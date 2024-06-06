Экскурсии на площадь Дам

Найдено 17 экскурсий в категории «Площадь Дам» в Амстердаме на русском языке, цены от €25, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ежедневная экскурсия по Амстердаму
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
415 отзывов
Пешая экскурсия по Амстердаму: два маршрута для знакомства с городом
Пеший тур по Амстердаму - лучший способ познакомиться с городом. Узнайте его тайны, интересные истории и наслаждайтесь атмосферой
Начало: Возле Центрального Вокзала
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
25 за человека
Истории Амстердама: от Больших каналов до Йордаана
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
27 отзывов
Истории Амстердама: путешествие от Больших каналов до Йордаана
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Амстердаму, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Площадь Дам (Dam)
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 280 за всё до 5 чел.
И это все - Амстердам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
И это все - Амстердам: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Амстердама, прогуляйтесь вдоль живописных каналов и откройте для себя удивительные достопримечательности этого города
Начало: Площадь центрального вокзала
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
180 за всё до 4 чел.
Первые шаги в Амстердаме
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
116 отзывов
Первые шаги в Амстердаме: эксклюзивное путешествие по столице
Ваш личный гид по Амстердаму: от площади Дам до самых высоких качелей Европы. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: На Amsterdam Central Station
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 4 чел.
Велопрогулка по Амстердаму: влюбиться в город за три часа
🚲 На велосипеде
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
65 отзывов
Велопрогулка по Амстердаму: влюбиться в город за три часа
Погрузитесь в атмосферу Амстердама, катаясь на велосипеде по его живописным улицам и каналам, наслаждаясь красотой и историей
Начало: площадь Dam Square
Завтра в 09:00
10 июня в 10:00
от 214193 за всё до 5 чел.
Амстердам - первое знакомство
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2 часа
253 отзыва
Амстердам - первое знакомство: история, культура, дегустации
Приглашаем на увлекательную прогулку по Амстердаму, где вы познакомитесь с его историей, увидите знаковые места и отведаете местные деликатесы
Начало: На площади Дам (Dam Square) или Центральный вокзал
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
от 181154 за всё до 6 чел.
Главное в Амстердаме за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
Главное в Амстердаме за 2 часа: история, культура, приключения
Погрузитесь в уникальную атмосферу Амстердама: от площади Дам до уютного Йордана, истории, культура и живописные каналы ждут вас
Начало: Площадь Центрального Вокзала
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 150 за всё до 5 чел.
Амстердам глазами амстердамцев
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Амстердам глазами амстердамцев: индивидуальный маршрут
Исследуйте настоящий Амстердам в компании знающего гида, который раскроет секреты города, неизвестные широкой публике
Начало: Amsterdam Centraal
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
170 за всё до 4 чел.
Амстердам сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Амстердам сквозь века: путешествие по каналам, площадям и дворикам
Погрузитесь в историю Амстердама, исследуя его средневековые дворики, каналы и величественные здания. Узнайте о жизни города сегодня
Начало: Museumplein Музейная площадь
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
195 за всё до 4 чел.
Злачный Амстердам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Злачный Амстердам: история, культура и ночная жизнь
Погрузитесь в атмосферу самого знаменитого района Амстердама, где история и современность переплетаются
Начало: Красный Квартал
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:30
250 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка по романтичному Амстердаму
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
3 отзыва
Фотосессия в Амстердаме: каналы, Йордан и тайные места
Захватывающая фотосессия в Амстердаме: откройте город с новой стороны вместе с профессиональным гидом
Начало: У Королевского дворца на площади Дам
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:00
212170 за всё до 5 чел.
Амстердам: любовь с первого взгляда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Амстердам: историческое путешествие с дегустацией сыра и селёдки
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Амстердаму, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Центральной станции
1 авг в 09:00
2 авг в 09:00
135 за всё до 2 чел.
Амстердам для своих: обзорная экскурсия со стажером
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Амстердам для своих: обзорная экскурсия со стажером
Начало: Stationsplein, 1012 AB Amsterdam
Расписание: В любой день по запросу
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
320 за всё до 4 чел.
Верхом на двухколесном друге по Амстердаму и округе
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Верхом на двухколесном друге по Амстердаму и округе
Достопримечательности центра и даже за пределами города на любимом транспорте голландцев
Начало: Центральный район Амстердама
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
250 за всё до 6 чел.
Амстердам: мировой бестселлер
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Амстердам: Путешествие по страницам истории и архитектуры
Погрузитесь в удивительный мир Амстердама, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150 за всё до 10 чел.
Прогулка-дегустация. Уютные и необычные пабы города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Прогулка-дегустация. Уютные и необычные пабы города
Начало: Stationsplein, 1012 AB Amsterdam
Расписание: В любой день по запросу
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
от 350 за всё до 4 чел.
Фотоэкскурсия по Амстердаму с фотографом, художником и гидом в одном лице
🚶 Пешая
Фотопрогулка
4 часа
Фотоэкскурсия по Амстердаму с фотографом, художником и гидом в одном лице
Поймать вайб атмосферного города и поговорить о прошлом, настоящем, творческом и прекрасном
Начало: У центрального вокзала
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Артем
    6 июня 2024
    Велопрогулка по Амстердаму: влюбиться в город за три часа
    Огромное спасибо Евгению за волшебную прогулку на велосипедах. Было интересно, весело и приятно. Приятное общение и интересная информация
  • К
    Константин
    6 июня 2024
    Амстердам - первое знакомство
    Отличное погружение в атмосферу города, прогулки по живописным каналам и историческим улицам оставили незабываемые впечатления. Евгений был знающим и дружелюбным, рассказав множество увлекательных фактов. Настоятельно рекомендую!
  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Ежедневная экскурсия по Амстердаму
    Очень всё понравилось. Спасибо большое. Хочется пройти по другим маршрутам. Обязательно буду иметь ввиду в следующий свой приезд в Нидерланды. Экскурсовод Катерина супер!
  • G
    Gala
    4 июня 2024
    Амстердам глазами амстердамцев
    Сегодня была на прогулке с потрясающей Ганей) Экскурсия вышла шире чем я представляла по темам, которые возникали по ходу нашего пути,
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    как я и люблю)). Как только мы попрощались, и я пошла в своем направлении - возник вопрос как же прекрасно Ганя провела меня без толп людей! Очень Рекомендую!!! Галина

