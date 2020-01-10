36 отзывов оставили туристы

  1. Экскурсии

Велопрогулка по Амстердаму: влюбиться в город за три часа

Покататься вдоль рек и каналов, увидеть город с высоты и почувствовать себя местным жителем

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚲На велосипеде
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 6 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча — площадь Dam Square
  • Заказать экскурсию

€15593 за экскурсиюскидка40%

У этой экскурсии36 отзывов
4.97
Евгений
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
Евгений – Гид в Амстердаме
Велосипед и Амстердам — два неразделимых понятия! Приглашаю покататься на двухколесном коне по уютному и красивому городу, где все сделано для велосипедистов.

Вас ждут ветерок у берегов реки Амстел, романтичные каналы и мосты, милые пряничные домики, современная архитектура и шикарная панорама с высоты птичьего полета.

Я в доступной и увлекательной форме расскажу историю 📖 Амстердама и любопытные детали быта местных жителей, покажу известные и скрытые городские места, помогу сделать отличные фотографии 📸 и поделюсь хорошим настроением.
Велопрогулка по Амстердаму: влюбиться в город за три часа
Велопрогулка по Амстердаму: влюбиться в город за три часа

Что вас ожидает

Амстердам сквозь века
Велосипедная прогулка начнется на главной площади Дам, откуда мы отправимся в самый тихий район в старом городе. Влюбиться в Амстердам лично у меня получилось лишь после того, как я открыл для себя его безмятежные кварталы, парки и немноголюдные улочки, спрятанные от обычного туриста. Я с большим удовольствием покажу вам эти места и расскажу не только об истории города и его главных достопримечательностях, но и о повседневной жизни жителей столицы, их обычаях и традициях. Вы узнаете особенности архитектуры старого города, по возможности, заглянете в спрятанный от посторонних глаз дворик и сфотографируетесь на самом красивом канале. После чего поедете в портовую часть Амстердама и оцените современную городскую архитектуру.

Погружение в необыкновенную городскую атмосферу
Вы отправитесь вдоль канала IJ к центральному вокзалу, увидите самые большие велосипедные парковки в городе и узнаете, почему голландцы так любят велосипеды и по какой причине главный католический собор Св. Николая построили лишь в XIX веке. Наконец, самая романтичная часть программы — полюбуетесь шикарной панорамой Амстердама с одной из городских крыш. С «поднебесной» вы прокатитесь до мельницы, символа королевства Нидерланды, в которой сейчас варят вкусное пиво. Затем проедете по известному «Тощему мосту» на другой берег Амстела. Сделав несколько снимков на реке и самом романтичном канале, заглянете на площадь Рембрандта, где вечером любит проводить время молодежь, и цветочный рынок, где можно попробовать самую вкусную достопримечательность — селедку. Экскурсия завершится в симпатичном кафе неподалеку от центральной площади, где я отвечу на все оставшиеся вопросы и помогу с дальнейшей программой пребывания в красивейшем городе Европы.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам любого возраста, которые умеют кататься на велосипеде и хотят почувствовать себя частью Амстердама. Падать и давить местных строго запрещается!

Организационные детали

  • В стоимость не включено: аренда велосипеда — от 10 евро с человека, напитки и еда
  • Я с удовольствием помогу вам арендовать велосипед
Велопрогулка по Амстердаму: влюбиться в город за три часа
Велопрогулка по Амстердаму: влюбиться в город за три часа
Велопрогулка по Амстердаму: влюбиться в город за три часа
Велопрогулка по Амстердаму: влюбиться в город за три часа
Велопрогулка по Амстердаму: влюбиться в город за три часа
Велопрогулка по Амстердаму: влюбиться в город за три часа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала — площадь Dam Square.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Евгений
Евгений
С удовольствием приглашаю любознательных и активных путешественников на свои экскурсии по Амстердаму. Моя задача — не только профессионально познакомить вас с историей города и его главными достопримечательностями, но и передать мою любовь к нему. Я подскажу, где вкусно поесть и купить оригинальные сувениры, как добраться до нужного объекта и правильно спланировать отдых. При необходимости помогу преодолеть трудности языкового барьера. Надеюсь, до скорой встречи!
Напишите мне

