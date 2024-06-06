Увидеть самое главное в Амстердаме

Найдено 25 экскурсий в категории «Самое главное» в Амстердаме на русском языке, цены от €25, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ежедневная экскурсия по Амстердаму
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
415 отзывов
Пешая экскурсия по Амстердаму: два маршрута для знакомства с городом
Пеший тур по Амстердаму - лучший способ познакомиться с городом. Узнайте его тайны, интересные истории и наслаждайтесь атмосферой
Начало: Возле Центрального Вокзала
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
25 за человека
И это все - Амстердам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
И это все - Амстердам: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Амстердама, прогуляйтесь вдоль живописных каналов и откройте для себя удивительные достопримечательности этого города
Начало: Площадь центрального вокзала
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
180 за всё до 4 чел.
Амстердам пешком и на кораблике
Мини-группа
4 часа
108 отзывов
Амстердам: исторические каналы и плавучий цветочный рынок
Исследуйте Амстердам с новой стороны: прогулка по каналам и пешеходная экскурсия раскроют город иначе
Начало: Dam square
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
74 за человека
Первые шаги в Амстердаме
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
116 отзывов
Первые шаги в Амстердаме: эксклюзивное путешествие по столице
Ваш личный гид по Амстердаму: от площади Дам до самых высоких качелей Европы. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: На Amsterdam Central Station
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 4 чел.
Эдам, Гауда, Маасдам и осмотр Амстердама
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
25 отзывов
Экскурсия по Амстердаму: история, культура и дегустация сыров
Погрузитесь в атмосферу Амстердама: от исторических районов до вкуса традиционных голландских сыров. Уникальный опыт, который запомнится надолго
Начало: Amsterdam center station
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
185 за всё до 8 чел.
Фотопрогулка по Амстердаму
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
2.5 часа
39 отзывов
Фотопрогулка по Амстердаму: живописные виды и скрытые уголки
Запечатлите свои впечатления от Амстердама на профессиональные фотографии во время индивидуальной прогулки по городу
Начало: На вокзальной площади (Stationplein)
15 июня в 09:30
16 июня в 09:30
185158 за всё до 4 чел.
Велопрогулка по Амстердаму: влюбиться в город за три часа
🚲 На велосипеде
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
65 отзывов
Велопрогулка по Амстердаму: влюбиться в город за три часа
Погрузитесь в атмосферу Амстердама, катаясь на велосипеде по его живописным улицам и каналам, наслаждаясь красотой и историей
Начало: площадь Dam Square
Завтра в 09:00
10 июня в 10:00
от 214193 за всё до 5 чел.
Амстердам - первое знакомство
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2 часа
253 отзыва
Амстердам - первое знакомство: история, культура, дегустации
Приглашаем на увлекательную прогулку по Амстердаму, где вы познакомитесь с его историей, увидите знаковые места и отведаете местные деликатесы
Начало: На площади Дам (Dam Square) или Центральный вокзал
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
от 181154 за всё до 6 чел.
Амстердам: инструкция по применению
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
30 отзывов
Амстердам: секреты и советы для путешественников
Познакомьтесь с Амстердамом через его знаковые места и скрытые уголки, узнайте городские истории и получите полезные советы для путешествия
Начало: В районе центрального вокзала
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 192154 за всё до 5 чел.
Необычные истории Старого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
30 отзывов
Необычные истории Старого города Амстердама: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу средневекового Амстердама, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: Вокзал Centraal Station
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 220 за всё до 5 чел.
Добро пожаловать в мой Амстердам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Добро пожаловать в мой Амстердам: экскурсия с личным гидом
Встреча с Амстердамом, полная тепла и личных историй, ждет вас в увлекательной прогулке с гидом
Начало: Центральная площадь Дам
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
225 за всё до 10 чел.
По Амстердаму играючи: прогулка-квест
🚶 Пешая
Квест
3 часа
2 отзыва
По Амстердаму играючи: прогулка-квест
Почувствовать себя исследователем, самостоятельно открывая достопримечательности города
Начало: На вокзале в Амстердаме
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
200 за всё до 10 чел.
Гастрономический велотур по Амстердаму
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
6 часов
15 отзывов
Гастрономический велотур по Амстердаму
Посетите самые интересные уголки Амстердама на велосипеде! Узнайте больше о культуре города, наслаждаясь местной кухней и достопримечательностями
Сегодня в 12:30
10 июня в 12:30
от 500 за всё до 5 чел.
С Амстердамом на «ты»
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
2 часа
66 отзывов
