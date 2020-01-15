5 отзывов оставили туристы

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Эдам и Волендам: прелести сельской жизни

Понять, что на самом деле представляет из себя Голландия

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 5 часов
  • 👥 Не более 8 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча по договоренности
  • Заказать экскурсию

От 222 за экскурсию

У этой экскурсии5 отзывов
5
Anastasia
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
Anastasia – представитель в Амстердаме
Все поселки и городки в Нидерландах совершенно уникальны.

Сев на автобус в Амстердаме, можно буквально за 15 минут оказаться в потрясающе красивой сельской местности.

Здесь, гуляя вдоль цветущих полей между стадами коров и овец, ферм, старых мельниц и живописных маленьких домиков, можно понять, что на самом деле представляет из себя эта страна.

Я зову на эту экскурсию ⛳ всех, кто устал от шумных городов и хочет окунуться в настоящую сельскую жизнь.
Эдам и Волендам: прелести сельской жизни
Эдам и Волендам: прелести сельской жизни

Что вас ожидает

Путешествие в прошлое
Эдам, Волендам и Маркен — старинные рыбацкие городки, построенные в 15-16 веках. Здесь люди до сих пор живут в деревянных домах, ловят рыбу, организовывают сырные рынки, некоторые даже продолжают ходить в традиционных деревянных башмачках — клопах. Здесь не так давно проживали такие известные художники как Пикассо, Клод Моне, Ренуар и другие. Мы увидим гостиницу, где они останавливались и где сохранилась огромная коллекция их работ, осмотрим старинные церкви, дома богатых купцов и бедных рыбаков. Прогуливаясь по улицам и красивым садам, увидим бывший порт, где много роскошных яхт и маленьких корабликов. Вы понаблюдаете за процессом изготовления сыра и попробуете сельдь и самый вкусный во всех Нидерландах суп из копченого угря, который даже подают в стеклянных винных бокалах.

Организационные детали

  • Посещение Эдама и Волендама, сыроварни (с дегустацией сыра), церквей, гостиницы включены в стоимость
  • Отдельно оплачиваются билеты на общественный транспорт (около 10€/чел), дегустация сельди и супа из копченого угря, посещение музеев, кафе и ресторанов
  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
Эдам и Волендам: прелести сельской жизни
Эдам и Волендам: прелести сельской жизни
Эдам и Волендам: прелести сельской жизни
Эдам и Волендам: прелести сельской жизни
Эдам и Волендам: прелести сельской жизни
Эдам и Волендам: прелести сельской жизни
Эдам и Волендам: прелести сельской жизни
Эдам и Волендам: прелести сельской жизни
Эдам и Волендам: прелести сельской жизни
Эдам и Волендам: прелести сельской жизни
Эдам и Волендам: прелести сельской жизни

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала по договоренности.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Anastasia
Anastasia
Мы, Анастасия и Екатерина, собрали команду единомышленников, которые так же, как и мы, неравнодушны к Голландии и готовы рассказывать о ней с утра до ночи. Мы любим гулять и находить необычные места, дома, дворики, магазины, скульптуры, граффити и прочее, все то, что люди обычно не замечают и пробегают мимо. Я думаю, что именно поэтому мы уже знаем много того, о чем не пишут в путеводителях. Были бы рады показать вам все это, чтобы вы тоже смогли ощутить такие же радостные эмоции.
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5 отзывов оставили туристы

15 января 2020
Спасибо большое нашему гиду Насте за волшебную экскурсию. Замечательно когда можно провести время не только познавательно и интересно, но еще и пополнить свой уровень оптимизма и жизнелюбия, общаясь с таким светлым человеком. Спасибо!
9 января 2020
Большое спасибо нашему гиду Анастасии за прекрасно проведенный день!!!!! Экскурсия очень содержательная, но при этом легкая на восприятие. Настя показала нам ту, старую Голландию, которой уже нет в больших городах!!!
10 декабря 2019
Спасибо Анастасии за очень увлекательную экскурсию!!!
10 марта 2019
Спасибо Александру за интересную экскурсию, наполненную множеством исторических и современных фактов. Дождь не помешал узнать эти два прекрасных городка.
12 сентября 2018
Хочу поблагодарить Настю и ее команду за чудесное время проведенное в Амстердаме! Всем путешественникам от души ее рекомендую. Вы получите большое удовольствие, много интересной информации и море позитива. Настя очень приятная и легкая в общении и настоящий энерджайзер. Учитывает все пожелания, предпочтения и может организовать всё, что вашей душе угодно! Помогла советами куда сходить самостоятельно, как добраться, где покушать, что интересного посмотреть. Без Насти мы бы потерялись!! )) Благодаря Насте мы провели незабываемый отдых в Нидерландах и окончательно и бесповоротно влюбились в эту страну. И уже планируем следующую поездку. И конечно встречу с Настей и ее командой. Спасибо!

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