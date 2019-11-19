5 отзывов оставили туристы

🌟 Попробуете знаменитую голландскую селедку и печенье
🌟 Взглянете на город с панорамного ракурса
🌟 Откроете для себя дизайнерский хаб мирового уровня
🌟 Узнаете, как можно арендовать дворец за сорок центов
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Весенние и летние месяцы подходят идеально для экскурсии по Старому Амстердаму. В это время года город особенно красив, а длительные прогулки по его историческим улицам становятся настоящим удовольствием.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Весовая Палата
Биржа Берлаге
Резиденция Ост-Индской компании
Квартал красных фонарей
Китайский квартал
Описание экскурсии
Приключение длиной в восемь веков
На экскурсии по исторической части вы увидите старейшее из сохранившихся в Амстердаме зданий нерелигиозного значения — Весовую Палату; Биржу Берлаге — первый образец архитектурного стиля рационализм; а также резиденцию Ост-Индской компании, Квартал красных фонарей и Китайский квартал. А еще мы откроем вам тайный собор, «душу» Амстердама и спрятанные от посторонних глаз дворики, где расскажем, как стресс у летучих мышей или сорок влияет на градостроительную политику.
Сыры, селедка и рассказы о жизни Нидерландов
Вы взглянете на город с прекрасного панорамного ракурса, побываете в одном из самых авторитетных в мире дизайнерских хабов, выпьете кофе в старинном соборе, попробуете знаменитую голландскую селедку и лучшее в мире печенье. Кроме того, мы научим вас разбираться в огромном количестве сортов сыра. Трагические и комические истории, мифы, легенды и загадки Старого Амстердама будут совмещаться с повествованием о современной жизни Нидерландов. Вы узнаете, как можно в буквальном смысле слова создать страну собственными руками, как арендовать дворец за сорок центов и за каким секретом охотились первые русские шпионы.
Организационные детали
Маршрут проходит через комфортную городскую среду: специально оборудованные спуски, лифты и туалеты
При необходимости мы можем предоставить дополнительно услуги сопровождающего
Экскурсию проводит команда гидов
В стоимость экскурсии включен туристический налог — 1,5€/чел.
Обратите внимание: гид имеет право прервать экскурсию, если посчитает, что слова/действия путешественника оскорбляют его и страну присутствия или нарушают законы/традиции страны пребывания
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Амстердаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 3824 туристов
Мы, Анастасия и Екатерина, собрали команду единомышленников, которые так же, как и мы, неравнодушны к Голландии, Сербии, Венгрии и Португалии и готовы рассказывать о них с утра до ночи. Мы читать дальшеуменьшить
любим гулять и находить необычные места, дома, дворики, магазины, скульптуры, граффити и прочее — всё то, что люди обычно не замечают и пробегают мимо. Я думаю, что именно поэтому мы уже знаем много того, о чём не пишут в путеводителях. Будем рады показать вам всё это, чтобы вы тоже смогли ощутить такие же радостные эмоции.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
–
3
–
2
–
1
–
Анастасия
Экскурсию вела Анастасия, мы выбираем этого гида уже второй раз, потому что просто потрясающий уровень! Она показала нам не только достопримечательности в их привычном понимании, но также провела по локальным кафе с многовековой историей, также мы заглянули во двор с морскими свинками:) Маршрут построен был исходя из наших предпочтений. За день мы узнали буквально тонну интересностей! Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Евгения
Потрясающая экскурсия! Наш экскурсовод - Ольга. Замечательный, интересный и очень позитивный экскурсовод. Показала нас Амстердам с совершенно другой стороны. Мы узнали то, о чем никто не говорит, открыли для себя новый не банальный Амстердам. Очень советую эту экскурсию и команду организаторов! Очень отзывчивые, клиентоориентированные профессионалы своего дела. Большое спасибо!!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Лиля
Наш гид Ольга раскрыла для нас этот город, в котором мы уже не в первый раз, с новой, интересной стороны. Мы узнали его историю его легенды. Именно этого нам не хватало для настоящего знакомства с городом. И кроме этого, Ольга постаралась подстроить нашу экскурсию под мою проблемам с ходьбой, чтобы облегчить ее и не пропустить интересные элементы. Большое спасибо, Оля!
Вам был полезен этот отзыв?
A
Anatolii
Очень понравилась экскурсия! Настя - отличный гид и замечательный рассказчик;) Немножко устали но получили массу интересной и полезной информации. Советуем всем заранее связываться с командой гидов, они помогут Вам оптимально спланировать время в этом замечательном городе;)
Вам был полезен этот отзыв?
Мария
Все очень понравилось. Мы в Амстердаме не первый раз, но Галя провела нас по скрытым от обычных путей местам. Спасибо ей большое.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Амстердама
Похожие экскурсии на «История, легенды и мифы Старого Амстердама»