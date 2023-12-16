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из рабства. Это было не просто путешествие по улицам города, но и глубокое погружение в драматическую историю Сопротивления — личного выбора и мужества конкретных людей, вставших против зла во времена нацистской оккупации.



Экскурсия проходила по еврейскому кварталу, по тем самым местам, где когда-то торговец табаком и его жена прятали преследуемых, где шахматист Йохан ван Хульст спасал еврейских детей, а команда боксёров Бенни Блума противостояла штурмовикам. Благодаря Юлии мы узнали не только о том, как респектабельный биржевой маклер Валли Ван Халл украл два миллиона гульденов для подполья, но и почему модницы в ту пору стояли в очередях за пустыми мешками из-под картошки, и что означала белая краска на набережных каналов.



Юлия не просто проводит экскурсию — она живёт этой темой, делится с душой и глубочайшим знанием. Истории людей, о которых она рассказывала, захватили нас с первых минут и, уверены, останутся с нами на всю жизнь. В этих рассказах — настоящее Сопротивление злу, человеческое, трогательное, страшное и вдохновляющее одновременно.



История становится по-настоящему понятной только тогда, когда перестаёт быть сухими фактами, а начинает откликаться в сердце. Такие прогулки, как у Юлии, жизненно необходимы, чтобы научиться отличать добро от зла, видеть важное и делать свой выбор правильно — когда придёт время.



Праздник Песах — это история о свободе. История Сопротивления в Амстердаме — тоже. Это цепь из звеньев, соединяющих внешнюю свободу с внутренней, абстрактное с конкретным, прошлое с настоящим. И пусть мудрость всегда предшествует необходимости искать выход, а не становится её следствием.



Спасибо Юлии за её труд, искренность и талант. Пусть будет как можно больше таких рассказов, благодарных слушателей и возможностей для развития её дела.



С уважением и признательностью, Виталий и Кристина