Экскурсия по Амстердаму с журналистом раскроет героические страницы истории Сопротивления. Тысячи людей разных вероисповеданий и политических взглядов боролись против нацистского режима. Узнайте о подвигах боксёров, биржевых маклеров и шахматистов, спасавших
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Узнать о героях Сопротивления
- 🏙️ Прогулка по историческим местам
- 🕵️ Интересные факты и тайны
- 👨👩👧👦 Подходит для подростков
- 📜 Историческая достоверность
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с апреля по сентябрь. В это время Амстердам особенно красив, а прогулки по его улицам становятся ещё более увлекательными и комфортными.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Улицы Амстердама
- Дом торговца табаком
- Памятник амстердамскому докеру
- Набережные вдоль каналов
Описание экскурсии
- Мы пройдём по улицам, где команда боксёров Бенни Блума наводила страх на штурмовые отряды чернорубашечников.
- Вы узнаете, как биржевой маклер и респектабельный семьянин Валли Ван Халл украл для Сопротивления два миллиона гульденов, а шахматист Йохан ван Хульст и театральный администратор Вальтер Зюскинд спасли от верной смерти более 500 еврейских детей.
- Заглянем в окно дома, где торговец табаком со своей супругой организовали убежище для скрывающихся от нацистов людей.
- Разберёмся, почему безымянный амстердамский докер удостоился памятника в сквере у синагоги.
Кстати, а известно ли вам, зачем во время оккупации набережные вдоль каналов красили белой краской? Почему модницы готовы были отстаивать очереди за пустыми мешками из-под картофеля, а луковицы тюльпанов стали таким дефицитом, каким не были даже в разгар «тюльпаномании» в 17 веке? Об этом и многом другом я расскажу на экскурсии по свободному, жизнелюбивому и непокорённому Амстердаму.
Организационные детали
- Дополнительных расходов не предвидится
- На экскурсию с вами могут пойти подростки от 12-13 лет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Напротив главного входа в зоопарк «Артис»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Амстердаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 35 туристов
Привет! Меня зовут Юлия. По образованию журналист. Уважаю факты, но умею подать их сочно и абсолютно нескучно. Живу в прекрасной Северной Голландии среди полей, живописных деревень, каналов и мельниц. Всей душой люблю Амстердам и с радостью покажу его вам. Но не Амстердамом единым славятся Нидерланды. Здесь вы всегда найдёте что-то удивительное и интересное, а я в этом помогу.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Были в октябре 2023 на экскурсии с 2 детьми 7 и 12 лет. Очень понравилось всем, не смотря на недетскую тему. Несколько часов экскурсии под дождем прошли позитивно благодаря Юлии,
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В
Сопротивление злу
Нам чудесным образом повезло оказаться на экскурсии с Юлией по Амстердаму в самом начале Песаха и накануне Пасхи — двух праздников, в самой сути которых заложены свобода и выход
Нам чудесным образом повезло оказаться на экскурсии с Юлией по Амстердаму в самом начале Песаха и накануне Пасхи — двух праздников, в самой сути которых заложены свобода и выход
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Кажется это лучшая прогулка-история за всю мою жизнь. Юлия настолько четко спланировала маршрут и ее рассказ так хорошо ложился на него, что 3,5 часа пролетели незаметно. Очень интересно. Восторгаюсь, как Юлии удалось найти всю эту информацию и хорошо ее подать. Я как будто посмотрела качественный документальный фильм и оказалась в Нидерландах времен Второй мировой войны. Спасибо!
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Г
Тема экскурсии уникальна, и я ни секунды не пожалела о том, что её забронировала. Юлия - блестящий специалист этой темы, и хоть в ходе экскурсии она сказала, что не является
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С
Огромное спасибо Юлие за экскурсию!! Были втроем с подростком 16 лет и все остались в полном восторге. Нас, как людей приехавших с Израиля, очень интересовала история Холокоста и Юлия учла
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Т
Юлия, профессиональный и очень дружелюбный гид! Экскурсия прошла как одно мгновение! Юлия учла наши индивидуальные запросы, тщательно и профессионально подготовила материал и маршрут, который полностью соответствовал нашему запросу! Очень рекомендую гида!
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