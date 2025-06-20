Мои заказы

Скала Черепаха – экскурсии в Улан-Баторе

Найдено 3 экскурсии в категории «Скала Черепаха» в Улан-Баторе на русском языке, цены от $80. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
По следам Чингисхана - из Улан-Батора
На машине
9 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
По следам Чингисхана - из Улан-Батора
Погрузитесь в культуру и природу Монголии, посетив памятник Чингисхану и нацпарк Горхи-Тэрэлж. Включён обед в традиционной юрте
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
14 июл в 09:00
$80 за человека
Монументы Монголии из Улан-Батора
На машине
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Монументы Монголии из Улан-Батора
Уникальная возможность познакомиться с величественными монументами Монголии и насладиться природными красотами в одном туре
Начало: По договорённости с организатором
21 июл в 09:00
23 июл в 09:00
$173 за всё до 5 чел.
Легенды Монголии: путешествие с Чингисханом
На машине
Конные прогулки
На верблюдах
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Легенды Монголии: путешествие с Чингисханом
Познакомиться с культурой, религией, историей и аутентичным бытом кочевников
Завтра в 09:00
14 июл в 09:00
$250 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    20 июня 2025
    Монументы Монголии из Улан-Батора
    Могу смело рекомендовать, русскоязычный гид, интересный маршрут, цена адекватная.
    Могу смело рекомендовать, русскоязычный гид, интересный маршрут, цена адекватнаяМогу смело рекомендовать, русскоязычный гид, интересный маршрут, цена адекватнаяМогу смело рекомендовать, русскоязычный гид, интересный маршрут, цена адекватнаяМогу смело рекомендовать, русскоязычный гид, интересный маршрут, цена адекватная
  • М
    Марина
    20 мая 2025
    Монументы Монголии из Улан-Батора
    Огромное спасибо нашему гиду Дмитрию за интересную и насыщенную экскурсию. Дмитрий великолепный рассказчик, обладающий энциклопедическими знаниями, который любит Монголию и очень
    читать дальше

    многое знает о ней. Помимо того, что мы увидели знаменитую статую Чингисхана и поднялись на смотровую площадку, мы также посетили и музей, где Дмитрий в мельчайших подробностях рассказал о каждом экспонате, о жизни Чингисхана и том, почему именно он стал культовой фигурой для своего народа. Подкрепившись обедом из национальных блюд в настоящей юрте, мы отправились в национальный парк, по пути любуясь пейзажами, великолепными лошадьми и делая остановки для фото. В национальном парке мы прогулялись по его просторам и увидели ту самую известную скалу-черепаху, на которую при желании можно забраться. Дмитрий сделал нам множество отличных фото, за что ему отдельное спасибо. Завершили наше путешествие мы в центре медитации Арьяабал, где узнали множество фактов о буддизме и совершили очень приятную прогулку, наслаждаясь красивыми видами. Экскурсия длилась 8 часов, но пролетела совсем незаметно, оставив после себя только очень легкую и приятную усталость. Спасибо еще раз Дмитрию, что мы смогли взглянуть на красоты Монголии именно его глазами. От всей души желаем ему процветания и таких же довольных гостей. А нам уже очень хочется вернуться и посмотреть еще больше.

Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Батору в категории «Скала Черепаха»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Улан-Баторе
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. По следам Чингисхана - из Улан-Батора
  2. Монументы Монголии из Улан-Батора
  3. Легенды Монголии: путешествие с Чингисханом
Сколько стоит экскурсия по Улан-Батору в июле 2025
Сейчас в Улан-Баторе в категории "Скала Черепаха" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 250. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Улан-Баторе (Монголия 🇲🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Скала Черепаха», 3 ⭐ отзыва, цены от $80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Монголии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь