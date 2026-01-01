Затерянное среди гор королевство: путешествие к Верхнему Мустангу

Побывать в местах силы йогинов, посетить главные святыни Непала и полюбоваться горными пейзажами
Этот тур — настоящее приключение для тех, кто мечтает прикоснуться к сокровищам древних культур и почувствовать мощь гималайских вершин.

Мы отправимся в увлекательное путешествие из яркого Катманду в загадочный Верхний Мустанг — регион, где время словно остановилось, а тибетские традиции живут в первозданном виде.

Вас ждут величественные ступы и храмы Катманду, прогулка по Покхаре, город-крепость Ло-Мантанг и множество других завораживающих локаций.
Затерянное среди гор королевство: путешествие к Верхнему Мустангу
Затерянное среди гор королевство: путешествие к Верхнему Мустангу

Описание тура

Организационные детали

Мы посетим как высокогорные регионы Мустанга, так и регионы, расположенные на низкой высоте, поэтому нужно быть готовым к разному климату. В высокогорном Мустанге ночью температура может опуститься до -15 градусов, в то время как в Катманду, Патане может быть порядка +35 градусов. Поэтому рекомендации по одежде:
- В низинных районах удобная одежда для прогулок по городу (штаны/шорты, футболки с длинным и коротким рукавом, лёгкое платье), флиска, головной убор от солнца, удобные кроссовки или тапочки, шлепанцы для душа, купальник.
- В Мустанге: ветровка или лёгкая куртка, дождевик, пуховик, штаны, тёплая шапка, перчатки, термобелье, трекинговые ботинки, трекинговая палка.
- Солнцезащитный крем (не менее 50), очки обязательно не пропускающие ультрафиолет.
- Маленький рюкзачок для воды и личных вещей на день.
- Термос (по желанию), личная аптечка (обязательно!).
Примечание: если какой-либо одежды для путешествия у Вас нет, то не покупайте её в России. У нас будет время и возможность купить всё необходимое в Катманду. Это дешевле и качественнее.
- Подготовка к путешествию проводится Вашим гидом за полтора месяца до начала тура для того, чтобы даже человек, никогда не бывавший в горах, прошёл акклиматизацию к высокогорью наилучшим образом.

Проживание. В отелях 3* в Катманду и Покхаре, в гостевых домах на территории Мустанга. 2–местное размещение.

Питание. В стоимость входят завтраки, трёхразовое питание на территории Мустанга. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Land Cruiser / Mahindra Scorpio.

Дети. 18+

Уровень сложности. Активное путешествие с прогулками по высокогорью и конной прогулкой. Особенная подготовка не требуется, но вы должны быть в хорошей физической форме.

Виза. Виза для россиян в Непал оформляется и оплачивается путешественником по прилёте в аэропорт Катманду. До срока окончания загранпаспорта должно оставаться не менее 6 месяцев в день прибытия в Катманду.

Программа тура по дням

1 день

Прилёт в Катманду

Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель, где вы сможете отдохнуть после дороги, а после — погулять по городу.

Прилёт в КатмандуПрилёт в КатмандуПрилёт в КатмандуПрилёт в КатмандуПрилёт в Катманду
2 день

Катманду и окрестности

Начнём день с посещения буддийского комплекса Сваямбунатх, известного как Обезьяний храм. Это старейшая ступа Непала, расположенная на горе к западу от города. Чтобы подняться, нам предстоит преодолеть 365 ступеней. Здесь живут дикие обезьяны, которых можно покормить.

Затем отправимся к ступе Боуднатх — главному центру тибетского буддизма в Непале. Она построена в 6 веке и символизирует космос. Мы трижды обойдём её по часовой стрелке и, если повезёт, получим благословение монахов.

Далее нас ждёт город Патан, или Лалитпур, расположенный в 5 км от Катманду. Здесь мы посетим площадь Дурбар, храм Кришны, Хиранья Варна Махабихар и храм Махадудда. Возможно, застанем живую богиню Кумари.

