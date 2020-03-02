Харлем для своих: прогулка по необычным местам города
Индивидуальная экскурсия в Амстердаме

Прелести и тайны одного из красивейших городов Голландии

5
12 отзывов
Харлем — город с богатейшей историей и, безусловно, один из красивейших городов в Нидерландах.

Мы с вами постараемся разобраться, что за тайны хранит этот удивительный город и чем он притягивает искушенных в комфорте и развлечениях жителей столицы.
Харлем для своих: прогулка по необычным местам города
Харлем для своих: прогулка по необычным местам города
Харлем для своих: прогулка по необычным местам города
Ближайшие даты:
27
фев
28
фев
29
фев
2
мар
4
мар
6
мар
8
мар
Ещё
даты

Описание

Каждое утро поезда привозят тысячи туристов, которые, пробежав по туристическому маршруту, включающему в себя 4-5 улиц старого города, торопятся к следующим городам и пунктам программы. Однако город может показать значительно больше стандартного туристического маршрута.

Что вас ожидает

  • От здания вокзала мы спустимся на живописную набережную реки Спарне, откуда открывается вид на работающую и по сей день мукомольную мельницу, окруженную множеством маленьких яхт и корабликов. Если экскурсия придется на субботу, познакомимся с мельником и узнаем о тонкостях его работы.
  • Увидим красивый разводной мост, рядом с которым стоит очень необычное здание только недавно закрытой городской тюрьмы. На набережной покормим уток и гусей.
  • Прогуляемся по набережной, посмотрим на старинные здания, например, весовую палату, дом-музей купца Тейлера, сильно выделяющийся своей пышностью на фоне других голландских домов. Узнаем их историю.
  • Выпьем лучший в Харлеме кофе в кафе на набережной с замечательным видом на реку и разводные мосты. Если нам повезет, мы сможем увидеть весьма необычные механизмы разведения мостов.
  • Заглянем в тихие живописные хофье, узнаем больше об этой голландской традиции.
  • По дороге увидим множество интересных уличных скульптур, некоторые из которых притаились в самых неожиданных местах.
  • Все, конечно, знают об амстердамском квартале «красных фонарей». Харлемский — значительно менее известен и в путеводителях не значится. Попробуем его найти.
  • Познакомимся с творчеством Франса Халса — одного из самых знаменитых и талантливых голландских художников. После экскурсии можно будет самостоятельно отправиться в музей, где собраны его работы!
  • Выйдем на главную площадь Гроте Маркт. По субботам она выглядит особенно атмосферно: именно здесь, под стенами величественного собора, раскидывается главный продуктовый рынок Харлема, где под колокольный звон можно попробовать вкуснейшие домашние сыры, хлеб, шоколад, фрукты ну и, конечно, голландскую селедку.
  • Посетим собор, где находится самый мощный орган в Европе. На этом органе играл Моцарт, когда ему было 12 лет. Именно в этом соборе похоронен знаменитый голландский художник Франс Халс.
  • На площади находится комплекс авторитетных музеев современного искусства. Выйдя из собора и достаточно проникнувшись атмосферой старого города, можно посетить один из них.
  • Направимся в сторону чуть более современной части города, усыпанной ночными барами с живой музыкой, магазинами дизайнерской одежды, милыми секонд-хэндами, полными виниловых пластинок. Заглянем в «коричневый бар», где по вечерам собираются жители окрестного квартала, чтобы выпить пива, пообщаться и послушать старый рок в живом исполнении.
  • Именно в этой части города мы сможем зайти в старую аптеку, где со всех сторон на посетителей смотрят деревянные головы в тюрбанах, в стеклянных старинных колбах видны разноцветные пилюли, а воздух пропитан запахом лакрицы.
  • Обязательно зайдем в магазин дизайнерских светильников. Каждый из этих светильников можно увидеть в музеях дизайна Лондона, Амстердама, Парижа. А имена авторов составляют гордость дизайнерской профессии.
  • Закончим же нашу прогулку в одном из наиболее атмосферных пивных баров Голландии, находящемся в здании старой церкви, где мы сможем попробовать разные сорта пива.

