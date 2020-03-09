131 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

  4. Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе

Увидеть главные достопримечательности и посетить лучшие смотровые площадки

Алексей
Задать вопрос
Алексей – экскурсионное агентство
Приглашаем познакомиться с одной из древнейших и красивейших столиц мира.

На два часа вы окунетесь в многовековую историю города и его эклектичную архитектуру, увидите знаменитые улицы и проспекты, побываете на центральных площадях и надолго запомните шикарный вид с Воробьевых гор.

Москва предстанет перед вами во всем великолепии!
700 ₽
630 за человека
скидка10%
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 2 часа
До 30 человек
Можно с детьми
Встреча у метро Площадь Революции или Театральная
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии131 отзыв
4.6
Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе
Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе

Что вас ожидает

Путешествие сквозь века
Во время обзорной поездки на комфортабельном автобусе вы увидите самые красивые московские улицы: Варварку, Моховую, Большую Якиманку, Знаменку. Оцените красоту старинных и современных уголков города и ощутите неповторимую, заряжающую энергией атмосферу столицы, которая находится в бесконечном движении. Итак, в программе:

  • Манежная площадь — место притяжения всех путешественников. Вы увидите великолепный ансамбль, состоящий из Государственного исторического музея, здания бывшей гостиницы «Москва», памятника Жукову, чудесного комплекса фонтанов и старейших торговых центров столицы. Я расскажу историю и тайны знаменитой площади.
  • Софийская и Берсеневская набережные — здесь вы сможете сделать лучшие панорамные фотографии, ведь это одна из главных «открыточных» точек Москвы. Вас ждет роскошный вид на храм Христа Спасителя, Кремль, Дом на набережной и фабрику «Красный октябрь».
  • Театральная, Лубянская, Славянская площади — вы познакомитесь с историей расположенных на площадях зданий, узнаете леденящие душу тайны «Лубянки» и удивитесь назначению площадей в XIX веке.
  • Мосфильмовская улица — я помогу вам прикоснуться к таинству кино и вспомнить классику советского кинематографа.
  • Воробьевы горы — один из лучших столичных ракурсов, раскрывающий разнообразие архитектурных стилей города. Вы увидите спорткомплекс Лужники, главное здание МГУ, храм Живоначальной Троицы, Новодевичий монастырь и панораму делового центра «Москва-сити».
  • Поклонная гора — вы ощутите царящую здесь атмосферу исторического величия и увидите обелиск Победы, центральную аллею «Годы войны», храм великомученика Георгия Победоносца и памятник солдатам Первой Мировой войны. Я расскажу, почему гора называется «поклонной» и правда ли Наполеон ждал на ней ключи от города в 1812 году.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые впервые приехали в столицу, хотят посмотреть центральные туристические достопримечательности, улицы, площади, набережные и сделать отличные фотографии с самых популярных смотровых площадок. По окончании экскурсии вы сможете с полной уверенностью сказать, что «видели не всё, но многое».

Организационные детали

  • Место начала экскурсии — «нулевой километр» в проезде Воскресенских ворот (соединяет Красную площадь с Манежной). Место окончания — Манежная площадь.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Общее число участников группы — до 45 человек.
Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе
Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе
Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе
Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе
Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе

Экскурсия проводится в будние дни в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00, в субботу и воскресенье в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Местов встречи для начала тура у метро Площадь Революции или Театральная.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Алексей
Алексей
Меня зовут Алексей, работаю в туризме около 10 лет. Представляю коллектив лучших экскурсоводов, аккредитованных при Правительстве Москвы. Мы постоянно повышаем квалификацию, разрабатываем новые маршруты, идем в ногу со временем, при этом используя опыт и лучшие разработки прошлых лет. Ждем вас на наших экскурсиях!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

