Мы с вами отправимся исследовать бескрайние цветочные поля! Живописнее и прекраснее места в апреле—мае сложно представить. По дороге мы сделаем множество прекрасных фотографий, поговорим о том, как тюльпаны появились в Голландии, вспомним о тюльпаномании и захватывающих приключениях торговцев в XVII веке, о поисках черного тюльпана.

Мы остановимся на пикник на ферме — со свежеиспеченными голландскими вафлями и яблочным пирогом. Правда, ехать после такого перекуса может быть тяжеловато😃. Но мы сразу и не поедем — иначе кто же будет обниматься с местными козочками, оленями и овечками?! Ох, и с ламами мы вель тоже непременно встретимся. А хотите, устроим пикник прямо посреди цветущих полей? Будем сидеть на лавочке и болтать ногами посреди всей этой невозможной красоты и волшебных ароматов. Только обязательно предупредите нас об этом заранее.

И все время мы будем рассказывать разные интересные вещи — про цветочные аукционы, про «Золотой век», про инновационные, словно из фантастических фильмов, фермы и удивительные экологические проекты. Как Нидерландам удается занимать второе место в мире после США по экспорту сельскохозяйственной продукции? Где в самом центре голландских городов искать фермы? Как живут в нидерландских деревнях? И как моментально перенестись в XVII век и увидеть своими глазами, как там все было устроено? Что делают в Нидерландах пастухи, как избежать стресса у сорок и зачем экспортировать пчел? Узнаем!

Но самое главное — мы будем весь день любоваться нарциссами, тюльпанами и гиацинтами. А как пахнут поля цветущих гиацинтов!!! В этом году мы приготовили настоящий сюрприз — посещение цветочной фермы, которая занимается выращиванием луковиц уже более 90 лет и где недавно был выведен новый сорт тюльпанов! Разузнаем о хитростях и секретах местных цветоводов😃. Будет у нас и прекрасная возможность самим собрать себе по букету. Вот сколько душа пожелает! Мы даже можем выбрать в поле понравившийся тюльпан и договориться о доставке луковиц этого сорта осенью. А если вы захотите удивить близких, можно купить им в подарок тюльпановой водки😃.