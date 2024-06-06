1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Истории Амстердама: путешествие от Больших каналов до Йордаана
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Амстердаму, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Площадь Дам (Dam)
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от €280 за всё до 5 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
2 часа
Амстердам - первое знакомство: история, культура, дегустации
Приглашаем на увлекательную прогулку по Амстердаму, где вы познакомитесь с его историей, увидите знаковые места и отведаете местные деликатесы
Начало: На площади Дам (Dam Square) или Центральный вокзал
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
от 181€154 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Амстердам для своих: путешествие по скрытым жемчужинам города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Амстердама, исследуя его скрытые уголки и исторические сокровища в компании опытного гида
Начало: По договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €260 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Амстердам сквозь века: путешествие по каналам, площадям и дворикам
Погрузитесь в историю Амстердама, исследуя его средневековые дворики, каналы и величественные здания. Узнайте о жизни города сегодня
Начало: Museumplein Музейная площадь
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€195 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
Фотосессия в Амстердаме: каналы, Йордан и тайные места
Захватывающая фотосессия в Амстердаме: откройте город с новой стороны вместе с профессиональным гидом
Начало: У Королевского дворца на площади Дам
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:00
212€170 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Амстердам: историческое путешествие с дегустацией сыра и селёдки
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Амстердаму, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Центральной станции
1 авг в 09:00
2 авг в 09:00
€135 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Амстердам для своих: обзорная экскурсия со стажером
Начало: Stationsplein, 1012 AB Amsterdam
Расписание: В любой день по запросу
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
€320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Верхом на двухколесном друге по Амстердаму и округе
Достопримечательности центра и даже за пределами города на любимом транспорте голландцев
Начало: Центральный район Амстердама
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Амстердам: Путешествие по страницам истории и архитектуры
Погрузитесь в удивительный мир Амстердама, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€150 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККонстантин6 июня 2024Отличное погружение в атмосферу города, прогулки по живописным каналам и историческим улицам оставили незабываемые впечатления. Евгений был знающим и дружелюбным, рассказав множество увлекательных фактов. Настоятельно рекомендую!
- ООлег4 июня 2024Очень благодарен Евгению за экскурсию, для первых дней пребывания самое то. С одной стороны, после рассказов гида начинаешь по-другому воспринимать
- ААлина3 июня 2024Интересная экскурсия, приятный марштрут, гид, предоставляющий информацию по любому запросу. Все, что надо для того, чтобы хорошо провести время в Амстердаме.
- ММаша29 мая 2024Очень остались довольны экскурсией. На город начали смотреть совсем другими глазами. Олег проделал колоссальную работу. Будем рекомендовать его всем нашим друзьям.
- ЮЮрий12 мая 2024Добрый вечер, Евгений! Спешу Вас поблагодарить за результат и за огромную проделанную работу!!! Вчера вернулись с женой из путешествия по
- ННаталья12 мая 2024Спасибо большое Олегу за отличный маршрут и чудесно проведенное время 👍🏻 естественная подача материала, много интересных фактов, в том числе из жизни города со стороны рядового жителя, позволили проникнуться Амстердамом еще больше. Рекомендуем!
- ИИнна6 мая 2024Спасибо Олегу за прекрасную экскурсию! Пара часов пролетели незаметно. Олег показал нам интересные места, которые обычно скрыты от глаз простого туриста. Было очень познавательно и интересно!
- EEkaterina28 марта 2024Отличная экскурсия! 👍 Экскурсию проводил Сергей, отдельное спасибо за маршруты, все очень интересно и познавательно!
- IIgor10 марта 2024Лена - потрясающий гид! Невероятно увлекательная экскурсия прошла на одном дыхании! Узнали много новых и интересных фактов и увидели множество неизведанных уголков сказочного, уютного города! Огромное спасибо Вам за это наслаждение, Лена!
- ННиколай18 ноября 2023Всем привет! Евгений,большое спасибо Вам за отличную экскурсию. Было очень интересно. Учитывая, что времени было мало, Вам удалось в сжатой форме интересно рассказать о городе и показать основные достопримечательности центра. Настоятельно рекомендую этого экскурсовод.
Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Королевский дворец»
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