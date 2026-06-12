Кирилл проводит ещё 6 экскурсий

Лучшее время для посещения Йордана - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а каналы и зелень района выглядят особенно живописно. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться атмосферой квартала, хотя может быть немного прохладнее. Зимой, с ноября по март, прогулки возможны, но стоит учитывать более низкие температуры и возможные осадки.

Квартал Йордан не просто часть Амстердама, это целый мир, наполненный живописными каналами, историческими зданиями и уютными кафе. Экскурсия по Йордану предлагает уникальную возможность увидеть, как живут настоящие амстердамцы, заглянуть в знаменитый «коричневый бар», узнать о преступлениях, которые потрясли страну, и насладиться атмосферой старины. Присоединяйтесь к нам, чтобы исследовать этот необычный район, полный секретов и историй

Описание экскурсии

Островок аутентичности в центре Амстердама

Деревья в кадках, живописные каналы, опрятные здания, где ютятся бары и нетуристические кафе, много зелени и скульптур — Йордан можно назвать самым очаровательным кварталом в Амстердаме. Здесь вы понаблюдаете за буднями амстердамцев, чего не отыщешь в Старом центре и на Больших каналах. Старая архитектура района подскажет вам, чем он жил раньше: вы увидите бывшие склады пивоваров, рыбоперерабатывающих предприятий и кожевенных заводов. А мы покажем самые интересные экземпляры Йордана — «коричневый бар», дом преступника и любовницы Фредди Хейнекена — и проведём по уютным местам с атмосферой старины.

Чем живёт квартал

Чтобы вам было понятнее, почему в Йордане наряду с обычными зданиями стоят индустриальные, мы поделимся его прошлым: вы узнаете, когда он возник, почему назывался «складом мира» и кто его заселяет сейчас. Кстати, именно здесь мирно течёт канал, у которого есть своя страничка на фэйсбуке! А ещё в ходе прогулки вы будете собирать факты, чтобы в конце раскрыть самое громкое преступление страны. Заинтригованы? Тогда ждём вас на встрече:)

Организационные детали

Дополнительных расходов не предвидится.