Индивидуальная
до 4 чел.
Настоящая Монголия: традиционная и современная
Изучить Улан-Батор, увидеть самую большую статую Чингисхана и погрузиться в историю страны
«Вы побываете в храме, где находится 26-метровая статуя Будды Мэгжид Жанрайсиг и ощутите атмосферу духовной жизни монахов»
3 апр в 11:30
4 апр в 10:00
$280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Столица современных кочевников: Улан-Батор
Разобраться в древней истории Монголии и прикоснуться к её искусству и культуре
Начало: На площади Сухэ-Батора (Сүхбаатара)
«Крупнейший в городе буддийский монастырь основан в 1835 году»
4 апр в 09:00
5 апр в 09:00
$235 за человека
Индивидуальная
Монументы Монголии из Улан-Батора
Статуя Чингисхана, скала Черепаха и центр медитации - путешествие по главным символам страны
Начало: По договорённости с организатором
«В парке Горхи-Тэрэлж прогуляетесь среди гранитных скал и почувствуете умиротворение в буддийском храме Арьяабал»
3 апр в 09:00
4 апр в 09:00
$115 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Батору в категории «Святые места»
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