36 отзывов оставили туристы

10 января 2020
Велопрогулка дает возможность увидеть больше за короткое время, особенно в Амстердаме, городе где велодорожки везде и идеальны. Евгений рассказывает интересно, не только сухие даты, но и разнообразные легенды и истории города и страны. Учитывает пожелания туристов, могут быть разные варианты маршрутов, в зависимости от ваших пожеланий. Прекрасная обзорная экскурсия, рекомендую.
19 декабря 2019
Были вдоем. Евгений приятный собеседник, с хорошей дикцией, Очень легкая для пониманию и в тоже время хорошо насыщенная информационно. Воспользуемся еще раз его услугами, если будем в Амстердаме или не далеко
12 октября 2019
Сбылась давняя мечта прокатиться на велосипедах по Амстердаму, да и ещё узнать исторические факты! Даже постоянный дождик нам не помешал ещё раз влюбиться в этот город! Спасибо Евгений за такую интересную и познавательную экскурсию!
8 сентября 2019
Спасибо большое, Евгению! Брали индивидуальную экскурсию для троих взрослых на велосипедах. Идеально подобранный маршрут, интересные факты, красивые местечки, позитивно и НЕ уныло! Профессиональная и качественная работа гида, были учтены все наши пожелания и возможности!) Ооочень довольны! Спасибо!
11 августа 2019
Мы с сыном впервые посетили Амстердам и поэтому в первый же день договорились с Евгением о обзорной экскурсии на велосипеде. Это идеальный вариант для туристов в любом возрасте. У нас за 3 часа полностью сложилась картинка, что такое Амстердам. Евгений эрудированный, интересный рассказчик, ответил на все наши вопросы. Маршрут тоже мы корректировали под наши интересы. Короче очень здорово. Всем рекомендую.
5 августа 2019
Дарила велопрогулку родителям во время их пребывания в городе. Родители остались очень довольны! Евгений показал город с другого ракурса, прокатил по местам, до которых турист, скорее всего, сам не дойдет. Рассказывал интересно, доступно, с юмором! Однозначно рекомендую!
4 августа 2019
Мы побывали на велопрогулке с Евгением. Очень понравилось. Евгений сразу объяснил правила езды на велосипедах по Амстердаму, что способствовало безопасному передвижению. Интересный маршрут и интересный рассказ сделали наш день запоминающимся !! Спасибо, Евгений !! Всем рекомендуем ))
3 августа 2019
Очень понравилось! Большая компания, 10 человек, из них 4 - дети и 1 взрослый, который никогда не сидел на велосипеде. Евгений нашел подход ко всем! Не катающийся участник ехал с гидом на тандеме, все остальные прекрасно справились с маршрутом. Евгений действительно выбрал красивые и тихие центральные улочки, по которым удобно ездить, но при этом прекрасно чувствуется дух города. Продуманные остановки, интересный рассказ, красивые виды, и даже умудрились проехать по самым центральным (соответственно, самым многолюдным) улицам Амстердама! Никого не сбили, никто не падал, все остались очень довольны! Спасибо большое! С уважением, Ирина и компания ее друзей
20 июля 2019
Велопрогулка получилась прекрасная! Она была похожа скорее на встречу со старым другом, который очень любит город в котором живет и хочет, показать его с лучшей стороны. Евгений очень приятный человек, готовый ответить на все вопросы, подстроится под Ваши интересы и скорректировать маршрут по Вашему желанию и способностям езды на велосипеде, выбирая наиболее удобные улицы для прогулки. Экскурсия получилась очень интересная, время пролетело незаметно. Отдельное спасибо Евгению за все локации которые он нам скинул по нашей просьбе, они были очень кстати)). Камсамнида!))
17 июля 2019
Экскурсия отличная! Совершенно другой взгляд на Амстердам и погружение в повседневную жизнь горожан. Велосипед открывает возможность охватить за ограниченное время большую территорию. Особой подготовки не требуется: уже через 15-20 мин чувствуешь себя уверенным велодрайвером. Посадка на таких велосипедах очень удобная, городская. Гид Евгений отработал хорошо)) Показал несколько специфических местечек «для местных».
Ещё 26 отзывов

Евгений проводит ещё 4 экскурсии

Путешествие по каналам АмстердамаПутешествие по каналам АмстердамаПутешествие по каналам Амстердама
скидка20%
€110
88 за экскурсию
2 часа
24 отзыва
Прочувствовать характер столицы и её жителей и полюбоваться городом с воды
Увидеть Амстердам с борта лодки должен каждый путешественник. Плавая по самым красивым каналам и слушая увлекательные истории, вы полностью погрузитесь в атмосферу многогранного города. Я расскажу о Золотом веке Голландии, современных нравах амстердамцев, местной кухне и нидерландском языке — обо всём, что вам интересно узнать о городе каналов. Ваш гид и капитан, я стану проводником в историю, культуру и быт Амстердама.
Амстердам — первое знакомствоАмстердам — первое знакомствоАмстердам — первое знакомство
скидка50%
От
€150
75 за экскурсию
2.5 часа
54 отзыва
Все самые важные достопримечательности исторического центра на увлекательной обзорной экскурсии
Приглашаю прогуляться по удивительной столице королевства Нидерландов и познакомиться с ее обычаями и традициями. Я расскажу интересные факты из истории и современной жизни города и покажу «визитные карточки» Амстердама: площадь Дам, Квартал красных фонарей, Тощий мост, Китайский и Еврейский кварталы и многое другое. А еще вы попробуете знаменитые голландские вафли и несколько сортов сыра. После вкусной и познавательной экскурсии Амстердам навсегда останется в ваших сердцах!
Тайны квартала Красных фонарейТайны квартала Красных фонарейТайны квартала Красных фонарей
скидка50%
€125
63 за экскурсию
2 часа
26 отзывов
Неформальная вечерняя экскурсия по самому злачному району города
Вы совершите увлекательную прогулку по району De Wallen, в котором находится известный квартал Красных фонарей с бесконечными лабиринтами кофешопов, смартшопов и залитых ярким светом знаменитых витрин. Я покажу один из важнейших исторических и культурных центров Европы с изнаночной стороны и раскрою цвета его свободы и дерзости.
Заансе-Сханс — живая история НидерландовЗаансе-Сханс — живая история НидерландовЗаансе-Сханс — живая история Нидерландов
скидка45%
От
€194
107 за экскурсию
4 часа
35 отзывов
Ветряные мельницы, деревянные башмачки и дегустация голландских сыров
В деревушке Заансе-Сханс вам ничего не стоит совершить путешествие во времени и оказаться в Нидерландах 19 века. Здесь все так же мастерят деревянные кломпы, готовят вкуснейшие сыры, а над бескрайними полями возвышаются ветряные мельницы, у каждой из которых своё предназначение. Приготовьтесь познакомиться с голландскими традициями и бытом, вдохнуть манящий аромат какао и насладиться свежими фермерскими продуктами.

Экскурсии по Амстердаму на велосипеде

Гастрономический велотур по Амстердаму!Гастрономический велотур по Амстердаму!Гастрономический велотур по Амстердаму!
От 300 за экскурсию
6 часов
14 отзывов
Увидеть всё самое интересное и попробовать всё самое вкусное, проезжая весь город на велосипеде!
Давайте за один день посетим самые интересные уголки Амстердама? Чтобы влиться в атмосферу города, мы будем покорять голландскую столицу на велосипедах – излюбленном транспорте местных жителей! Это будет захватывающее и невероятное вкусное приключение в легком темпе и без нудных рассказов.
Амстердам — велосипедная столица ЕвропыАмстердам — велосипедная столица ЕвропыАмстердам — велосипедная столица Европы
скидка30%
€152
107 за экскурсию
3 часа
Почувствовать себя местным жителем на увлекательной велопрогулке по живописным уголкам города
Велосипеды давно стали для нидерландцев неотъемлемой частью жизни. Они ездят на них с ранних лет до глубокой старости. Вы прокатитесь вдоль прекрасных каналов и реки Амстел, заглянете в скрытые дворики, купите по пути селедку в одном из рыбных лотков и раскроете голландскую столицу изнутри!
Верхом на двухколесном друге по Амстердаму и округе!Верхом на двухколесном друге по Амстердаму и округе!Верхом на двухколесном друге по Амстердаму и округе!
157 за экскурсию
2.5 часа
2 отзыва
Достопримечательности центра и даже за пределами города на любимом транспорте голландцев
Велосипед — главный вид транспорта в Амстердаме, ведь пешком добираться долго, а на машине не везде проедешь из-за особого устройства улиц. Благодаря велосипеду мы сможем быстро осмотреть не только центр, но и другие достопримечательности города, его пригород и даже побывать на сыроварне.
Дружеская велопрогулка по АмстердамуДружеская велопрогулка по АмстердамуДружеская велопрогулка по Амстердаму
100 за экскурсию
2.5 часа
2 отзыва
Примерить почетное голландское звание и сложить картинку города из его самых ярких фрагментов
Рассекая по столице, как заядлый нидерландский велосипедист, вы не только «сойдете за своих», но и охватите за три часа самые атмосферные места Амстердама! Будут красивые мосты и каналы, блошиный и цветочный рынки, шоколадная и селедочная остановки, и все это под соусом живых и нескучных рассказов!
Из Амстердама по фермам и рыбацким деревнямИз Амстердама по фермам и рыбацким деревнямИз Амстердама по фермам и рыбацким деревням
От 322 за экскурсию
7 часов
15 отзывов
На велосипеде по фермерским хозяйствам, дамбам, живописным каналам и рыбацким деревням
Мы встретимся с вами у вокзала Амстердама, возьмем велосипеды и на пароме переправимся на другой берег, рассматривая по пути удивительные образцы современной архитектуры, весьма необычный отель и пиратскую станцию. Вы увидите все, что приходит в голову при упоминании Нидерландов, узнаете, откуда в городе подводная лодка, как можно вручную построить себе собственную страну и как выглядит современный «парадиз».
Амстердам, о котором вы не знали: велосипедная прогулкаАмстердам, о котором вы не знали: велосипедная прогулкаАмстердам, о котором вы не знали: велосипедная прогулка
От 212 за экскурсию
4 часа
9 отзывов
Инновационные проекты, напечатанные дома, архитектурные находки и пираты
Давайте отправимся на велосипедную прогулку по Северному Амстердаму — району, про который многие слышали, но толком никто ничего не знает! В Северном Амстердаме на каждом шагу прячутся фантастические проекты и инновации. Вы увидите мини-поселок с офисами, кафе и грядками, посмотрите на дома, напечатанные на 3d-принтере, и целые улицы, спрятавшиеся в ангарах верфей. А еще разберетесь, в чем ценность картофельной кожуры и как апартаменты в силосной башне стали модным форматом жилья.

Выбирайте и другие экскурсии в Амстердаме

История и архитектураНеобычные маршрутыКёкенхофРембрандтЗа городомМузей Ван ГогаФотосессииКвартал красных фонарейНа автомобилеНа велосипедеПлощадь ДамИндивидуальныеОбзорныеРейксмузеумЭдамЗаансе-СхансКофешопыВсеСо скидкойБилеты в музеиПо каналамПешкомВан ГогВолендамМузеи и искусствоНа автобусеНа корабликеГастрономическиеКоролевский дворецГитхорнГрупповыеКвестыВ другой городОнлайнВебинарыОнлайн-прогулки
93 за экскурсию
Заказать экскурсию