Кирилл проводит ещё 6 экскурсий

Загляните в уникальный мир Йордана, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте для себя настоящий Амстердам
Квартал Йордан не просто часть Амстердама, это целый мир, наполненный живописными каналами, историческими зданиями и уютными кафе.
Экскурсия по Йордану предлагает уникальную возможность увидеть, как живут настоящие амстердамцы, заглянуть в знаменитый «коричневый бар», узнать о преступлениях, которые потрясли страну, и насладиться атмосферой старины. Присоединяйтесь к нам, чтобы исследовать этот необычный район, полный секретов и историй
Лучшее время для посещения Йордана - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а каналы и зелень района выглядят особенно живописно. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться атмосферой квартала, хотя может быть немного прохладнее. Зимой, с ноября по март, прогулки возможны, но стоит учитывать более низкие температуры и возможные осадки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Дом преступника
Коричневый бар
Бывшие склады пивоваров
Рыбоперерабатывающие предприятия
Кожевенные заводы
Описание экскурсии
Островок аутентичности в центре Амстердама
Деревья в кадках, живописные каналы, опрятные здания, где ютятся бары и нетуристические кафе, много зелени и скульптур — Йордан можно назвать самым очаровательным кварталом в Амстердаме. Здесь вы понаблюдаете за буднями амстердамцев, чего не отыщешь в Старом центре и на Больших каналах. Старая архитектура района подскажет вам, чем он жил раньше: вы увидите бывшие склады пивоваров, рыбоперерабатывающих предприятий и кожевенных заводов. А мы покажем самые интересные экземпляры Йордана — «коричневый бар», дом преступника и любовницы Фредди Хейнекена — и проведём по уютным местам с атмосферой старины.
Чем живёт квартал
Чтобы вам было понятнее, почему в Йордане наряду с обычными зданиями стоят индустриальные, мы поделимся его прошлым: вы узнаете, когда он возник, почему назывался «складом мира» и кто его заселяет сейчас. Кстати, именно здесь мирно течёт канал, у которого есть своя страничка на фэйсбуке! А ещё в ходе прогулки вы будете собирать факты, чтобы в конце раскрыть самое громкое преступление страны. Заинтригованы? Тогда ждём вас на встрече:)
Организационные детали
Дополнительных расходов не предвидится.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
главная площадь города Dam
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Амстердаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2442 туристов
Отдых — наша профессия!
В нашей команде лучшие гиды в Амстердаме и Нидерландах с необходимыми лицензиями, опытом, неудержимой энергией и любовью к своей профессии.
Наша отличительная черта — это индивидуальный подход к читать дальшеуменьшить
каждому путешественнику.
На экскурсиях мы гарантируем профессионализм, пунктуальность, комфортный транспорт и высокий уровень организации. Мы знаем, как подарить незабываемые впечатления, и с радостью поможем вам увидеть ту Голландию, о которой вы мечтали.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Никита
Отличная экскурсия! Очень понравилась подача материала — интересно, живо и с большим вниманием к деталям. Узнали много нового о городе и его истории, при этом прогулка прошла легко и непринуждённо. Гид был дружелюбным, отвечал на все вопросы и создавал приятную атмосферу. Спасибо за замечательно проведённое время!
Кирилл
Ответ организатора:
Спасибо большое ❤️
Очень рады, что прогулка получилась лёгкой, интересной и оставила такие впечатления 😊 Йордан умеет раскрывать Амстердам совсем с другой стороны – тихой, уютной и по-настоящему местной ✨
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Т
Татьяна
Спасибо за замечательную прогулку по району Йордан в Амстердаме! Экскурсия была очень интересной, лёгкой и душевной. Узнали много любопытных фактов о городе и его истории, а также увидели места, которые сами бы точно не нашли. Всё было организовано отлично, время пролетело незаметно. Рекомендуем всем, кто хочет познакомиться с настоящим Амстердамом!
Кирилл
Ответ организатора:
Спасибо большое ❤️
Очень рады, что Йордан оставил именно такие впечатления 😊 Этот район действительно помогает увидеть тот самый настоящий Амстердам, в который влюбляются не с первого взгляда, а надолго ✨
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M
Max
Йордан покорил с первых минут ❤️
Это не просто экскурсия, а настоящее погружение в жизнь Амстердама без толп, шума и банальных маршрутов. Особенно круто идти ближе к вечеру 🤩мягкий свет, тихие читать дальшеуменьшить
улочки и ощущение, что ты попал «внутрь» города, а не просто смотришь на него как турист.
Мы увидели Йордан таким, каким его любят местные) живым, уютным и очень настоящим. Истории, детали, атмосфера всё складывается в цельную картину, после которой начинаешь по-другому чувствовать город.
Кирилл
Ответ организатора:
Спасибо за такой атмосферный отзыв 🫶
Йордан действительно особенно раскрывается именно вечером) мягкий свет, тишина и тот самый настоящий Амстердам Рады, что вы это почувствовали ✨ такие прогулки остаются в памяти надолго.
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Д
Дарина
Хотели бы выразить огромную благодарность Кириллу за экскурсию! Прекрасный гид и человек, который любит свою страну и расскажет о ней всё самое интересное! Район Йордан покорил с первого взгляда, неторопливый, уютный, а, когда ещё и узнаешь из рассказов Кирилла о знаковых местах, становится в разы увлекательнее бродить по переулкам. Обязательно вернёмся в Амстердам! Кирилл, до встречи!
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О
Олег
Амстердам мой любимый город и чтобы его узнать лучше я нашел экскурсию по кварталу Йордан. Экскурсию провел Кирилл. Он подробно рассказал про историю зарождения и развития этого района, показал знаковые читать дальшеуменьшить
места района: жилые дома, старые фабрики, бары с неизменной обстановкой прошлых веков и даже посетители не изменились - всё теже голландцы. Кирилл провел экскурсию очень интересно и занимательно, 2 часа пролетели моментально. Рекомендую посетить этот район Амстердама вместе с Кириллом и узнать об аутентичных местах жизни голландцев в городе.
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