго-западу столицы. Мне особенно
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О
Очень интересная обзорная экскурсия по Москве. Было очень приятно слушать экскурсовода. Три часа пролетели как один миг. Москва прекрасна!!!
Очень интересная обзорная экскурсия по Москве. Было очень приятно слушать экскурсовода. Три часа пролетели как один миг. Москва прекрасна!!!
Очень интересная обзорная экскурсия по Москве. Было очень приятно слушать экскурсовода. Три часа пролетели как один миг. Москва прекрасна!!!
Очень интересная обзорная экскурсия по Москве. Было очень приятно слушать экскурсовода. Три часа пролетели как один миг. Москва прекрасна!!!
Очень интересная обзорная экскурсия по Москве. Было очень приятно слушать экскурсовода. Три часа пролетели как один миг. Москва прекрасна!!!
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Е
все отлично! экскурсовод на Алтая очень понравилась.
все отлично! экскурсовод на Алтая очень понравилась.
все отлично! экскурсовод на Алтая очень понравилась.
все отлично! экскурсовод на Алтая очень понравилась.
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