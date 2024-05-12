Центральный вокзал – экскурсии в Амстердаме

Найдено 5 экскурсий в категории «Центральный вокзал» в Амстердаме на русском языке, цены от €150, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
И это все - Амстердам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
И это все - Амстердам: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Амстердама, прогуляйтесь вдоль живописных каналов и откройте для себя удивительные достопримечательности этого города
Начало: Площадь центрального вокзала
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
180 за всё до 4 чел.
Уютные пабы Амстердама
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
31 отзыв
Уютные пабы Амстердама: эксклюзивная дегустация пива
Исследуйте лучшие пабы Амстердама и насладитесь вкусом настоящего голландского и бельгийского пива
Начало: Около Amsterdam Central station
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
от 160 за всё до 5 чел.
Велопрогулка по Амстердаму: влюбиться в город за три часа
🚲 На велосипеде
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
65 отзывов
Велопрогулка по Амстердаму: влюбиться в город за три часа
Погрузитесь в атмосферу Амстердама, катаясь на велосипеде по его живописным улицам и каналам, наслаждаясь красотой и историей
Начало: площадь Dam Square
Завтра в 09:00
10 июня в 10:00
от 214193 за всё до 5 чел.
Дружеская велопрогулка по Амстердаму
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Дружеская велопрогулка по атмосферным местам Амстердама
Забудьте о туристических автобусах и прокатитесь по Амстердаму на велосипеде, ощутив дух свободы и приключений
Начало: На Центральном вокзале
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
150 за всё до 4 чел.
Окно в Амстердам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Окно в Амстердам»: истории и легенды
Познайте Амстердам с новой стороны: тайны Квартала красных фонарей, история танцующих домов и многое другое
Начало: У Центрального вокзала
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
171 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юрий
    12 мая 2024
    Окно в Амстердам
    Здравствуйте, Наталья! Хочу поблагодарить Вас за экскурсию по Амстердаму. После неутомительных неспешных прогулок по живописным, пронизанных историей местам, мы узнали
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    от Вас очень много интересного и познавательго про столицу Голландии! После экскурсии мы уже не просто блуждали по городу, а хорошо ориентировались в центре и подмечали интересные моменты, о которых Вы рассказали нам на прогулке. Отдельное Вам спасибо не только за историческое повествование, но и за современные факты о жизни амстердамцев) Спасибо, что сориентировали нас, как удобно добираться по городу, помогли разобраться с поездами) Побольше Вам туристов и удачной работы!

  • A
    AIDA
    1 мая 2024
    Окно в Амстердам
    Экскурсия, была настолько интересная и познавательная! Причем все было так доступно рассказано, что хотелось слушать и гулять, гулять и слушать😊!!!
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    Наталья рассказала столько интересного, из жизни города и его жителей, как современных так и уже «заархивированных»😀)))) я люблю такие прогулки, в которых не навязчиво и весело проходит время с огромной пользой для себя. 🌹🌹🌹🌹🌹 спасибо моя дорогая Натальюшка❤️ открывшая окно в Амстердам, как когда-то царь Петр 1 открывший Окно в Европу))))❤️❤️❤️❤️❤️

  • Я
    Яна
    14 апреля 2024
    Велопрогулка по Амстердаму: влюбиться в город за три часа
    Сегодня Евгений провел нам велосипедную экскурсию по Амстердаму. Евгений - это гид от Бога, просто кладезь знаний. Мы увидели нетуристические
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    места города, посмотрели на Амстердам с верхнего этажа библиотеки, попробовали местную селедочку. Любой наш каприз был исполнен:))) Очень благодарны Евгению и желаем всем гостям города провести время с таким профессиональным гидом!

  • Л
    Лариса
    28 марта 2024
    Дружеская велопрогулка по Амстердаму
    Замечательная Зара! Прекрасный легкий формат, когда гид умеет обратить внимание на интереснейшие детали, которые ты просто пройдешь мимо и не задумаешься, а там целая история скрыта!! Очень довольны экскурсией! Прекрасный гид!
  • Е
    Екатерина
    19 марта 2024
    Велопрогулка по Амстердаму: влюбиться в город за три часа
    Экскурсия на велосипедах по Амстердаму с Евгением - это была отличная идея! Евгений с большим вниманием отнесся ко всем нашим просьбам и пожеланиям, показал много удивительных, красивых и необычных мест! Спасибо! Рекомендую!
  • Е
    Екатерина
    19 февраля 2024
    Окно в Амстердам
    Наталья — отличный гид! Замечательно провели время, не замерзли, грелись от солнца и теплой беседы, пили кофе. Узнали много нетуристических
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    фактов о жизни в Амстердаме, услышали увлекательные (и супер впечатляющие) истории, получили большую порцию позитива. Очень понравилось, что с Натальей можно обсудить не только общеизвестные факты, но и моменты личной жизни — это позволяет по-настоящему прочувствовать дух местных жителей и понять, как выглядит их лайфстайл. Горячо рекомендую, спасибо за приятную прогулку по красивому городу!

    Наталья — отличный гид! Замечательно провели время, не замерзли, грелись от солнца и теплой беседы, пилиНаталья — отличный гид! Замечательно провели время, не замерзли, грелись от солнца и теплой беседы, пилиНаталья — отличный гид! Замечательно провели время, не замерзли, грелись от солнца и теплой беседы, пилиНаталья — отличный гид! Замечательно провели время, не замерзли, грелись от солнца и теплой беседы, пилиНаталья — отличный гид! Замечательно провели время, не замерзли, грелись от солнца и теплой беседы, пили
  • N
    Nikolay
    11 октября 2023
    Велопрогулка по Амстердаму: влюбиться в город за три часа
    Все прошло просто великолепно. Большое спасибо, за замечательную экскурсию:)
    Все прошло просто великолепноВсе прошло просто великолепноВсе прошло просто великолепно
  • А
    Анастасия
    7 октября 2023
    Дружеская велопрогулка по Амстердаму
    Прилетали в Амстердам на сутки, заказали экскурсию день в день. Зара согласилась провести нам экскурсию и через час мы уже
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    встретились. Кому хочется интересную, дружескую экскурсию с крутыми, популярными локациями, попробовать местное пиво, побыть в атмосфере, в которой живую жители Амстердама, ощутить атмосферу непринуждённости - рекомендую. Лайк 👍🏻 Зара, спасибо за экскурсию, рекомендации по местной кухне и фотографии 😊

    Прилетали в Амстердам на сутки, заказали экскурсию день в день. Зара согласилась провести нам экскурсию иПрилетали в Амстердам на сутки, заказали экскурсию день в день. Зара согласилась провести нам экскурсию иПрилетали в Амстердам на сутки, заказали экскурсию день в день. Зара согласилась провести нам экскурсию и
  • М
    Марина
    30 июля 2023
    И это все - Амстердам
    Огромное спасибо Валентине за эту прекрасную прогулку по городу. Отдельная благодарность за индивидуальный подход - моя 15-летняя дочь живет за границей
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    и думает на английском. Русский для нее второй язык. Но Валентина смогла провести экскурсию, так, что дочка все поняла и полюбила этот замечательный город.

  • Ю
    Юлия
    30 июня 2023
    Уютные пабы Амстердама
    Очень понравилась экскурсия с Владом. Мы решили после нее даже не брать обзорную, тк Влад совмещает экскурсию по пабам и
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    обзорную сразу. Рассказал нам про архитектуру и историю города. Так же много информации о пиве)) все пиво было очень вкусное, так что в последнем пабе даже пришлось задержаться)) также порекомендовал места, куда сходить дальше. Очень рекомендуем.

Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Центральный вокзал»

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  8. Музей Ван Гога
  9. Кёкенхоф
  10. Развод мостов
Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в июне 2024
Сейчас в Амстердаме в категории "Центральный вокзал" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 150 до 193 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 125 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Амстердаме (Нидерланды 🇳🇱) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Центральный вокзал», 125 ⭐ отзывов, цены от €150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Нидерланд. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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