10 дней
Выше только облака: тур-погружение в Непал с треккингом, сафари и обрядами
Поиграть со слонятами, совершить пуджу и побывать на высоте более 4000 метров
Начало: Аэропорт Катманду, время встречи зависит от ваших ...
«Затем пересядем на джип и начнём 4-часовое сафари»
17 апр в 08:00
$1320 за человека
9 дней
Экзотика Непала: калейдоскоп древностей, погружение в культуру и сафари по джунглям
Устроить барбекю у костра, покататься на каноэ среди крокодилов и встретить рассвет в горах
Начало: Аэропорт Катманду, время зависит от вашего рейса
«А также покатаетесь на лодке по озеру и на каноэ среди крокодилов, встретите рассвет в горах и отправитесь в сафари по джунглям, где обитают носороги, слоны, тигры и олени»
3 мая в 10:00
$2390 за человека
8 дней
Непал: этнотур с практиками в самую высокогорную страну мира
Увидеть буддийские и индуистские святыни, посетить аутентичные деревни и отправиться на сафари
Начало: Катманду, аэропорт, время встречи зависит от рейсо...
«Побываем в городе озёр, прокатимся на каноэ в поисках крокодилов и отправимся на сафари в национальном парке»
25 мар в 19:00
$1700 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Катманду в категории «Сафари»
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