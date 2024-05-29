Экскурсии по Кварталу красных фонарей

Найдено 9 экскурсий в категории «Квартал красных фонарей» в Амстердаме на русском языке, цены от €65, скидки до 14%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Злачный Амстердам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Злачный Амстердам: история, культура и ночная жизнь
Погрузитесь в атмосферу самого знаменитого района Амстердама, где история и современность переплетаются
Начало: Красный Квартал
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:30
250 за всё до 6 чел.
Окно в Амстердам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Окно в Амстердам»: истории и легенды
Познайте Амстердам с новой стороны: тайны Квартала красных фонарей, история танцующих домов и многое другое
Начало: У Центрального вокзала
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
171 за всё до 3 чел.
Амстердам: любовь с первого взгляда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Амстердам: историческое путешествие с дегустацией сыра и селёдки
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Амстердаму, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Центральной станции
1 авг в 09:00
2 авг в 09:00
135 за всё до 2 чел.
Тайны Квартала красных фонарей
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
33 отзыва
Тайны Квартала красных фонарей: эксклюзивное путешествие
Погрузитесь в атмосферу самого загадочного района Амстердама, где каждый уголок хранит свои истории
Начало: cafe Prins Heerlijk, улица Prins Hendrikkade 57
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:30
125 за всё до 4 чел.
Альтернативный Амстердам
🚶 Пешая
скидка
14%
Индивидуальная
2 часа
28 отзывов
Альтернативный Амстердам: Подлинная культура и тайны города
Загляните в самое сердце Амстердама с экскурсией, которая покажет город под совершенно новым углом
Начало: Площадь Dam
Завтра в 10:00
10 июня в 19:00
145124 за всё до 4 чел.
Красные фонари
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Увлекательная экскурсия по району Красные фонари в Амстердаме
Всемирно известный квартал и его развлечения на любой вкус
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
65 за человека
Квартал красных фонарей после захода солнца
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Квартал красных фонарей после захода солнца
Обойти район свободных нравов и расширить своё представление о нём
Начало: главный вход церкви святого Николая
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
10090 за всё до 4 чел.
«Совершенно секретно»: часть вторая
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Экскурсия в Амстердаме: «Совершенно секретно» часть вторая
Погрузитесь в мир тайн и узнайте все о «теневой культуре» Амстердама с профессиональным гидом
Начало: площадь Рембрандта
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
160144 за всё до 4 чел.
Альтернативный Амстердам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Альтернативный Амстердам
Начало: Главная площадь города Dam, около стелы
Завтра в 12:00
10 июня в 19:30
183 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Маша
    29 мая 2024
    Амстердам: любовь с первого взгляда
    Очень остались довольны экскурсией. На город начали смотреть совсем другими глазами. Олег проделал колоссальную работу. Будем рекомендовать его всем нашим друзьям.
  • Ю
    Юрий
    12 мая 2024
    Окно в Амстердам
    Здравствуйте, Наталья! Хочу поблагодарить Вас за экскурсию по Амстердаму. После неутомительных неспешных прогулок по живописным, пронизанных историей местам, мы узнали
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    от Вас очень много интересного и познавательго про столицу Голландии! После экскурсии мы уже не просто блуждали по городу, а хорошо ориентировались в центре и подмечали интересные моменты, о которых Вы рассказали нам на прогулке. Отдельное Вам спасибо не только за историческое повествование, но и за современные факты о жизни амстердамцев) Спасибо, что сориентировали нас, как удобно добираться по городу, помогли разобраться с поездами) Побольше Вам туристов и удачной работы!

