Район Йордан – экскурсии в Амстердаме

Найдено 8 экскурсий в категории «Район Йордан» в Амстердаме на русском языке, цены от €25, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ежедневная экскурсия по Амстердаму
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
415 отзывов
Пешая экскурсия по Амстердаму: два маршрута для знакомства с городом
Пеший тур по Амстердаму - лучший способ познакомиться с городом. Узнайте его тайны, интересные истории и наслаждайтесь атмосферой
Начало: Возле Центрального Вокзала
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
25 за человека
И это все - Амстердам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
И это все - Амстердам: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Амстердама, прогуляйтесь вдоль живописных каналов и откройте для себя удивительные достопримечательности этого города
Начало: Площадь центрального вокзала
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
180 за всё до 4 чел.
Амстердам глазами амстердамцев
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Амстердам глазами амстердамцев: индивидуальный маршрут
Исследуйте настоящий Амстердам в компании знающего гида, который раскроет секреты города, неизвестные широкой публике
Начало: Amsterdam Centraal
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
170 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по романтичному Амстердаму
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
3 отзыва
Фотосессия в Амстердаме: каналы, Йордан и тайные места
Захватывающая фотосессия в Амстердаме: откройте город с новой стороны вместе с профессиональным гидом
Начало: У Королевского дворца на площади Дам
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:00
212170 за всё до 5 чел.
Любимый квартал амстердамцев: Йордан
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Йордан: сердце Амстердама, где история встречает современность
Загляните в уникальный мир Йордана, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте для себя настоящий Амстердам
Начало: главная площадь города Dam
Завтра в 09:30
10 июня в 19:30
192154 за всё до 5 чел.
Нетуристический Амстердам. Прогулка по району Йордан
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Нетуристический Амстердам. Прогулка по району Йордан
Раскрыть секреты кривых зданий Амстердама, побывать в доме на воде и заглянуть в Музей сыра
Начало: На вокзальной площади
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
170119 за всё до 4 чел.
Две гордости Амстердама: район Йордан и Ван Гог
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Две гордости Амстердама: район Йордан и Ван Гог
Узнать, почему так почётно быть йорданцем, и поговорить о жизни голландского гения в его музее
10 июня в 15:00
11 июня в 08:00
400 за всё до 8 чел.
Каналы Амстердама - ощутить дух Северной Венеции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Каналы Амстердама - путешествие по Северной Венеции с дегустацией пирога
Погрузитесь в уникальную атмосферу Амстердама, исследуя его знаменитые каналы и узкие улочки, наслаждаясь вкусом настоящего яблочного пирога
Начало: На Центральном вокзале
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
130 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Ежедневная экскурсия по Амстердаму
    Очень всё понравилось. Спасибо большое. Хочется пройти по другим маршрутам. Обязательно буду иметь ввиду в следующий свой приезд в Нидерланды. Экскурсовод Катерина супер!
  • G
    Gala
    4 июня 2024
    Амстердам глазами амстердамцев
    Сегодня была на прогулке с потрясающей Ганей) Экскурсия вышла шире чем я представляла по темам, которые возникали по ходу нашего пути,
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    как я и люблю)). Как только мы попрощались, и я пошла в своем направлении - возник вопрос как же прекрасно Ганя провела меня без толп людей! Очень Рекомендую!!! Галина

    Сегодня была на прогулке с потрясающей Ганей)Сегодня была на прогулке с потрясающей Ганей)
  • E
    Elena
    30 мая 2024
    Ежедневная экскурсия по Амстердаму
    Экскурсия очень понравилась! Мы ходили по красному маршруту и это маршрут без толп туристов и при этом очень интересный. Было
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    бы время - сходили бы и на синий. Марина отличный гид - рассказала много про страну и город, отвечала развернуто на все вопросы.

