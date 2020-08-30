1 отзыв оставили туристы

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Квартал красных фонарей после захода солнца

Обойти район свободных нравов и расширить своё представление о нём

  • 🙋‍♀️Это групповая экскурсия
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Группа не более 10 человек
  • 🚩Встреча — главный вход церкви святого Николая
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20 за человека

У этой экскурсии1 отзыв
5
Tatiana
Задать вопросОбычно отвечает за 57 мин.
Tatiana – Гид в Амстердаме
Да, это самая провокационная часть города.

Но не только женщинами лёгкого поведения и марихуаной живёт район.

Я покажу вам небанальные памятники, дома и места с историей.

Поделюсь любопытным прошлым De Wallen.

И, конечно, не обойду стороной главные символы квартала, ведь этого сделать практически невозможно.
Квартал красных фонарей после захода солнца
Квартал красных фонарей после захода солнца

Что вас ожидает

De Wallen, или тот самый квартал
Наше вечернее путешествие начнётся у Старых ворот, откуда пошла история Квартала красных фонарей. Далее отправимся в церковь св. Николая, где вы узнаете, чьим ещё покровителем является святой в Амстердаме и каким образом художники отошли от религиозных канонов, когда оформляли внутреннее убранство святыни. После наш путь лежит в один из двух уцелевших деревянных домов «обезьянок», с которым связаны легенды и даже крылатое выражение в современном нидерландском языке. Вы также побываете на самой узкой улице района, посетите «бархатный» квадрат, обойдёте Китайский квартал и раскроете место, где с 16 века проходят рынки выходного дня и откуда Пётр 1 привез первую часть экспонатов в кунсткамеру Санкт-Петербурга.

Обзорно об Амстердаме с акцентом на его «тёмной» стороне
Я расскажу вам о тайных церквях и об иконоборческих войнах, которыми буквально пронизано прошлое «королевства тюльпанов». Удивлю легендами, связанными с появлением аж двух памятников представительницам древней профессии, а также объясню, как бабушка на скамейке связана с Кварталом красных фонарей. Я раскрою вам ещё немало секретов этого эпатажного города, в частности, нашумевшего квартала, а вы увлечетесь любопытными историями и насладитесь Амстердамом в разноцветных фонарях вечернего света.

Квартал красных фонарей после захода солнца
Квартал красных фонарей после захода солнца
Квартал красных фонарей после захода солнца
Квартал красных фонарей после захода солнца
Квартал красных фонарей после захода солнца
Квартал красных фонарей после захода солнца
Квартал красных фонарей после захода солнца
Квартал красных фонарей после захода солнца
Квартал красных фонарей после захода солнца
Квартал красных фонарей после захода солнца

Экскурсия проводится ежедневно в 16:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Место встречи для начала — главный вход церкви святого Николая.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Tatiana
Tatiana
Здравствуйте! Моё имя Татьяна. Моя история началась с большой любви к этой поистине уникальной стране — Нидерланды. Мне хотелось узнать и прочувствовать стиль каждого большого и маленького города, улочки и дворика, а затем поделиться всем с гостями. Сегодня я лицензированный гид, историк, сомелье и большой foodlover, свои экскурсии провожу на русском, украинском, английском языках. Не откажите себе в удовольствии узнать и полюбить это волшебное королевство на берегу Северного моря, так же как люблю его я!
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1 отзыв оставили туристы

30 августа 2020
Отличная экскурсия )

Tatiana проводит ещё 1 экскурсию

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