3 отзыва оставили туристы

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Амстердам для своих: обзорная экскурсия со стажером

5
3 отзыва
SNURK
SNURK – Гид из Амстердама
Что такое экскурсия ⛳ со стажером? Прежде всего, это та же обзорная экскурсия, но только стоимость ее в полтора раза меньше нашей обыкновенной цены.

Это тот же маршрут — вы увидите и королевский дворец, и биржу, и очаровательный Бегинаж, и знаменитый цветочный рынок.

Попробуете знаменитую голландскую селедку, сыр и самое вкусное в мире печенье.

А показывать вам город 🏙️ будет абсолютно влюбленный в Амстердам человек, который уже сдал нам все экзамены и тестовые прогулки.

Но вот опыта пока у него не слишком много.

Зато желания поделиться своими знаниями 🎓 и любовью к Нидерландам — хоть отбавляй..
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €220 за экскурсию

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Амстердам для своих: обзорная экскурсия со стажером
Амстердам для своих: обзорная экскурсия со стажером
Мы встретимся с вами у вокзала Amsterdam Centraal и пойдем бродить по старому городу. Конечно, мы увидим все самое главное — королевский дворец, площадь Дам, старые покосившиеся домики, памятник Рембрандту, цветочный рынок. Но это ведь все на поверхности и доступно каждому. А мы с вами заглянем еще и в потайные дворики, и на старые шлюзы и сквоты посмотрим, и узнаем, где самый большой выбор отличного пива, как и где правильно покупать сыр, и где лучшая в городе селедка. И пробовать, конечно, будем. Узнаем, как заглянуть в окна к королю, что скрывается в нидерландских соборах, кто живет на воде и зачем город 🏙️ перекрывает шлюзы.
А еще мы присмотрели для вас несколько мест с отличными видами, где фотографии 📸 получаются совершенно сказочными. И все это время мы вам будем рассказывать — про историю 📖 города и его современную жизнь, про архитектуру и искусство, про фантастические инновации, но и про тайны с легендами. И обязательно дадим вам множество полезной информации, которая сделает ваше путешествие по Нидерландам особенным и незабываемым.
Важно знать: – Экскурсия ⛳ проводится по запросу. Поэтому просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени.
Что входит
  • услуги гида-стажера
  • В стоимость экскурсии включен туристический налог — 1, 5 евро с человека.
Что не входит
  • личные расходы
Начало
🚩 Stationsplein, 1012 AB Amsterdam
Место завершения
🏁 По договоренности
Амстердам для своих: обзорная экскурсия со стажером
Амстердам для своих: обзорная экскурсия со стажером
Амстердам для своих: обзорная экскурсия со стажером
Амстердам для своих: обзорная экскурсия со стажером

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
SNURK
SNURK
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