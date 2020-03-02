Прелести и тайны одного из красивейших городов Голландии
Харлем — город с богатейшей историей и, безусловно, один из красивейших городов в Нидерландах.
Мы с вами постараемся разобраться, что за тайны хранит этот удивительный город и чем он притягивает искушенных в комфорте и развлечениях жителей столицы.
Мы с вами постараемся разобраться, что за тайны хранит этот удивительный город и чем он притягивает искушенных в комфорте и развлечениях жителей столицы.
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Описание
Каждое утро поезда привозят тысячи туристов, которые, пробежав по туристическому маршруту, включающему в себя 4-5 улиц старого города, торопятся к следующим городам и пунктам программы. Однако город может показать значительно больше стандартного туристического маршрута.
Что вас ожидает
- От здания вокзала мы спустимся на живописную набережную реки Спарне, откуда открывается вид на работающую и по сей день мукомольную мельницу, окруженную множеством маленьких яхт и корабликов. Если экскурсия придется на субботу, познакомимся с мельником и узнаем о тонкостях его работы.
- Увидим красивый разводной мост, рядом с которым стоит очень необычное здание только недавно закрытой городской тюрьмы. На набережной покормим уток и гусей.
- Прогуляемся по набережной, посмотрим на старинные здания, например, весовую палату, дом-музей купца Тейлера, сильно выделяющийся своей пышностью на фоне других голландских домов. Узнаем их историю.
- Выпьем лучший в Харлеме кофе в кафе на набережной с замечательным видом на реку и разводные мосты. Если нам повезет, мы сможем увидеть весьма необычные механизмы разведения мостов.
- Заглянем в тихие живописные хофье, узнаем больше об этой голландской традиции.
- По дороге увидим множество интересных уличных скульптур, некоторые из которых притаились в самых неожиданных местах.
- Все, конечно, знают об амстердамском квартале «красных фонарей». Харлемский — значительно менее известен и в путеводителях не значится. Попробуем его найти.
- Познакомимся с творчеством Франса Халса — одного из самых знаменитых и талантливых голландских художников. После экскурсии можно будет самостоятельно отправиться в музей, где собраны его работы!
- Выйдем на главную площадь Гроте Маркт. По субботам она выглядит особенно атмосферно: именно здесь, под стенами величественного собора, раскидывается главный продуктовый рынок Харлема, где под колокольный звон можно попробовать вкуснейшие домашние сыры, хлеб, шоколад, фрукты ну и, конечно, голландскую селедку.
- Посетим собор, где находится самый мощный орган в Европе. На этом органе играл Моцарт, когда ему было 12 лет. Именно в этом соборе похоронен знаменитый голландский художник Франс Халс.
- На площади находится комплекс авторитетных музеев современного искусства. Выйдя из собора и достаточно проникнувшись атмосферой старого города, можно посетить один из них.
- Направимся в сторону чуть более современной части города, усыпанной ночными барами с живой музыкой, магазинами дизайнерской одежды, милыми секонд-хэндами, полными виниловых пластинок. Заглянем в «коричневый бар», где по вечерам собираются жители окрестного квартала, чтобы выпить пива, пообщаться и послушать старый рок в живом исполнении.
- Именно в этой части города мы сможем зайти в старую аптеку, где со всех сторон на посетителей смотрят деревянные головы в тюрбанах, в стеклянных старинных колбах видны разноцветные пилюли, а воздух пропитан запахом лакрицы.
- Обязательно зайдем в магазин дизайнерских светильников. Каждый из этих светильников можно увидеть в музеях дизайна Лондона, Амстердама, Парижа. А имена авторов составляют гордость дизайнерской профессии.
- Закончим же нашу прогулку в одном из наиболее атмосферных пивных баров Голландии, находящемся в здании старой церкви, где мы сможем попробовать разные сорта пива.
