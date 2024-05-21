Экскурсии Амстердама об истории и архитектуре

Найдено 7 экскурсий в категории «История и архитектура» в Амстердаме на русском языке, цены от €100, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
История амстердамского Сопротивления: экскурсия с журналистом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
История амстердамского Сопротивления: экскурсия с журналистом
Погрузитесь в историю амстердамского Сопротивления с опытным журналистом. Узнайте о героях, их подвигах и тайнах, которые они скрывали
Начало: Напротив главного входа в зоопарк «Артис»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
100 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Амстердаму и история еврейского квартала
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Амстердам и еврейский квартал
Познакомьтесь с уникальным наследием Амстердама и историей еврейского квартала в увлекательной прогулке
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
225 за всё до 10 чел.
Нетуристический Амстердам. Прогулка по району Йордан
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Нетуристический Амстердам. Прогулка по району Йордан
Раскрыть секреты кривых зданий Амстердама, побывать в доме на воде и заглянуть в Музей сыра
Начало: На вокзальной площади
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
170119 за всё до 4 чел.
Две гордости Амстердама: район Йордан и Ван Гог
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Две гордости Амстердама: район Йордан и Ван Гог
Узнать, почему так почётно быть йорданцем, и поговорить о жизни голландского гения в его музее
10 июня в 15:00
11 июня в 08:00
400 за всё до 8 чел.
Неформальная прогулка по Амстердаму
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Неформальная прогулка по Амстердаму: от центрального вокзала до музея Eye
Погрузитесь в атмосферу Амстердама: откройте для себя уникальные места и истории, которые скрыты от глаз обычных туристов
Начало: По договоренности
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
от 220 за всё до 10 чел.
Кольцо каналов: открыть настоящий Амстердам
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Экскурсия по каналам Амстердама: история и атмосфера в одном туре
Маршрут разработан, чтобы избежать очередей и толп. Погрузитесь в атмосферу города, узнайте его тайны и насладитесь уникальными видами
Начало: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 260 за всё до 10 чел.
Фотоэкскурсия по Амстердаму с фотографом, художником и гидом в одном лице
🚶 Пешая
Фотопрогулка
4 часа
Фотоэкскурсия по Амстердаму с фотографом, художником и гидом в одном лице
Поймать вайб атмосферного города и поговорить о прошлом, настоящем, творческом и прекрасном
Начало: У центрального вокзала
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    21 мая 2024
    Кольцо каналов: открыть настоящий Амстердам
    Экскурсия была замечательная!!! Мы просто влюбились в Амстердам!!!!
  • Н
    Наталья
    15 мая 2024
    Две гордости Амстердама: район Йордан и Ван Гог
    Амстердам с Татьяной обязательно! Любые экскурсии!!! Мы были на двух экскурсиях по району Йордан и музей Ван Гог. Второй день мы поехали
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    в голландскую глубинку и парк тюльпанов. Абсолютно незабываемые экскурсии!!! Татьяна все подстраивала под наши интересы и пожелания. Красивый тембр голоса и интересные рассказы, отличный маршрут, все во время и по делу! Ну а как она заботилась о нас чтоб мы не промокли под дождем заслуживает особой нашей благодарности! Наша группа от 14 до 50 лет и все в полном восторге. Спрашивайте у нее другие экскурсии! Она помогла нам арендовать лодку-очень увлекательно! Танечка спасибо от нас всех,за замечательно проведенное время!

  • Т
    Татьяна
    8 мая 2024
    История амстердамского Сопротивления: экскурсия с журналистом
    Юлия, профессиональный и очень дружелюбный гид! Экскурсия прошла как одно мгновение! Юлия учла наши индивидуальные запросы, тщательно и профессионально подготовила материал и маршрут, который полностью соответствовал нашему запросу! Очень рекомендую гида!
  • A
    Aleksandr
    7 апреля 2024
    Неформальная прогулка по Амстердаму
    Сергей отличный гид, прекрасно провели время с семьёй знакомясь с Амстердамом. Обязательно обратимся ещё.
  • Е
    Елена
    6 апреля 2024
    Нетуристический Амстердам. Прогулка по району Йордан
    Были семьей в Нидерландах первый раз. Наше путешествие было достаточно коротким по времени, и на Амстердам было отведено несколько часов.
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    Идивидуальную экскурсию заказывали первый раз, выбор остановили на "Нетуристический Амстердам. Прогулка по району Йордан". Когда приехали в Амстердам и увидели огромный поток людей в центре города, поняли, что это было очень правильное решение. Экскурсия длилась более двух часов, и мы бы назвали ее открытой и захватывающей беседой, в которую были вовлечены все. Рассказ Павла - это и история города, и о том, как жили и живут обычные люди. Экскурсия была очень познавательной и запоминающейся. Особенно радует тот факт, что в восторге остались дети-подростки. Отдельное спасибо Павлу за искренность и семейные фото!!!

