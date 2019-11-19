5 отзывов оставили туристы

Весенние и летние месяцы подходят идеально для экскурсии по Старому Амстердаму. В это время года город особенно красив, а длительные прогулки по его историческим улицам становятся настоящим удовольствием.

Представьте себе прогулку, где каждый шаг открывает новую страницу истории.В Амстердаме, где прошлое и настоящее переплетаются в едином танце, вас ждет экскурсия, полная открытий.За три с половиной часа вы не

только узнаете истории о королях, кучерах и художниках, но и побываете в местах, скрытых от глаз большинства туристов. От дизайнерских хабов до старинных соборов, от вкуса знаменитой голландской селедки до секретов местных сыров - каждый момент этой экскурсии наполнен удивлением и вдохновением. Это не просто путешествие по городу, это погружение в его душу, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю

Описание экскурсии

Приключение длиной в восемь веков

На экскурсии по исторической части вы увидите старейшее из сохранившихся в Амстердаме зданий нерелигиозного значения — Весовую Палату; Биржу Берлаге — первый образец архитектурного стиля рационализм; а также резиденцию Ост-Индской компании, Квартал красных фонарей и Китайский квартал. А еще мы откроем вам тайный собор, «душу» Амстердама и спрятанные от посторонних глаз дворики, где расскажем, как стресс у летучих мышей или сорок влияет на градостроительную политику.

Сыры, селедка и рассказы о жизни Нидерландов

Вы взглянете на город с прекрасного панорамного ракурса, побываете в одном из самых авторитетных в мире дизайнерских хабов, выпьете кофе в старинном соборе, попробуете знаменитую голландскую селедку и лучшее в мире печенье. Кроме того, мы научим вас разбираться в огромном количестве сортов сыра. Трагические и комические истории, мифы, легенды и загадки Старого Амстердама будут совмещаться с повествованием о современной жизни Нидерландов. Вы узнаете, как можно в буквальном смысле слова создать страну собственными руками, как арендовать дворец за сорок центов и за каким секретом охотились первые русские шпионы.

Организационные детали