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Групповая
2 часа
Пешая экскурсия по Амстердаму: два маршрута для знакомства с городом
Пеший тур по Амстердаму - лучший способ познакомиться с городом. Узнайте его тайны, интересные истории и наслаждайтесь атмосферой
Начало: Возле Центрального Вокзала
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€25 за человека
Индивидуальная
2 часа
И это все - Амстердам: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Амстердама, прогуляйтесь вдоль живописных каналов и откройте для себя удивительные достопримечательности этого города
Начало: Площадь центрального вокзала
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Амстердам глазами амстердамцев: индивидуальный маршрут
Исследуйте настоящий Амстердам в компании знающего гида, который раскроет секреты города, неизвестные широкой публике
Начало: Amsterdam Centraal
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€170 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
Фотосессия в Амстердаме: каналы, Йордан и тайные места
Захватывающая фотосессия в Амстердаме: откройте город с новой стороны вместе с профессиональным гидом
Начало: У Королевского дворца на площади Дам
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:00
212€170 за всё до 5 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Йордан: сердце Амстердама, где история встречает современность
Загляните в уникальный мир Йордана, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте для себя настоящий Амстердам
Начало: главная площадь города Dam
Завтра в 09:30
10 июня в 19:30
192€154 за всё до 5 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
2 часа
Нетуристический Амстердам. Прогулка по району Йордан
Раскрыть секреты кривых зданий Амстердама, побывать в доме на воде и заглянуть в Музей сыра
Начало: На вокзальной площади
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
170€119 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Две гордости Амстердама: район Йордан и Ван Гог
Узнать, почему так почётно быть йорданцем, и поговорить о жизни голландского гения в его музее
10 июня в 15:00
11 июня в 08:00
€400 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Каналы Амстердама - путешествие по Северной Венеции с дегустацией пирога
Погрузитесь в уникальную атмосферу Амстердама, исследуя его знаменитые каналы и узкие улочки, наслаждаясь вкусом настоящего яблочного пирога
Начало: На Центральном вокзале
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€130 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена5 июня 2024Очень всё понравилось. Спасибо большое. Хочется пройти по другим маршрутам. Обязательно буду иметь ввиду в следующий свой приезд в Нидерланды. Экскурсовод Катерина супер!
- GGala4 июня 2024Сегодня была на прогулке с потрясающей Ганей) Экскурсия вышла шире чем я представляла по темам, которые возникали по ходу нашего пути,
- EElena30 мая 2024Экскурсия очень понравилась! Мы ходили по красному маршруту и это маршрут без толп туристов и при этом очень интересный. Было
- IIgnateva28 мая 2024Отличная, интересная экскурсия.
- ААлександр27 мая 2024Спасибо Гане за увлекательную экскурсию со множеством интересных и забавных сведений о жизни голландцев…. Время пробежало быстро, легко и с юмором.
- ННаталья15 мая 2024Амстердам с Татьяной обязательно! Любые экскурсии!!! Мы были на двух экскурсиях по району Йордан и музей Ван Гог. Второй день мы поехали
- ЮЮрий12 мая 2024Добрый вечер, Евгений! Спешу Вас поблагодарить за результат и за огромную проделанную работу!!! Вчера вернулись с женой из путешествия по
- ММария17 апреля 2024Я с Трипстером уже 10 лет и могу с уверенностью сказать, что прогулка с Ганей- это то, ради чего этот
- ЕЕлена6 апреля 2024Были семьей в Нидерландах первый раз. Наше путешествие было достаточно коротким по времени, и на Амстердам было отведено несколько часов.
- ННиколай18 ноября 2023Всем привет! Евгений,большое спасибо Вам за отличную экскурсию. Было очень интересно. Учитывая, что времени было мало, Вам удалось в сжатой форме интересно рассказать о городе и показать основные достопримечательности центра. Настоятельно рекомендую этого экскурсовод.
Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Район Йордан»
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