Что мы увидим:
- Здание вокзала
- Живописные хофье
- Музей Тейлера (посещение по желанию)
- Палату весов
- Здание тюрьмы
- Ветряную мельницу (посещение по субботам)
- Квартал красных фонарей
- Музей Франса Халса
- Гроте Маркт (собор святого Бавона, гильдия мясников, ратуша, памятник голландскому первопечатнику, музей современного искусства (посещение по желанию))
- Старинная аптека
- Магазин дизайнерский светильников
- Пивной бар в старой церкви
А также:
- Узнаем о секретах работы мельника
- Попробуем голландскую сельдь
- Покормим уток и гусей
- Попробуем множество сортов голландского сыра
- Найдем множество очаровательных уличных скульптур
- Посетим главный выходной рынок под стенами собора (суббота)
- Попробуем разные сорта голландского пива Jopen
Организационные детали
- В стоимость включено:
— Дегустация сыров
— Кормление гусей и уток
— Совместные памятные фотографии
- Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Anastasia — ваша команда гидов в Амстердаме
Провели экскурсии для 3405 туристов
Мы, Анастасия и Екатерина, собрали команду единомышленников, которые так же, как и мы, неравнодушны к Голландии, Сербии и готовы рассказывать о них с утра до ночи. Мы любим гулять и находить необычные места, дома, дворики, магазины, скульптуры, граффити и прочее, все то, что люди обычно не замечают и пробегают мимо. Я думаю, что именно поэтому мы уже знаем много того, о чем не пишут в путеводителях. Были бы рады показать вам все это, чтобы вы тоже смогли ощутить такие же радостные эмоции.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
2 мар 2020
Благодарим Ольгу за то, что рассказывали нам только то, что было нам интересно! Получился очень большой и душевный разговор во время прогулки, благодаря которому мы полюбили Нидерланды еще больше!
В Хаарлем стоит поехать как минимум за тем, чтобы побольше узнать о стране не в толпе других туристов, а по ходу очень приятной и спокойной прогулки.
В Хаарлем стоит поехать как минимум за тем, чтобы побольше узнать о стране не в толпе других туристов, а по ходу очень приятной и спокойной прогулки.
А
Алла
15 мая 2019
Огромное спасибо Ольге и Диане - нашим гидам по Нидерландам! Это было и увлекательное путешествие вглубь истории и рассказ о жизни, быте и традициях современных голландцев. Экскурсии были похожи на прогулку с добрыми друзьями. Было отличное настроение!!! Еще раз, большое спасибо и до новых встреч!!!
А
Анастасия
18 ноя 2018
Очень интересно и душевно прошла наша прогулка по Харлему, огромное спасибо Ольге за столько интересной информации о Голландии и ее жителях!
Ирина
29 сен 2018
27.09.2018 Ольга провела нашей компании (4 человека) замечательную экскурсию по Харлему. Ольга очень позитивная, открытая девушка, влюбленная в Харлем, который мтал для нее домом. Показала нам город, как местный житель, отвела в интересные места, дворики, улочки, в которые сам никогда не пойдешь.
Вся проогулка сопровождалась занимательными историями, рассказами с историческими фактами. Ольга любезно откликалась на наши желания выпить кофе и даже пива.
Благодаря Оле мы открыли для себя Харлем и захотели вернуться сюда еще раз.
Тем, кто ищет не только открыточные, но и живые,, известные только местным места, кто хочет почувствовать дыхание города - тем. смело на экскурсию с Ольгой.
Ирина Удалова. Москва
Вся проогулка сопровождалась занимательными историями, рассказами с историческими фактами. Ольга любезно откликалась на наши желания выпить кофе и даже пива.
Благодаря Оле мы открыли для себя Харлем и захотели вернуться сюда еще раз.
Тем, кто ищет не только открыточные, но и живые,, известные только местным места, кто хочет почувствовать дыхание города - тем. смело на экскурсию с Ольгой.
Ирина Удалова. Москва
А
Алексей
2 июля 2018
Прекрасная экскурсия, мы остались крайне довольны. Красивый город, хороший маршрут, знания гида - все на высшем уровне!
Екатерине огромное спасибо за экскурсию, много эмоций, вовлечённость и дружелюбие.
Однозначно рекомендую. Соотношение цена - качество, считаю, более чем оптимально.
Екатерина, спасибо ещё раз!
Екатерине огромное спасибо за экскурсию, много эмоций, вовлечённость и дружелюбие.
Однозначно рекомендую. Соотношение цена - качество, считаю, более чем оптимально.
Екатерина, спасибо ещё раз!
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