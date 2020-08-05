2 отзыва оставили туристы

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Амстердам: инструкция по применению

За пару часов исследовать центр города и разобраться в нравах амстердамцев на обзорной прогулке

5
2 отзыва
Кирилл
Кирилл – представитель из Амстердама
Чтобы по-настоящему подружиться с Амстердамом, важно не только обойти его знаковые точки, но и понять, чем дышит город 🏙️.

Всё это мы успеем за пару часов! Вы увидите культовые памятники Амстердама, соберете коллекцию городских историй, окажетесь на секретных обзорных площадках и получите ценные лайфхаки, которые пригодятся во время голландских каникул.
Задать вопросОбычно отвечает за 60 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 99€80 за экскурсиюскидка19%

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Амстердам: инструкция по применению
Амстердам: инструкция по применению

Что вас ожидает

Must-see места и потайные закоулки
За пару часов мы исследуем весь центр Амстердама: пройдем по главным туристическим тропам и городским границам 17 века, встретим на пути достопримечательности 🏛️ столицы ⭐️ — от площади Дам до цветочного рынка. При этом мы не будем вдаваться в исторические подробности, а поговорим о жизни Амстердама здесь и сейчас: вы разберетесь в нравах амстердамцев, их привычках, традициях и ценностях, узнаете, что голландцы едят и как проводят время. В нашем запасе — десятки небанальных историй, основанных на рассказах местных жителей, которыми мы с удовольствием поделимся.

1000 и 1 совет по Амстердаму
Вы получите не только ключ к пониманию города, но и явки-пароли самых интересных мест города. Кроме того, мы расскажем, как бесплатно насладиться видом на старый город 🏙️ и как лучше пользоваться местным транспортом, куда идти за лучшими блюдами местной кухни 🥧 и как выстроить маршруты прогулок в последующие дни путешествия.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Я с удовольствием учту ваши пожелания при планировании маршрута
  • Советую одеться с учетом прогноза погоды, чтобы ничто не отвлекало нас от погружения в Амстердам
Амстердам: инструкция по применению
Амстердам: инструкция по применению
Амстердам: инструкция по применению
Амстердам: инструкция по применению
Амстердам: инструкция по применению
Амстердам: инструкция по применению
Амстердам: инструкция по применению
Амстердам: инструкция по применению
Амстердам: инструкция по применению

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Кирилл
Кирилл
Отдых — наша профессия! В нашей команде лучшие гиды в Амстердаме и Нидерландах с необходимыми лицензиями, опытом, неудержимой энергией и любовью к своей профессии. Наша отличительная черта — это индивидуальный подход к каждому путешественнику. На экскурсиях мы гарантируем профессионализм, пунктуальность, комфортный транспорт и высокий уровень организации. Мы знаем, как подарить незабываемые впечатления, и с радостью поможем вам увидеть ту Голландию, о которой вы мечтали.
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2 отзыва оставили туристы

5 августа 2020
Спасибо, Кирилл! Замечательная экскурсия, информатифно и обо всем самом важном!
13 марта 2020
Здравствуйте! Мы посетили Амстердам с первых числах марта, было солнечно, но ветер ещё «февральский», так что, если поедете в это время, одевайтесь теплее, не пожалеете. В первый же день рванули на пешеходную экскурсию по центру города, чтобы увидеть некоторые основные достопримечательности. С гидом нам очень повезло - Кирилл, огромное Вам спасибо. Несмотря на нашу «разновозрастную» компанию от 15 до 50 - довольны все!!! Много узнали об истории Нидерландов, ведь наши страны связывает вековая история, родственные узы наших монархов, Петр Первый и кораблестроение, Эрмитаж конечно!!! А потайные улочки и дворики, скрытые от глаз туристов, Кирилл без Вас мы бы там точно не побывали... Столько интересного узнали о сегодняшнем Амстердаме, о жизни обычных людей, о законах и порядках в этой приветливой стране... Получили исчерпывающую информацию обо всём, от сортов тюльпанов до номеров междугородних автобусов, на которых, можно добраться до пригородов Амстердама, где покушать, что посмотреть... Кирилл, вы кладезь полезной информации и добрых советов.... Благодаря Вам, мы всё же доехали до Волендама и Эдама, очень красивые городки, получили массу приятных впечатлений... Пересказываем теперь Ваши истории всем близким и знакомым... Город, конечно, впечатлил - очень особенный, удивительная архитектура, в эти «пряничные домики» такие старинные и разные - мы просто влюбились... Обязательно вернёмся в Амстердам снова, вот только в более тёплую погоду... Поездка была познавательной и весёлой, спасибо нашему гиду-Кириллу!!! Всем Крепкого Здоровья!!!! С уважением, Юлия.

Кирилл проводит ещё 6 экскурсий

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