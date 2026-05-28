131 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

За 3 часа в группе до 45 человек вы оцените эклектичную архитектуру города, посмотрите на знаменитые улицы и проспекты, побываете на центральных площадях и надолго запомните шикарный вид с Воробьевых гор. Москва предстанет перед вами во всём великолепии!
Описание экскурсии
Во время обзорной поездки на комфортабельном автобусе вы увидите красивые московские улицы: Варварку, Моховую, Большую Якиманку, Знаменку. Гид будет рассказывать увлекательные факты о каждом месте, создавая по-настоящему интересный маршрут. В программе:
- Манежная площадь — место притяжения всех путешественников. В ее ансамбль входят Исторический музей, здание бывшей гостиницы «Москва», памятник Жукову, комплекс фонтанов и старейшие торговые центры столицы.
- Софийская и Берсеневская набережные — одна из главных «открыточных» точек Москвы с видом на храм Христа Спасителя, Кремль, Дом на набережной, московский театр и фабрику «Красный октябрь».
- Театральная, Лубянская, Славянская площади — вы познакомитесь с историей расположенных здесь зданий и удивитесь назначению площадей в XIX веке.
- Мосфильмовская улица, где мы вспомним классику советского кинематографа.
- Воробьевы горы — со смотровой площадки вам откроются виды на спорткомплекс Лужники, парк, главное здание МГУ, Новодевичий монастырь, зелёный сад возле набережной и высотки делового центра «Москва-Сити».
- Поклонная гора — вы увидите огромный обелиск Победы, центральную аллею «Годы войны», храм великомученика Георгия Победоносца и памятник солдатам Первой Мировой войны. Этот монументальный ансамбль символизирует память целой страны.
Остановки с выходом
1. Пречистенская набережная, посещение Патриаршего моста. Панорама Храм Христа Спасителя и Кремля.
2. Новодевичья набережная — Новодевичий монастырь
3. Воробьёвы горы — панорама Москвы, Лужников и МГУ
Кому подойдет экскурсия
Тем, кто впервые в столице, и хочет увидеть главные достопримечательности: после экскурсии вы сможете с полной уверенностью сказать, что «видели не всё, но многое».
Организационные детали
- Экскурсии отправляются при любых обстоятельствах и при любом количестве человек
- Рассадка в автобусе свободная, места распределяются в порядке живой очереди. Есть место для багажа
- Экскурсии отправляются по расписанию. Сбор группы за 15 минут до начала экскурсии (рассчитывайте время, так как опоздавших группа не ждёт)
- Начало экскурсии удобно для всех: рядом находится станция метро, а точный адрес легко найти на карте. Маршрут круговой. Группа возвращается на место старта
- К сожалению, мы не можем провести эту экскурсию для школьной группы (когда количество детей превышает количество взрослых)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 10:00, 11:00, 13:00 и 14:00, в субботу в 10:00, 11:00, 13:00, 14:00 и 18:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 44 раза на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|1600 ₽
|Дети до 18 лет
|1400 ₽
|Пенсионеры
|1400 ₽
|Дети до 2 лет
|Бесплатно
|Студенты (о/ф обучения)
|1400 ₽
|Инвалиды
|1400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа на Красную площадь, рядом с нулевым километром
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 10:00, 11:00, 13:00 и 14:00, в субботу в 10:00, 11:00, 13:00, 14:00 и 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 8 часов 10 минут
Провели экскурсии для 35793 туристов
Меня зовут Алексей, работаю в туризме с 2007 года. Представляю коллектив лучших гидов, аккредитованных при Правительстве Москвы. Мы постоянно повышаем квалификацию, разрабатываем новые маршруты, идём в ногу со временем, при этом используя опыт и лучшие разработки прошлых лет. Ждём вас на наших экскурсиях!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 1581 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Дата посещения: 28 мая 2026
Все очень понравилось
Вам был полезен этот отзыв?
большое спасибо, Елене Владимировне. Очень-очень интересно. Человек прекрасно знает и любит свою работу
Вам был полезен этот отзыв?
Заказала экскурсию на сайте. Порадовало сопровождение: направлены электронные письма с ориентиром по месту встречи, времени, напомнили об экскурсии. Галина Александровна-высокопрофессиональный экскурсовод. Грамотная, поставленная речь, интересная подача информации. Мы ехали на удобном автобусе, делали остановки, прогуливались и фотографировались. Всё четко по времени. Экскурсией довольна. Спасибо организаторам. За три часа многое посмотрели.
Велика ли Москва-то 😉!
Велика ли Москва-то 😉!
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Экскурсия проходила по самым интересным районам города - по историческому центру и юго-западу столицы. Мне особенно понравились улицы Пречистенка и Большая Пироговская, где нам показали много историко-культурных памятников Москвы. Экскурсовод рассказывала интересно, водитель плавно вел автобус, начавший идти на Воробьевых горах мелкий снежок добавил нашему путешествию романтики. Спасибо за экскурсию
+2
Вам был полезен этот отзыв?
О
Очень интересная обзорная экскурсия по Москве. Было очень приятно слушать экскурсовода. Три часа пролетели как один миг. Москва прекрасна!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
все отлично! экскурсовод на Алтая очень понравилась.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Три часа на автобусе - и вы знакомы с Москвой»
Групповая
Расписание: Ежедневно
Завтра в 10:30
11 авг в 10:30
1700 ₽ за человека
Билеты
Экскурсия в храм Христа Спасителя с подъемом на смотровую площадку
Начало: Москва, ул. Волхонка, д. 15
1600 ₽ за билет
Индивидуальная
до 10 чел.
На телебашню Останкино и смотровую площадку
Посетить знаковую локацию, узнать её историю и подняться на 337 метров, чтобы полюбоваться Москвой
Начало: На улице Академика Королёва
Завтра в 10:00
11 авг в 14:00
от 7600 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Москва-Сити + смотровая в башне «Око»
Погрузитесь в атмосферу делового центра Москвы и насладитесь видом столицы с высоты 87 этажа
Начало: В районе метро Выставочная
Завтра в 10:30
11 авг в 10:00
от 8900 ₽ за всё до 6 чел.
1600 ₽ за человека