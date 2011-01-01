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"Голландия для своих". По тюльпановым полям на велосипеде

SNURK
SNURK – Гид из Амстердама
Приглашаем вас отправится в велосипедное путешествие по самым красивым голландским ландшафтам.

Такое путешествие возможно только раз в году — с 15 апреля по 5 мая, в это время расцветают знаменитые голландские тюльпаны.

Каналы, мельницы, аккуратные домики, и конечно же, сами тюльпаны — все эти непременные атрибуты Нидерландов мы увидим во время нашей велосипедной прогулки.

А по дороге будем делать много остановок в самых живописных местах, где вы сможете сделать памятные фотографии 📸 цветочных полей с мельницами, а заодно пообедаем — исключительно по-нидерландски.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €322 за экскурсию

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"Голландия для своих". По тюльпановым полям на велосипеде
"Голландия для своих". По тюльпановым полям на велосипеде

Что вы увидите

  • голландский ландшафт
  • цветочные фермы
  • мельницы
  • каналы
Мы с вами отправимся исследовать бескрайние цветочные поля! Живописнее и прекраснее места в апреле—мае сложно представить. По дороге мы сделаем множество прекрасных фотографий, поговорим о том, как тюльпаны появились в Голландии, вспомним о тюльпаномании и захватывающих приключениях торговцев в XVII веке, о поисках черного тюльпана.
Мы остановимся на пикник на ферме — со свежеиспеченными голландскими вафлями и яблочным пирогом. Правда, ехать после такого перекуса может быть тяжеловато😃. Но мы сразу и не поедем — иначе кто же будет обниматься с местными козочками, оленями и овечками?! Ох, и с ламами мы вель тоже непременно встретимся. А хотите, устроим пикник прямо посреди цветущих полей? Будем сидеть на лавочке и болтать ногами посреди всей этой невозможной красоты и волшебных ароматов. Только обязательно предупредите нас об этом заранее.
И все время мы будем рассказывать разные интересные вещи — про цветочные аукционы, про «Золотой век», про инновационные, словно из фантастических фильмов, фермы и удивительные экологические проекты. Как Нидерландам удается занимать второе место в мире после США по экспорту сельскохозяйственной продукции? Где в самом центре голландских городов искать фермы? Как живут в нидерландских деревнях? И как моментально перенестись в XVII век и увидеть своими глазами, как там все было устроено? Что делают в Нидерландах пастухи, как избежать стресса у сорок и зачем экспортировать пчел? Узнаем!
Но самое главное — мы будем весь день любоваться нарциссами, тюльпанами и гиацинтами. А как пахнут поля цветущих гиацинтов!!! В этом году мы приготовили настоящий сюрприз — посещение цветочной фермы, которая занимается выращиванием луковиц уже более 90 лет и где недавно был выведен новый сорт тюльпанов! Разузнаем о хитростях и секретах местных цветоводов😃. Будет у нас и прекрасная возможность самим собрать себе по букету. Вот сколько душа пожелает! Мы даже можем выбрать в поле понравившийся тюльпан и договориться о доставке луковиц этого сорта осенью. А если вы захотите удивить близких, можно купить им в подарок тюльпановой водки😃.
Что входит
  • услуги гида
  • посещение ферм
Что не входит
  • прокат велосипеда (7 евро с ножным тормозом и 11 евро с ручным)
  • покупка луковиц
  • личные расходы
  • еда, напитки
Начало и место завершения
🚩 Stationsplein 11 L, 2011 LR Haarlem
"Голландия для своих". По тюльпановым полям на велосипеде
"Голландия для своих". По тюльпановым полям на велосипеде
"Голландия для своих". По тюльпановым полям на велосипеде
"Голландия для своих". По тюльпановым полям на велосипеде

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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SNURK
SNURK
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