Экскурсии от вашего отеля в Катманду

Найдено 7 экскурсий в категории «От вашего отеля» в Катманду на русском языке, цены от $200. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Влюбиться в Катманду за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
21 отзыв
Влюбиться в Катманду за один день: индивидуальная экскурсия
Катманду как слоеный пирог: разные культуры органично сочетаются. Исследуйте районы, познакомьтесь с монахами и загляните во дворцы
Начало: В холле вашего отеля
3 июля в 10:00
4 июля в 10:00
$200 за всё до 10 чел.
Этнографическое путешествие по холмам Катманду
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
8 отзывов
Индивидуальная экскурсия по живописным местам Катманду
Отправьтесь в увлекательное путешествие по окрестностям Катманду, поднимитесь на Пулчоки, насладитесь видами Гималаев и познакомьтесь с бытом тамангов
Начало: В холле вашего отеля
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
$300 за всё до 6 чел.
Парпинг: по следам учителя Гуру Ринпоче
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия по священным местам Катманду
Погрузитесь в мир тибетского буддизма, посетив Парпинг - место просветления Гуру Ринпоче. Узнайте о традициях и практиках, пообщайтесь с ламами
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
$200 за всё до 10 чел.
Храмы Катманду: всё самое важное
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Храмы Катманду: всё самое важное
Кто такие наги и почему Катманду - их долина? Узнайте ответы на эти вопросы, посетив древние храмы, живую богиню и колоритный базар
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$270 за всё до 5 чел.
Погружение в Непал: древний город Патан
Индивидуальная
8 часов
Погружение в Непал: древний город Патан
Живая богиня Кумари, самобытная архитектура, площадь Дурбар - наследие ЮНЕСКО и уникальные храмы
Начало: В холле вашего отеля
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
$400 за всё до 10 чел.
Бхактапур: город, застывший в вечности
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Бхактапур: город, застывший в вечности
Индивидуальная экскурсия по Катманду: храмы, дворцы и мастерские. Уникальные объекты и культурное наследие ждут вас
Начало: В холле вашего отеля
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
$400 за всё до 10 чел.
Два древних города долины Катманду
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Два древних города долины Катманду: Патан и Бхактапур
Патан и Бхактапур - два древних города долины Катманду, где вы увидите королевские площади, живых богинь Кумари и уникальную резьбу по дереву и камню
Начало: У вашего отеля
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
$450 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    17 июня 2024
    Влюбиться в Катманду за один день
    Виктория - лучшая! Благодаря ей мы совершили увлекательное глубокое погружение в историю, культуру, религию Непала и искренне его полюбили. Если исследовать Катманду и его окрестности, то только с Викторией!
  • Н
    Наталья
    13 мая 2024
    Влюбиться в Катманду за один день
    Прекрасная экскурсия для первого знакомства со страной. Виктория очень глубоко погружает в культуру и историю Непальцев. Маршрут интересный, понятный, без лишних проволочек. Рекомендую!
  • Н
    Наталья
    13 мая 2024
    Влюбиться в Катманду за один день
    С Викторией мы провели несколько дней в Непале. 1. Виктория очень интересный собеседник! Можно обсуждать любые темы 2. Виктория гибко подошла к
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    нашим просьбам, внесли изменения в программу и помогла организовать перелет к Аннапурне 3. У Виктории прекрасные познания о стране, ее жителях и религии

  • Г
    Геннадий
    3 апреля 2024
    Храмы Катманду: всё самое важное
    Хочу выразить благодарность нашему гиду Мохсину, мы его звали Максимом. Прекрасный человек и гид, очень интересно рассказывал о Дели. Провел нам прекрасную
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    экскурсию по Дели. В последующие дни мы ездили самостоятельно, без Мохсида, но он всегда был на связи и помогал нам советами. Однозначно рекомендую! Спасибо, Мохсид, за Ваше внимательное отношение к нам и Ваши советы! С уважением, Иван

  • В
    Вера
    24 февраля 2024
    Храмы Катманду: всё самое важное
    Дина прекрасный экскурсовод и рассказчик! Человек, по-настоящему увлеченный своим делом. Составила и скорректировала маршрут, учитывая наши интересы. Честно говоря, мы увидели много неожиданного и интересного. Экскурсию и гида однозначно рекомендую!
  • О
    Ольга
    23 января 2024
    Этнографическое путешествие по холмам Катманду
    Рекомендую эту экскурсионную программу. Природа здесь потрясающая! Всё это великолепие ожило благодаря году Виктории! Описывать увиденное не стоит, ибо уверена, что никакие слова не опишут увиденную красоту!
  • Д
    Динара
    15 декабря 2023
    Парпинг: по следам учителя Гуру Ринпоче
    В конце ноября мы были в Непале и взяли у вас экскурсию По следам учителя гуру Ринпоче с прекрасным экскурсоводом
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    Диной. Мы провели очень интересный день, посетив места, где очень сильная чистая энергия, в храмах увидели жизнь монахов, их обучение, даже малыши там живут, почувствовали атмосферу покоя и чистоты, попали на вечернюю пуджу молитву монахов - это было что то необыкновенное, большой зал, наполненный живыми голосами молодых ребят с чистыми сердцами;посетили пещеру, где постоянно читают молитвенные мантры и если отключить ум, можно увидеть портал, который идет с Гималаев, это потрясающе, увидели жизнь сельчан, зашли в гости к местному доктору тибетцу, даже перекусили у него, очень гостеприимные люди. Это все благодаря нашему экскурсоводу Дине, которая со всеми местами и людьми, которых мы посетили, имеет очень дружеские отношения. Ее везде встречали, как близкого родственника и мы соотвественно получили теплым прием от всего окружающего мира, благодарим компанию трипстер за то что вы есть и Дину, которая живет в Непале и любит все, окружает ее 🙏🏼

  • Е
    Екатерина
    28 ноября 2023
    Этнографическое путешествие по холмам Катманду
    Хотим передать огромнейшую благодарность Виктории и ее команде от группы "за год". Очень трудно описать, насколько нам повезло, что наше
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    знакомство и первая встреча с Непалом и Катманду произошла при содействии Вики. Она не только профессионал высочайшего уровня, но и фантастический рассказчик. За каждой новой историей стоит предыдущая, все настолько связано, что ты погружаешься в культуру, традиции полностью! Вика смогла заинтересовать слушателей самого разного возраста - от моей дочери 11 лет до мамы 60 лет, с каждым из нас была на одной волне. Но самое главное, что Вика оставалась с нами на связи в течение всего нахождения в Непале. Не передать словами, насколько спокойно мы себя чувствовали с такой поддержкой за спиной! Мне хочется искренне поблагодарить Вику и я абсолютно уверена, что выбрав ее в качестве гида, вы получите максимальное удовольствие от знакомства с этой удивительной страной!

    Хотим передать огромнейшую благодарность Виктории и ее команде от группы "за год". Очень трудно описать, насколькоХотим передать огромнейшую благодарность Виктории и ее команде от группы "за год". Очень трудно описать, насколькоХотим передать огромнейшую благодарность Виктории и ее команде от группы "за год". Очень трудно описать, насколько

Ответы на вопросы от путешественников по Катманду в категории «От вашего отеля»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Влюбиться в Катманду за один день
  2. Этнографическое путешествие по холмам Катманду
  3. Парпинг: по следам учителя Гуру Ринпоче
  4. Храмы Катманду: всё самое важное
  5. Погружение в Непал: древний город Патан
Сколько стоит экскурсия по Катманду в июле 2024
Сейчас в Катманду в категории "От вашего отеля" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 200 до 450. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Катманду (Непал 🇳🇵) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «От вашего отеля», 32 ⭐ отзыва, цены от $200. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Непала. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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