  • Ж
    Жанна
    23 марта 2024
    Обзорная экскурсия по Амстердаму и история еврейского квартала
    Огромное спасибо нашему гиду Александре за прекрасную экскурсию по Амстердаму и еврейскому кварталу. Мы получили большое удовольствие от общения и узнали много нового для себя. Жанна и Андрей. Март, 2024
  • А
    Анжелика
    16 декабря 2023
    История амстердамского Сопротивления: экскурсия с журналистом
    Были в октябре 2023 на экскурсии с 2 детьми 7 и 12 лет. Очень понравилось всем, не смотря на недетскую
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    тему. Несколько часов экскурсии под дождем прошли позитивно благодаря Юлии, дети не ныли и не устали, что было для всех приятным удивлением. Юлия отвечала на все вопросы и младшего, и старшего ребенка, была очень заботлива по отношению к детям, подстраивалась под наш темп и интерес. Провела с нами больше времени из запланированного маршрута, после скинула дополнительную информацию. Рекомендую Юлию как компетентного, увлекающейся своей темой, надежного и заботливого гида. Спасибо, Юлия!

    Были в октябре 2023 на экскурсии с 2 детьми 7 и 12 лет. Очень понравилось всемБыли в октябре 2023 на экскурсии с 2 детьми 7 и 12 лет. Очень понравилось всемБыли в октябре 2023 на экскурсии с 2 детьми 7 и 12 лет. Очень понравилось всемБыли в октябре 2023 на экскурсии с 2 детьми 7 и 12 лет. Очень понравилось всемБыли в октябре 2023 на экскурсии с 2 детьми 7 и 12 лет. Очень понравилось всем
  • С
    София
    28 октября 2023
    История амстердамского Сопротивления: экскурсия с журналистом
    Огромное спасибо Юлие за экскурсию!! Были втроем с подростком 16 лет и все остались в полном восторге. Нас, как людей
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    приехавших с Израиля, очень интересовала история Холокоста и Юлия учла наши пожелания, мы посетили мемориал под небом Освенцима, который не входил в экскурсию, но я его всегда мечтала увидеть. Одно слово-восторг полнейший от экскурсии, очень много нового и интересного узнали о жизни в оккупированном Амстердаме во время ВМВ. Еще очень бы хотелось сказать что Юлия очень приятный, внимательный человек!

  • О
    Ольга
    10 июня 2023
    Обзорная экскурсия по Амстердаму и история еврейского квартала
    Были на обзорной экскурсии по еврейскому кварталу. Очень понравилось. С Александрой Амстердам заиграл для нас совсем другими красками. Стал намного интересней. Всем рекомендем!
  • E
    Eleonora
    27 февраля 2023
    Обзорная экскурсия по Амстердаму и история еврейского квартала
    Были на экскурсии с мужем, нам все очень понравилось. Не смотря на дождливую погоду, прогулка по Амстердаму была очень интересной,
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    информативной. Незабываемые впечатления остались после знакомства с историей Еврейского квартала. Александра компетентный гид и деликатный, тонкий человек. Нам повезло, что именно она провела с нами эту экскурсию. Спасибо Александре🫶

Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «История и архитектура»

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  1. История амстердамского Сопротивления: экскурсия с журналистом
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  3. Нетуристический Амстердам. Прогулка по району Йордан
  4. Две гордости Амстердама: район Йордан и Ван Гог
  5. Неформальная прогулка по Амстердаму
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  2. Площадь Дам
  3. Квартал красных фонарей
  4. Королевский дворец
  5. Набережная
  6. Эдам
  7. Рейксмузеум
  8. Музей Ван Гога
  9. Кёкенхоф
  10. Развод мостов
Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в июне 2024
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Экскурсии на русском языке в Амстердаме (Нидерланды 🇳🇱) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «История и архитектура», 21 ⭐ отзыв, цены от €100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Нидерланд. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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