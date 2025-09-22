Непал: этнотур с практиками в самую высокогорную страну мира
Увидеть буддийские и индуистские святыни, посетить аутентичные деревни и встретить рассвет в горах
Начало: Катманду, аэропорт, время встречи зависит от рейсо...
22 сен в 08:00
1 ноя в 08:00
$1800 за человека
Экзотика Непала: калейдоскоп древностей, погружение в культуру и сафари по джунглям
Устроить барбекю у костра, покататься на каноэ среди крокодилов и встретить рассвет в горах
Начало: Аэропорт Катманду, время зависит от вашего рейса
21 фев в 08:00
7 мар в 08:00
$2490 за человека
Сакральные уголки Гималаев: тур по святыням Непала и Бутана с отелями 4
Познакомиться с воплощением богини и получить благословение монахов на удачу или рождение ребёнка
Начало: Аэропорт Катманду, время зависит от вашего рейса
21 фев в 08:00
7 мар в 08:00
$3290 за человека
