5 отзывов оставили туристы

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История, легенды и мифы Старого Амстердама

Познакомьтесь с удивительным миром Старого Амстердама: от королей до художников, от секретных двориков до исторических зданий
Представьте себе прогулку, где каждый шаг открывает новую страницу истории.

В Амстердаме, где прошлое и настоящее переплетаются в едином танце, вас ждет экскурсия, полная открытий.

За три с половиной часа вы не
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только узнаете истории о королях, кучерах и художниках, но и побываете в местах, скрытых от глаз большинства туристов.

От дизайнерских хабов до старинных соборов, от вкуса знаменитой голландской селедки до секретов местных сыров - каждый момент этой экскурсии наполнен удивлением и вдохновением.

Это не просто путешествие по городу, это погружение в его душу, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю

5
5 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Узнаете легенды и мифы Амстердама
  • 🌟 Посетите скрытые дворики и тайные соборы
  • 🌟 Попробуете знаменитую голландскую селедку и печенье
  • 🌟 Взглянете на город с панорамного ракурса
  • 🌟 Откроете для себя дизайнерский хаб мирового уровня
  • 🌟 Узнаете, как можно арендовать дворец за сорок центов

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Весенние и летние месяцы подходят идеально для экскурсии по Старому Амстердаму. В это время года город особенно красив, а длительные прогулки по его историческим улицам становятся настоящим удовольствием.
Сейчас август — это идеальное время.
История, легенды и мифы Старого Амстердама
История, легенды и мифы Старого Амстердама
История, легенды и мифы Старого Амстердама

Что можно увидеть

  • Весовая Палата
  • Биржа Берлаге
  • Резиденция Ост-Индской компании
  • Квартал красных фонарей
  • Китайский квартал

Описание экскурсии

Приключение длиной в восемь веков

На экскурсии по исторической части вы увидите старейшее из сохранившихся в Амстердаме зданий нерелигиозного значения — Весовую Палату; Биржу Берлаге — первый образец архитектурного стиля рационализм; а также резиденцию Ост-Индской компании, Квартал красных фонарей и Китайский квартал. А еще мы откроем вам тайный собор, «душу» Амстердама и спрятанные от посторонних глаз дворики, где расскажем, как стресс у летучих мышей или сорок влияет на градостроительную политику.

Сыры, селедка и рассказы о жизни Нидерландов

Вы взглянете на город с прекрасного панорамного ракурса, побываете в одном из самых авторитетных в мире дизайнерских хабов, выпьете кофе в старинном соборе, попробуете знаменитую голландскую селедку и лучшее в мире печенье. Кроме того, мы научим вас разбираться в огромном количестве сортов сыра. Трагические и комические истории, мифы, легенды и загадки Старого Амстердама будут совмещаться с повествованием о современной жизни Нидерландов. Вы узнаете, как можно в буквальном смысле слова создать страну собственными руками, как арендовать дворец за сорок центов и за каким секретом охотились первые русские шпионы.

Организационные детали

  • Маршрут проходит через комфортную городскую среду: специально оборудованные спуски, лифты и туалеты
  • При необходимости мы можем предоставить дополнительно услуги сопровождающего
  • Экскурсию проводит команда гидов
  • В стоимость экскурсии включен туристический налог — 1,5€/чел.
  • Обратите внимание: гид имеет право прервать экскурсию, если посчитает, что слова/действия путешественника оскорбляют его и страну присутствия или нарушают законы/традиции страны пребывания

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов в Амстердаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 3824 туристов
Мы, Анастасия и Екатерина, собрали команду единомышленников, которые так же, как и мы, неравнодушны к Голландии, Сербии, Венгрии и Португалии и готовы рассказывать о них с утра до ночи. Мы
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любим гулять и находить необычные места, дома, дворики, магазины, скульптуры, граффити и прочее — всё то, что люди обычно не замечают и пробегают мимо. Я думаю, что именно поэтому мы уже знаем много того, о чём не пишут в путеводителях. Будем рады показать вам всё это, чтобы вы тоже смогли ощутить такие же радостные эмоции.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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1
Анастасия
Экскурсию вела Анастасия, мы выбираем этого гида уже второй раз, потому что просто потрясающий уровень! Она показала нам не только достопримечательности в их привычном понимании, но также провела по локальным кафе с многовековой историей, также мы заглянули во двор с морскими свинками:) Маршрут построен был исходя из наших предпочтений. За день мы узнали буквально тонну интересностей! Рекомендую!
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Е
Потрясающая экскурсия! Наш экскурсовод - Ольга. Замечательный, интересный и очень позитивный экскурсовод. Показала нас Амстердам с совершенно другой стороны. Мы узнали то, о чем никто не говорит, открыли для себя новый не банальный Амстердам.
Очень советую эту экскурсию и команду организаторов! Очень отзывчивые, клиентоориентированные профессионалы своего дела.
Большое спасибо!!!!
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Л
Наш гид Ольга раскрыла для нас этот город, в котором мы уже не в первый раз, с новой, интересной стороны. Мы узнали его историю его легенды. Именно этого нам не хватало для настоящего знакомства с городом. И кроме этого, Ольга постаралась подстроить нашу экскурсию под мою проблемам с ходьбой, чтобы облегчить ее и не пропустить интересные элементы. Большое спасибо, Оля!
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A
Очень понравилась экскурсия!
Настя - отличный гид и замечательный рассказчик;)
Немножко устали но получили массу интересной и полезной информации.
Советуем всем заранее связываться с командой гидов, они помогут Вам оптимально спланировать время в этом замечательном городе;)
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Мария
Все очень понравилось. Мы в Амстердаме не первый раз, но Галя провела нас по скрытым от обычных путей местам. Спасибо ей большое.
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