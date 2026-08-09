1 отзыв оставили туристы

Описание экскурсии
Сегодня мы отправимся гулять по самому, пожалуй, необыкновенному, но и самому уютному району Амстердама. Здесь теплым солнечным утром на крылечках с чашкой кофе и газетой по-прежнему располагаются местные жители - на мир посмотреть и себя показать. А вечером на этих же крылечках принимают гостей. Здесь удивительным образом сохранилась неисследованная наукой общность - иорданцы. Со своим фольклором,"национальным" характером, традициями и совершенно особенным чувством юмора. Два иорданца всегда узнают друг друга хоть на другом краю Земли, и всегда встанут друг за друга горой - такие вот удивительные и прекрасные здесь живут люди. В чем же секрет этого битком набитого невероятными и фантастическими историями района? Района, гордящегося своей "особостью", где даже на памятной доске выбита надпись "Амстердамец не понимает иорданца, чей город имеет собственную карту, ведь это - город в городе"? Чтобы разгадать эту загадку немного поговорим об истории, ведь были моменты, когда Иордан противостоял не только всему Амстердаму, но и всей стране. А вы когда-нибудь задумывались, кто виноват в том, что все мы ездим на велосипедах?:) Или о расцвете амстердамской школы архитектуры? А, может, вас интересует, откуда есть пошел нидерландский феминизм? Так вот во всех этих и многих других замечательных вещах в значительной степени повинны иорданцы:). За что им большое спасибо. Поговорим и о том, как на протяжении веков здесь был устроен быт, и как отмечали праздники. Попробуем разобраться, что такое - иорданское чувство юмора. А, может, и разучим пару песен. Найдем множество удивительных лавочек и галерей и навестим мышиный домик и циркового акробата. Попробуем разыскать самый необычный дом в городе - он всегда разный, так что сделать это будет непросто:). Разыщем самые старые бары и узнаем, какое отношение к ним имеет похоронная контора. Ну и попробуем кое-что. А как без этого?:). А если нам с вами повезет отправиться на экскурсию в субботу, заглянем на лучший фермерский рынок Амстердама. Что-то попробуем, а что-то придется увезти с собой. Но вот уйти отсюда без покупок - дело совершенно невозможное:). Важно знать:
Экскурсия проводится по запросу. Поэтому просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени.
В любой день по запросу
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- В стоимость экскурсии включен туристический налог - 1, 5 евро с человека.
Что не входит в цену
- Каждый дополнительный час работы гида - 70 евро.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день по запросу
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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