Самое важное, что нужно знать о движении Сопротивления в Нидерландах — оно было.



Тысячи мужчин и женщин, нидерландцев и евреев, коммунистов и монархистов, католиков и протестантов выступили против оккупационного нацистского режима. Многие из них поплатились за это жизнью. Кто были эти люди и ради чего они рисковали, вы узнаете на нашей прогулке по Амстердаму.