Что мы увидим:

  • Здание вокзала
  • Живописные хофье
  • Музей Тейлера (посещение по желанию)
  • Палату весов
  • Здание тюрьмы
  • Ветряную мельницу (посещение по субботам)
  • Квартал красных фонарей
  • Музей Франса Халса
  • Гроте Маркт (собор святого Бавона, гильдия мясников, ратуша, памятник голландскому первопечатнику, музей современного искусства (посещение по желанию))
  • Старинная аптека
  • Магазин дизайнерский светильников
  • Пивной бар в старой церкви

А также:

  • Узнаем о секретах работы мельника
  • Попробуем голландскую сельдь
  • Покормим уток и гусей
  • Попробуем множество сортов голландского сыра
  • Найдем множество очаровательных уличных скульптур
  • Посетим главный выходной рынок под стенами собора (суббота)
  • Попробуем разные сорта голландского пива Jopen

Организационные детали

  • В стоимость включено:
    — Дегустация сыров
    — Кормление гусей и уток
    — Совместные памятные фотографии
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
3
2
1
А
2 мар 2020
Благодарим Ольгу за то, что рассказывали нам только то, что было нам интересно! Получился очень большой и душевный разговор во время прогулки, благодаря которому мы полюбили Нидерланды еще больше!
В Хаарлем стоит поехать как минимум за тем, чтобы побольше узнать о стране не в толпе других туристов, а по ходу очень приятной и спокойной прогулки.
А
15 мая 2019
Огромное спасибо Ольге и Диане - нашим гидам по Нидерландам! Это было и увлекательное путешествие вглубь истории и рассказ о жизни, быте и традициях современных голландцев. Экскурсии были похожи на прогулку с добрыми друзьями. Было отличное настроение!!! Еще раз, большое спасибо и до новых встреч!!!
А
18 ноя 2018
Очень интересно и душевно прошла наша прогулка по Харлему, огромное спасибо Ольге за столько интересной информации о Голландии и ее жителях!
Ирина
29 сен 2018
27.09.2018 Ольга провела нашей компании (4 человека) замечательную экскурсию по Харлему. Ольга очень позитивная, открытая девушка, влюбленная в Харлем, который мтал для нее домом. Показала нам город, как местный житель, отвела в интересные места, дворики, улочки, в которые сам никогда не пойдешь.
Вся проогулка сопровождалась занимательными историями, рассказами с историческими фактами. Ольга любезно откликалась на наши желания выпить кофе и даже пива.
Благодаря Оле мы открыли для себя Харлем и захотели вернуться сюда еще раз.
Тем, кто ищет не только открыточные, но и живые,, известные только местным места, кто хочет почувствовать дыхание города - тем. смело на экскурсию с Ольгой.
Ирина Удалова. Москва
А
2 июля 2018
Прекрасная экскурсия, мы остались крайне довольны. Красивый город, хороший маршрут, знания гида - все на высшем уровне!
Екатерине огромное спасибо за экскурсию, много эмоций, вовлечённость и дружелюбие.
Однозначно рекомендую. Соотношение цена - качество, считаю, более чем оптимально.
Екатерина, спасибо ещё раз!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Амстердама

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиВечерниеНочныеЛетниеВыездныеНабережнаяПопулярные места

Похожие туры из Амстердама

Вечерний Амстердам
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Эксклюзивный тур Вечерний Амстердам: каналы, легенды и кафе
Окунитесь в вечернюю атмосферу Амстердама: освещенные каналы, живописные улочки и уютные кафе ждут вас
Мост Damrak. Damrak Bridge
Сегодня
Завтра
26 фев
27 фев
160144 за всё до 4 чел.
Амстердам: мировой бестселлер
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Амстердам: мировой бестселлер
Прочесть историю Голландии, как книгу, увидеть символы города и погрузиться в захватывающие сюжеты
26 фев
27 фев
28 фев
29 фев
150 за всё до 10 чел.
Зансе-Сханс и Заандам: авторская пешеходная экскурсия
🚶 Пешая
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
4.5 часа
62 отзыва
Зансе-Сханс и Заандам: авторская пешеходная экскурсия
Тюльпаны, велосипеды, башмачки-кломпы, ветряные мельницы и сыр - путешествие в настоящую Голландию
по договоренности
27 фев
28 фев
29 фев
2 мар
от 340 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Амстердаме. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
HOROSHO
TAM