Последней остановкой станет Пашупатинатх — крупнейший индуистский храмовый комплекс, посвящённый Шиве. Увидим погребальные обряды, храмовые лингамы и садху — странствующих йогов, которые стремятся к высшим мирам.

Катманду и окрестностиКатманду и окрестностиКатманду и окрестностиКатманду и окрестностиКатманду и окрестностиКатманду и окрестностиКатманду и окрестностиКатманду и окрестностиКатманду и окрестности
3 день

Путь в Покхару

После завтрака отправимся в Покхару. Путь займёт около 6 часов. По дороге мы увидим непальские деревни, каскадные поля и тропические леса.

Прибыв в Покхару, мы разместимся в отеле, а затем прогуляемся по городу. Можно будет прокатиться на лодке по озеру Фева или посидеть в уютных кафе с видом на Гималаи.

Путь в ПокхаруПуть в ПокхаруПуть в ПокхаруПуть в ПокхаруПуть в Покхару
4 день

Прибытие в Татопани

Мы продолжим путешествие в Мустанг, следуя сначала в Бени, а затем вдоль реки Кали Гандаки. Это самое глубокое ущелье в мире. После Бени дорога станет более сложной, но пейзажи будут потрясающими.
В Татопани, известном горячими источниками, можно будет расслабиться. Ночь мы проведём в гостевом доме.

Прибытие в ТатопаниПрибытие в ТатопаниПрибытие в Татопани
5 день

Комплекс Муктинатх, остановка в Кагбени

Нас ждёт путешествие через деревни Калопани, Гхаса и Марфа, известную своими яблочными садами. Затем мы посетим храмовый комплекс Муктинатх, священный для индуистов и буддистов, 108 чортенов и монастырь в Джаркоте.

Кагбени — оазис зелени среди сухой долины. Здесь мы остановимся на ночь.

Комплекс Муктинатх, остановка в КагбениКомплекс Муктинатх, остановка в КагбениКомплекс Муктинатх, остановка в Кагбени
6 день

Кагбени - Гхами

Утром мы осмотрим монастырь Кагбени и отправимся в Верхний Мустанг. После проверки разрешений мы пересечём реку Кали Гандаки, проедем деревни Челла, Самар, Сьянгбоче и прибудем в Гхами.
Дорога откроет нам неземные пейзажи.

Кагбени - ГхамиКагбени - ГхамиКагбени - Гхами
7 день

Ло-Монтанг

Мы направимся в Ло-Мантанг — город-крепость, изолированный в тени Гималаев. Здесь сохранились средневековые монастыри, дворцы и чортены. Мы посетим Гхар Гомпу, Джампа Гомпу и другие святыни. Ночь проведём в гостевом доме.

Ло-МонтангЛо-МонтангЛо-МонтангЛо-Монтанг
8 день

Окрестности города-крепости

Этот день мы посвятим исследованию района Ло-Мантанга. Мы побываем в монастыре Намгьял и посетим Небесные пещеры Чхосера, где сохранилось около 10 000 рукотворных пещер. Среди них — Шиджа Джонг, которому более 3000 лет. Узнаем о традиции похорон на небо.

Окрестности города-крепостиОкрестности города-крепостиОкрестности города-крепости
9 день

Путешествие к границе Тибета

Сегодня мы отправимся к границе с Тибетом, расположенной на высоте 4670 метров. Во второй половине дня посетим места силы, связанные с практикой древних йогинов. До них доберёмся на лошадях (специальная подготовка не требуется, нас будут сопровождать погонщики). Увидим Королевский дворец и традиционный быт местных жителей.

Путешествие к границе ТибетаПутешествие к границе ТибетаПутешествие к границе Тибета
10 день

Возвращение в Джомсом

Мы проедем через деревни Верхнего Мустанга и вернёмся в Джомсом. У вас будет возможность прогуляться по местному рынку и познакомиться с бытом жителей.

