1 отзыв оставили туристы

Сегодня мы отправимся гулять по самому, пожалуй, необыкновенному, но и самому уютному району Амстердама. Здесь теплым солнечным утром на крылечках с чашкой кофе и газетой по-прежнему располагаются местные жители - на мир посмотреть и себя показать. А вечером на этих же крылечках принимают гостей. Здесь удивительным образом сохранилась неисследованная наукой общность - иорданцы. Со своим фольклором,"национальным" характером, традициями и совершенно особенным чувством юмора. Два иорданца всегда узнают друг друга хоть на другом краю Земли, и всегда встанут друг за друга горой - такие вот удивительные и прекрасные здесь живут люди. В чем же секрет этого битком набитого невероятными и фантастическими историями района? Района, гордящегося своей "особостью", где даже на памятной доске выбита надпись "Амстердамец не понимает иорданца, чей город имеет собственную карту, ведь это - город в городе"? Чтобы разгадать эту загадку немного поговорим об истории, ведь были моменты, когда Иордан противостоял не только всему Амстердаму, но и всей стране. А вы когда-нибудь задумывались, кто виноват в том, что все мы ездим на велосипедах?:) Или о расцвете амстердамской школы архитектуры? А, может, вас интересует, откуда есть пошел нидерландский феминизм? Так вот во всех этих и многих других замечательных вещах в значительной степени повинны иорданцы:). За что им большое спасибо. Поговорим и о том, как на протяжении веков здесь был устроен быт, и как отмечали праздники. Попробуем разобраться, что такое - иорданское чувство юмора. А, может, и разучим пару песен. Найдем множество удивительных лавочек и галерей и навестим мышиный домик и циркового акробата. Попробуем разыскать самый необычный дом в городе - он всегда разный, так что сделать это будет непросто:). Разыщем самые старые бары и узнаем, какое отношение к ним имеет похоронная контора. Ну и попробуем кое-что. А как без этого?:). А если нам с вами повезет отправиться на экскурсию в субботу, заглянем на лучший фермерский рынок Амстердама. Что-то попробуем, а что-то придется увезти с собой. Но вот уйти отсюда без покупок - дело совершенно невозможное:). Важно знать:

Экскурсия проводится по запросу. Поэтому просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени.