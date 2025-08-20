Отвезите меня в Гималаи: поход в горах Непала и знакомство с Катманду
Посетить высочайшую горную систему мира, покорить 5-тысячный перевал и пообщаться с жителями
Начало: Катманду, аэропорт, на выходе из зоны прилёта. Удо...
2 мая в 08:00
$1920 за человека
Экзотика Непала: калейдоскоп древностей, погружение в культуру и сафари по джунглям
Устроить барбекю у костра, покататься на каноэ среди крокодилов и встретить рассвет в горах
Начало: Аэропорт Катманду, время зависит от вашего рейса
21 фев в 08:00
7 мар в 08:00
$2490 за человека
Сакральные уголки Гималаев: тур по святыням Непала и Бутана с отелями 4
Познакомиться с воплощением богини и получить благословение монахов на удачу или рождение ребёнка
Начало: Аэропорт Катманду, время зависит от вашего рейса
21 фев в 08:00
7 мар в 08:00
$3290 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Катманду в категории «Экологические»
Самые популярные туры этой рубрики в Катманду
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Катманду в августе 2025
Сейчас в Катманду в категории "Экологические" можно забронировать 3 тура от 1920 до 3290.
Туры на русском языке в Катманду (Непал 🇳🇵) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «Экологические», цены от $1920. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Непала. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь