Кирилл проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Островок аутентичности в центре Амстердама

Деревья 🌳 в кадках, живописные каналы, опрятные здания, где ютятся бары 🍹 и нетуристические кафе, много зелени и скульптур — Йордан можно назвать самым очаровательным кварталом в Амстердаме. Здесь вы понаблюдаете за буднями амстердамцев, чего не отыщешь в Старом центре и на Больших каналах. Старая архитектура района подскажет вам, чем он жил раньше: вы увидите бывшие склады пивоваров, рыбоперерабатывающих предприятий и кожевенных заводов. А мы покажем самые интересные экземпляры Йордана — «коричневый бар», дом преступника и любовницы Фредди Хейнекена — и проведём по уютным местам с атмосферой старины.

Чем живёт квартал

Чтобы вам было понятнее, почему в Йордане наряду с обычными зданиями стоят индустриальные, мы поделимся его прошлым: вы узнаете, когда он возник, почему назывался «складом мира» и кто его заселяет сейчас. Кстати, именно здесь мирно течёт канал, у которого есть своя страничка на фэйсбуке! А ещё в ходе прогулки вы будете собирать факты, чтобы в конце раскрыть самое громкое преступление страны. Заинтригованы? Тогда ждём вас на встрече 😃

Организационные детали

Дополнительных расходов не предвидится.