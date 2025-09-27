Путешествие к древней столице Монголии - Каракоруму (из Улан-Батора)
Откройте для себя Каракорум - древнюю столицу Монголии, и погрузитесь в историю империи Чингисхана. Впечатляющие руины и пейзажи ждут вас
В 13 веке Чингисхан приказал построить Каракорум, который стал центром его державы.
На экскурсии можно увидеть руины древнего города и современный музей, который воссоздаёт облик столицы Великой империи.
Посещение старинного монастыря Эрдэни Зуу и знакомство с культурой средневековой Монголии - уникальная возможность. Фантастические пейзажи пустыни и степи дополнят впечатления от путешествия
Каракорум
Музей Каракорума
Монастырь Эрдэни Зуу
Элсэн Тасархай — песчаные дюны в сердце степи
Перед вашими глазами будут плыть барханы, скалы и степи. Вы погуляете по пескам мини-пустыни Гоби и полюбуетесь сменой ландшафта. При желании прокатитесь на верблюде. Мы сделаем фото с дрона, чтобы сохранить память об этих местах.
Каракорум — древняя столица империи Чингисхана
Каракорум был политическим и культурным центром 13 века, а также важным пунктом на Шёлковом пути, где сходились караванные пути из Китая, Персии, Средней Азии и Европы. Сегодня оценить масштаб средневекового города помогают фундаменты и стены дворцов, храмов и мастерских.
Музей Каракорума — один из лучших в Монголии по качеству экспозиции. Здесь вы увидите археологические находки из окрестностей Каракорума и познакомитесь с особенностями местного буддизма и шаманизма.
Монастырь Эрдэни Зуу
Вы посетите самый древний буддийский монастырь Монголии, окружённый 108 белыми ступами. Он построен на руинах Каракорума и символизирует смену эпох.
Ориентировочный тайминг экскурсии: 6:30–7:00 — выезд из Улан-Батора 9:00 — завтрак 13:00–14:30 — Элсэн Тасархай 15:30–16:00 — Каракорум: музей, монастырь Эрдэни Зуу, руины древнего города 20:00 — возвращение в Улан-Батор
Организационные детали
Поездка проходит на автомобиле Toyota Prius, Toyota Vellfire или Toyota AQUA
Дополнительно оплачиваются входные билеты — 40 000 тугриков (примерно $11) и питание — около 30 000 тугриков (примерно $8)
По желанию оплачивается катание на верблюде — 30 000–40 000 тугриков ($8–11)
Возможно дополнить программу посещением старой столицы Уйгуров (Ордубалык), погребального памятника Культигину и Бильге кагану (Хөшөөт цайдам) и смотровой горой (памятник завоевателям) — в этом случае мы предложим варианты ночёвки от 2000 до 10000 ₽ за чел. и вернёмся в Улан-Батор к 17:00 следующего дня. Стоимость двухдневной экскурсии — $420 за чел. Детали согласуем в переписке
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Цэнгум — ваша команда гидов в Улан-Баторе
Провели экскурсии для 90 туристов
Приветствую вас! Меня зовут Цэнгум — я гид, проводник по Монголии. Вместе с коллегами покажем и расскажем вам всё о Монголии и потомках великого Чингисхана.
Ольга
28 сен 2025
Бэргум - Замечательный рассказчик. Мы с мужем были поражены глубокими знаниями истории и прекрасным русским языком. Бэргум - настоящий патриот своей страны и это вызывает огромное уважение. На протяжении всей читать дальше
экскурсии мы были окружены заботой и вниманием. Ездили одним днём. И несмотря на долгую дорогу в Каракорум и обратно, практически не устали, получили огромное удовольствие и массу интереснейшей информации. Спасибо нашему гиду за незабываемый день! Очень рекомендуем.
О
Ольга
14 сен 2025
Экскурсия 12-13.08.2025г 1 день. Элсэн Тасархай, музей Хархорин, Ордубалык, памятник Монгольским государств 2 день. Хөшөө Цайдамын музей Эрдэнэ Зуу хийд гиды Галдан и Бергум замечательная организация, интереснейшая экскурсия, все было на высшем уровне и очень душевно. Огромная благодарность всем и Ценгуму который сумел все это воплотить в реальность.