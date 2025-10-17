Непал: этнотур с практиками в самую высокогорную страну мира
Увидеть буддийские и индуистские святыни, посетить аутентичные деревни и встретить рассвет в горах
Начало: Катманду, аэропорт, время встречи зависит от рейсо...
14 мар в 08:00
$1800 за человека
В объятиях горных вершин: треккинг вокруг Аннапурны и достопримечательности Непала
Подняться на перевал Тронг-Ла, отдохнуть у озера Фева и посетить древние храмы
Начало: Аэропорт Катманду, 12:00
26 окт в 12:00
99 000 ₽ за человека
Паломнический тур-ретрит в Непал под руководством мастера: от Катманду до Покхары с комфортом
Полюбоваться панорамой Аннапурны и посетить место медитации основателя тибетского буддизма
Начало: Аэропорт Катманду, с 10:00 (или по договорённости)
1 ноя в 10:00
$2920 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Катманду в категории «Фитнес-туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Катманду
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Катманду в октябре 2025
Сейчас в Катманду в категории "Фитнес-туры" можно забронировать 3 тура от 1800 до 99 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Катманду (Непал 🇳🇵) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «Фитнес-туры», 3 ⭐ отзыва, цены от $1800. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Непала. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь