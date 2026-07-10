36 отзывов оставили туристы

🚴♂️ Уникальная велопрогулка по живописным улицам Амстердама
🏛 Погружение в историю и культуру города
📸 Возможность сделать потрясающие фотографии
🌉 Осмотр романтичных каналов и мостов
🍺 Посещение аутентичной мельницы с пивоварней
🎨 Экскурсия подходит для всех возрастов
Что можно увидеть
Площадь Дам
Центральный вокзал
Собор Св. Николая
Тощий мост
Площадь Рембрандта
Цветочный рынок
Описание экскурсии
Амстердам сквозь века
Велосипедная прогулка начнется на главной площади Дам, откуда мы отправимся в самый тихий район в старом городе. Влюбиться в Амстердам лично у меня получилось лишь после того, как я открыл для себя его безмятежные кварталы, парки и немноголюдные улочки, спрятанные от обычного туриста. Я с большим удовольствием покажу вам эти места и расскажу не только об истории города и его главных достопримечательностях, но и о повседневной жизни жителей столицы, их обычаях и традициях. Вы узнаете особенности архитектуры старого города, по возможности, заглянете в спрятанный от посторонних глаз дворик и сфотографируетесь на самом красивом канале. После чего поедете в портовую часть Амстердама и оцените современную городскую архитектуру.
Погружение в необыкновенную городскую атмосферу
Вы отправитесь вдоль канала IJ к центральному вокзалу, увидите самые большие велосипедные парковки в городе и узнаете, почему голландцы так любят велосипеды и по какой причине главный католический собор Св. Николая построили лишь в XIX веке. Наконец, самая романтичная часть программы — полюбуетесь шикарной панорамой Амстердама с одной из городских крыш. С «поднебесной» вы прокатитесь до мельницы, символа королевства Нидерланды, в которой сейчас варят вкусное пиво. Затем проедете по известному «Тощему мосту» на другой берег Амстела. Сделав несколько снимков на реке и самом романтичном канале, заглянете на площадь Рембрандта, где вечером любит проводить время молодежь, и цветочный рынок, где можно попробовать самую вкусную достопримечательность — селедку. Экскурсия завершится в симпатичном кафе неподалеку от центральной площади, где я отвечу на все оставшиеся вопросы и помогу с дальнейшей программой пребывания в красивейшем городе Европы.
Кому подойдет экскурсия
Путешественникам любого возраста, которые умеют кататься на велосипеде и хотят почувствовать себя частью Амстердама. Падать и давить местных строго запрещается!
Организационные детали
В стоимость не включено: аренда велосипеда — от 10 евро с человека, напитки и еда
Я с удовольствием помогу вам арендовать велосипед
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
площадь Dam Square
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Амстердаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 4246 туристов
С удовольствием приглашаю любознательных и активных путешественников на свои экскурсии по Амстердаму. Моя задача — не только профессионально познакомить вас с историей города и его главными достопримечательностями, но и передать читать дальшеуменьшить
мою любовь к нему. Я подскажу, где вкусно поесть и купить оригинальные сувениры, как добраться до нужного объекта и правильно спланировать отдых. При необходимости помогу преодолеть трудности языкового барьера. Надеюсь, до скорой встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 80 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
78
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3
–
2
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1
–
А
Анастасия
Евгений, большое спасибо за прекрасную велопрогулку по Амстердаму!
Экскурсия действительно помогла влюбиться в город всего за три часа. Маршрут был удачно продуман: мы увидели Амстердам живым, красивым, уютным и настоящим — читать дальшеуменьшить
не только его известные места, но и атмосферные улочки, каналы, дворики и детали, которые сами бы точно сами не заметили.
Отдельное спасибо за интересные рассказы, лёгкую подачу и внимательное отношение. Было комфортно, безопасно и очень увлекательно. Вы прекрасно чувствуете город и умеете передать его настроение.
После такой прогулки Амстердам стал для нас гораздо ближе и понятнее. С удовольствием будем рекомендовать вас друзьям и знакомым!
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А
Ася
Евгений очень интересно и подробно рассказывает об истории Амстердама и Нидерландов, показывает крутые локации и с первой минуты располагает к себе. Мы чудесно провели время, спасибо!
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П
Павел
Впечатления очень хорошие от велопрогулки, спасибо Евгению за его профессионализм, покажет и расскажет и если нужно посоветует как с ориентироваться в городе)
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Сергей
Экскурсия понравилась, особенно формат! Оч комфортно посетили много интересных мест. Гид профессионал со знание своего дела! Спасибо!
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Д
Дмитрий
Прекрасная экскурсия, много интересной и неперегруженной информации. Обязательно надо на велосипедах! Отдельное спасибо Евгению за полезные рекомендации)
Евгений
Ответ организатора:
Уважаемый Дмитрий,
благодарю за отличный отзыв, рад был быть Вашим персональным экскурсоводом на велосипедах. Желаю больше интересных путешествий и удачи во всем.
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Д
Дмитрий
Великолепное путешествие с отличным гидом. Рекомендую
Евгений
Ответ организатора:
Уважаемый Дмитрий,
Благодарю за высокую оценку, с большим удовольствием провел для Вас велотур, рад тому, что Вам понравилось. Желаю больше ярких путешествий и экскурсий.
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