131 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

За 3 часа в группе до 45 человек вы оцените эклектичную архитектуру города, посмотрите на знаменитые улицы и проспекты, побываете на центральных площадях и надолго запомните шикарный вид с Воробьевых гор. Москва предстанет перед вами во всём великолепии!

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Описание экскурсии

Во время обзорной поездки на комфортабельном автобусе вы увидите красивые московские улицы: Варварку, Моховую, Большую Якиманку, Знаменку. Гид будет рассказывать увлекательные факты о каждом месте, создавая по-настоящему интересный маршрут. В программе:

Манежная площадь — место притяжения всех путешественников. В ее ансамбль входят Исторический музей, здание бывшей гостиницы «Москва», памятник Жукову, комплекс фонтанов и старейшие торговые центры столицы.

— место притяжения всех путешественников. В ее ансамбль входят Исторический музей, здание бывшей гостиницы «Москва», памятник Жукову, комплекс фонтанов и старейшие торговые центры столицы. Софийская и Берсеневская набережные — одна из главных «открыточных» точек Москвы с видом на храм Христа Спасителя, Кремль, Дом на набережной, московский театр и фабрику «Красный октябрь».

— одна из главных «открыточных» точек Москвы с видом на храм Христа Спасителя, Кремль, Дом на набережной, московский театр и фабрику «Красный октябрь». Театральная, Лубянская, Славянская площади — вы познакомитесь с историей расположенных здесь зданий и удивитесь назначению площадей в XIX веке.

— вы познакомитесь с историей расположенных здесь зданий и удивитесь назначению площадей в XIX веке. Мосфильмовская улица , где мы вспомним классику советского кинематографа.

, где мы вспомним классику советского кинематографа. Воробьевы горы — со смотровой площадки вам откроются виды на спорткомплекс Лужники, парк, главное здание МГУ, Новодевичий монастырь, зелёный сад возле набережной и высотки делового центра «Москва-Сити».

— со смотровой площадки вам откроются виды на спорткомплекс Лужники, парк, главное здание МГУ, Новодевичий монастырь, зелёный сад возле набережной и высотки делового центра «Москва-Сити». Поклонная гора — вы увидите огромный обелиск Победы, центральную аллею «Годы войны», храм великомученика Георгия Победоносца и памятник солдатам Первой Мировой войны. Этот монументальный ансамбль символизирует память целой страны.

Остановки с выходом

1. Пречистенская набережная, посещение Патриаршего моста. Панорама Храм Христа Спасителя и Кремля.

2. Новодевичья набережная — Новодевичий монастырь

3. Воробьёвы горы — панорама Москвы, Лужников и МГУ

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто впервые в столице, и хочет увидеть главные достопримечательности: после экскурсии вы сможете с полной уверенностью сказать, что «видели не всё, но многое».

Организационные детали