1 отзыв оставили туристы

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Иордан - уютный район Амстердама

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1 отзыв
SNURK
SNURK – Гид из Амстердама
Иордан - уютный район Амстердама
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €182 за экскурсию

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Иордан - уютный район Амстердама
Иордан - уютный район Амстердама
Сегодня мы отправимся гулять 👣 по самому, пожалуй, необыкновенному, но и самому уютному району Амстердама. Здесь теплым солнечным утром на крылечках с чашкой кофе и газетой по-прежнему располагаются местные жители - на мир посмотреть и себя показать. А вечером на этих же крылечках принимают гостей. Здесь удивительным образом сохранилась неисследованная наукой общность - иорданцы. Со своим фольклором, "национальным" характером, традициями и совершенно особенным чувством юмора. Два иорданца всегда узнают друг друга хоть на другом краю Земли, и всегда встанут друг за друга горой - такие вот удивительные и прекрасные здесь живут люди.
В чем же секрет этого битком набитого невероятными и фантастическими историями района? Района, гордящегося своей "особостью", где даже на памятной доске выбита надпись "Амстердамец не понимает иорданца, чей город 🏙️ имеет собственную карту, ведь это - город в городе"? Чтобы разгадать эту загадку немного поговорим об истории 📖, ведь были моменты, когда Иордан противостоял не только всему Амстердаму, но и всей стране. А вы когда-нибудь задумывались, кто виноват в том, что все мы ездим на велосипедах?😃 Или о расцвете амстердамской школы архитектуры? А, может, вас интересует, откуда есть пошел нидерландский феминизм? Так вот во всех этих и многих других замечательных вещах в значительной степени повинны иорданцы😃. За что им большое спасибо.
Поговорим и о том, как на протяжении веков здесь был устроен быт, и как отмечали праздники. Попробуем разобраться, что такое - иорданское чувство юмора. А, может, и разучим пару песен. Найдем множество удивительных лавочек и галерей и навестим мышиный домик и циркового акробата. Попробуем разыскать самый необычный дом в городе - он всегда разный, так что сделать это будет непросто😃. Разыщем самые старые бары 🍹 и узнаем, какое отношение к ним имеет похоронная контора. Ну и попробуем кое-что. А как без этого?😃.
А если нам с вами повезет отправиться на экскурсию ⛳ в субботу, заглянем на лучший фермерский рынок Амстердама. Что-то попробуем, а что-то придется увезти с собой. Но вот уйти отсюда без покупок - дело совершенно невозможное😃.
Важно знать: – Экскурсия проводится по запросу. Поэтому просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени.
Что входит
  • Услуги гида
  • В стоимость экскурсии включен туристический налог — 1, 5 евро с человека.
Что не входит
  • Каждый дополнительный час работы гида - 40 евро.
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Иордан - уютный район Амстердама
Иордан - уютный район Амстердама
Иордан - уютный район Амстердама
Иордан - уютный район Амстердама

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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SNURK
SNURK
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