Мои заказы

Медитативный хайкинг к храму Аглаг, созданному ламой-художником

Уникальная экскурсия к храму Аглаг, созданному ламой-художником, предлагает прогулку по живописным тропам среди буддийских символов и природных чудес
Экскурсия к храму Аглаг - это возможность погрузиться в атмосферу монгольских гор, где каждая тропа и скала несут особый смысл.

Путешествие начинается в Улан-Баторе и ведет через хвойные леса и скальные
читать дальше

ущелья, наполненные буддийскими изображениями. Храм, созданный ламой-художником, является местом силы и духовного обновления.

Тур подходит для всех, кто ищет гармонию и вдохновение в природе, а также для семей с детьми, которые могут исследовать необычные скальные формы и туннели

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌲 Прогулка по хвойному лесу
  • 🕌 Уникальный буддийский храм
  • 🗿 Скальные ворота и туннели
  • 🌿 Места силы и символические формы
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей с детьми
Медитативный хайкинг к храму Аглаг, созданному ламой-художником© Дмитрий
Медитативный хайкинг к храму Аглаг, созданному ламой-художником© Дмитрий
Медитативный хайкинг к храму Аглаг, созданному ламой-художником© Дмитрий

Что можно увидеть

  • Священное дерево
  • Белая Тара среди камней
  • Ущелье льва
  • Лес мантры
  • Туннель перерождений

Описание экскурсии

Буддийский храм Аглаг — необычное место в монгольских горах, которое построил монах и художник Ганхугийн Пурэвбат. Он создал целое пространство, где каждая тропа, скала или надпись имеет смысл. Всё здесь задумано как путь — внешний и внутренний одновременно.

Вот лишь несколько встреч, которые ждут вас на этом пути:
Священное дерево. Это сухое дерево кажется живым, и руки каждого проходящего мимо сами тянутся к его ветвям. Оно словно хранит в себе дыхание земли. Многие загадывают здесь желания.

Белая Тара среди камней. Рядом с этим вырезанным образом бодхисаттвы женщины говорят, что чувствуют защиту. Мужчины — что появляется спокойствие. Дети — просто смеются.

Ущелье льва. Мы пройдём через величественные скальные ворота, как в пасть мифического чудовища. Считается, что преодолев это ущелье, оставляешь позади все страхи.

Лес мантры. Вы побываете в роще, которая засажена по особой схеме. Я расскажу вам легенду об этом месте. Но даже если не знать легенд, можно почувствовать себя в центре чего-то важного. Здесь даже воздух как будто чище.

Туннель перерождений. Мы преодолеем короткий проход между скалами. По традиции, люди проходят через него, чтобы оставить своё прошлое за спиной и начать с чистого листа.

В Улан-Баторе очень сильные пробки — трудно быть обязательным в такой обстановке. Поэтому приведу очень примерный тайминг поездки:

8:00–10:00 — трансфер из отеля (по дороге будет санитарная остановка)
10:00–12:30 — медитативный хайкинг
13:00 — обед
15:00 — возвращение в отель

О хайкинге

От парковки примерно 1,5 км в одну сторону — тропа идёт в гору, но подъем плавный. Особой физической подготовки не требуется, но тем, у кого проблемы с коленями или дыханием, стоит учитывать нагрузку.

Кому подойдёт экскурсия

  • Тем, кто хочет вырваться из города, погулять в горах, пройти по необычному и красивому маршруту
  • Интересуется буддизмом или далёк от любой религии
  • Детям — ведь этот маршрут настоящее приключения: скалы, тоннель, тайные тропы и каменные фигуры, которые хочется разглядывать и трогать

Организационные детали

  • Из Улан-Батора до храма Аглаг примерно 130 км в одну сторону. Трасса асфальтированная и дорога комфортная
  • Поездка проходит на автомобиле с кондиционером Mitsubishi Delica. Детского кресла нет
  • Прогулка требует базовой физической подготовки. Маршрут не подойдёт малышам, слабым пожилым людям и тем, у кого есть ограничения подвижности

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего места жительства
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Улан-Баторе
Провёл экскурсии для 72 туристов
Энергетик из Приморского края. Не смог полностью вернуться домой после первого посещения Монголии: степь позвала обратно. Изучаю монгольский язык, исследую многовековую кочевую культуру и традиции. Занимаюсь музыкой как хобби. «Хорош тот музыкант, что создаёт вокруг вас свою атмосферу, унося в дальние дали». Занялся туризмом, чтобы окутать вас атмосферой своей Монголии. Унесу в дальние дали и верну туда, откуда взял.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Анна
2 авг 2025
Спасибо за экскурсию, потрясающее место!

Входит в следующие категории Улан-Батора

Похожие экскурсии из Улан-Батора

Настоящая Монголия: традиционная и современная
На машине
13 часов
19 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Настоящая Монголия: традиционная и современная
Погрузитесь в культуру и природу Монголии: дворцы, монастыри и заповедники ждут вас в Улан-Баторе
15 ноя в 10:00
16 ноя в 10:00
$300 за всё до 4 чел.
Монументы Монголии из Улан-Батора
На машине
8 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Монументы Монголии из Улан-Батора
Уникальная возможность познакомиться с величественными монументами Монголии и насладиться природными красотами в одном туре
Начало: По договорённости с организатором
Завтра в 08:00
15 ноя в 08:00
$173 за всё до 5 чел.
По следам Чингисхана - из Улан-Батора
На машине
9 часов
19 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
По следам Чингисхана - из Улан-Батора
Погрузитесь в культуру и природу Монголии, посетив памятник Чингисхану и нацпарк Горхи-Тэрэлж. Включён обед в традиционной юрте
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$110 за человека
У нас ещё много экскурсий в Улан-Баторе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Улан-Баторе