36 отзывов оставили туристы

Описание экскурсии

Амстердам сквозь века

Велосипедная прогулка начнется на главной площади Дам, откуда мы отправимся в самый тихий район в старом городе. Влюбиться в Амстердам лично у меня получилось лишь после того, как я открыл для себя его безмятежные кварталы, парки и немноголюдные улочки, спрятанные от обычного туриста. Я с большим удовольствием покажу вам эти места и расскажу не только об истории города и его главных достопримечательностях, но и о повседневной жизни жителей столицы, их обычаях и традициях. Вы узнаете особенности архитектуры старого города, по возможности, заглянете в спрятанный от посторонних глаз дворик и сфотографируетесь на самом красивом канале. После чего поедете в портовую часть Амстердама и оцените современную городскую архитектуру.

Погружение в необыкновенную городскую атмосферу

Вы отправитесь вдоль канала IJ к центральному вокзалу, увидите самые большие велосипедные парковки в городе и узнаете, почему голландцы так любят велосипеды и по какой причине главный католический собор Св. Николая построили лишь в XIX веке. Наконец, самая романтичная часть программы — полюбуетесь шикарной панорамой Амстердама с одной из городских крыш. С «поднебесной» вы прокатитесь до мельницы, символа королевства Нидерланды, в которой сейчас варят вкусное пиво. Затем проедете по известному «Тощему мосту» на другой берег Амстела. Сделав несколько снимков на реке и самом романтичном канале, заглянете на площадь Рембрандта, где вечером любит проводить время молодежь, и цветочный рынок, где можно попробовать самую вкусную достопримечательность — селедку. Экскурсия завершится в симпатичном кафе неподалеку от центральной площади, где я отвечу на все оставшиеся вопросы и помогу с дальнейшей программой пребывания в красивейшем городе Европы.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам любого возраста, которые умеют кататься на велосипеде и хотят почувствовать себя частью Амстердама. Падать и давить местных строго запрещается!

Организационные детали