Возвращение в ДжомсомВозвращение в ДжомсомВозвращение в Джомсом
11 день

Джомсом - Покхара

Сегодня мы вернёмся в Покхару, наслаждаясь горными пейзажами. По прибытии разместимся в отеле.

Джомсом - ПокхараДжомсом - ПокхараДжомсом - Покхара
12 день

Экскурсия по Покхаре

Мы посетим водопад Дэви, пещеру Гуптешвар Махадев и ущелье реки Сети. После прогулки по озеру Фева вернёмся в отель на ночлег.

Экскурсия по ПокхареЭкскурсия по ПокхареЭкскурсия по ПокхареЭкскурсия по ПокхареЭкскурсия по Покхаре
13 день

Возвращение в Катманду

Мы вернёмся в Катманду, где можно будет прогуляться по району Тамель, купить сувениры и насладиться вечерней атмосферой города.

Возвращение в КатмандуВозвращение в КатмандуВозвращение в Катманду
14 день

Окончание тура

Мы доставим вас в аэропорт, ведь наше путешествие подошло к концу. До новых встреч!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$3800
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, трёхразовое питание на территории Мустанга
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Экскурсии
  • Разрешение на посещение заповедной зоны Аннапурны и карта TIMS
  • Посещение Верхнего Мустанга
Что не входит в цену
  • Перелёт до Катманду и обратно
  • Остальное питание
  • Виза
  • Медицинская страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Катманду, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Катманду, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму запроса на бронь.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Катманду
Я профессиональный путешественник и тревел фотограф и видеограф. Мастер спорта по горному туризму, действительный член Русского Географического общества. Провожу авторские туры по Непалу, Тибету, Кении, Танзании, Эквадору, Перу, Боливии, Грузии,
Абхазии с 2013 года. Как правило, проводя тур, я стараюсь освещать все аспекты, включая исторические события, архитектуру, растительный и животный мир, традиции и легенды народов данной страны. А также моя задача, чтобы путешествие прошло в комфортной обстановке и запомнилось Вам на всю жизнь!

Похожие туры на «Затерянное среди гор королевство: путешествие к Верхнему Мустангу»

Непал: этнотур с практиками в самую высокогорную страну мира
8 дней
1 отзыв
Непал: этнотур с практиками в самую высокогорную страну мира
Увидеть буддийские и индуистские святыни, посетить аутентичные деревни и встретить рассвет в горах
Начало: Катманду, аэропорт, время встречи зависит от рейсо...
25 мая в 08:00
$1800 за человека
Ближе к небу: гранд-путешествие от непальских святынь до коры вокруг Кайласа
Пешая
16 дней
1 отзыв
Ближе к небу: гранд-путешествие от непальских святынь до коры вокруг Кайласа
Увидеть старейшую ступу Непала, полюбоваться Гималаями и побывать на Эвересте
Начало: Аэропорт Катманду, 12:00
17 авг в 08:00
$4300 за человека
Индивидуальный экспресс-тур в Непал с комфортом: Катманду, Патан, древние святыни и традиции
На машине
4 дня
Индивидуальный экспресс-тур в Непал с комфортом: Катманду, Патан, древние святыни и традиции
Понаблюдать за индуистскими обрядами, посетить храмы, увидеть буддийские ступы, монахов и садху
Начало: Аэропорт Катманду, время встречи зависит от прибыт...
22 мая в 08:00
12 окт в 08:00
$1035 за человека
Отвезите меня в Гималаи: поход в горах Непала и знакомство с Катманду
Пешая
15 дней
Отвезите меня в Гималаи: поход в горах Непала и знакомство с Катманду
Посетить высочайшую горную систему мира, покорить 5-тысячный перевал и пообщаться с жителями
Начало: Катманду, аэропорт, на выходе из зоны прилёта. Удо...
25 окт в 08:00
$2020 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Катманду
Все туры из Катманду
$3800 за человека