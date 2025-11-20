Aнна — ваша команда гидов в Улан-Баторе

Провели экскурсии для 7 туристов

читать дальше авторскими турами совсем недавно, но отдаюсь своему делу на все 100% и даже больше. За это время у меня набралась собственная команда гидов и водителей, я лично знакома с владельцами многих отелей и ресторанов. В моих поездках всегда тёплая атмосфера, а мои путешественники за короткое время становятся хорошими друзьями. Давайте влюбимся в Монголию вместе!

Всем привет! Меня зовут Аня, и уже больше 3 лет я живу в потрясающей Монголии. Я объездила страну от края от края и навсегда подарила своё сердце этой земле. Занимаюсь