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Активности – экскурсии в Улан-Баторе

Найдено 3 экскурсии в категории «Активности» в Улан-Баторе на русском языке, цены от $96. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Столица современных кочевников: Улан-Батор
На машине
9 часов
1 отзыв
Индивидуальная
Столица современных кочевников: Улан-Батор
Узнайте об истории и культуре Монголии, посетив ключевые достопримечательности Улан-Батора. Погрузитесь в атмосферу буддизма и национального колорита
Начало: На площади Сухэ-Батора (Сүхбаатара)
12 июл в 09:00
13 июл в 09:00
$235 за человека
Медитативный хайкинг к храму Аглаг, созданному ламой-художником
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Медитативный хайкинг к храму Аглаг
Уникальная экскурсия к храму Аглаг, созданному ламой-художником, предлагает прогулку по живописным тропам среди буддийских символов и природных чудес
Начало: У вашего места жительства
Завтра в 08:00
11 июл в 08:00
$192 за всё до 5 чел.
В гости к кочевникам: настоящая Монголия за 1 день
На машине
Конные прогулки
На верблюдах
8 часов
Мини-группа
до 6 чел.
В гости к кочевникам: настоящая Монголия за 1 день
Откройте для себя монгольскую культуру: юрты, кумыс и хорхог в гостях у кочевников. Присоединяйтесь к уникальному путешествию в сердце степи
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 июл в 08:00
$96 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    20 мая 2025
    Столица современных кочевников: Улан-Батор
    После экскурсии мы единогласно рашили, что Ганболд – один из самых лучших гидов, с которыми мы знакомились благодаря этому сайту. Ганболд
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    – коренной житель Улан-Батора, который знает буквально все о нем, ни один вопрос он не оставлял без подробного ответа. Мы посещали храмы, загадывали желания, наслаждались традиционными монгольскими блюдами, посетили очень зрелищный традиционный монгольский концерт, удивлялись огромному количеству потрясающих экспонатов в знаменитом музее Чингисхана, о каждом из которых Ганболд может рассказать отдельную историю! У Ганболда прекрасный литературный русский язык, он очень доброжелательный, улыбчивый и скромный молодой человек, который на 100% находится на своем месте. Сколько мы узнали о традициях, праздниках о менталитете монголов! Ганболд будто и есть сама Монголия – сказочная и таинственная, готовая открыться, почувствовав искренний к себе интерес. Спасибо еще раз за великолепную экскурсию. Мы будем с удовольствием ее вспоминать и надеяться на новые встречи!

Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Батору в категории «Активности»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Столица современных кочевников: Улан-Батор
  2. Медитативный хайкинг к храму Аглаг, созданному ламой-художником
  3. В гости к кочевникам: настоящая Монголия за 1 день
Сколько стоит экскурсия по Улан-Батору в июле 2025
Сейчас в Улан-Баторе в категории "Активности" можно забронировать 3 экскурсии от 96 до 235. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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