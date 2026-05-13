2 отзыва оставили туристы

Чтобы по-настоящему подружиться с Амстердамом, важно не только обойти его знаковые точки, но и понять, чем дышит город. Всё это мы успеем за пару часов! Вы увидите культовые памятники Амстердама, соберете коллекцию городских историй, окажетесь на секретных обзорных площадках и получите ценные лайфхаки, которые пригодятся во время голландских каникул.

Описание экскурсии

Must-see места и потайные закоулки

За пару часов мы исследуем весь центр Амстердама: пройдем по главным туристическим тропам и городским границам 17 века, встретим на пути достопримечательности столицы — от площади Дам до цветочного рынка. При этом мы не будем вдаваться в исторические подробности, а поговорим о жизни Амстердама здесь и сейчас: вы разберетесь в нравах амстердамцев, их привычках, традициях и ценностях, узнаете, что голландцы едят и как проводят время. В нашем запасе — десятки небанальных историй, основанных на рассказах местных жителей, которыми мы с удовольствием поделимся.

1000 и 1 совет по Амстердаму

Вы получите не только ключ к пониманию города, но и явки-пароли самых интересных мест города. Кроме того, мы расскажем, как бесплатно насладиться видом на старый город и как лучше пользоваться местным транспортом, куда идти за лучшими блюдами местной кухни и как выстроить маршруты прогулок в последующие дни путешествия.

Организационные детали