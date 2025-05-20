Индивидуальная
Столица современных кочевников: Улан-Батор
Узнайте об истории и культуре Монголии, посетив ключевые достопримечательности Улан-Батора. Погрузитесь в атмосферу буддизма и национального колорита
Начало: На площади Сухэ-Батора (Сүхбаатара)
12 июл в 09:00
13 июл в 09:00
$235 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Медитативный хайкинг к храму Аглаг
Уникальная экскурсия к храму Аглаг, созданному ламой-художником, предлагает прогулку по живописным тропам среди буддийских символов и природных чудес
Начало: У вашего места жительства
Завтра в 08:00
11 июл в 08:00
$192 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
В гости к кочевникам: настоящая Монголия за 1 день
Откройте для себя монгольскую культуру: юрты, кумыс и хорхог в гостях у кочевников. Присоединяйтесь к уникальному путешествию в сердце степи
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 июл в 08:00
$96 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина20 мая 2025После экскурсии мы единогласно рашили, что Ганболд – один из самых лучших гидов, с которыми мы знакомились благодаря этому сайту. Ганболд
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Батору в категории «Активности»
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