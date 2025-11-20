Двухдневный тур в Монголии - это шанс увидеть Хархорин, древнюю столицу Чингисхана, и монастырь Эрдэ-Зуу, окружённый 108 ступами.
Путешествие начнётся с посещения национального парка «Элсэн Тасархай», где можно насладиться степными пейзажами и увидеть верблюдов. В программе также музей Билгэ Хаана и отдых у горного озера Уугий Нуур.
Приятная атмосфера, интересные истории и тёплые вечера у костра сделают это путешествие незабываемым
5 причин купить эту экскурсию
- 🏞️ Уникальные природные пейзажи
- 🏛️ Исторические места и монастыри
- 🔥 Вечера у костра в юрточном кемпинге
- 🚐 Комфортное путешествие на микроавтобусе
- 🍽️ Традиционная монгольская кухня
Что можно увидеть
- Хархорин
- Монастырь Эрдэ-Зуу
- Музей Хархорина
- Музей Билгэ Хаана
Описание экскурсии
День 1
8:00 — выезд из Улан-Батора
11:00 — национальный парк «Элсэн Тасархай» (мини-Гоби)
Короткая прогулка по песчаным дюнам, возможность увидеть верблюдов и степные пейзажи. Обед.
14:00 — Хархорин
Посетим монастырь Эрдэ-Зуу — старейший в Монголии, окружённый 108 ступами. После — музей Хархорина с артефактами древнего Каракорума, кочевой культуры и буддизма.
18:00 — заселение в юрточный кемпинг
Ужин. Вечер у костра или свободное время.
День 2
8:00 — завтрак в кемпинге
10:00 — музей Билгэ Хаана
Экспозиция, посвящённая истории Тюркского каганата — одной из первых держав на этой земле.
12:00 — прогулка и обед у озера Уугий Нуур
Спокойное место в окружении гор. Здесь легко замедлиться и просто побыть наедине с природой.
14:00 — выезд в Улан-Батор
Вы узнаете:
- как кочевая ставка Чингисхана превратилась в буддийский центр
- как на руинах древнего Каракорума был построен монастырь
- зачем монахи ставили храмы на обломках империи
- почему черепаха стала символом вечности
- и как в современном Хархорине переплетаются жизнь, традиции и история
Организационные детали
- Поездка проходит на микроавтобусе
- Ночёвка в юрточном кемпинге — с удобствами и горячей едой
- Физическая нагрузка — лёгкая, пешие участки короткие
- Связь может пропадать в некоторых местах
- Туалеты — в кемпинге, музее и кафе
- Питание: включены завтрак, обеды и ужин (традиционная монгольская кухня, вегетарианские опции не предусмотрены)
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$700
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Aнна — ваша команда гидов в Улан-Баторе
Провели экскурсии для 7 туристов
Всем привет! Меня зовут Аня, и уже больше 3 лет я живу в потрясающей Монголии. Я объездила страну от края от края и навсегда подарила своё сердце этой земле. Занимаюсь
