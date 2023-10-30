История амстердамского Сопротивления: экскурсия с журналистом

Город и люди в период оккупации и Второй Мировой войны

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Самое важное, что нужно знать о движении Сопротивления в Нидерландах — оно было.

Тысячи мужчин и женщин, нидерландцев и евреев, коммунистов и монархистов, католиков и протестантов выступили против оккупационного нацистского режима. Многие из них поплатились за это жизнью. Кто были эти люди и ради чего они рисковали, вы узнаете на нашей прогулке по Амстердаму.
История амстердамского Сопротивления: экскурсия с журналистом
История амстердамского Сопротивления: экскурсия с журналистом
История амстердамского Сопротивления: экскурсия с журналистом
История амстердамского Сопротивления: экскурсия с журналистом
История амстердамского Сопротивления: экскурсия с журналистом
История амстердамского Сопротивления: экскурсия с журналистом
История амстердамского Сопротивления: экскурсия с журналистом
История амстердамского Сопротивления: экскурсия с журналистом
История амстердамского Сопротивления: экскурсия с журналистом
История амстердамского Сопротивления: экскурсия с журналистом
История амстердамского Сопротивления: экскурсия с журналистом
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Мы пройдём по улицам, где команда боксёров Бенни Блума наводила страх на штурмовые отряды чернорубашечников.
  • Вы узнаете, как биржевой маклер и респектабельный семьянин Валли Ван Халл украл для Сопротивления два миллиона гульденов, а шахматист Йохан ван Хульст и театральный администратор Вальтер Зюскинд спасли от верной смерти более 500 еврейских детей.
  • Заглянем в окно дома, где торговец табаком со своей супругой организовали убежище для скрывающихся от нацистов людей.
  • Разберёмся, почему безымянный амстердамский докер удостоился памятника в сквере у синагоги.

Кстати, а известно ли вам, зачем во время оккупации набережные вдоль каналов красили белой краской? Почему модницы готовы были отстаивать очереди за пустыми мешками из-под картофеля, а луковицы тюльпанов стали таким дефицитом, каким не были даже в разгар «тюльпаномании» в 17 веке? Об этом и многом другом я расскажу на экскурсии по свободному, жизнелюбивому и непокорённому Амстердаму.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов не предвидится
  • На экскурсию с вами могут пойти подростки от 12-13 лет

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
напротив главного входа в зоопарк «Артис»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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