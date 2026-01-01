Мы отправимся в увлекательное путешествие из яркого Катманду в загадочный Верхний Мустанг — регион, где время словно остановилось, а тибетские традиции живут в первозданном виде.
Вас ждут величественные ступы и храмы Катманду, прогулка по Покхаре, город-крепость Ло-Мантанг и множество других завораживающих локаций.
Описание тура
Организационные детали
Мы посетим как высокогорные регионы Мустанга, так и регионы, расположенные на низкой высоте, поэтому нужно быть готовым к разному климату. В высокогорном Мустанге ночью температура может опуститься до -15 градусов, в то время как в Катманду, Патане может быть порядка +35 градусов. Поэтому рекомендации по одежде:
- В низинных районах удобная одежда для прогулок по городу (штаны/шорты, футболки с длинным и коротким рукавом, лёгкое платье), флиска, головной убор от солнца, удобные кроссовки или тапочки, шлепанцы для душа, купальник.
- В Мустанге: ветровка или лёгкая куртка, дождевик, пуховик, штаны, тёплая шапка, перчатки, термобелье, трекинговые ботинки, трекинговая палка.
- Солнцезащитный крем (не менее 50), очки обязательно не пропускающие ультрафиолет.
- Маленький рюкзачок для воды и личных вещей на день.
- Термос (по желанию), личная аптечка (обязательно!).
Примечание: если какой-либо одежды для путешествия у Вас нет, то не покупайте её в России. У нас будет время и возможность купить всё необходимое в Катманду. Это дешевле и качественнее.
- Подготовка к путешествию проводится Вашим гидом за полтора месяца до начала тура для того, чтобы даже человек, никогда не бывавший в горах, прошёл акклиматизацию к высокогорью наилучшим образом.
Проживание. В отелях 3* в Катманду и Покхаре, в гостевых домах на территории Мустанга. 2–местное размещение.
Питание. В стоимость входят завтраки, трёхразовое питание на территории Мустанга. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Land Cruiser / Mahindra Scorpio.
Дети. 18+
Уровень сложности. Активное путешествие с прогулками по высокогорью и конной прогулкой. Особенная подготовка не требуется, но вы должны быть в хорошей физической форме.
Виза. Виза для россиян в Непал оформляется и оплачивается путешественником по прилёте в аэропорт Катманду. До срока окончания загранпаспорта должно оставаться не менее 6 месяцев в день прибытия в Катманду.
Программа тура по дням
Прилёт в Катманду
Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель, где вы сможете отдохнуть после дороги, а после — погулять по городу.
Катманду и окрестности
Начнём день с посещения буддийского комплекса Сваямбунатх, известного как Обезьяний храм. Это старейшая ступа Непала, расположенная на горе к западу от города. Чтобы подняться, нам предстоит преодолеть 365 ступеней. Здесь живут дикие обезьяны, которых можно покормить.
Затем отправимся к ступе Боуднатх — главному центру тибетского буддизма в Непале. Она построена в 6 веке и символизирует космос. Мы трижды обойдём её по часовой стрелке и, если повезёт, получим благословение монахов.
Далее нас ждёт город Патан, или Лалитпур, расположенный в 5 км от Катманду. Здесь мы посетим площадь Дурбар, храм Кришны, Хиранья Варна Махабихар и храм Махадудда. Возможно, застанем живую богиню Кумари.
Последней остановкой станет Пашупатинатх — крупнейший индуистский храмовый комплекс, посвящённый Шиве. Увидим погребальные обряды, храмовые лингамы и садху — странствующих йогов, которые стремятся к высшим мирам.
Путь в Покхару
После завтрака отправимся в Покхару. Путь займёт около 6 часов. По дороге мы увидим непальские деревни, каскадные поля и тропические леса.
Прибыв в Покхару, мы разместимся в отеле, а затем прогуляемся по городу. Можно будет прокатиться на лодке по озеру Фева или посидеть в уютных кафе с видом на Гималаи.
Прибытие в Татопани
Мы продолжим путешествие в Мустанг, следуя сначала в Бени, а затем вдоль реки Кали Гандаки. Это самое глубокое ущелье в мире. После Бени дорога станет более сложной, но пейзажи будут потрясающими.
В Татопани, известном горячими источниками, можно будет расслабиться. Ночь мы проведём в гостевом доме.
Комплекс Муктинатх, остановка в Кагбени
Нас ждёт путешествие через деревни Калопани, Гхаса и Марфа, известную своими яблочными садами. Затем мы посетим храмовый комплекс Муктинатх, священный для индуистов и буддистов, 108 чортенов и монастырь в Джаркоте.
Кагбени — оазис зелени среди сухой долины. Здесь мы остановимся на ночь.
Кагбени - Гхами
Утром мы осмотрим монастырь Кагбени и отправимся в Верхний Мустанг. После проверки разрешений мы пересечём реку Кали Гандаки, проедем деревни Челла, Самар, Сьянгбоче и прибудем в Гхами.
Дорога откроет нам неземные пейзажи.
Ло-Монтанг
Мы направимся в Ло-Мантанг — город-крепость, изолированный в тени Гималаев. Здесь сохранились средневековые монастыри, дворцы и чортены. Мы посетим Гхар Гомпу, Джампа Гомпу и другие святыни. Ночь проведём в гостевом доме.
Окрестности города-крепости
Этот день мы посвятим исследованию района Ло-Мантанга. Мы побываем в монастыре Намгьял и посетим Небесные пещеры Чхосера, где сохранилось около 10 000 рукотворных пещер. Среди них — Шиджа Джонг, которому более 3000 лет. Узнаем о традиции похорон на небо.
Путешествие к границе Тибета
Сегодня мы отправимся к границе с Тибетом, расположенной на высоте 4670 метров. Во второй половине дня посетим места силы, связанные с практикой древних йогинов. До них доберёмся на лошадях (специальная подготовка не требуется, нас будут сопровождать погонщики). Увидим Королевский дворец и традиционный быт местных жителей.
Возвращение в Джомсом
Мы проедем через деревни Верхнего Мустанга и вернёмся в Джомсом. У вас будет возможность прогуляться по местному рынку и познакомиться с бытом жителей.
Джомсом - Покхара
Сегодня мы вернёмся в Покхару, наслаждаясь горными пейзажами. По прибытии разместимся в отеле.
Экскурсия по Покхаре
Мы посетим водопад Дэви, пещеру Гуптешвар Махадев и ущелье реки Сети. После прогулки по озеру Фева вернёмся в отель на ночлег.
Возвращение в Катманду
Мы вернёмся в Катманду, где можно будет прогуляться по району Тамель, купить сувениры и насладиться вечерней атмосферой города.
Окончание тура
Мы доставим вас в аэропорт, ведь наше путешествие подошло к концу. До новых встреч!
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$3800
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, трёхразовое питание на территории Мустанга
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида-экскурсовода
- Экскурсии
- Разрешение на посещение заповедной зоны Аннапурны и карта TIMS
- Посещение Верхнего Мустанга
Что не входит в цену
- Перелёт до Катманду и обратно
- Остальное питание
- Виза
- Медицинская страховка