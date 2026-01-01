Этот тур — настоящее приключение для тех, кто мечтает прикоснуться к сокровищам древних культур и почувствовать мощь гималайских вершин. Мы отправимся в увлекательное путешествие из яркого Катманду в загадочный Верхний Мустанг — регион, где время словно остановилось, а тибетские традиции живут в первозданном виде. Вас ждут величественные ступы и храмы Катманду, прогулка по Покхаре, город-крепость Ло-Мантанг и множество других завораживающих локаций.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов.А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание тура

Организационные детали

Мы посетим как высокогорные регионы Мустанга, так и регионы, расположенные на низкой высоте, поэтому нужно быть готовым к разному климату. В высокогорном Мустанге ночью температура может опуститься до -15 градусов, в то время как в Катманду, Патане может быть порядка +35 градусов. Поэтому рекомендации по одежде:

- В низинных районах удобная одежда для прогулок по городу (штаны/шорты, футболки с длинным и коротким рукавом, лёгкое платье), флиска, головной убор от солнца, удобные кроссовки или тапочки, шлепанцы для душа, купальник.

- В Мустанге: ветровка или лёгкая куртка, дождевик, пуховик, штаны, тёплая шапка, перчатки, термобелье, трекинговые ботинки, трекинговая палка.

- Солнцезащитный крем (не менее 50), очки обязательно не пропускающие ультрафиолет.

- Маленький рюкзачок для воды и личных вещей на день.

- Термос (по желанию), личная аптечка (обязательно!).

Примечание: если какой-либо одежды для путешествия у Вас нет, то не покупайте её в России. У нас будет время и возможность купить всё необходимое в Катманду. Это дешевле и качественнее.

- Подготовка к путешествию проводится Вашим гидом за полтора месяца до начала тура для того, чтобы даже человек, никогда не бывавший в горах, прошёл акклиматизацию к высокогорью наилучшим образом.