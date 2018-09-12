5 отзывов оставили туристы

Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Эдаму и Волендаму, где вас ждут старинные городки, дегустации сыра и уникальные пейзажи
Сев на автобус в Амстердаме, всего за 15 минут вы окажетесь в потрясающе красивой местности Эдама и Волендама.
Эти старинные рыбацкие городки, построенные в 15-16 веках, и по сей день сохраняют читать дальшеуменьшить
уникальный облик и традиции.
Посетители смогут увидеть, как живут местные жители, занимающиеся рыболовством и сыроварением, и даже примерить на себя башмачки кломпы.
Экскурсия включает посещение старинной палаты весов в Эдаме, прогулку по уютным улочкам Волендама и дегустацию местных деликатесов. Это идеальный шанс познакомиться с настоящей сельской жизнью Голландии
🎨 Исторические места, связанные с известными художниками
🚶♂️ Прогулки по живописным деревням
🍲 Попробовать традиционные блюда
Что можно увидеть
Старинная палата весов
Горбатый мост
Работы импрессионистов
Переулки рыбацкой деревни
Набережная с парусными яхтами
Описание экскурсии
Путешествие в прошлое
Эдам, Волендам и Маркен — старинные рыбацкие городки, построенные в 15-16 веках. Здесь не так давно останавливались Пикассо, Клод Моне, Ренуар и другие художники. Сначала отправимся на автобусе в Эдам: посетим старинную палату весов, остановимся на самом «горбатом» мосту страны, полюбуемся работами импрессионистов в местном отеле и рассмотрим городские достопримечательности. Затем побродим по переулкам рыбацкой деревни Волендам и сосчитаем парусные яхты на набережной. И конечно, перепробуем местные сыры, селедку и даже суп из копченого угря, который подают в винных бокалах.
О деревенском быте — и не только!
Какие забавные пословицы и легенды бытуют обитают в этих городках и деревнях? Как вообще живут провинциальные голландцы? Как они смотрят на семью, религию и искусство? Как отдыхают и развлекаются? Мы расскажем самое интересное о жителях этих мест, поделимся своими наблюдениями и интересными фактами о самом передовом в мире сельском хозяйстве, где инновации отлично уживаются с традициями.
Организационные детали
Посещение Эдама и Волендама, сыроварни (с дегустацией сыра), церквей, гостиницы включены в стоимость
Отдельно оплачиваются билеты на общественный транспорт (около 10€/чел), дегустация сельди и супа из копченого угря, посещение музеев, кафе и ресторанов
Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
Обратите внимание: гид имеет право прервать экскурсию, если посчитает, что слова/действия путешественника оскорбляют его и страну присутствия или нарушают законы/традиции страны пребывания
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Амстердаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 3824 туристов
Мы, Анастасия и Екатерина, собрали команду единомышленников, которые так же, как и мы, неравнодушны к Голландии, Сербии, Венгрии и Португалии и готовы рассказывать о них с утра до ночи. Мы читать дальшеуменьшить
любим гулять и находить необычные места, дома, дворики, магазины, скульптуры, граффити и прочее — всё то, что люди обычно не замечают и пробегают мимо. Я думаю, что именно поэтому мы уже знаем много того, о чём не пишут в путеводителях. Будем рады показать вам всё это, чтобы вы тоже смогли ощутить такие же радостные эмоции.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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А
Анна
Хочу поблагодарить Настю и ее команду за чудесное время проведенное в Амстердаме! Всем путешественникам от души ее рекомендую. Вы получите большое удовольствие, много интересной информации и море позитива. Настя очень читать дальшеуменьшить
приятная и легкая в общении и настоящий энерджайзер. Учитывает все пожелания, предпочтения и может организовать всё, что вашей душе угодно! Помогла советами куда сходить самостоятельно, как добраться, где покушать, что интересного посмотреть. Без Насти мы бы потерялись!!)) Благодаря Насте мы провели незабываемый отдых в Нидерландах и окончательно и бесповоротно влюбились в эту страну. И уже планируем следующую поездку. И конечно встречу с Настей и ее командой. Спасибо!
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Е
Елена
Спасибо большое нашему гиду Насте за волшебную экскурсию. Замечательно когда можно провести время не только познавательно и интересно, но еще и пополнить свой уровень оптимизма и жизнелюбия, общаясь с таким светлым человеком. Спасибо!
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А
Анна
Екатерина была прекрасна! Очень ответственный и добросовестный гид. Получили много полезной и интересной информации. Мы отлично погуляли, надышались свежим воздухом и наелись! Еще и отпраздновали вместе День Короля!
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И
Ирина
Большое спасибо нашему гиду Анастасии за прекрасно проведенный день!!!!! Экскурсия очень содержательная, но при этом легкая на восприятие. Настя показала нам ту, старую Голландию, которой уже нет в больших городах!!!
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Д
Дарья
Спасибо Александру за интересную экскурсию, наполненную множеством исторических и современных фактов. Дождь не помешал узнать эти два прекрасных городка.
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А
Анна
Спасибо Анастасии за очень увлекательную экскурсию!!!
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