  • I
    Ignateva
    28 мая 2024
    Ежедневная экскурсия по Амстердаму
    Отличная, интересная экскурсия.
  • А
    Александр
    27 мая 2024
    Амстердам глазами амстердамцев
    Спасибо Гане за увлекательную экскурсию со множеством интересных и забавных сведений о жизни голландцев…. Время пробежало быстро, легко и с юмором.
  • Н
    Наталья
    15 мая 2024
    Две гордости Амстердама: район Йордан и Ван Гог
    Амстердам с Татьяной обязательно! Любые экскурсии!!! Мы были на двух экскурсиях по району Йордан и музей Ван Гог. Второй день мы поехали
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    в голландскую глубинку и парк тюльпанов. Абсолютно незабываемые экскурсии!!! Татьяна все подстраивала под наши интересы и пожелания. Красивый тембр голоса и интересные рассказы, отличный маршрут, все во время и по делу! Ну а как она заботилась о нас чтоб мы не промокли под дождем заслуживает особой нашей благодарности! Наша группа от 14 до 50 лет и все в полном восторге. Спрашивайте у нее другие экскурсии! Она помогла нам арендовать лодку-очень увлекательно! Танечка спасибо от нас всех,за замечательно проведенное время!

  • Ю
    Юрий
    12 мая 2024
    Фотопрогулка по романтичному Амстердаму
    Добрый вечер, Евгений! Спешу Вас поблагодарить за результат и за огромную проделанную работу!!! Вчера вернулись с женой из путешествия по
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    Амстердаму. Жене захотелось запечатлеть нашу поездку для семейного фотоальбома. Я хоть и не любитель фотографироваться и для меня это скорее труд, чем отдых, но всё же пошёл ей навстречу) На моё удивление с Вами оказалось легко и непринуждённо гулять(работать) и фотографироваться, как со старым добрым другом! Красивых фотографий выбрали себе даже больше, чем ожидали! Отдельная Вам благодарность за терпение и дополнительно выделенное нам время без дополнительной оплаты… Примите наш респект и уважение) Однозначно, рекомендуем Евгения для прогулок с фотоаппаратом по красивому Амстердаму!

  • М
    Мария
    17 апреля 2024
    Амстердам глазами амстердамцев
    Я с Трипстером уже 10 лет и могу с уверенностью сказать, что прогулка с Ганей- это то, ради чего этот
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    проект когда-то создавался! Гулять со "своим человеком" в любом городе мира - так везет далеко не каждому! У нас совпало всё: настроение, чувство юмора, вопросы-ответы! Мои дети (22 года и 11 лет) после прогулки с Ганей мне сказали:"Мама, ты знаешь: мы не фанаты экскурсий, но прогулка с Ганей - это одно из самых интересных приключений в Амстердаме." Дорогая Ганя, Вы супер классная рассказчица, которая еще больше влюбила нас в этот замечательный город! Мы обязательно вернемся.

  • Е
    Елена
    6 апреля 2024
    Нетуристический Амстердам. Прогулка по району Йордан
    Были семьей в Нидерландах первый раз. Наше путешествие было достаточно коротким по времени, и на Амстердам было отведено несколько часов.
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    Идивидуальную экскурсию заказывали первый раз, выбор остановили на "Нетуристический Амстердам. Прогулка по району Йордан". Когда приехали в Амстердам и увидели огромный поток людей в центре города, поняли, что это было очень правильное решение. Экскурсия длилась более двух часов, и мы бы назвали ее открытой и захватывающей беседой, в которую были вовлечены все. Рассказ Павла - это и история города, и о том, как жили и живут обычные люди. Экскурсия была очень познавательной и запоминающейся. Особенно радует тот факт, что в восторге остались дети-подростки. Отдельное спасибо Павлу за искренность и семейные фото!!!

  • Н
    Николай
    18 ноября 2023
    Фотопрогулка по романтичному Амстердаму
    Всем привет! Евгений,большое спасибо Вам за отличную экскурсию. Было очень интересно. Учитывая, что времени было мало, Вам удалось в сжатой форме интересно рассказать о городе и показать основные достопримечательности центра. Настоятельно рекомендую этого экскурсовод.

Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Район Йордан»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Ежедневная экскурсия по Амстердаму
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  3. Амстердам глазами амстердамцев
  4. Фотопрогулка по романтичному Амстердаму
  5. Любимый квартал амстердамцев: Йордан
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Площадь Дам
  3. Квартал красных фонарей
  4. Королевский дворец
  5. Набережная
  6. Эдам
  7. Рейксмузеум
  8. Музей Ван Гога
  9. Кёкенхоф
  10. Развод мостов
Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в июне 2024
Сейчас в Амстердаме в категории "Район Йордан" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 25 до 400 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 447 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Амстердаме (Нидерланды 🇳🇱) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2024 год по теме «Район Йордан», 447 ⭐ отзывов, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Нидерланд. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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