1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Злачный Амстердам: история, культура и ночная жизнь
Погрузитесь в атмосферу самого знаменитого района Амстердама, где история и современность переплетаются
Начало: Красный Квартал
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:30
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия «Окно в Амстердам»: истории и легенды
Познайте Амстердам с новой стороны: тайны Квартала красных фонарей, история танцующих домов и многое другое
Начало: У Центрального вокзала
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€171 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Амстердам: историческое путешествие с дегустацией сыра и селёдки
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Амстердаму, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Центральной станции
1 авг в 09:00
2 авг в 09:00
€135 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Тайны Квартала красных фонарей: эксклюзивное путешествие
Погрузитесь в атмосферу самого загадочного района Амстердама, где каждый уголок хранит свои истории
Начало: cafe Prins Heerlijk, улица Prins Hendrikkade 57
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:30
€125 за всё до 4 чел.
скидка
14%
Индивидуальная
2 часа
Альтернативный Амстердам: Подлинная культура и тайны города
Загляните в самое сердце Амстердама с экскурсией, которая покажет город под совершенно новым углом
Начало: Площадь Dam
Завтра в 10:00
10 июня в 19:00
145€124 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Увлекательная экскурсия по району Красные фонари в Амстердаме
Всемирно известный квартал и его развлечения на любой вкус
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
€65 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Квартал красных фонарей после захода солнца
Обойти район свободных нравов и расширить своё представление о нём
Начало: главный вход церкви святого Николая
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
100€90 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия в Амстердаме: «Совершенно секретно» часть вторая
Погрузитесь в мир тайн и узнайте все о «теневой культуре» Амстердама с профессиональным гидом
Начало: площадь Рембрандта
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
160€144 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Альтернативный Амстердам
Начало: Главная площадь города Dam, около стелы
Завтра в 12:00
10 июня в 19:30
€183 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММаша29 мая 2024Очень остались довольны экскурсией. На город начали смотреть совсем другими глазами. Олег проделал колоссальную работу. Будем рекомендовать его всем нашим друзьям.
- ЮЮрий12 мая 2024Здравствуйте, Наталья! Хочу поблагодарить Вас за экскурсию по Амстердаму. После неутомительных неспешных прогулок по живописным, пронизанных историей местам, мы узнали
- ННаталья12 мая 2024Спасибо большое Олегу за отличный маршрут и чудесно проведенное время 👍🏻 естественная подача материала, много интересных фактов, в том числе из жизни города со стороны рядового жителя, позволили проникнуться Амстердамом еще больше. Рекомендуем!
- ИИнна6 мая 2024Спасибо Олегу за прекрасную экскурсию! Пара часов пролетели незаметно. Олег показал нам интересные места, которые обычно скрыты от глаз простого туриста. Было очень познавательно и интересно!
- AAIDA1 мая 2024Экскурсия, была настолько интересная и познавательная! Причем все было так доступно рассказано, что хотелось слушать и гулять, гулять и слушать😊!!!
- ЕЕкатерина19 февраля 2024Наталья — отличный гид! Замечательно провели время, не замерзли, грелись от солнца и теплой беседы, пили кофе. Узнали много нетуристических
- AAbashev28 сентября 2023Нам очень понравилось, благодаря Гане мы ещё больше полюбили Амстердам. Прекрасный тур!!!
- ЭЭмиль31 июля 2023Отличаная экскурсия. Несмотря на деликатность вопроса тема раскрыта с разных сторон и очень интересно. Очень рекомендую всем кто хочет вникнуть в суть. На все вопросы были получены ответы. Остались довольны.
- ННаталья13 июня 2023Амстердам - город контрастов. И нам захотелось изучить все его стороны. Под руководством чуткой и внимательной Ганы нам это удалось. Рекомендуем от всей души! 🥳🥳🥳
- ДДИНА22 марта 2023Вечерняя экскурсия секреты ночного Амстердама 18+Отримали масу задоволення, дві години пролетіли непомітно. Величезне спасибіТетяні,її можна слухати годинами! Дуже цікава подача, з гумором,. Обов’язково ще раз приїду до Амстердама!
Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Квартал красных фонарей»
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