  • Н
    Наталья
    12 мая 2024
    Амстердам: любовь с первого взгляда
    Спасибо большое Олегу за отличный маршрут и чудесно проведенное время 👍🏻 естественная подача материала, много интересных фактов, в том числе из жизни города со стороны рядового жителя, позволили проникнуться Амстердамом еще больше. Рекомендуем!
    Спасибо большое Олегу за отличный маршрут и чудесно проведенное время 👍🏻 естественная подача материала, много интересныхСпасибо большое Олегу за отличный маршрут и чудесно проведенное время 👍🏻 естественная подача материала, много интересныхСпасибо большое Олегу за отличный маршрут и чудесно проведенное время 👍🏻 естественная подача материала, много интересных
  • И
    Инна
    6 мая 2024
    Амстердам: любовь с первого взгляда
    Спасибо Олегу за прекрасную экскурсию! Пара часов пролетели незаметно. Олег показал нам интересные места, которые обычно скрыты от глаз простого туриста. Было очень познавательно и интересно!
  • A
    AIDA
    1 мая 2024
    Окно в Амстердам
    Экскурсия, была настолько интересная и познавательная! Причем все было так доступно рассказано, что хотелось слушать и гулять, гулять и слушать😊!!!
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    Наталья рассказала столько интересного, из жизни города и его жителей, как современных так и уже «заархивированных»😀)))) я люблю такие прогулки, в которых не навязчиво и весело проходит время с огромной пользой для себя. 🌹🌹🌹🌹🌹 спасибо моя дорогая Натальюшка❤️ открывшая окно в Амстердам, как когда-то царь Петр 1 открывший Окно в Европу))))❤️❤️❤️❤️❤️

  • Е
    Екатерина
    19 февраля 2024
    Окно в Амстердам
    Наталья — отличный гид! Замечательно провели время, не замерзли, грелись от солнца и теплой беседы, пили кофе. Узнали много нетуристических
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    фактов о жизни в Амстердаме, услышали увлекательные (и супер впечатляющие) истории, получили большую порцию позитива. Очень понравилось, что с Натальей можно обсудить не только общеизвестные факты, но и моменты личной жизни — это позволяет по-настоящему прочувствовать дух местных жителей и понять, как выглядит их лайфстайл. Горячо рекомендую, спасибо за приятную прогулку по красивому городу!

    Наталья — отличный гид! Замечательно провели время, не замерзли, грелись от солнца и теплой беседы, пилиНаталья — отличный гид! Замечательно провели время, не замерзли, грелись от солнца и теплой беседы, пилиНаталья — отличный гид! Замечательно провели время, не замерзли, грелись от солнца и теплой беседы, пилиНаталья — отличный гид! Замечательно провели время, не замерзли, грелись от солнца и теплой беседы, пилиНаталья — отличный гид! Замечательно провели время, не замерзли, грелись от солнца и теплой беседы, пили
  • A
    Abashev
    28 сентября 2023
    «Совершенно секретно»: часть вторая
    Нам очень понравилось, благодаря Гане мы ещё больше полюбили Амстердам. Прекрасный тур!!!
  • Э
    Эмиль
    31 июля 2023
    «Совершенно секретно»: часть вторая
    Отличаная экскурсия. Несмотря на деликатность вопроса тема раскрыта с разных сторон и очень интересно. Очень рекомендую всем кто хочет вникнуть в суть. На все вопросы были получены ответы. Остались довольны.
  • Н
    Наталья
    13 июня 2023
    «Совершенно секретно»: часть вторая
    Амстердам - город контрастов. И нам захотелось изучить все его стороны. Под руководством чуткой и внимательной Ганы нам это удалось. Рекомендуем от всей души! 🥳🥳🥳
  • Д
    ДИНА
    22 марта 2023
    Вечерняя экскурсия секреты ночного Амстердама 18+
    Отримали масу задоволення, дві години пролетіли непомітно. Величезне спасибіТетяні,її можна слухати годинами! Дуже цікава подача, з гумором,. Обов’язково ще раз приїду до Амстердама!

Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Квартал красных фонарей»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Амстердаме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Злачный Амстердам
  2. Окно в Амстердам
  3. Амстердам: любовь с первого взгляда
  4. Тайны Квартала красных фонарей
  5. Альтернативный Амстердам
Какие места ещё посмотреть в Амстердаме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Площадь Дам
  3. Квартал красных фонарей
  4. Королевский дворец
  5. Набережная
  6. Эдам
  7. Рейксмузеум
  8. Музей Ван Гога
  9. Кёкенхоф
  10. Развод мостов
Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в июне 2024
Сейчас в Амстердаме в категории "Квартал красных фонарей" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 65 до 250 со скидкой до 14%. Туристы уже оставили гидам 123 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Амстердаме (Нидерланды 🇳🇱) – у нас можно купить 9 экскурсий на 2024 год по теме «Квартал красных фонарей», 123 ⭐ отзыва, цены от €65. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Нидерланд. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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