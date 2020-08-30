1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

De Wallen, или тот самый квартал

Наше вечернее путешествие начнётся у Старых ворот, откуда пошла история Квартала красных фонарей. Далее отправимся в церковь св. Николая, где вы узнаете, чьим ещё покровителем является святой в Амстердаме и каким образом художники отошли от религиозных канонов, когда оформляли внутреннее убранство святыни. После наш путь лежит в один из двух уцелевших деревянных домов «обезьянок», с которым связаны легенды и даже крылатое выражение в современном нидерландском языке. Вы также побываете на самой узкой улице района, посетите «бархатный» квадрат, обойдёте Китайский квартал и раскроете место, где с 16 века проходят рынки выходного дня и откуда Пётр 1 привез первую часть экспонатов в кунсткамеру Санкт-Петербурга.

Обзорно об Амстердаме с акцентом на его «тёмной» стороне

Я расскажу вам о тайных церквях и об иконоборческих войнах, которыми буквально пронизано прошлое «королевства тюльпанов». Удивлю легендами, связанными с появлением аж двух памятников представительницам древней профессии, а также объясню, как бабушка на скамейке связана с Кварталом красных фонарей. Я раскрою вам ещё немало секретов этого эпатажного города, в частности, нашумевшего квартала, а вы увлечетесь любопытными историями и насладитесь Амстердамом в разноцветных фонарях вечернего света.