5 отзывов оставили туристы

Путешествие в прошлое
Эдам, Волендам и Маркен — старинные рыбацкие городки, построенные в 15-16 веках. Здесь люди до сих пор живут в деревянных домах, ловят рыбу, организовывают сырные рынки, некоторые даже продолжают ходить в традиционных деревянных башмачках — клопах. Здесь не так давно проживали такие известные художники как Пикассо, Клод Моне, Ренуар и другие. Мы увидим гостиницу, где они останавливались и где сохранилась огромная коллекция их работ, осмотрим старинные церкви, дома богатых купцов и бедных рыбаков. Прогуливаясь по улицам и красивым садам, увидим бывший порт, где много роскошных яхт и маленьких корабликов. Вы понаблюдаете за процессом изготовления сыра и попробуете сельдь и самый вкусный во всех Нидерландах суп из копченого угря, который даже подают в стеклянных винных бокалах.