По следам империй: двухдневный тур в сердце Монголии

Погрузитесь в историю и природу Монголии: древние столицы, буддийские монастыри и живописные озёра ждут вас в этом уникальном туре
Двухдневный тур в Монголии - это шанс увидеть Хархорин, древнюю столицу Чингисхана, и монастырь Эрдэ-Зуу, окружённый 108 ступами.

Путешествие начнётся с посещения национального парка «Элсэн Тасархай», где можно насладиться степными пейзажами и увидеть верблюдов. В программе также музей Билгэ Хаана и отдых у горного озера Уугий Нуур.

Приятная атмосфера, интересные истории и тёплые вечера у костра сделают это путешествие незабываемым

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏞️ Уникальные природные пейзажи
  • 🏛️ Исторические места и монастыри
  • 🔥 Вечера у костра в юрточном кемпинге
  • 🚐 Комфортное путешествие на микроавтобусе
  • 🍽️ Традиционная монгольская кухня
Что можно увидеть

  • Хархорин
  • Монастырь Эрдэ-Зуу
  • Музей Хархорина
  • Музей Билгэ Хаана

Описание экскурсии

День 1

8:00 — выезд из Улан-Батора

11:00 — национальный парк «Элсэн Тасархай» (мини-Гоби)

Короткая прогулка по песчаным дюнам, возможность увидеть верблюдов и степные пейзажи. Обед.

14:00 — Хархорин

Посетим монастырь Эрдэ-Зуу — старейший в Монголии, окружённый 108 ступами. После — музей Хархорина с артефактами древнего Каракорума, кочевой культуры и буддизма.

18:00 — заселение в юрточный кемпинг

Ужин. Вечер у костра или свободное время.

День 2

8:00 — завтрак в кемпинге

10:00 — музей Билгэ Хаана

Экспозиция, посвящённая истории Тюркского каганата — одной из первых держав на этой земле.

12:00 — прогулка и обед у озера Уугий Нуур

Спокойное место в окружении гор. Здесь легко замедлиться и просто побыть наедине с природой.

14:00 — выезд в Улан-Батор

Вы узнаете:

  • как кочевая ставка Чингисхана превратилась в буддийский центр
  • как на руинах древнего Каракорума был построен монастырь
  • зачем монахи ставили храмы на обломках империи
  • почему черепаха стала символом вечности
  • и как в современном Хархорине переплетаются жизнь, традиции и история

Организационные детали

  • Поездка проходит на микроавтобусе
  • Ночёвка в юрточном кемпинге — с удобствами и горячей едой
  • Физическая нагрузка — лёгкая, пешие участки короткие
  • Связь может пропадать в некоторых местах
  • Туалеты — в кемпинге, музее и кафе
  • Питание: включены завтрак, обеды и ужин (традиционная монгольская кухня, вегетарианские опции не предусмотрены)
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$700
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Aнна
Aнна — ваша команда гидов в Улан-Баторе
Провели экскурсии для 7 туристов
Всем привет! Меня зовут Аня, и уже больше 3 лет я живу в потрясающей Монголии. Я объездила страну от края от края и навсегда подарила своё сердце этой земле. Занимаюсь
читать дальше

авторскими турами совсем недавно, но отдаюсь своему делу на все 100% и даже больше. За это время у меня набралась собственная команда гидов и водителей, я лично знакома с владельцами многих отелей и ресторанов. В моих поездках всегда тёплая атмосфера, а мои путешественники за короткое время становятся хорошими друзьями. Давайте влюбимся в Монголию вместе!

Входит в следующие категории Улан-Батора

