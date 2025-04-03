Найдено 3 экскурсии в категории « Монастыри, церкви, храмы » в Улан-Баторе на русском языке, цены от $115. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году

На машине 13 часов Индивидуальная до 4 чел. Настоящая Монголия: традиционная и современная Изучить Улан-Батор, увидеть самую большую статую Чингисхана и погрузиться в историю страны «Вы побываете в храме, где находится 26-метровая статуя Будды Мэгжид Жанрайсиг и ощутите атмосферу духовной жизни монахов» $280 за всё до 4 чел. На машине 9 часов Индивидуальная Столица современных кочевников: Улан-Батор Разобраться в древней истории Монголии и прикоснуться к её искусству и культуре Начало: На площади Сухэ-Батора (Сүхбаатара) «Храмовый комплекс с зимним дворцом духовного и политического лидера Монголии» $235 за человека На машине 8 часов Индивидуальная Монументы Монголии из Улан-Батора Статуя Чингисхана, скала Черепаха и центр медитации - путешествие по главным символам страны Начало: По договорённости с организатором «Совершите лёгкое восхождение к буддийскому храму, откуда открывается панорамный вид на долину» $115 за человека Другие экскурсии Улан-Батора

Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Батору в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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