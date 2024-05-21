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Идивидуальную экскурсию заказывали первый раз, выбор остановили на "Нетуристический Амстердам. Прогулка по району Йордан". Когда приехали в Амстердам и увидели огромный поток людей в центре города, поняли, что это было очень правильное решение. Экскурсия длилась более двух часов, и мы бы назвали ее открытой и захватывающей беседой, в которую были вовлечены все. Рассказ Павла - это и история города, и о том, как жили и живут обычные люди. Экскурсия была очень познавательной и запоминающейся. Особенно радует тот факт, что в восторге остались дети-подростки. Отдельное спасибо Павлу за искренность и семейные фото!!!