131 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

9 марта 2020
Все очень понравилось! Так держать👍
9 марта 2020
Мне все понравилось))) 2 часа пролетели как 2 секунды)))
27 февраля 2020
Благодарим Оксану , за замечательную экскурсию
26 февраля 2020
Спасибо гиду Оксане.
Для столь коротенькой экскурсии (2 часа) было достаточно содержательно, познавательно и интересно.
Не зря потратил время.
Хорошо, но мало )))
26 февраля 2020
То что говорят, что экскурсия на комфартабельном автобусе, это полная ложь. Автобус грязный в салоне, Старый и обшарпанный. Мало того, приехав на Вородьевы горы, вообще сломался и не завёлся. Не знаю как будем выезжать.
23 февраля 2020
Женщина говорила очень быстро, прямо тараторила. Каждое слово было уменьшительным, это дико бесило (мостик, домик, окошечко). Детский сад какой то.
На воробьиных горах далеко припарковались и так и не поняли куда идти.
9 февраля 2020
Экскурсия очень понравилась! Удобный автобус, доброжелательный и внимательный водитель, замечательный экскурсовод Софья! Спасибо вашей организации за экскурсию!
6 февраля 2020
Очень подробно и чётко была организована экскурсия.можно было задать свои дополнительные вопросы экскурсоводу.Молодцы!!!Спасибо.
5 февраля 2020
Очень понравилась экскурсия! Очень приятная и веселая гид! Чтобы максимально увидеть Москву просто супер!
22 января 2020
Экскурсия будет интересна всем, кто только знакомится с Москвой и тем, кто уже кое- что о ней знает. Все хорошо организовано.
Ещё 121 отзыв

Алексей проводит ещё 3 экскурсии

Весь центр Москвы пешком и на автобусеВесь центр Москвы пешком и на автобусеВесь центр Москвы пешком и на автобусе
скидка10%
1100 ₽
990 за человека
4 часа
30 отзывов
Объехать главные достопримечательности столицы и раскрыть секреты Красной площади
На этой авто-пешеходной прогулке перед вами предстанет вся Москва — с её парадными площадями и пышными парками, роскошными усадьбами, монументальными зданиями советской эпохи и зеркальными небоскребами. За пару часов вы увидите культовые места столицы, восхититесь её контрастами и сделаете открыточные снимки. А в сердце Москвы, на Красной площади, проникнетесь духом города, слушая бой курантов на Спасской башне, и узнаете о великих свершениях, изменивших ход истории России.
Вечерние краски столицыВечерние краски столицыВечерние краски столицы
скидка10%
1000 ₽
900 за человека
3 часа
8 отзывов
Визитные карточки Москвы в свете огней на автобусно-пешеходной экскурсии
Вечерняя подсветка раскрасит город яркими огнями, в которых старинная и современная архитектура столицы, аккуратные бортики набережных и широкие проспекты приобретут торжественный и немного волшебный вид. Совершив путешествие от нулевого километра на Красной площади до Воробьёвых гор и обратно, вы поразитесь изяществу и монументальности Москвы, откроете историю и легенды её достопримечательностей и насладитесь магией вечерней иллюминации.
Парк Зарядье по выходнымПарк Зарядье по выходнымПарк Зарядье по выходным
скидка10%
600 ₽
540 за человека
2 часа
10 отзывов
Узнать историю старинных районов Москвы и современного ландшафтного парка
Приглашаю сравнить два облика столицы — древний и наших дней. Вы прогуляетесь по исторической части Москвы, увидите Нулевой километр, боярские палаты и монастыри. Далее, словно на машине времени, окажетесь в парке XXI века, который гармонично сочетает природу и технологии, просвещение и развлечения. Я расскажу историю местности, на которой располагается Зарядье, и покажу его главные достопримечательности.