    Сегодня была на прогулке с потрясающей Ганей)Сегодня была на прогулке с потрясающей Ганей)
  • О
    Олег
    4 июня 2024
    Амстердам - первое знакомство
    Очень благодарен Евгению за экскурсию, для первых дней пребывания самое то. С одной стороны, после рассказов гида начинаешь по-другому воспринимать
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    город, с другой стороны, Евгений помогает рекомендациями, что еще можно посетить, к примеру, какие интересные места есть рядом с отелем. Гид очень увлекательно рассказывает про город, от самого начала до сегодняшнего дня, видно, что он сам очень интересуется этим, рассказывал о новых книгах, которые сейчас читает про известных людей города. После экскурсию очень захотелось в следующий раз взять отдельную экскурсию на велосипедах, чтобы совсем по другому прочувствовать город. Отдельно отмечу, что если нужно, Евгений сделает отличные фотографии)

  • А
    Алина
    3 июня 2024
    Амстердам - первое знакомство
    Интересная экскурсия, приятный марштрут, гид, предоставляющий информацию по любому запросу. Все, что надо для того, чтобы хорошо провести время в Амстердаме.
  • E
    Elena
    30 мая 2024
    Ежедневная экскурсия по Амстердаму
    Экскурсия очень понравилась! Мы ходили по красному маршруту и это маршрут без толп туристов и при этом очень интересный. Было
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    бы время - сходили бы и на синий. Марина отличный гид - рассказала много про страну и город, отвечала развернуто на все вопросы.

  • М
    Маша
    29 мая 2024
    Амстердам: любовь с первого взгляда
    Очень остались довольны экскурсией. На город начали смотреть совсем другими глазами. Олег проделал колоссальную работу. Будем рекомендовать его всем нашим друзьям.
  • I
    Ignateva
    28 мая 2024
    Ежедневная экскурсия по Амстердаму
    Отличная, интересная экскурсия.
  • А
    Александр
    27 мая 2024
    Амстердам глазами амстердамцев
    Спасибо Гане за увлекательную экскурсию со множеством интересных и забавных сведений о жизни голландцев…. Время пробежало быстро, легко и с юмором.

Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Площадь Дам»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Амстердаме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 17
  1. Ежедневная экскурсия по Амстердаму
  2. Истории Амстердама: от Больших каналов до Йордаана
  3. И это все - Амстердам
  4. Первые шаги в Амстердаме
  5. Велопрогулка по Амстердаму: влюбиться в город за три часа
Какие места ещё посмотреть в Амстердаме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Площадь Дам
  3. Квартал красных фонарей
  4. Королевский дворец
  5. Набережная
  6. Эдам
  7. Рейксмузеум
  8. Музей Ван Гога
  9. Кёкенхоф
  10. Развод мостов
Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в июне 2024
Сейчас в Амстердаме в категории "Площадь Дам" можно забронировать 17 экскурсий и билетов от 25 до 500 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 957 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Амстердаме (Нидерланды 🇳🇱) – у нас можно купить 17 экскурсий на 2024 год по теме «Площадь Дам», 957 ⭐ отзывов, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Нидерланд. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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