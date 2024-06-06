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Пешая экскурсия по Амстердаму: два маршрута для знакомства с городом
Пеший тур по Амстердаму - лучший способ познакомиться с городом. Узнайте его тайны, интересные истории и наслаждайтесь атмосферой
Начало: Возле Центрального Вокзала
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€25 за человека
Индивидуальная
4 часа
Истории Амстердама: путешествие от Больших каналов до Йордаана
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Амстердаму, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Площадь Дам (Dam)
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от €280 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
И это все - Амстердам: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Амстердама, прогуляйтесь вдоль живописных каналов и откройте для себя удивительные достопримечательности этого города
Начало: Площадь центрального вокзала
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Первые шаги в Амстердаме: эксклюзивное путешествие по столице
Ваш личный гид по Амстердаму: от площади Дам до самых высоких качелей Европы. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: На Amsterdam Central Station
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Велопрогулка по Амстердаму: влюбиться в город за три часа
Погрузитесь в атмосферу Амстердама, катаясь на велосипеде по его живописным улицам и каналам, наслаждаясь красотой и историей
Начало: площадь Dam Square
Завтра в 09:00
10 июня в 10:00
от 214€193 за всё до 5 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
2 часа
Амстердам - первое знакомство: история, культура, дегустации
Приглашаем на увлекательную прогулку по Амстердаму, где вы познакомитесь с его историей, увидите знаковые места и отведаете местные деликатесы
Начало: На площади Дам (Dam Square) или Центральный вокзал
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
от 181€154 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Главное в Амстердаме за 2 часа: история, культура, приключения
Погрузитесь в уникальную атмосферу Амстердама: от площади Дам до уютного Йордана, истории, культура и живописные каналы ждут вас
Начало: Площадь Центрального Вокзала
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Амстердам глазами амстердамцев: индивидуальный маршрут
Исследуйте настоящий Амстердам в компании знающего гида, который раскроет секреты города, неизвестные широкой публике
Начало: Amsterdam Centraal
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€170 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Амстердам сквозь века: путешествие по каналам, площадям и дворикам
Погрузитесь в историю Амстердама, исследуя его средневековые дворики, каналы и величественные здания. Узнайте о жизни города сегодня
Начало: Museumplein Музейная площадь
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€195 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Злачный Амстердам: история, культура и ночная жизнь
Погрузитесь в атмосферу самого знаменитого района Амстердама, где история и современность переплетаются
Начало: Красный Квартал
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:30
€250 за всё до 6 чел.
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
Фотосессия в Амстердаме: каналы, Йордан и тайные места
Захватывающая фотосессия в Амстердаме: откройте город с новой стороны вместе с профессиональным гидом
Начало: У Королевского дворца на площади Дам
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:00
212€170 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Амстердам: историческое путешествие с дегустацией сыра и селёдки
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Амстердаму, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Центральной станции
1 авг в 09:00
2 авг в 09:00
€135 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Амстердам для своих: обзорная экскурсия со стажером
Начало: Stationsplein, 1012 AB Amsterdam
Расписание: В любой день по запросу
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
€320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Верхом на двухколесном друге по Амстердаму и округе
Достопримечательности центра и даже за пределами города на любимом транспорте голландцев
Начало: Центральный район Амстердама
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Амстердам: Путешествие по страницам истории и архитектуры
Погрузитесь в удивительный мир Амстердама, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прогулка-дегустация. Уютные и необычные пабы города
Начало: Stationsplein, 1012 AB Amsterdam
Расписание: В любой день по запросу
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
от €350 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
4 часа
Фотоэкскурсия по Амстердаму с фотографом, художником и гидом в одном лице
Поймать вайб атмосферного города и поговорить о прошлом, настоящем, творческом и прекрасном
Начало: У центрального вокзала
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€500 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААртем6 июня 2024Огромное спасибо Евгению за волшебную прогулку на велосипедах. Было интересно, весело и приятно. Приятное общение и интересная информация
- ККонстантин6 июня 2024Отличное погружение в атмосферу города, прогулки по живописным каналам и историческим улицам оставили незабываемые впечатления. Евгений был знающим и дружелюбным, рассказав множество увлекательных фактов. Настоятельно рекомендую!
- ЕЕлена5 июня 2024Очень всё понравилось. Спасибо большое. Хочется пройти по другим маршрутам. Обязательно буду иметь ввиду в следующий свой приезд в Нидерланды. Экскурсовод Катерина супер!
- GGala4 июня 2024Сегодня была на прогулке с потрясающей Ганей) Экскурсия вышла шире чем я представляла по темам, которые возникали по ходу нашего пути,
- ООлег4 июня 2024Очень благодарен Евгению за экскурсию, для первых дней пребывания самое то. С одной стороны, после рассказов гида начинаешь по-другому воспринимать
- ААлина3 июня 2024Интересная экскурсия, приятный марштрут, гид, предоставляющий информацию по любому запросу. Все, что надо для того, чтобы хорошо провести время в Амстердаме.
- EElena30 мая 2024Экскурсия очень понравилась! Мы ходили по красному маршруту и это маршрут без толп туристов и при этом очень интересный. Было
- ММаша29 мая 2024Очень остались довольны экскурсией. На город начали смотреть совсем другими глазами. Олег проделал колоссальную работу. Будем рекомендовать его всем нашим друзьям.
- IIgnateva28 мая 2024Отличная, интересная экскурсия.
- ААлександр27 мая 2024Спасибо Гане за увлекательную экскурсию со множеством интересных и забавных сведений о жизни голландцев…. Время пробежало быстро, легко и с юмором.
Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Площадь Дам»
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