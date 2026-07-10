36 отзывов оставили туристы

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Велопрогулка по Амстердаму: влюбиться в город за три часа

Погрузитесь в атмосферу Амстердама, катаясь на велосипеде по его живописным улицам и каналам, наслаждаясь красотой и историей
Велосипед и Амстердам - идеальное сочетание для исследования города.

Эта индивидуальная экскурсия предлагает уникальный шанс насладиться красотой Амстердама, катаясь по его многочисленным велосипедным дорожкам.

Вас ждут ветерок у берегов реки Амстел, романтичные
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каналы и мосты, милые пряничные домики, современная архитектура и шикарная панорама с высоты птичьего полета.

Профессиональный гид расскажет интересные истории и факты о городе, покажет как известные, так и скрытые уголки Амстердама, поможет сделать отличные фотографии и поделится хорошим настроением

5
80 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🚴‍♂️ Уникальная велопрогулка по живописным улицам Амстердама
  • 🏛 Погружение в историю и культуру города
  • 📸 Возможность сделать потрясающие фотографии
  • 🌉 Осмотр романтичных каналов и мостов
  • 🍺 Посещение аутентичной мельницы с пивоварней
  • 🎨 Экскурсия подходит для всех возрастов
Велопрогулка по Амстердаму: влюбиться в город за три часа
Велопрогулка по Амстердаму: влюбиться в город за три часа
Велопрогулка по Амстердаму: влюбиться в город за три часа

Что можно увидеть

  • Площадь Дам
  • Центральный вокзал
  • Собор Св. Николая
  • Тощий мост
  • Площадь Рембрандта
  • Цветочный рынок

Описание экскурсии

Амстердам сквозь века

Велосипедная прогулка начнется на главной площади Дам, откуда мы отправимся в самый тихий район в старом городе. Влюбиться в Амстердам лично у меня получилось лишь после того, как я открыл для себя его безмятежные кварталы, парки и немноголюдные улочки, спрятанные от обычного туриста. Я с большим удовольствием покажу вам эти места и расскажу не только об истории города и его главных достопримечательностях, но и о повседневной жизни жителей столицы, их обычаях и традициях. Вы узнаете особенности архитектуры старого города, по возможности, заглянете в спрятанный от посторонних глаз дворик и сфотографируетесь на самом красивом канале. После чего поедете в портовую часть Амстердама и оцените современную городскую архитектуру.

Погружение в необыкновенную городскую атмосферу

Вы отправитесь вдоль канала IJ к центральному вокзалу, увидите самые большие велосипедные парковки в городе и узнаете, почему голландцы так любят велосипеды и по какой причине главный католический собор Св. Николая построили лишь в XIX веке. Наконец, самая романтичная часть программы — полюбуетесь шикарной панорамой Амстердама с одной из городских крыш. С «поднебесной» вы прокатитесь до мельницы, символа королевства Нидерланды, в которой сейчас варят вкусное пиво. Затем проедете по известному «Тощему мосту» на другой берег Амстела. Сделав несколько снимков на реке и самом романтичном канале, заглянете на площадь Рембрандта, где вечером любит проводить время молодежь, и цветочный рынок, где можно попробовать самую вкусную достопримечательность — селедку. Экскурсия завершится в симпатичном кафе неподалеку от центральной площади, где я отвечу на все оставшиеся вопросы и помогу с дальнейшей программой пребывания в красивейшем городе Европы.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам любого возраста, которые умеют кататься на велосипеде и хотят почувствовать себя частью Амстердама. Падать и давить местных строго запрещается!

Организационные детали

  • В стоимость не включено: аренда велосипеда — от 10 евро с человека, напитки и еда
  • Я с удовольствием помогу вам арендовать велосипед

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
площадь Dam Square
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — ваш гид в Амстердаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 4246 туристов
С удовольствием приглашаю любознательных и активных путешественников на свои экскурсии по Амстердаму. Моя задача — не только профессионально познакомить вас с историей города и его главными достопримечательностями, но и передать
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мою любовь к нему. Я подскажу, где вкусно поесть и купить оригинальные сувениры, как добраться до нужного объекта и правильно спланировать отдых. При необходимости помогу преодолеть трудности языкового барьера. Надеюсь, до скорой встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 80 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
78
4
2
3
2
1
А
Евгений, большое спасибо за прекрасную велопрогулку по Амстердаму!

Экскурсия действительно помогла влюбиться в город всего за три часа. Маршрут был удачно продуман: мы увидели Амстердам живым, красивым, уютным и настоящим —
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не только его известные места, но и атмосферные улочки, каналы, дворики и детали, которые сами бы точно сами не заметили.

Отдельное спасибо за интересные рассказы, лёгкую подачу и внимательное отношение. Было комфортно, безопасно и очень увлекательно. Вы прекрасно чувствуете город и умеете передать его настроение.

После такой прогулки Амстердам стал для нас гораздо ближе и понятнее. С удовольствием будем рекомендовать вас друзьям и знакомым!

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А
Евгений очень интересно и подробно рассказывает об истории Амстердама и Нидерландов, показывает крутые локации и с первой минуты располагает к себе. Мы чудесно провели время, спасибо!
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П
Впечатления очень хорошие от велопрогулки, спасибо Евгению за его профессионализм, покажет и расскажет и если нужно посоветует как с ориентироваться в городе)
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Сергей
Экскурсия понравилась, особенно формат! Оч комфортно посетили много интересных мест. Гид профессионал со знание своего дела! Спасибо!
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Д
Прекрасная экскурсия, много интересной и неперегруженной информации. Обязательно надо на велосипедах! Отдельное спасибо Евгению за полезные рекомендации)
Евгений
Евгений
Ответ организатора:
Уважаемый Дмитрий,

благодарю за отличный отзыв, рад был быть Вашим персональным экскурсоводом на велосипедах. Желаю больше интересных путешествий и удачи во всем.
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Д
Великолепное путешествие с отличным гидом. Рекомендую
Евгений
Евгений
Ответ организатора:
Уважаемый Дмитрий,

Благодарю за высокую оценку, с большим удовольствием провел для Вас велотур, рад тому, что Вам понравилось. Желаю больше ярких путешествий и экскурсий.
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Входит в следующие категории Амстердама

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