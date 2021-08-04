3 отзыва оставили туристы

Мы встретимся с вами у вокзала Amsterdam Centraal и пойдем бродить по старому городу. Конечно, мы увидим все самое главное — королевский дворец, площадь Дам, старые покосившиеся домики, памятник Рембрандту, цветочный рынок. Но это ведь все на поверхности и доступно каждому. А мы с вами заглянем еще и в потайные дворики, и на старые шлюзы и сквоты посмотрим, и узнаем, где самый большой выбор отличного пива, как и где правильно покупать сыр, и где лучшая в городе селедка. И пробовать, конечно, будем. Узнаем, как заглянуть в окна к королю, что скрывается в нидерландских соборах, кто живет на воде и зачем город перекрывает шлюзы. А еще мы присмотрели для вас несколько мест с отличными видами, где фотографии получаются совершенно сказочными. И все это время мы вам будем рассказывать — про историю города и его современную жизнь, про архитектуру и искусство, про фантастические инновации, но и про тайны с легендами. И обязательно дадим вам множество полезной информации, которая сделает ваше путешествие по Нидерландам особенным и незабываемым. Важно знать:

Экскурсия проводится по запросу. Поэтому просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени.