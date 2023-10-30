Город и люди в период оккупации и Второй Мировой войны
Самое важное, что нужно знать о движении Сопротивления в Нидерландах — оно было.
Тысячи мужчин и женщин, нидерландцев и евреев, коммунистов и монархистов, католиков и протестантов выступили против оккупационного нацистского режима. Многие из них поплатились за это жизнью. Кто были эти люди и ради чего они рисковали, вы узнаете на нашей прогулке по Амстердаму.
Тысячи мужчин и женщин, нидерландцев и евреев, коммунистов и монархистов, католиков и протестантов выступили против оккупационного нацистского режима. Многие из них поплатились за это жизнью. Кто были эти люди и ради чего они рисковали, вы узнаете на нашей прогулке по Амстердаму.
Ближайшие даты:
30
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31
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Мы пройдём по улицам, где команда боксёров Бенни Блума наводила страх на штурмовые отряды чернорубашечников.
- Вы узнаете, как биржевой маклер и респектабельный семьянин Валли Ван Халл украл для Сопротивления два миллиона гульденов, а шахматист Йохан ван Хульст и театральный администратор Вальтер Зюскинд спасли от верной смерти более 500 еврейских детей.
- Заглянем в окно дома, где торговец табаком со своей супругой организовали убежище для скрывающихся от нацистов людей.
- Разберёмся, почему безымянный амстердамский докер удостоился памятника в сквере у синагоги.
Кстати, а известно ли вам, зачем во время оккупации набережные вдоль каналов красили белой краской? Почему модницы готовы были отстаивать очереди за пустыми мешками из-под картофеля, а луковицы тюльпанов стали таким дефицитом, каким не были даже в разгар «тюльпаномании» в 17 веке? Об этом и многом другом я расскажу на экскурсии по свободному, жизнелюбивому и непокорённому Амстердаму.
Организационные детали
- Дополнительных расходов не предвидится
- На экскурсию с вами могут пойти подростки от 12-13 лет
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- напротив главного входа в зоопарк «Артис»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Амстердаме
Привет! Меня зовут Юлия. По образованию журналист. Уважаю факты, но умею подать их сочно и абсолютно нескучно. Живу в прекрасной Северной Голландии среди полей, живописных деревень, каналов и мельниц. Всей душой люблю Амстердам и с радостью покажу его вам. Но не Амстердамом единым славятся Нидерланды. Здесь вы всегда найдёте что-то удивительное и интересное, а я в этом помогу.
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