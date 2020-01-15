5 отзывов оставили туристы

Театрализованная экскурсия — по Амстердаму c моряком

Об отношении к свободе, морю, знаниям, странствиям и том, как они повлияли на современную столицу

В городе, созданном на воде под пронизывающими ветрами Северного моря, одними из главных персонажей были моряки. И хотя морская история Амстердама уже в прошлом, дух свободы и жажда открытий остались здесь навсегда. Вы пройдете по местам, где матрос мог найти работу и развлечения, приют и утешение. Узнаете, что он ел и пил, как жили и где селились простые рыбаки и какие дворцы возводили себе выдающиеся адмиралы. Увидите, где строились корабли и взвешивались пушки. Поговорим и о том, что привозили из Китая, в какие дальние страны и за чем мечтала отправиться вся моряцкая молодежь ХVII века и для каких целей использовалась конопля.