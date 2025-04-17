Найдено 3 тура в категории « Сафари » в Катманду на русском языке, цены от $1320. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 10 дней Выше только облака: тур-погружение в Непал с треккингом, сафари и обрядами Поиграть со слонятами, совершить пуджу и побывать на высоте более 4000 метров Начало: Аэропорт Катманду, время встречи зависит от ваших ... «Затем пересядем на джип и начнём 4-часовое сафари» $ 1320 за человека Прогулки на каяках 9 дней Экзотика Непала: калейдоскоп древностей, погружение в культуру и сафари по джунглям Устроить барбекю у костра, покататься на каноэ среди крокодилов и встретить рассвет в горах Начало: Аэропорт Катманду, время зависит от вашего рейса «А также покатаетесь на лодке по озеру и на каноэ среди крокодилов, встретите рассвет в горах и отправитесь в сафари по джунглям, где обитают носороги, слоны, тигры и олени» $ 2390 за человека 8 дней Непал: этнотур с практиками в самую высокогорную страну мира Увидеть буддийские и индуистские святыни, посетить аутентичные деревни и отправиться на сафари Начало: Катманду, аэропорт, время встречи зависит от рейсо... «Побываем в городе озёр, прокатимся на каноэ в поисках крокодилов и отправимся на сафари в национальном парке» $ 1700 за человека Все туры Катманду

Ответы на вопросы от путешественников по Катманду в категории «Сафари»

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