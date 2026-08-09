Приглашаем вас отправится в велосипедное путешествие по самым красивым голландским ландшафтам.
Такое путешествие возможно только раз в году — с 15 апреля по 5 мая, в это время расцветают знаменитые голландские
Такое путешествие возможно только раз в году — с 15 апреля по 5 мая, в это время расцветают знаменитые голландские
Описание экскурсииНа свете нет ничего прекраснее бескрайних полей цветущих тюльпанов! И тут же гиацинты — запах такой, что от счастья можно лишиться рассудка! Мы поедем через самые красивые поля, побываем на цветочной ферме, соберем по роскошному букету, навестим овечек, оленей и лам, познакомимся с местной кухней и тюльпановой водкой и сделаем чудесные фотографии посреди моря тюльпанов. У нас будет множество остановок. И все время мы будем вам рассказывать потрясающие истории — про "черный" тюльпан и тюльпаноманию, про хитрости цветоводов, цветочные аукционы, инновационные фермы и удивительные экологические проекты. Как Нидерландам удается занимать второе место в мире по экспорту сельскохозяйственной продукции? Где в городах прячутся фермы? Как живут в нидерландских деревнях? Зачем нужны пастухи, как избежать стресса у сорок и зачем экспортировать пчел? Узнаем! Лучше всего поехать на электровелосипеде. Зато если вы выберете вариант "на машине", мы успеем заехать в фантастический Кекенхоф с лучшими сортами тюльпанов, придуманных нидерландскими селекционерами. Но какой бы вариант вы ни выбрали, главное — этот день останется в вашей памяти одним из самый прекрасных и счастливых! Приезжайте! Экскурсия по тюльпановым полям возможна в самых разных вариантах: вело- или автомобильная экскурсия, с заездом в Кекенхоф или без него. А не хотите экскурсию, мы можем организовать вам индивидуальный или групповой трансфер в парк через самые красивые поля. Выбирайте! 1. Экскурсия по полям на электровелосипеде. Продолжительность экскурсии: 8 часов. Стоимость экскурсии: € 322 за 1–4 человек или €80 за человека, если вас больше (прокат велосипеда в стоимость не входит и оплачивается отдельно). Место встречи: Центральный вокзал Амстердама 2. Экскурсия по полям на машине. Кекенхоф опционально Если вы не чувствуете в себе сил провести 8 часов в седле, выберите этот вариант. Маршрут тот же самый, что и в велоэкскурсии. А если захотите, мы сможем продлить экскурсию на 2 часа и посмотреть фантастической красоты парк Кекенхоф. Продолжительность экскурсии: 4 / 6 часов. Вместимость машины (Volkswagen Caddy Maxi): до 6 человек. Если вы хотите машину более высокого класса, это возможно, просто напишите нам об этом. Стоимость экскурсии: 465 / 580 евро для 1-6 человек. Стоимость билетов в Кекенхоф (опционально): взрослый билет — € 19.50, дети 0-3 года — бесплатно, дети 4-17 лет — € 9.00 Место встречи: мы заберем вас из вашего отеля в Амстердаме. Важно! Входные билеты в Кекенхоф, покупка луковиц, еда, напитки и прочие расходы в стоимость экскурсии не входят и оплачиваются отдельно. Стоимость проката электровелосипедов: 35 евро в день.
с 15 апреля по 5 мая
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Голландский ландшафт
- Цветочные фермы
- Мельницы
- Каналы
Что включено
- Услуги гида
- Посещение ферм
Что не входит в цену
- Прокат электровелосипеда (около 35 евро)
- Покупка луковиц
- Личные расходы
- Еда, напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Амстердам Централ
Завершение: Amsterdam Centraal
Когда и сколько длится?
Когда: с 15 апреля по 5 мая
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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