1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
История амстердамского Сопротивления: экскурсия с журналистом
Погрузитесь в историю амстердамского Сопротивления с опытным журналистом. Узнайте о героях, их подвигах и тайнах, которые они скрывали
Начало: Напротив главного входа в зоопарк «Артис»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия: Амстердам и еврейский квартал
Познакомьтесь с уникальным наследием Амстердама и историей еврейского квартала в увлекательной прогулке
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€225 за всё до 10 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
2 часа
Нетуристический Амстердам. Прогулка по району Йордан
Раскрыть секреты кривых зданий Амстердама, побывать в доме на воде и заглянуть в Музей сыра
Начало: На вокзальной площади
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
170€119 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Две гордости Амстердама: район Йордан и Ван Гог
Узнать, почему так почётно быть йорданцем, и поговорить о жизни голландского гения в его музее
10 июня в 15:00
11 июня в 08:00
€400 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Неформальная прогулка по Амстердаму: от центрального вокзала до музея Eye
Погрузитесь в атмосферу Амстердама: откройте для себя уникальные места и истории, которые скрыты от глаз обычных туристов
Начало: По договоренности
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
от €220 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия по каналам Амстердама: история и атмосфера в одном туре
Маршрут разработан, чтобы избежать очередей и толп. Погрузитесь в атмосферу города, узнайте его тайны и насладитесь уникальными видами
Начало: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от €260 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
4 часа
Фотоэкскурсия по Амстердаму с фотографом, художником и гидом в одном лице
Поймать вайб атмосферного города и поговорить о прошлом, настоящем, творческом и прекрасном
Начало: У центрального вокзала
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€500 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина21 мая 2024Экскурсия была замечательная!!! Мы просто влюбились в Амстердам!!!!
- ННаталья15 мая 2024Амстердам с Татьяной обязательно! Любые экскурсии!!! Мы были на двух экскурсиях по району Йордан и музей Ван Гог. Второй день мы поехали
- ТТатьяна8 мая 2024Юлия, профессиональный и очень дружелюбный гид! Экскурсия прошла как одно мгновение! Юлия учла наши индивидуальные запросы, тщательно и профессионально подготовила материал и маршрут, который полностью соответствовал нашему запросу! Очень рекомендую гида!
- AAleksandr7 апреля 2024Сергей отличный гид, прекрасно провели время с семьёй знакомясь с Амстердамом. Обязательно обратимся ещё.
- ЕЕлена6 апреля 2024Были семьей в Нидерландах первый раз. Наше путешествие было достаточно коротким по времени, и на Амстердам было отведено несколько часов.
- ЖЖанна23 марта 2024Огромное спасибо нашему гиду Александре за прекрасную экскурсию по Амстердаму и еврейскому кварталу. Мы получили большое удовольствие от общения и узнали много нового для себя. Жанна и Андрей. Март, 2024
- ААнжелика16 декабря 2023Были в октябре 2023 на экскурсии с 2 детьми 7 и 12 лет. Очень понравилось всем, не смотря на недетскую
- ССофия28 октября 2023Огромное спасибо Юлие за экскурсию!! Были втроем с подростком 16 лет и все остались в полном восторге. Нас, как людей
- ООльга10 июня 2023Были на обзорной экскурсии по еврейскому кварталу. Очень понравилось. С Александрой Амстердам заиграл для нас совсем другими красками. Стал намного интересней. Всем рекомендем!
- EEleonora27 февраля 2023Были на экскурсии с мужем, нам все очень понравилось. Не смотря на дождливую погоду, прогулка по Амстердаму была очень интересной,
Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «История и архитектура»
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