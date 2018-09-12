5 отзывов оставили туристы

Мои заказы

Эдам и Волендам: прелести сельской жизни

Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Эдаму и Волендаму, где вас ждут старинные городки, дегустации сыра и уникальные пейзажи
Сев на автобус в Амстердаме, всего за 15 минут вы окажетесь в потрясающе красивой местности Эдама и Волендама.

Эти старинные рыбацкие городки, построенные в 15-16 веках, и по сей день сохраняют
читать дальшеуменьшить

уникальный облик и традиции.

Посетители смогут увидеть, как живут местные жители, занимающиеся рыболовством и сыроварением, и даже примерить на себя башмачки кломпы.

Экскурсия включает посещение старинной палаты весов в Эдаме, прогулку по уютным улочкам Волендама и дегустацию местных деликатесов. Это идеальный шанс познакомиться с настоящей сельской жизнью Голландии

5
6 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальный опыт сельской жизни
  • 🧀 Дегустация местных сыров
  • 🎨 Исторические места, связанные с известными художниками
  • 🚶‍♂️ Прогулки по живописным деревням
  • 🍲 Попробовать традиционные блюда
Эдам и Волендам: прелести сельской жизни
Эдам и Волендам: прелести сельской жизни
Эдам и Волендам: прелести сельской жизни

Что можно увидеть

  • Старинная палата весов
  • Горбатый мост
  • Работы импрессионистов
  • Переулки рыбацкой деревни
  • Набережная с парусными яхтами

Описание экскурсии

Путешествие в прошлое

Эдам, Волендам и Маркен — старинные рыбацкие городки, построенные в 15-16 веках. Здесь не так давно останавливались Пикассо, Клод Моне, Ренуар и другие художники. Сначала отправимся на автобусе в Эдам: посетим старинную палату весов, остановимся на самом «горбатом» мосту страны, полюбуемся работами импрессионистов в местном отеле и рассмотрим городские достопримечательности. Затем побродим по переулкам рыбацкой деревни Волендам и сосчитаем парусные яхты на набережной. И конечно, перепробуем местные сыры, селедку и даже суп из копченого угря, который подают в винных бокалах.

О деревенском быте — и не только!

Какие забавные пословицы и легенды бытуют обитают в этих городках и деревнях? Как вообще живут провинциальные голландцы? Как они смотрят на семью, религию и искусство? Как отдыхают и развлекаются? Мы расскажем самое интересное о жителях этих мест, поделимся своими наблюдениями и интересными фактами о самом передовом в мире сельском хозяйстве, где инновации отлично уживаются с традициями.

Организационные детали

  • Посещение Эдама и Волендама, сыроварни (с дегустацией сыра), церквей, гостиницы включены в стоимость
  • Отдельно оплачиваются билеты на общественный транспорт (около 10€/чел), дегустация сельди и супа из копченого угря, посещение музеев, кафе и ресторанов
  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
  • Обратите внимание: гид имеет право прервать экскурсию, если посчитает, что слова/действия путешественника оскорбляют его и страну присутствия или нарушают законы/традиции страны пребывания

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов в Амстердаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 3824 туристов
Мы, Анастасия и Екатерина, собрали команду единомышленников, которые так же, как и мы, неравнодушны к Голландии, Сербии, Венгрии и Португалии и готовы рассказывать о них с утра до ночи. Мы
читать дальшеуменьшить

любим гулять и находить необычные места, дома, дворики, магазины, скульптуры, граффити и прочее — всё то, что люди обычно не замечают и пробегают мимо. Я думаю, что именно поэтому мы уже знаем много того, о чём не пишут в путеводителях. Будем рады показать вам всё это, чтобы вы тоже смогли ощутить такие же радостные эмоции.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
А
Хочу поблагодарить Настю и ее команду за чудесное время проведенное в Амстердаме! Всем путешественникам от души ее рекомендую. Вы получите большое удовольствие, много интересной информации и море позитива. Настя очень
читать дальшеуменьшить

приятная и легкая в общении и настоящий энерджайзер. Учитывает все пожелания, предпочтения и может организовать всё, что вашей душе угодно! Помогла советами куда сходить самостоятельно, как добраться, где покушать, что интересного посмотреть. Без Насти мы бы потерялись!!)) Благодаря Насте мы провели незабываемый отдых в Нидерландах и окончательно и бесповоротно влюбились в эту страну. И уже планируем следующую поездку. И конечно встречу с Настей и ее командой. Спасибо!

Вам был полезен этот отзыв?
Е
Спасибо большое нашему гиду Насте за волшебную экскурсию.
Замечательно когда можно провести время не только познавательно и интересно, но еще и пополнить свой уровень оптимизма и жизнелюбия, общаясь с таким светлым человеком.
Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Екатерина была прекрасна! Очень ответственный и добросовестный гид. Получили много полезной и интересной информации. Мы отлично погуляли, надышались свежим воздухом и наелись! Еще и отпраздновали вместе День Короля!
Вам был полезен этот отзыв?
И
Большое спасибо нашему гиду Анастасии за прекрасно проведенный день!!!!! Экскурсия очень содержательная, но при этом легкая на восприятие. Настя показала нам ту, старую Голландию, которой уже нет в больших городах!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Спасибо Александру за интересную экскурсию, наполненную множеством исторических и современных фактов. Дождь не помешал узнать эти два прекрасных городка.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Спасибо Анастасии за очень увлекательную экскурсию!!!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Амстердама

Похожие экскурсии на «Эдам и Волендам: прелести сельской жизни»

Маленькая Голландия: Эдам и Волендам
Пешая
4 часа
75 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Маленькая Голландия: Эдам и Волендам
«Кукольные» домики, сельская жизнь, свежайшая селедка и знаменитый сыр
Начало: Amsterdam Central
9 авг в 10:00
10 авг в 10:00
от €250 за всё до 4 чел.
Экскурсия в сырный Эдам и рыбацкий Волендам
На автобусе
6 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия в сырный Эдам и рыбацкий Волендам
История голландского сыра и легенды средневекового города с кукольными домиками и разводными мостами
Начало: У Центрального вокзала Амстердама (Amsterdam Centr...
Завтра в 10:00
9 авг в 10:00
от €380 за всё до 6 чел.
Волендам и Эдам: край рыбаков, художников и сыроваров
На машине
3.5 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Волендам и Эдам: край рыбаков, художников и сыроваров
Приглашаем на уникальное путешествие по Волендаму и Эдаму, где вы откроете для себя искусство сыроварения и рыболовства
Начало: В месте вашего проживания в черте Амстердама
Завтра в 11:00
9 авг в 11:00
от €350 за всё до 6 чел.
Эдам, Гауда, Маасдам и осмотр Амстердама
Пешая
2 часа
27 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Эдам, Гауда, Маасдам и осмотр Амстердама
Погрузитесь в атмосферу Амстердама: от исторических районов до вкуса традиционных голландских сыров. Уникальный опыт, который запомнится надолго
Начало: Amsterdam center station
Завтра в 10:00
9 авг в 10:00
от €320 за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Амстердаме. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Амстердаме
от €490 за группу