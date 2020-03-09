131 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Что вас ожидает

Путешествие сквозь века

Во время обзорной поездки на комфортабельном автобусе вы увидите самые красивые московские улицы: Варварку, Моховую, Большую Якиманку, Знаменку. Оцените красоту старинных и современных уголков города и ощутите неповторимую, заряжающую энергией атмосферу столицы, которая находится в бесконечном движении. Итак, в программе:

Манежная площадь — место притяжения всех путешественников. Вы увидите великолепный ансамбль, состоящий из Государственного исторического музея, здания бывшей гостиницы «Москва», памятника Жукову, чудесного комплекса фонтанов и старейших торговых центров столицы. Я расскажу историю и тайны знаменитой площади.

— место притяжения всех путешественников. Вы увидите великолепный ансамбль, состоящий из Государственного исторического музея, здания бывшей гостиницы «Москва», памятника Жукову, чудесного комплекса фонтанов и старейших торговых центров столицы. Я расскажу историю и тайны знаменитой площади. Софийская и Берсеневская набережные — здесь вы сможете сделать лучшие панорамные фотографии, ведь это одна из главных «открыточных» точек Москвы. Вас ждет роскошный вид на храм Христа Спасителя, Кремль, Дом на набережной и фабрику «Красный октябрь».

— здесь вы сможете сделать лучшие панорамные фотографии, ведь это одна из главных «открыточных» точек Москвы. Вас ждет роскошный вид на храм Христа Спасителя, Кремль, Дом на набережной и фабрику «Красный октябрь». Театральная, Лубянская, Славянская площади — вы познакомитесь с историей расположенных на площадях зданий, узнаете леденящие душу тайны «Лубянки» и удивитесь назначению площадей в XIX веке.

— вы познакомитесь с историей расположенных на площадях зданий, узнаете леденящие душу тайны «Лубянки» и удивитесь назначению площадей в веке. Мосфильмовская улица — я помогу вам прикоснуться к таинству кино и вспомнить классику советского кинематографа.

— я помогу вам прикоснуться к таинству кино и вспомнить классику советского кинематографа. Воробьевы горы — один из лучших столичных ракурсов, раскрывающий разнообразие архитектурных стилей города. Вы увидите спорткомплекс Лужники, главное здание МГУ , храм Живоначальной Троицы, Новодевичий монастырь и панораму делового центра «Москва-сити».

— один из лучших столичных ракурсов, раскрывающий разнообразие архитектурных стилей города. Вы увидите спорткомплекс Лужники, главное здание , храм Живоначальной Троицы, Новодевичий монастырь и панораму делового центра «Москва-сити». Поклонная гора — вы ощутите царящую здесь атмосферу исторического величия и увидите обелиск Победы, центральную аллею «Годы войны», храм великомученика Георгия Победоносца и памятник солдатам Первой Мировой войны. Я расскажу, почему гора называется «поклонной» и правда ли Наполеон ждал на ней ключи от города в 1812 году.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые впервые приехали в столицу, хотят посмотреть центральные туристические достопримечательности, улицы, площади, набережные и сделать отличные фотографии с самых популярных смотровых площадок. По окончании экскурсии вы сможете с полной уверенностью сказать, что «видели не всё, но многое».