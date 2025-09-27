В 13 веке Чингисхан приказал построить Каракорум, который стал центром его державы. На экскурсии можно увидеть руины древнего города и современный музей, который воссоздаёт облик столицы Великой империи. Посещение старинного монастыря Эрдэни Зуу и знакомство с культурой средневековой Монголии - уникальная возможность. Фантастические пейзажи пустыни и степи дополнят впечатления от путешествия

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Элсэн Тасархай — песчаные дюны в сердце степи

Перед вашими глазами будут плыть барханы, скалы и степи. Вы погуляете по пескам мини-пустыни Гоби и полюбуетесь сменой ландшафта. При желании прокатитесь на верблюде. Мы сделаем фото с дрона, чтобы сохранить память об этих местах.

Каракорум — древняя столица империи Чингисхана

Каракорум был политическим и культурным центром 13 века, а также важным пунктом на Шёлковом пути, где сходились караванные пути из Китая, Персии, Средней Азии и Европы. Сегодня оценить масштаб средневекового города помогают фундаменты и стены дворцов, храмов и мастерских.

Музей Каракорума — один из лучших в Монголии по качеству экспозиции. Здесь вы увидите археологические находки из окрестностей Каракорума и познакомитесь с особенностями местного буддизма и шаманизма.

Монастырь Эрдэни Зуу

Вы посетите самый древний буддийский монастырь Монголии, окружённый 108 белыми ступами. Он построен на руинах Каракорума и символизирует смену эпох.

Ориентировочный тайминг экскурсии:

6:30–7:00 — выезд из Улан-Батора

9:00 — завтрак

13:00–14:30 — Элсэн Тасархай

15:30–16:00 — Каракорум: музей, монастырь Эрдэни Зуу, руины древнего города

20:00 — возвращение в Улан-Батор

Организационные детали