Кирилл проводит ещё 6 экскурсий

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Любимый квартал амстердамцев: Йордан

Проникнуть в скрытые дворики самого романтичного района и узнать о жизни голландцев

Кирилл
Кирилл – представитель из Амстердама
Квартал — это не только составляющая города, но и целый мир с бурлящей жизнью, своими порядками, инфраструктурой и историями.

Мы познакомим вас с излюбленным уголком амстердамцев.

Вы увидите дом, где родился самый знаменитый преступник страны, заглянете в «коричневый бар», мелькавший в полицейском сериале, и узнаете о других скелетах в шкафу этого необычного района.
Задать вопросОбычно отвечает за 60 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 99€80 за экскурсиюскидка19%

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Любимый квартал амстердамцев: Йордан
Любимый квартал амстердамцев: Йордан

Что вас ожидает

Островок аутентичности в центре Амстердама
Деревья 🌳 в кадках, живописные каналы, опрятные здания, где ютятся бары 🍹 и нетуристические кафе, много зелени и скульптур — Йордан можно назвать самым очаровательным кварталом в Амстердаме. Здесь вы понаблюдаете за буднями амстердамцев, чего не отыщешь в Старом центре и на Больших каналах. Старая архитектура района подскажет вам, чем он жил раньше: вы увидите бывшие склады пивоваров, рыбоперерабатывающих предприятий и кожевенных заводов. А мы покажем самые интересные экземпляры Йордана — «коричневый бар», дом преступника и любовницы Фредди Хейнекена — и проведём по уютным местам с атмосферой старины.

Чем живёт квартал
Чтобы вам было понятнее, почему в Йордане наряду с обычными зданиями стоят индустриальные, мы поделимся его прошлым: вы узнаете, когда он возник, почему назывался «складом мира» и кто его заселяет сейчас. Кстати, именно здесь мирно течёт канал, у которого есть своя страничка на фэйсбуке! А ещё в ходе прогулки вы будете собирать факты, чтобы в конце раскрыть самое громкое преступление страны. Заинтригованы? Тогда ждём вас на встрече 😃

Организационные детали

Дополнительных расходов не предвидится.

Начало и место завершения
🚩 — главная площадь города Dam
Любимый квартал амстердамцев: Йордан
Любимый квартал амстердамцев: Йордан
Любимый квартал амстердамцев: Йордан
Любимый квартал амстердамцев: Йордан
Любимый квартал амстердамцев: Йордан
Любимый квартал амстердамцев: Йордан
Любимый квартал амстердамцев: Йордан

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Кирилл
Кирилл
Отдых — наша профессия! В нашей команде лучшие гиды в Амстердаме и Нидерландах с необходимыми лицензиями, опытом, неудержимой энергией и любовью к своей профессии. Наша отличительная черта — это индивидуальный подход к каждому путешественнику. На экскурсиях мы гарантируем профессионализм, пунктуальность, комфортный транспорт и высокий уровень организации. Мы знаем, как подарить незабываемые впечатления, и с радостью поможем вам увидеть ту Голландию, о которой вы мечтали.
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