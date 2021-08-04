3 отзыва оставили туристы

Что такое экскурсия со стажером? Прежде всего, это та же обзорная экскурсия, но только стоимость ее в полтора раза меньше нашей обыкновенной цены.
Это тот же маршрут — вы увидите и
Это тот же маршрут — вы увидите и
Описание экскурсии
Мы встретимся с вами у вокзала Amsterdam Centraal и пойдем бродить по старому городу. Конечно, мы увидим все самое главное — королевский дворец, площадь Дам, старые покосившиеся домики, памятник Рембрандту, цветочный рынок. Но это ведь все на поверхности и доступно каждому. А мы с вами заглянем еще и в потайные дворики, и на старые шлюзы и сквоты посмотрим, и узнаем, где самый большой выбор отличного пива, как и где правильно покупать сыр, и где лучшая в городе селедка. И пробовать, конечно, будем. Узнаем, как заглянуть в окна к королю, что скрывается в нидерландских соборах, кто живет на воде и зачем город перекрывает шлюзы. А еще мы присмотрели для вас несколько мест с отличными видами, где фотографии получаются совершенно сказочными. И все это время мы вам будем рассказывать — про историю города и его современную жизнь, про архитектуру и искусство, про фантастические инновации, но и про тайны с легендами. И обязательно дадим вам множество полезной информации, которая сделает ваше путешествие по Нидерландам особенным и незабываемым. Важно знать:
Экскурсия проводится по запросу. Поэтому просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени.
В любой день по запросу
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида-стажера
- В стоимость экскурсии включен туристический налог - 1, 5 евро с человека.
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станцион плейн, 1012 АБ Амстердам
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день по запросу
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
M
Замечательная экскурсия. Таня очень легко и приятно проводит, отвечает на вопросы
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M
Замечательная экскурсия. Таня очень легко и приятно проводит, отвечает на вопросы
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