Индивидуальная экскурсия С Амстердамом на «ты»: глубокое погружение в город
Познакомьтесь с Амстердамом как никогда близко: от знаменитых достопримечательностей до тайных уголков
Начало: На мосту, напротив Центрального вокзала (Damrak br...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
172129 за всё до 4 чел.
Беговая прогулка по Амстердаму
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Уникальная беговая экскурсия по живописному Амстердаму
Присоединяйтесь к утренней или вечерней пробежке по Амстердаму, чтобы увидеть город под новым углом и почувствовать себя настоящим амстердамцем
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 100 за всё до 2 чел.
Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф - за один день
🚗 На машине
Мини-группа
6.5 часов
14 отзывов
Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф - за один день
Увидеть и узнать главное о городе и окунуться в море цветов самой весенней выставки
Начало: У гостиницы Ибис, Amsterdam Centre
Расписание: ежедневно в 07:15 и 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 07:15
200 за человека
Амстердам сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Амстердам сквозь века: путешествие по каналам, площадям и дворикам
Погрузитесь в историю Амстердама, исследуя его средневековые дворики, каналы и величественные здания. Узнайте о жизни города сегодня
Начало: Museumplein Музейная площадь
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
195 за всё до 4 чел.
Окно в Амстердам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Окно в Амстердам»: истории и легенды
Познайте Амстердам с новой стороны: тайны Квартала красных фонарей, история танцующих домов и многое другое
Начало: У Центрального вокзала
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
171 за всё до 3 чел.
Прогулка по фотогеничному Амстердаму
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
12 отзывов
Прогулка по фотогеничному Амстердаму: секреты и лучшие виды
Раскройте неизведанные аспекты Амстердама и его красоты в индивидуальной фото-прогулке по историческим местам
Начало: в районе Центрального вокзала
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
170 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Амстердаму и история еврейского квартала
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Амстердам и еврейский квартал
Познакомьтесь с уникальным наследием Амстердама и историей еврейского квартала в увлекательной прогулке
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
225 за всё до 10 чел.
Амстердам: любовь с первого взгляда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Амстердам: историческое путешествие с дегустацией сыра и селёдки
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Амстердаму, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Центральной станции
1 авг в 09:00
2 авг в 09:00
135 за всё до 2 чел.
Две гордости Амстердама: район Йордан и Ван Гог
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Две гордости Амстердама: район Йордан и Ван Гог
Узнать, почему так почётно быть йорданцем, и поговорить о жизни голландского гения в его музее
10 июня в 15:00
11 июня в 08:00
400 за всё до 8 чел.
Верхом на двухколесном друге по Амстердаму и округе
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Верхом на двухколесном друге по Амстердаму и округе
Достопримечательности центра и даже за пределами города на любимом транспорте голландцев
Начало: Центральный район Амстердама
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
250 за всё до 6 чел.
Амстердам: мировой бестселлер
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Амстердам: Путешествие по страницам истории и архитектуры
Погрузитесь в удивительный мир Амстердама, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150 за всё до 10 чел.
Фотоэкскурсия по Амстердаму с фотографом, художником и гидом в одном лице
🚶 Пешая
Фотопрогулка
4 часа
Фотоэкскурсия по Амстердаму с фотографом, художником и гидом в одном лице
Поймать вайб атмосферного города и поговорить о прошлом, настоящем, творческом и прекрасном
Начало: У центрального вокзала
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Артем
    6 июня 2024
    Велопрогулка по Амстердаму: влюбиться в город за три часа
    Огромное спасибо Евгению за волшебную прогулку на велосипедах. Было интересно, весело и приятно. Приятное общение и интересная информация
  • К
    Константин
    6 июня 2024
    Амстердам - первое знакомство
    Отличное погружение в атмосферу города, прогулки по живописным каналам и историческим улицам оставили незабываемые впечатления. Евгений был знающим и дружелюбным, рассказав множество увлекательных фактов. Настоятельно рекомендую!
  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Ежедневная экскурсия по Амстердаму
    Очень всё понравилось. Спасибо большое. Хочется пройти по другим маршрутам. Обязательно буду иметь ввиду в следующий свой приезд в Нидерланды. Экскурсовод Катерина супер!
  • М
    Матвей
    4 июня 2024
    Фотопрогулка по Амстердаму
    Спасибо Павлу за экскурсию и прекрасные фото. Рекомендую! Интересный рассказ, отвечал на все вопросы, хорошо построенный маршрут❤️
  • О
    Олег
    4 июня 2024
    Амстердам - первое знакомство
    Очень благодарен Евгению за экскурсию, для первых дней пребывания самое то. С одной стороны, после рассказов гида начинаешь по-другому воспринимать
    читать дальше

    город, с другой стороны, Евгений помогает рекомендациями, что еще можно посетить, к примеру, какие интересные места есть рядом с отелем. Гид очень увлекательно рассказывает про город, от самого начала до сегодняшнего дня, видно, что он сам очень интересуется этим, рассказывал о новых книгах, которые сейчас читает про известных людей города. После экскурсию очень захотелось в следующий раз взять отдельную экскурсию на велосипедах, чтобы совсем по другому прочувствовать город. Отдельно отмечу, что если нужно, Евгений сделает отличные фотографии)

  • А
    Алина
    3 июня 2024
    Амстердам - первое знакомство
    Интересная экскурсия, приятный марштрут, гид, предоставляющий информацию по любому запросу. Все, что надо для того, чтобы хорошо провести время в Амстердаме.
  • E
    Elena
    30 мая 2024
    Ежедневная экскурсия по Амстердаму
    Экскурсия очень понравилась! Мы ходили по красному маршруту и это маршрут без толп туристов и при этом очень интересный. Было
    читать дальше

    бы время - сходили бы и на синий. Марина отличный гид - рассказала много про страну и город, отвечала развернуто на все вопросы.

  • М
    Маша
    29 мая 2024
    Амстердам: любовь с первого взгляда
    Очень остались довольны экскурсией. На город начали смотреть совсем другими глазами. Олег проделал колоссальную работу. Будем рекомендовать его всем нашим друзьям.
  • I
    Ignateva
    28 мая 2024
    Ежедневная экскурсия по Амстердаму
    Отличная, интересная экскурсия.
  • А
    Александр
    21 мая 2024
    Первые шаги в Амстердаме
    Отличная экскурсия! Спасибо Заре за познавательную прогулку, понравилось всем, включая ребенка!

Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Самое главное»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Амстердаме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 25
  1. Ежедневная экскурсия по Амстердаму
  2. И это все - Амстердам
  3. Амстердам пешком и на кораблике
  4. Первые шаги в Амстердаме
  5. Эдам, Гауда, Маасдам и осмотр Амстердама
Какие места ещё посмотреть в Амстердаме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Площадь Дам
  3. Квартал красных фонарей
  4. Королевский дворец
  5. Набережная
  6. Эдам
  7. Рейксмузеум
  8. Музей Ван Гога
  9. Кёкенхоф
  10. Развод мостов
Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в июне 2024
Сейчас в Амстердаме в категории "Самое главное" можно забронировать 25 экскурсий и билетов от 25 до 500 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 1249 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Амстердаме (Нидерланды 🇳🇱) – у нас можно купить 25 экскурсий на 2024 год по теме «Самое главное», 1249 ⭐ отзывов, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Нидерланд. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам