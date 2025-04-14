16 дней
Отвезите меня в Гималаи: поход в горах Непала и знакомство с Катманду
Посетить высочайшую горную систему мира, покорить 5-тысячный перевал и пообщаться с жителями
Начало: Катманду, аэропорт, на выходе из зоны прилёта. Удо...
14 апр в 08:00
$1640 за человека
8 дней
Сакральные уголки Гималаев: тур по святыням Непала и Бутана
Познакомиться с воплощением богини и получить благословение монахов на удачу или рождение ребёнка
Начало: Аэропорт Катманду, время зависит от вашего рейса
27 апр в 10:00
4 мая в 10:00
$3490 за человека
14 дней
Затерянное среди гор королевство: путешествие к Верхнему Мустангу
Побывать в местах силы йогинов, посетить главные святыни Непала и полюбоваться горными пейзажами
Начало: Аэропорт Катманду, время зависит от времени вашего...
19 апр в 10:00
4 окт в 10:00
$3300 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Катманду в категории «В апреле»
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