5 отзывов оставили туристы

Сев на автобус в Амстердаме, всего за 15 минут вы окажетесь в потрясающе красивой местности Эдама и Волендама.Эти старинные рыбацкие городки, построенные в 15-16 веках, и по сей день сохраняют

уникальный облик и традиции. Посетители смогут увидеть, как живут местные жители, занимающиеся рыболовством и сыроварением, и даже примерить на себя башмачки кломпы. Экскурсия включает посещение старинной палаты весов в Эдаме, прогулку по уютным улочкам Волендама и дегустацию местных деликатесов. Это идеальный шанс познакомиться с настоящей сельской жизнью Голландии

Описание экскурсии

Путешествие в прошлое

Эдам, Волендам и Маркен — старинные рыбацкие городки, построенные в 15-16 веках. Здесь не так давно останавливались Пикассо, Клод Моне, Ренуар и другие художники. Сначала отправимся на автобусе в Эдам: посетим старинную палату весов, остановимся на самом «горбатом» мосту страны, полюбуемся работами импрессионистов в местном отеле и рассмотрим городские достопримечательности. Затем побродим по переулкам рыбацкой деревни Волендам и сосчитаем парусные яхты на набережной. И конечно, перепробуем местные сыры, селедку и даже суп из копченого угря, который подают в винных бокалах.

О деревенском быте — и не только!

Какие забавные пословицы и легенды бытуют обитают в этих городках и деревнях? Как вообще живут провинциальные голландцы? Как они смотрят на семью, религию и искусство? Как отдыхают и развлекаются? Мы расскажем самое интересное о жителях этих мест, поделимся своими наблюдениями и интересными фактами о самом передовом в мире сельском хозяйстве, где инновации отлично уживаются с традициями.

Организационные детали