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История амстердамского Сопротивления: экскурсия с журналистом

Погрузитесь в историю амстердамского Сопротивления с опытным журналистом. Узнайте о героях, их подвигах и тайнах, которые они скрывали
Экскурсия по Амстердаму с журналистом раскроет героические страницы истории Сопротивления. Тысячи людей разных вероисповеданий и политических взглядов боролись против нацистского режима. Узнайте о подвигах боксёров, биржевых маклеров и шахматистов, спасавших
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жизни. Посетите места, где скрывались люди, и узнайте, почему амстердамский докер удостоился памятника. Узнайте, зачем набережные красили белой краской и почему луковицы тюльпанов стали дефицитом. Подходит для подростков от 12 лет. Дополнительных расходов не предвидится

5
6 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Узнать о героях Сопротивления
  • 🏙️ Прогулка по историческим местам
  • 🕵️ Интересные факты и тайны
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для подростков
  • 📜 Историческая достоверность

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с апреля по сентябрь. В это время Амстердам особенно красив, а прогулки по его улицам становятся ещё более увлекательными и комфортными.
Сейчас август — это идеальное время.
История амстердамского Сопротивления: экскурсия с журналистом
История амстердамского Сопротивления: экскурсия с журналистом
История амстердамского Сопротивления: экскурсия с журналистом

Что можно увидеть

  • Улицы Амстердама
  • Дом торговца табаком
  • Памятник амстердамскому докеру
  • Набережные вдоль каналов

Описание экскурсии

  • Мы пройдём по улицам, где команда боксёров Бенни Блума наводила страх на штурмовые отряды чернорубашечников.
  • Вы узнаете, как биржевой маклер и респектабельный семьянин Валли Ван Халл украл для Сопротивления два миллиона гульденов, а шахматист Йохан ван Хульст и театральный администратор Вальтер Зюскинд спасли от верной смерти более 500 еврейских детей.
  • Заглянем в окно дома, где торговец табаком со своей супругой организовали убежище для скрывающихся от нацистов людей.
  • Разберёмся, почему безымянный амстердамский докер удостоился памятника в сквере у синагоги.

Кстати, а известно ли вам, зачем во время оккупации набережные вдоль каналов красили белой краской? Почему модницы готовы были отстаивать очереди за пустыми мешками из-под картофеля, а луковицы тюльпанов стали таким дефицитом, каким не были даже в разгар «тюльпаномании» в 17 веке? Об этом и многом другом я расскажу на экскурсии по свободному, жизнелюбивому и непокорённому Амстердаму.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов не предвидится
  • На экскурсию с вами могут пойти подростки от 12-13 лет

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Напротив главного входа в зоопарк «Артис»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Амстердаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 35 туристов
Привет! Меня зовут Юлия. По образованию журналист. Уважаю факты, но умею подать их сочно и абсолютно нескучно. Живу в прекрасной Северной Голландии среди полей, живописных деревень, каналов и мельниц. Всей душой люблю Амстердам и с радостью покажу его вам. Но не Амстердамом единым славятся Нидерланды. Здесь вы всегда найдёте что-то удивительное и интересное, а я в этом помогу.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
Анжелика
Были в октябре 2023 на экскурсии с 2 детьми 7 и 12 лет. Очень понравилось всем, не смотря на недетскую тему. Несколько часов экскурсии под дождем прошли позитивно благодаря Юлии,
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дети не ныли и не устали, что было для всех приятным удивлением. Юлия отвечала на все вопросы и младшего, и старшего ребенка, была очень заботлива по отношению к детям, подстраивалась под наш темп и интерес. Провела с нами больше времени из запланированного маршрута, после скинула дополнительную информацию. Рекомендую Юлию как компетентного, увлекающейся своей темой, надежного и заботливого гида. Спасибо, Юлия!

Были в октябре 2023 на экскурсии с 2 детьми 7 и 12 лет. Очень понравилось всем,
Были в октябре 2023 на экскурсии с 2 детьми 7 и 12 лет. Очень понравилось всем,
Были в октябре 2023 на экскурсии с 2 детьми 7 и 12 лет. Очень понравилось всем,
Были в октябре 2023 на экскурсии с 2 детьми 7 и 12 лет. Очень понравилось всем,
Были в октябре 2023 на экскурсии с 2 детьми 7 и 12 лет. Очень понравилось всем,
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В
Сопротивление злу

Нам чудесным образом повезло оказаться на экскурсии с Юлией по Амстердаму в самом начале Песаха и накануне Пасхи — двух праздников, в самой сути которых заложены свобода и выход
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из рабства. Это было не просто путешествие по улицам города, но и глубокое погружение в драматическую историю Сопротивления — личного выбора и мужества конкретных людей, вставших против зла во времена нацистской оккупации.

Экскурсия проходила по еврейскому кварталу, по тем самым местам, где когда-то торговец табаком и его жена прятали преследуемых, где шахматист Йохан ван Хульст спасал еврейских детей, а команда боксёров Бенни Блума противостояла штурмовикам. Благодаря Юлии мы узнали не только о том, как респектабельный биржевой маклер Валли Ван Халл украл два миллиона гульденов для подполья, но и почему модницы в ту пору стояли в очередях за пустыми мешками из-под картошки, и что означала белая краска на набережных каналов.

Юлия не просто проводит экскурсию — она живёт этой темой, делится с душой и глубочайшим знанием. Истории людей, о которых она рассказывала, захватили нас с первых минут и, уверены, останутся с нами на всю жизнь. В этих рассказах — настоящее Сопротивление злу, человеческое, трогательное, страшное и вдохновляющее одновременно.

История становится по-настоящему понятной только тогда, когда перестаёт быть сухими фактами, а начинает откликаться в сердце. Такие прогулки, как у Юлии, жизненно необходимы, чтобы научиться отличать добро от зла, видеть важное и делать свой выбор правильно — когда придёт время.

Праздник Песах — это история о свободе. История Сопротивления в Амстердаме — тоже. Это цепь из звеньев, соединяющих внешнюю свободу с внутренней, абстрактное с конкретным, прошлое с настоящим. И пусть мудрость всегда предшествует необходимости искать выход, а не становится её следствием.

Спасибо Юлии за её труд, искренность и талант. Пусть будет как можно больше таких рассказов, благодарных слушателей и возможностей для развития её дела.

С уважением и признательностью, Виталий и Кристина

Сопротивление злу
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Александра
Кажется это лучшая прогулка-история за всю мою жизнь. Юлия настолько четко спланировала маршрут и ее рассказ так хорошо ложился на него, что 3,5 часа пролетели незаметно. Очень интересно. Восторгаюсь, как Юлии удалось найти всю эту информацию и хорошо ее подать. Я как будто посмотрела качественный документальный фильм и оказалась в Нидерландах времен Второй мировой войны. Спасибо!
Кажется это лучшая прогулка-история за всю мою жизнь. Юлия настолько четко спланировала маршрут и ее рассказ
Кажется это лучшая прогулка-история за всю мою жизнь. Юлия настолько четко спланировала маршрут и ее рассказ
Кажется это лучшая прогулка-история за всю мою жизнь. Юлия настолько четко спланировала маршрут и ее рассказ
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Г
Тема экскурсии уникальна, и я ни секунды не пожалела о том, что её забронировала. Юлия - блестящий специалист этой темы, и хоть в ходе экскурсии она сказала, что не является
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историком, хочу отметить, что глубина проработки темы, работа с источниками, как известными широкому кругу, так и неизвестными, и прекрасный рассказ с использованием интересных визуальных материалов, ничуть не уступает работе профессиональных исследователей (на мой скромный вкус). Почти три часа экскурсии пролетели незаметно. Юлия, спасибо за прекрасную прогулку и успехов в ваших исследованиях!

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С
Огромное спасибо Юлие за экскурсию!! Были втроем с подростком 16 лет и все остались в полном восторге. Нас, как людей приехавших с Израиля, очень интересовала история Холокоста и Юлия учла
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наши пожелания, мы посетили мемориал под небом Освенцима, который не входил в экскурсию, но я его всегда мечтала увидеть. Одно слово-восторг полнейший от экскурсии, очень много нового и интересного узнали о жизни в оккупированном Амстердаме во время ВМВ. Еще очень бы хотелось сказать что Юлия очень приятный, внимательный человек!

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Т
Юлия, профессиональный и очень дружелюбный гид! Экскурсия прошла как одно мгновение! Юлия учла наши индивидуальные запросы, тщательно и профессионально подготовила материал и маршрут, который полностью соответствовал нашему запросу! Очень рекомендую гида!
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