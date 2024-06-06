🚶 Пешая Групповая 2 часа 415 отзывов Пешая экскурсия по Амстердаму: два маршрута для знакомства с городом Пеший тур по Амстердаму - лучший способ познакомиться с городом. Узнайте его тайны, интересные истории и наслаждайтесь атмосферой Начало: Возле Центрального Вокзала Расписание: ежедневно в 15:15 € 25 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 27 отзывов Истории Амстердама: путешествие от Больших каналов до Йордаана Приглашаем вас на уникальное путешествие по Амстердаму, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: Площадь Дам (Dam) от € 280 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 19 отзывов И это все - Амстердам: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в историю Амстердама, прогуляйтесь вдоль живописных каналов и откройте для себя удивительные достопримечательности этого города Начало: Площадь центрального вокзала € 180 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 116 отзывов Первые шаги в Амстердаме: эксклюзивное путешествие по столице Ваш личный гид по Амстердаму: от площади Дам до самых высоких качелей Европы. Незабываемые впечатления гарантированы Начало: На Amsterdam Central Station € 150 за всё до 4 чел.

🚲 На велосипеде 10% скидка Индивидуальная 3 часа 65 отзывов Велопрогулка по Амстердаму: влюбиться в город за три часа Погрузитесь в атмосферу Амстердама, катаясь на велосипеде по его живописным улицам и каналам, наслаждаясь красотой и историей Начало: площадь Dam Square от 214 € 193 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 2 часа 253 отзыва Амстердам - первое знакомство: история, культура, дегустации Приглашаем на увлекательную прогулку по Амстердаму, где вы познакомитесь с его историей, увидите знаковые места и отведаете местные деликатесы Начало: На площади Дам (Dam Square) или Центральный вокзал от 181 € 154 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 20 отзывов Главное в Амстердаме за 2 часа: история, культура, приключения Погрузитесь в уникальную атмосферу Амстердама: от площади Дам до уютного Йордана, истории, культура и живописные каналы ждут вас Начало: Площадь Центрального Вокзала от € 150 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 7 отзывов Амстердам глазами амстердамцев: индивидуальный маршрут Исследуйте настоящий Амстердам в компании знающего гида, который раскроет секреты города, неизвестные широкой публике Начало: Amsterdam Centraal € 170 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Амстердам сквозь века: путешествие по каналам, площадям и дворикам Погрузитесь в историю Амстердама, исследуя его средневековые дворики, каналы и величественные здания. Узнайте о жизни города сегодня Начало: Museumplein Музейная площадь € 195 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 14 отзывов Злачный Амстердам: история, культура и ночная жизнь Погрузитесь в атмосферу самого знаменитого района Амстердама, где история и современность переплетаются Начало: Красный Квартал € 250 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Фотопрогулка 2 часа 3 отзыва Фотосессия в Амстердаме: каналы, Йордан и тайные места Захватывающая фотосессия в Амстердаме: откройте город с новой стороны вместе с профессиональным гидом Начало: У Королевского дворца на площади Дам 212 € 170 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 12 отзывов Амстердам: историческое путешествие с дегустацией сыра и селёдки Погрузитесь в увлекательное путешествие по Амстердаму, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: На Центральной станции € 135 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Амстердам для своих: обзорная экскурсия со стажером Начало: Stationsplein, 1012 AB Amsterdam Расписание: В любой день по запросу € 320 за всё до 4 чел.

🚲 На велосипеде Индивидуальная 2.5 часа 2 отзыва Верхом на двухколесном друге по Амстердаму и округе Достопримечательности центра и даже за пределами города на любимом транспорте голландцев Начало: Центральный район Амстердама € 250 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Амстердам: Путешествие по страницам истории и архитектуры Погрузитесь в удивительный мир Амстердама, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю € 150 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Прогулка-дегустация. Уютные и необычные пабы города Начало: Stationsplein, 1012 AB Amsterdam Расписание: В любой день по запросу от € 350 за всё до 4 чел.