Обзорные экскурсии по Москве

Классическая обзорная вечерняя экскурсия по МосквеКлассическая обзорная вечерняя экскурсия по МосквеКлассическая обзорная вечерняя экскурсия по Москве
990 за человека
3 часа
115 отзывов
Вечерняя автобусная экскурсия по must-see местам столицы
Москва — город, которому невероятно идёт вечерний облик: здесь всегда бурлит жизнь. На этой экскурсии вас ждут главные визитные карточки столицы: вы прогуляетесь по Красной площади, полюбуетесь красотой Большого театра и Храма Христа Спасителя, увидите самые живописные набережные и сосчитаете все семь сталинских высоток. А ещё узнаете, где находится московский Голливуд, сфотографируетесь на фоне ультрасовременного квартала Москва-Сити и увидите одну из лучших панорам города.
Кругосветка по МосквеКругосветка по МосквеКругосветка по Москве
6000 за экскурсию
4 часа
36 отзывов
Без пробок объехать самые важные и яркие символы столицы под содержательный рассказ о ней
Моя главная задача за 4 часа создать в головах экскурсантов 3D композицию города, чтобы после авто-прогулки у вас сложилась безупречная картина Москвы с её историческими зданиями, парками, монастырями и жилыми домами. По пути я поделюсь с вами глубокими знаниями о прошлом столицы, а также дам актуальную справку о действующих выставках, интересных мероприятиях и объездных путях.
Свидание с вечерней МосквойСвидание с вечерней МосквойСвидание с вечерней Москвой
4600 за экскурсию
3 часа
21 отзыв
Полюбоваться сиянием ночного города и прикоснуться к его истории на автомобильной экскурсии
Я покажу культовые места столицы и расскажу о них всё, что знаю. Из окна автомобиля вы рассмотрите ночной Кремль, новый парк Зарядье, величественный памятник Владимиру, Большой и Малый театры, Арбат и, конечно, Москву-сити. Узнаете, как менялся Кремль, чем москвичам не нравится монумент Достоевскому и как непросто сложилась судьба храма Христа Спасителя. Прекрасные виды вечернего города-героя и занимательные факты из его хроник — это будет идеальное свидание со столицей.
Ежедневная прогулка по МосквеЕжедневная прогулка по МосквеЕжедневная прогулка по Москве
800 за человека
2 часа
28 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Многослойность московской истории сбивает с ног любого путешественника и виднеется в каждом закоулке центральных районов. На этой экскурсии вы узнаете, как город обрастал бронёй в виде крепостных стен, восставал из пепла после пожаров и развивался, вбирая в себя уйму контрастов. Вы столкнётесь с особенной атмосферой городского пространства Москвы, где с боярскими палатами соседствует Парящий мост, разберётесь в том, как устроена столица, пролистаете яркие страницы её истории и увидите Белокаменную живой и настоящей.
Автомобильная обзорная экскурсия по МосквеАвтомобильная обзорная экскурсия по МосквеАвтомобильная обзорная экскурсия по Москве
скидка5%
7000 ₽
6650 за экскурсию
3.5 часа
4 отзыва
Классическое путешествие по всем главным достопримечательностям столицы
Вы увидите «визитные карточки» Москвы: Красную площадь, храм Василия Блаженного, Парящий мост, храм Христа Спасителя, стадион Лужники, Воробьевы горы и небоскребы Москва-Сити. Я расскажу о жизни и традициях москвичей: где они любят делать покупки, какие театры посещают, в каких ресторанах бывают и как еще проводят свободное время.
Красная площадь за часКрасная площадь за часКрасная площадь за час
От 1200 за экскурсию
1 час
26 отзывов
Экспресс-прогулка по достопримечательностям главной площади Москвы
Красную площадь можно пробежать за 15 минут, но задержитесь подольше в этом уголке русской старины — и вам откроется вся история Москвы. Вы успеете детально рассмотреть ключевые архитектурные объекты столицы, развеять мифы и укоренившиеся стереотипы, по-новому взглянуть на легендарные достопримечательности и узнать их нетривиальную историю.

Выбирайте и другие экскурсии по Москве

ОбзорныеМосква-СитиИстория и архитектураТрансферыГастрономическиеПарки и усадьбыНа автобусеМистическиеЗарядьеНеобычные маршрутыМонастыри, церкви, храмыДля детейПодземныеЗа городомБольшой театрНа автомобилеДля школьниковРомантическиеВДНХКвестыБулгаковМузеи и искусствоСталинские высоткиТеатральныеКремльНочныеЦарицыноВсеНоводевичий монастырьМетроКладбищаПоклонная гораПалаты РомановыхОстанкинская башняХрам Христа СпасителяСтарый АрбатПешкомМастер и МаргаритаСо скидкойВоробьевы горыИндивидуальныеУсадьбы и дворцыБородиноХрам Василия БлаженногоГрупповыеКрасная площадьБилеты в музеиКрыши и панорамы