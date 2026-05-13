2 отзыва оставили туристы

Добавили интересные истории о городе в свою копилку воспоминаний!
Чтобы по-настоящему подружиться с Амстердамом, важно не только обойти его знаковые точки, но и понять, чем дышит город.
Всё это мы успеем за пару часов! Вы увидите культовые памятники Амстердама, соберете коллекцию городских историй, окажетесь на секретных обзорных площадках и получите ценные лайфхаки, которые пригодятся во время голландских каникул.
За пару часов мы исследуем весь центр Амстердама: пройдем по главным туристическим тропам и городским границам 17 века, встретим на пути достопримечательности столицы — от площади Дам до цветочного рынка. При этом мы не будем вдаваться в исторические подробности, а поговорим о жизни Амстердама здесь и сейчас: вы разберетесь в нравах амстердамцев, их привычках, традициях и ценностях, узнаете, что голландцы едят и как проводят время. В нашем запасе — десятки небанальных историй, основанных на рассказах местных жителей, которыми мы с удовольствием поделимся.
1000 и 1 совет по Амстердаму
Вы получите не только ключ к пониманию города, но и явки-пароли самых интересных мест города. Кроме того, мы расскажем, как бесплатно насладиться видом на старый город и как лучше пользоваться местным транспортом, куда идти за лучшими блюдами местной кухни и как выстроить маршруты прогулок в последующие дни путешествия.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Я с удовольствием учту ваши пожелания при планировании маршрута
Советую одеться с учетом прогноза погоды, чтобы ничто не отвлекало нас от погружения в Амстердам
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе центрального вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Амстердаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2442 туристов
Отдых — наша профессия!
В нашей команде лучшие гиды в Амстердаме и Нидерландах с необходимыми лицензиями, опытом, неудержимой энергией и любовью к своей профессии.
Наша отличительная черта — это индивидуальный подход к читать дальшеуменьшить
каждому путешественнику.
На экскурсиях мы гарантируем профессионализм, пунктуальность, комфортный транспорт и высокий уровень организации. Мы знаем, как подарить незабываемые впечатления, и с радостью поможем вам увидеть ту Голландию, о которой вы мечтали.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 62 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Полина
Были с подругой на экскурсии с Кириллом. Сразу спросил про интересы, интересно конечно же все!
плюс Кирилл сам почувствовал, что нам может быть любопытно 😜 даже спрашивать не пришлось, без стеснений с читать дальшеуменьшить
интимными подробностями)) Больше уложить инфы в 2 часа не видится возможным.
Видно, что он очень любит свой город, знает и понимает его глубоко.
2 часа пролетели живо бодро жаль что закончились, хоть и под дождем. Будет время - обязательно возьмем вторую экскурсию! Это наш вайб, запретных тем нет)
Кирилл
Ответ организатора:
Спасибо за такой живой и атмосферный отзыв 😄❤️
Супер, что прогулка получилась именно «вашего вайба» — без неловкости, скучных фактов и с тем самым настоящим Амстердамом, о котором обычно молчат 😉 Ждём на продолжение 😜
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А
Алишер
Отличная экскурсия! Впечатления просто превосходные. Мы прошли по историческому центру и посмотрели мнго знаковых мест. Город невероятно красивый, столько атмосферы и интересных деталей. Экскурсовод Кирилл - настоящий профессионал: очень знающий, всё подробно и увлекательно рассказывал. Рекомендую всем. 👍
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M
Max
Если вы в Амстердаме впервые это must 💯 За 2 часа складывается полная картина города: где гулять, что смотреть, куда идти за атмосферой, а куда за вкусной едой и впечатлениями. читать дальшеуменьшить
Это не просто обзорка, а реально «инструкция по применению», после которой чувствуешь себя уверенно и не теряешься в городе.
Живо, интересно, с юмором и без перегруза. Отличный старт для знакомства с Амстердамом!
Кирилл
Ответ организатора:
Спасибо за такой точный отзыв 💯 Рады, что «инструкция по применению» действительно помогла почувствовать город. Будем рады новой встрече в Амстердаме
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A
Alena
Спасибо за замечательную экскурсию по Амстердаму! Маршрут был интересным и хорошо продуманным. Рекомендую всем, кто хочет не просто посмотреть город, а действительно почувствовать его атмосферу!
Кирилл
Ответ организатора:
Спасибо большое за такой отзыв ❤️
Именно ради таких впечатлений мы и создаём наши прогулки, чтобы гости не просто увидели Амстердам, а почувствовали его настроение, атмосферу и характер. Это лучший способ начать знакомство с городом 😊
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Лера
Спасибо, Кирилл за спонтанно и интересную экскурсию. Познавательно, в форме непринуждённой беседы!
Кирилл
Ответ организатора:
Спасибо!
Спонтанные экскурсии часто получаются самыми живыми 😉 Рады, что формат зашёл и было интересно!
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А
Анатолий
Посетили с женой эту крутую экскурсию! Это была вторая наша экскурсия с Кириллом. Встретились строго в оговоренное время, что для нас является очень важным! И провели прекрасную часть дня в читать дальшеуменьшить
приятной компании! Посмотрели основные и самые важные достопримечательности, попробовали местные деликатесы (селедку), услышали много интересных фактов и историй! Экскурсия была насыщенная и информативной, как раз то чего мы и хотели! Кирилл очень компетентный и опытный гид, который прекрасно знает город и разбирается в его истории! Добавили интересные истории о городе Амстердам в свою копилку воспоминаний! Еще раз большое спасибо гиду, так как этот город влюбляет в себя благодаря ему.
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