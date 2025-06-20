Мини-группа
до 10 чел.
По следам Чингисхана - из Улан-Батора
Погрузитесь в культуру и природу Монголии, посетив памятник Чингисхану и нацпарк Горхи-Тэрэлж. Включён обед в традиционной юрте
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
14 июл в 09:00
$80 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Монументы Монголии из Улан-Батора
Уникальная возможность познакомиться с величественными монументами Монголии и насладиться природными красотами в одном туре
Начало: По договорённости с организатором
21 июл в 09:00
23 июл в 09:00
$173 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Легенды Монголии: путешествие с Чингисханом
Познакомиться с культурой, религией, историей и аутентичным бытом кочевников
Завтра в 09:00
14 июл в 09:00
$250 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий20 июня 2025Могу смело рекомендовать, русскоязычный гид, интересный маршрут, цена адекватная.
- ММарина20 мая 2025Огромное спасибо нашему гиду Дмитрию за интересную и насыщенную экскурсию. Дмитрий великолепный рассказчик, обладающий энциклопедическими знаниями, который любит Монголию и очень
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Батору в категории «Скала Черепаха»
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Сколько стоит экскурсия по Улан-Батору в июле 2025
Сейчас в Улан-Баторе в категории "Скала Черепаха" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 250. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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